Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Trib... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Trib...

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (28/10)

Felpuda

28/10/2025 - 00h01
Bert Hellinger - escritor alemão

Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma”

Felpuda

Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Tribunal de Contas do Estado de MS e também com o Ministério Público por certas “peraltices” com recursos públicos na contratação de escritórios que oferecem benefícios do “arco da velha”. Outros, por terem aberto o erário a “especialistas” em segmentos que, por sinal, já têm equipe técnica na estrutura municipal. O que chama atenção é o fato que bastaria uma rápida busca na internet para se ter conhecimento de quantas ações na Justiça certos “escritórios especializados” respondem como réus Brasil afora. Portanto...

De olho

Alguns deputados que tentarão a reeleição têm confidenciado que, conseguindo voltar à Casa, estariam dispostos a uma outra disputa: a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Mais

Não descartam também a Primeira Secretaria e, para isso, desde já estão se articulando para conseguir apoio das lideranças partidárias. Pelo número de pretendentes, o embate deverá ser intenso nos bastidores.

No dia 15, o publicitário Luiz Lara, um dos nomes mais influentes da comunicação brasileira, celebrou o lançamento do livro “A Alma Brasileira do Negócio – Da Era de Ouro à Era Digital, Como a Comunicação Transforma o Mundo”, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Publicada pela Matrix Editora e escrita em parceria com o jornalista Thales Guaracy, a obra revisita a trajetória de Lara, fundador da Lew’Lara e atual chairman do Grupo TBWA no Brasil, revelando bastidores de campanhas que marcaram gerações, como a da Friboi, estrelada por Tony Ramos, e de marcas como Natura, Adidas, TIM e Banco Real/Santander. Mais do que uma biografia, a obra é também um retrato da evolução da publicidade no País, mostrando como ética, propósito e criatividade podem transformar negócios e gerar impacto social.

Maritza Cogo, que está entre as homenageadas pelo Dia do Cerimonialista, em sessão solene que acontece hoje na Assembleia Legislativa de MS

 

Lucero Sánchez e Catalina Garcia

Cadeira

O novo conselheiro do Tribunal de Contas de MS (TCE-MS) será indicação da Assembleia Legislativa. A escolha é para ocupar a vaga de Jerson Domingos, que se aposenta compulsoriamente em novembro, quando completará 75 anos. Tão logo haja publicação da vaga aberta, o Legislativo se mobilizará para as medidas necessárias. O nome que deverá ser indicado é o do ex-chefe da Casa Civil do governo de Azambuja Sérgio de Paula.

Rito

Requerimento com no mínimo oito assinaturas deverá ser encaminhado à Mesa Diretora com o nome do indicado. Os procedimentos incluem uma sabatina e a votação em plenário para sacramentar ou não a escolha. Cumpridas essas exigências, o governador será informado sobre o escolhido para nomeação, que será publicada no Diário Oficial, e o presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, oficiado. Posteriormente, será definida a data da posse.

"Nas alturas"

Está programada para amanhã audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados para discutir o alto preço das passagens aéreas no Brasil, que, sem trocadilho, está realmente “nas alturas”. A reunião deverá ser realizada no período da tarde. O debate atende ao pedido do deputado Robinson Faria. O objetivo é analisar os fatores que influenciam o aumento desses preços e discutir medidas que tornem a regulação do setor mais justa e equilibrada.

ANIVERSARIANTES

Rosário Congro Neto
Edimara Rita Caetano Barbosa
Walquer Aurélio Mikoleit de Moraes
Oreslene Magalona Amaral dos Santos Florentino
Mário Heitor Ocampo Trouy
Elena Nogueira de Farias
Laucidio Dias da Silva
Roberto Kokubum
Manoel Camargo Ferreira Bronze
Otavio Cyro Boff
Regina Iara Ayub Bezerra
José Luiz Nunes Moreira
Sandra Calligaris Baís
Simeão Sanches
Hertha Hevner Oliveira Duarte
Dr. Sebastião de Freitas Silveira
Eurides Rodrigues Araujo
Antonina Oliveira Dias
Ademir Pereira Martins
Tainara Prado
Joleine Torres Schmidt
Ana Carolina Felício
Thiago Rabello de Moura Brasil
Vanessa Auxiliadora Tomaz
Telma Cristina Fernandes Henriques
Selmo Marques de Oliveira
Marithê Santos Lopes
José Cassiano de Oliveira
Wanderley Lopes Barbosa
Dalva Galvão Passos
João Bosco Ferreira de Melo
Luciana Rocha Garcia
Gabriela Bacchi de Araujo
Analice Albuquerque Thiers
Renato Mariani
Júlio César Schneider Pereira
Amaury Monteiro de Souza
Shirley Dornelis Barem
Rita Rodrigues Coronel
Geisa Lima da Silva
Rosana Moreira
Francisco Assunção da Silva
Celina Maciel Salgado
Olga Nara Fremiot Lopes
Dr. Gerson Gattass Orro de Campos
Diomedes de Oliveira Klain
Tereza Nishi Cerioli
Antonio Vicente de Paula
Almezinda Alves Mota
Edimar Rosa da Costa
Marco Antonio Alves de Souza Junior
Marilza Aparecida Martim
Rosely Moisés da Rocha Ramos
Olavo Aparecido Nunes
Alessandra Carla Biazim
João Alberto Belato
Maria Edi Schutz Fassina
Apenzeler Dutra Carneiro
Valmir Aparecido de Souza Barros
Erlon Eustasio Ferraz
Fernanda Cunha Charlier
Oscar Tadeu Cação da Cunha
Aparecida da Silva Ortiz
Leonardo Salgado Soldati
Paulo Cesar Salviano
José Manuel Sejopolis
Marta Abdo Merlone dos Santos Courbassier
Marcelo Cavalcanti da Rocha Maciel
Marci Fernandes de Deus
Aquilina Vieira Lima Corsino
João Batista Fernandes Duarte
Egberto Hernandes Blanco
Vantuil Domingues de Freitas
Fabrizio Tadeu Severo dos Santos
Núbia Romero
Bruno Higa Neto da Silveira
Marco Antonio Veronese
Gabrielle Wanderley de Abreu Abrão
João Maria da Silva Ramos
Sérgio Tavares de Melo Burle
José Luiz de Franca Beserra
Juliano Quadro Cacho
José Ricardo Merini
Andressa Espírito Santo
Thaís Morais Salomão
Regina Higa Neto da Silveira
Rubens Mochi de Miranda
Rogerson Rimoli
Sandra Tereza Corrêa de Souza
Juliana Marques da Silva
Luana Boff
Marcelo Medeiros Barbosa
Yrama de Barros Nonato
Maria Alice Leal Fattori
Nadia Talayeh dos Santos
Patricia de Andrade
Maria Alice Mendes Silveira
Sarita Franco da Silva
Gildete Maria Vieira
Larissa Maciel Tavares
Tânia Mara de Arruda
Lucila Torres de Abreu
Mauro da Silveira Santos
Samira dos Santos
Luiz Cláudio Menezes Franco
Cenira de Melo Freitas

*Colaborou Tatyane Gameiro

Capa B+: Entrevista exclusiva com a eterna campeã mundial do vôlei brasileiro Virna Dias

A atleta que o tempo não aposentou... A eterna camisa 10 do vôlei brasileiro redescobre o prazer de estar em forma, por dentro e por fora. Virna Dias inspira mulheres a se reinventarem com leveza, coragem e equilíbrio.

26/10/2025 18h00

Capa B+: Entrevista exclusiva com a eterna campeã mundial do vôlei brasileira Virna Dias

Capa B+: Entrevista exclusiva com a eterna campeã mundial do vôlei brasileira Virna Dias Foto: Divulgação

Virna é o retrato de uma geração de mulheres que não aceita mais rótulos ou limites. Se reinventa depois dos 40,50, 60, conquistando seu próprio pódio. Aos 54 anos, Virna Dias continua em movimento. O corpo segue forte, o sorriso é o mesmo das quadras, mas agora carrega uma serenidade nova, a de quem entendeu que o tempo não é o fim, e sim o recomeço de uma mulher inteira.

"É do meu DNA me reinventar. A atleta de alta performance se aposentou, mas a mulher continua em evolução. Hoje me sinto linda, viva, curiosa e pronta para viver muita coisa ainda." Mas esta ainda é uma conquista a ser alcançada por muitas outras mulheres. Pesquisas recentes mostram um cenário desafiador ao longo da maturidade feminina: mais de 30% relatam sintomas de ansiedade, insônia ou desmotivação, e boa parte sente dificuldade em se reinventar após os 50.

Em uma fase marcada por transformações hormonais, familiares e profissionais, muitas ainda convivem com o peso do etarismo e da cobrança estética. Virna fala desse lugar com autoridade e empatia. Para ela, o movimento é a cura mais poderosa. A atividade física, diz, não é sobre performance, é sobre presença. É o que mantém o corpo ativo, a mente serena e o coração pulsando no compasso certo. "O corpo é o nosso primeiro lar. Se eu cuido dele, cuido de tudo o que amo."

A menina ousada que trocou a festa de 15 anos por uma passagem só de ida ao Rio de Janeiro para apostar em sua carreira como jogadora de vôlei, continua a mesma: destemida, inquieta e apaixonada por desafios. Nascida e criada em Natal e filha de um engenheiro e de uma Miss Brasil Objetiva, Virna cresceu entre disciplina, afeto e ousadia. Enfrentou seus medos ao se tornar mãe aos 18. Encarou de frente a sensação de culpa ao viver a maternidade de 3 filhos sempre trabalhando.

Dona de medalhas relevantes no esporte e também na vida, mãe de Vitor, de 34 anos, de Pedro (14) , e Maria, de 12; comemora sua nova fase como avó de uma menina de 11 meses: "Ser avó me ensinou o valor dos afetos e do tempo presente. Ver minha neta sorrir me lembra que cada papel novo é uma chance de recomeçar. A maternidade foi minha melhor superação e reinvenção. Hoje descubro uma Virna mais inteira, que se permite limites, que ama com presença, que cuida de si para poder cuidar dos outros."

Além do corpo, da mente e dos afetos, Virna também destaca a importância de uma vida equilibrada financeiramente para mulheres maduras. "Muitas colegas minhas, mesmo depois de uma carreira vitoriosa, enfrentam dificuldades por não terem planejado o futuro. Também me reinvento diariamente com disciplina financeira: sou empresária, palestrante e comentarista. Cuidar da saúde financeira é tão importante quanto cuidar do corpo e da mente", encerra Virna.

Virna é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, escolhas, transformações, maternidade e o poder de se reinventar.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a eterna campeã mundial do vôlei brasileira Virna Dias Virna Dias é a Capa exclusiva do Correio B+ - Foto: Lennon Silva - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você sempre foi uma mulher de movimento. Em que momento percebeu que o "fim" da carreira de atleta era, na verdade, o começo de uma nova fase?
Virna: Eu sempre fui uma mulher em movimento, muito proativa, sempre gostei de me reinventar. O fim da minha carreira coincidiu com uma gravidez eu tinha problema de saúde, de trompas e de útero e engravidei. Eu tive que parar de jogar porque já tinha 39 anos e não ia colocar em risco a gravidez. Foi um pós-carreira não programado, mas, coincidentemente, me reinventei. Após o nascimento do Pedro, virei comentarista de vôlei e já entrei nesse momento em que começava essa vida de ex-atleta e comentarista. Também me reinventei sendo palestrante.

CE - O que significa, pra você, "ser uma atleta da vida"? Há algo do espírito esportivo que você leva pra tudo o que faz hoje?
Virna: A vida de um atleta é muito regrada, muito sacrificante. Você abre mão de vida social, muitas vezes da família. Mas o legado que o esporte deixa os valores, as experiências, as frustrações, aprender a ganhar e a perder, se reinventar eu levo tudo isso pra minha vida. O esporte me deu resiliência, resistência, vontade de superar, vontade de me reinventar. No esporte não existe replay: ou você faz, ou você faz. Isso tem sido muito bacana pra mim.

CE - O que te inspira atualmente e o que ainda te desafia?
Virna: O que me inspira e me desafia é o dia a dia. Eu sempre quero ser a melhor mãe, a melhor amiga, a melhor empresária. Sou virginiana, tenho um signo altamente perfeccionista. Sou uma pessoa que tem o olhar do mundo da bondade, da generosidade e da perfeição. Sempre quero poder inspirar as pessoas e levar a melhor mensagem de vida, a melhor motivação. Gosto de ler muitos livros motivacionais e de entender a mente humana.

CE - Você fala muito sobre envelhecer com leveza, vaidade e equilíbrio. O que mudou na sua relação com o corpo e com a beleza depois dos 50?
Virna: Eu sou uma pessoa muito vaidosa e curto muito a minha idade. A beleza depois dos 50 é saber envelhecer e se amar. Sempre fui muito vaidosa isso vem da minha mãe, que sempre foi muito bonita e vaidosa. Acho que, quando a gente encontra esse equilíbrio, a vaidade sem exagero, a boa alimentação, a qualidade de vida e o descanso, tudo flui. A gente é o que come, o que fala. Tenho a cultura do esporte muito forte, me cuido bastante: faço exercícios físicos todos os dias, musculação duas vezes por semana, pilates, adoro fazer massagem, ir ao cabeleireiro, hidratar o cabelo e cuidar da mente com meditação. Sou muito religiosa.

Antigamente, eu via uma mulher de 50 anos e achava velha a referência que eu tinha era da minha avó, nordestina, que fazia crochê. Hoje, me vejo com 50, cheia de saúde, vitalidade e prazer de viver. Me lido muito bem com o etarismo. Acho que a gente tem que aceitar a idade e curtir as limitações. Me acho gata, linda, me curto, tenho autoestima elevada e aceito muito bem minhas rugas. Curto viver e tenho uma sede de viver muito grande.

CE - A sociedade ainda é dura com mulheres maduras, especialmente em relação à aparência. Como você lida com o etarismo e com essa pressão estética?
Virna: Eu lido muito bem com isso. Acho que o esporte me beneficiou muito. Meu corpo é mais jovem que o de muitas mulheres da minha idade por causa da prática esportiva, mas o mais importante é o equilíbrio. Eu aceito minhas rugas, o tempo de descanso que preciso, e sigo me cuidando e me amando.

CE - Se pudesse dar um conselho para mulheres que têm medo de envelhecer, qual seria o primeiro passo para encarar essa fase com prazer e não com medo?
Virna: Acho que a gente não tem que ter medo de envelhecer a gente tem que ter prazer de viver. Temos que trocar essa palavra "medo" por "prazer". Passamos por tantas dificuldades, até uma pandemia, e se estamos aqui hoje, temos que usufruir da melhor forma e levar mensagens de otimismo e autoestima pra essa mulherada. Elas têm que se aceitar como são, mas sempre cuidando da saúde, que pra mim é primordial.

CE - Você foi mãe muito jovem e agora vive a experiência de ser avó. Como essas duas maternidades a da juventude e a da maturidade te transformaram?
Virna: Eu fui mãe do Victor aos 18 anos e realmente não fui tão presente como gostaria. Hoje, com o Pedro, de 15, e a Maria, de 12, tenho mais tempo e disponibilidade. Consigo me dividir entre as palestras e a maternidade. E, como avó, estou completamente apaixonada. Falo que é um coração que bate fora da gente. É um amor incondicional, surreal, maravilhoso de viver.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a eterna campeã mundial do vôlei brasileira Virna Dias Virna Dias é a Capa exclusiva do Correio B+ - Foto: Lennon Silva - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você fala sobre aprender a "amar com presença". Como tem colocado isso em prática no dia a dia com seus filhos e sua neta?
Virna: Tenho colocado isso em prática sendo mais presente. Hoje eu tenho tempo e disponibilidade pra estar com eles de verdade. Consigo dividir melhor o meu tempo e viver esse amor com presença.

CE - Que legado você gostaria que sua família levasse da mulher que existe por trás da atleta?
Virna: Acho que o legado da mulher que existe por trás da atleta é uma Virna batalhadora, humilde, que tem prazer de viver e está cercada de pessoas balões que voem comigo.

CE - Você costuma dizer que cuidar da saúde financeira é tão importante quanto cuidar do corpo. Que aprendizados o esporte te deu sobre disciplina e planejamento que hoje aplica nos negócios?
Virna: Quando se fala de saúde financeira, dá pra fazer um paralelo com a saúde do corpo. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu sempre tive um pai que me orientou muito na carreira. Lembro que, quando ganhava um salário, meu pai tirava 30% e eu tinha que viver com o resto. Ele me ajudava a investir. Sou muito conservadora, não sou de correr riscos, mas tenho equilíbrio, sem ostentação e com olhar de ajudar o próximo. Nós somos uma minoria privilegiada, e se estamos nesse mundo hoje, temos o propósito de fazer o bem.

CE - Você se autointitula "embaixadora da longevidade ativa". Que sonho ainda quer realizar pessoal ou profissionalmente nessa nova fase da sua vida?
Virna: Acho que a gente nunca pode deixar de sonhar. Tenho projetos interessantes com o esporte, inclusive com a Mireya Luis, cubana que foi minha maior adversária e hoje é minha amiga. Queremos despertar nos jovens a importância da prática esportiva. E tenho um sonho pessoal: falar inglês fluentemente. Falo italiano, mas o inglês ainda é uma língua que preciso aprimorar. Quero fazer uma imersão fora pra dominar a língua. A gente não tem tempo nem idade pra desistir dos nossos sonhos.

CE - Como foi para você ser eleita a melhor jogadora do mundo em 1999 e quais lembranças dessa conquista você carrega até hoje?
Virna: Eu fui a melhor jogadora do mundo em 1999. Eu acho que são as lembranças da vida de um atleta, em que tudo é desafiante para a gente. É muito treinamento, é abdicar de muita vida social, muitas vezes da família, em busca de representar o seu país. E as melhores lembranças é que, quando a gente ganha um título desses, a gente não ganha sozinho, né? Vem de um esporte coletivo no qual todas têm a sua participação, né? A gente depende de uma boa recepção, de um bom levantamento para a gente finalizar a bola. Mas esses anos todos foram três Olimpíadas, 25 anos de carreira, e as amizades. As amizades, as viagens, os legados, as dores, as vitórias, as derrotas. É muito bacana.

Capa B+: Entrevista exclusiva com a eterna campeã mundial do vôlei brasileira Virna Dias Camisa 10 da seleção brasileira - Divulgação

CE - Você participou de três Olimpíadas e acompanhou suas colegas conquistando medalhas de ouro. Que momentos dessas Olimpíadas marcaram mais a sua carreira e a sua vida pessoal?
Virna: Eu não fui campeã olímpica. Tenho duas medalhas de bronze. Quando eu parei de jogar, as meninas foram campeãs olímpicas, e eu falo que eu sou bicampeã olímpica como comentarista, porque já estava comentando o vôlei. Um ano estava pela TV Bandeirantes com Luciano do Valle, outro ano estava com Maurício Torres pela Record, e eu tive a honra de poder comemorar e vivenciar essa conquista com as meninas, que foi na Olimpíada de Londres e na Olimpíada de Pequim."

CE - Além das conquistas pessoais, como você acredita que o esporte pode transformar a vida das pessoas, seja na autoestima, na disciplina ou no bem-estar?
Virna: O esporte é transformador, não só transforma vidas, mas também disciplina, educa, principalmente para os jovens, sabe? Tira as crianças desse mundo virtual, desse mundo ocioso, e além da autoestima, você cria hábitos saudáveis de rotina, de alimentação, de descanso. É um legado para toda a minha vida.
 

Capa B+: Entrevista exclusiva com a eterna campeã mundial do vôlei brasileira Virna Dias A eterna campeã mundial Virna Dias - Divulgação

 

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar!

Com a carta do Quatro de Paus como regente, reúna as pessoas que você ama. Comemore! É hora de relaxar e se recarregar de alegria!

26/10/2025 13h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar!

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar! Foto: Divulgação

O Quatro de Paus e o renascimento sob o Sol em Escorpião

Entramos na temporada mais intensa do ano — o Sol em Escorpião pede mergulho, regeneração e coragem para atravessar as próprias sombras. Mas, nesta semana, o Tarô oferece uma carta que traz um alívio no meio desse processo: o Quatro de Paus.

Essa carta simboliza celebração, conquistas e estabilidade após um ciclo de esforço. Ela nos lembra que, mesmo em tempos de transformação, é possível encontrar harmonia e gratidão nas pequenas vitórias. É o momento de reconhecer o quanto já avançamos — e de honrar as alianças que sustentam esse caminho.

Sob o céu da Lua Crescente em Aquário, que entra na quarta (29), essa energia ganha um tom libertador. A Lua e o Sol formam a primeira quadratura, impulsionando movimentos e decisões. O Quatro de Paus, nesse contexto, atua como um convite a construir novas bases de segurança emocional, mas sem se prender a estruturas antigas.

É o equilíbrio entre festejar o que foi conquistado e abrir espaço para o novo que começa a nascer — afinal, “viver e não ter a vergonha de ser feliz”, como canta Gonzaguinha na música "O que é, o que é?".

O Quatro de Paus: a arte de celebrar o caminho

O Quatro de Paus é um lembrete de que a vida também é feita de celebrações. Na carta, vemos figuras dançando, envoltas em alegria, sob um arco de flores. É uma imagem simples, mas profundamente simbólica: ela fala sobre reconhecer o que foi conquistado e honrar o instante presente.

Mais do que um convite à festa, o Quatro de Paus nos ensina sobre os ritos de passagem — esses pequenos marcos que dão sentido à jornada. Celebrar não é um luxo; é um ato de consciência. Quando paramos para reconhecer nossas vitórias — grandes ou pequenas — reafirmamos a alegria de estar vivos e o poder de continuar criando.

Essa carta também nos lembra que se divertir não é um pecado, e sim uma necessidade da alma. Rir, dançar, brindar, compartilhar uma refeição com quem amamos — tudo isso nos mantém inteiros e equilibrados. Sempre haverá tarefas inacabadas e responsabilidades à espera, mas o descanso e o prazer são partes essenciais do ciclo.

Comemore o que você já alcançou: a meta cumprida, o dia difícil vencido, o simples fato de estar aqui agora. Permita-se um pequeno ritual de alegria — um jantar especial, uma música, um pôr do sol assistido sem pressa.

A vida não é uma linha reta de obrigações; é um conjunto de momentos preciosos. E o Quatro de Paus sussurra: pare um instante, respire e celebre.
Porque é nesse gesto — simples e consciente — que a alma encontra luz.

Em essência, o Quatro de Paus anuncia alegria, harmonia e estabilidade emocional. Representa um lar equilibrado, vínculos afetivos fortes e a sensação de segurança que nasce do pertencimento.

Na numerologia, o número quatro está ligado a estruturas firmes e alicerces sólidos — e, neste arcano, essa energia se expressa como um período de celebração e bem-estar.

O simbolismo da carta indica que este é um ótimo momento para reunir-se com pessoas queridas, sejam familiares, amigos ou parceiros. Não é preciso uma ocasião especial — o simples fato de estar junto já é motivo para festejar.
Muitas vezes, o Quatro de Paus também surge associado a férias, encontros festivos, jantares acolhedores ou reencontros marcados por risadas e leveza.

Esta carta nos recorda que a verdadeira prosperidade nasce de celebrar o presente e valorizar os laços que nos sustentam. Afinal, qualquer momento pode se tornar especial — basta desejarmos de coração.

Cautela e confiança no fluxo

O Sol escorpiano pode despertar o desejo de controlar tudo, inclusive o dinheiro. Mas os aspectos da semana pedem moderação: com Júpiter tensionado, evite gastos por impulso ou promessas grandiosas. O Quatro de Paus lembra que a verdadeira segurança nasce da consciência, não da abundância aparente.

O Quatro de Paus: o prazer de simplesmente viver

Quando foi a última vez que você se divertiu sem motivo? Talvez você sinta que precisa “relaxar”, mas o corpo e a mente continuam em alerta, tentando dar conta de uma lista interminável de tarefas. Você cumpre uma meta e já corre para a próxima — sem sequer reconhecer o que acabou de conquistar.

O Quatro de Paus surge como um lembrete gentil: divertir-se não é perda de tempo, nem motivo de culpa. É parte essencial de manter-se humano, inteiro e equilibrado.

Há momentos em que nada substitui o prazer simples de saborear uma taça de vinho ao ar livre numa noite agradável, ou de se enrolar em uma manta com uma xícara de chocolate quente e um bom livro quando o frio chega. A vida nunca deixará de ter demandas — as tarefas vão continuar ali, esperando por você. Então, por que não retornar a elas de bom humor?

Celebre o que já fez. Comemore o esforço, o pequeno avanço, o dia vencido. Mime-se. Brinde a si mesmo por ter ido à academia, por ter respirado fundo diante do caos, por simplesmente estar vivo.

A vida não é uma maratona de obrigações: é uma sucessão de instantes. E alguns desses instantes merecem ser saboreados com calma.

O Quatro de Paus não fala apenas de festas e celebrações. Às vezes, ele nos convida a reconectar com quem importa. Envie uma mensagem leve, um bilhete carinhoso, um agradecimento sincero. Faça alguém sorrir. As pessoas especiais que cruzam o nosso caminho são o verdadeiro presente que torna a jornada mais doce e suportável.

Nesta semana, o Quatro de Paus deixa um recado simples, mas poderoso:
divirta-se — e lembre-se de celebrar a vida enquanto ela acontece.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar!

Síntese da Semana: gratidão e reestruturação

O Quatro de Paus, em meio a um céu de tensões e descobertas, simboliza um porto seguro no meio da transição. É tempo de celebrar o que foi construído, sem perder a coragem de continuar evoluindo.

Escorpião transforma. Aquário liberta. E o Quatro de Paus estabiliza.
Entre esses três movimentos — renascer, libertar e firmar — encontramos o verdadeiro sentido desta semana: a harmonia que nasce do caos, o alívio depois da tormenta e a alegria de estar exatamente onde se está.

O Quatro de Paus nos mostra uma celebração — aquela pausa merecida em que o trabalho dá lugar à alegria. É uma carta do tipo “por que não?”, que nos convida a dar um passo para trás e reconhecer o quanto já avançamos. Ainda há muito caminho pela frente — este não é um arcano de “conclusão” —, mas sim um lembrete de que cada etapa merece ser comemorada.
E nesta época do ano, nada combina mais com o espírito do Quatro de Paus do que uma boa festa de Halloween: reunir amigos, rir, dançar e celebrar o simples prazer de estar vivo.

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar!Escreva a legenda aqui

