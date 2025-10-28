Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Trib... Leia na coluna de hoje

Bert Hellinger - escritor alemão
Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma”
Felpuda
Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Tribunal de Contas do Estado de MS e também com o Ministério Público por certas “peraltices” com recursos públicos na contratação de escritórios que oferecem benefícios do “arco da velha”. Outros, por terem aberto o erário a “especialistas” em segmentos que, por sinal, já têm equipe técnica na estrutura municipal. O que chama atenção é o fato que bastaria uma rápida busca na internet para se ter conhecimento de quantas ações na Justiça certos “escritórios especializados” respondem como réus Brasil afora. Portanto...
De olho
Alguns deputados que tentarão a reeleição têm confidenciado que, conseguindo voltar à Casa, estariam dispostos a uma outra disputa: a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Mais
Não descartam também a Primeira Secretaria e, para isso, desde já estão se articulando para conseguir apoio das lideranças partidárias. Pelo número de pretendentes, o embate deverá ser intenso nos bastidores.
No dia 15, o publicitário Luiz Lara, um dos nomes mais influentes da comunicação brasileira, celebrou o lançamento do livro “A Alma Brasileira do Negócio – Da Era de Ouro à Era Digital, Como a Comunicação Transforma o Mundo”, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Publicada pela Matrix Editora e escrita em parceria com o jornalista Thales Guaracy, a obra revisita a trajetória de Lara, fundador da Lew’Lara e atual chairman do Grupo TBWA no Brasil, revelando bastidores de campanhas que marcaram gerações, como a da Friboi, estrelada por Tony Ramos, e de marcas como Natura, Adidas, TIM e Banco Real/Santander. Mais do que uma biografia, a obra é também um retrato da evolução da publicidade no País, mostrando como ética, propósito e criatividade podem transformar negócios e gerar impacto social.
Cadeira
O novo conselheiro do Tribunal de Contas de MS (TCE-MS) será indicação da Assembleia Legislativa. A escolha é para ocupar a vaga de Jerson Domingos, que se aposenta compulsoriamente em novembro, quando completará 75 anos. Tão logo haja publicação da vaga aberta, o Legislativo se mobilizará para as medidas necessárias. O nome que deverá ser indicado é o do ex-chefe da Casa Civil do governo de Azambuja Sérgio de Paula.
Rito
Requerimento com no mínimo oito assinaturas deverá ser encaminhado à Mesa Diretora com o nome do indicado. Os procedimentos incluem uma sabatina e a votação em plenário para sacramentar ou não a escolha. Cumpridas essas exigências, o governador será informado sobre o escolhido para nomeação, que será publicada no Diário Oficial, e o presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, oficiado. Posteriormente, será definida a data da posse.
"Nas alturas"
Está programada para amanhã audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados para discutir o alto preço das passagens aéreas no Brasil, que, sem trocadilho, está realmente “nas alturas”. A reunião deverá ser realizada no período da tarde. O debate atende ao pedido do deputado Robinson Faria. O objetivo é analisar os fatores que influenciam o aumento desses preços e discutir medidas que tornem a regulação do setor mais justa e equilibrada.
ANIVERSARIANTES
*Colaborou Tatyane Gameiro