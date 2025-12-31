Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Astrologia

Ano político, o que os astros revelam sobre 2026?

Entre as principais previsões, o próximo ano será de coragem, amadurecimento emocional e grandes transformações

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

31/12/2025 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Depois de um 2025 marcado por intensas transformações e mudanças significativas no cenário astrológico, o ano de 2026 chega trazendo mudanças profundas tanto no plano individual quanto no coletivo. 

A astróloga e terapeuta sistêmica Jussara Mathos conversou com o Correio B e analisou o próximo ano como um marco de consolidação de processos iniciados anteriormente. 

“Antes de compreendermos as energias que se consolidam em 2026, é fundamental olhar para 2025 como um ano de passagem, testes e encerramentos”, explicou. Para ela, o último ano funcionou como um “portal de transição”, onde velhas estruturas começaram a ruir, enquanto novas ainda não estavam totalmente definidas. 

Para Jussara, 2025 foi marcado por retrogradações e movimentos astrológicos que impediram fixações definitivas. 

“Planetas lentos tocaram novos territórios, mas recuaram, criando uma sensação coletiva de instabilidade, confusão e, ao mesmo tempo, expectativa. Muitos sentiram que algo estava mudando, mesmo sem conseguir ainda nomear exatamente o quê”, relembrou. 

No nível pessoal, 2025 foi um ano de muita “confusão emocional, cansaço, revisões profundas de identidade, encerramentos necessários e perda de referências antigas”, marcado por períodos onde muitas pessoas puderam perceber relações que não faziam mais sentido, assim como trabalhos que não agregavam e crenças que precisavam ser revistas, além da urgência do autocuidado emocional. 

Jussara Mathos, astróloga, terapeuta Sistêmica e autora do livro Caminhos – Mudando a Rota (lançado na 1ª Bienal do MS)

O que esperar para 2026

A astróloga afirma que 2026 chega em um dos períodos mais significativos de transformação astrológica das últimas décadas, marcado por reestruturação profunda da vida pessoal e coletiva, o que exige consciência, maturidade emocional e adaptação a novos tempos. 

“A regra é clara: o mundo e as pessoas não poderão mais funcionar como antes”, alerta. 

Um dos principais destaques astrológicos é a entrada definitiva de Saturno e Netuno em Áries. 

Netuno deixa Peixes definitivamente no dia 26 de janeiro de 2026, encerrando um ciclo iniciado em 2012, permanecendo em Áries até 2039, enquanto Saturno ingressa em 13 de fevereiro, onde permanece até abril de 2028. 

Juntos, os trânsitos indicam um período que exige ação consciente, maturidade emocional e responsabilidade pelas próprias decisões. 

“Saturno exige maturidade e compromisso com quem somos. Netuno dissolve fantasias, expondo incoerências entre discurso e prática. Juntos, eles pedem coragem para agir com consciência, transformando sonhos em atitudes sustentáveis”. 

Outro ponto relevante para o próximo ano é a passagem de Júpiter por Câncer até o dia 30 de junho de 2026, ampliando temas ligados à família, emoções, histórias pessoais e ao pertencimento. 

“Esse trânsito lembra que não existe avanço real sem base emocional. Em meio a tantas mudanças externas, cresce a necessidade de cuidar das relações, da vida interior e das raízes afetivas”, explica. 

No plano individual, Júpiter em Câncer favorece cura emocional, reconciliações e fortalecimento de vínculos. 

Já no coletivo, amplia debates sobre cuidados, proteção social, saúde emocional e acolhimento. 

A partir do segundo semestre, com a entrada de Júpiter em Leão, que se estende até julho de 2027, ganham forças temas como criatividade, visibilidade, liderança e autoconfiança. 

Política e alta tecnologia

Em um ano de eleições, as influências astrológicas se intensificam. No campo social e político, Plutão em Aquário continua sendo um dos trânsitos mais impactantes. 

“Velhas estruturas tendem a ruir para dar lugar a modelos mais horizontais, ainda que esse processo envolva crises, tensões e confrontos com o que estava oculto”, observa. 

Essas energias ganham ainda mais peso em 2026. A sociedade se torna menos tolerante a lideranças desconectadas da realidade e mais exigente quanto à transparência e responsabilidade. 

Saturno em Áries reforça a cobrança por posicionamento, coerência e maturidade no exercício do poder. 

Urano em Gêmeos, que se estabelece definitivamente em abril de 2026, aponta para mudanças aceleradas na comunicação, no uso da tecnologia e na circulação de informações. 

“A velocidade da informação aumenta, mas junto com ela cresce também o risco de desinformação, manipulação de discursos e superficialidade”, alerta. 

A partir de 30 de junho de 2026, com a entrada de Júpiter em Leão, surge um ponto de atenção. 

“Júpiter amplia tudo o que toca e, em Leão, potencializa o desejo de visibilidade, reconhecimento e protagonismo. Em contextos eleitorais, isso pode inflamar egos, estimular personalismos, disputas por poder e narrativas centradas mais na imagem do que no conteúdo”. 

Para Jussara, o risco desse trânsito está no excesso. Por exemplo, em discursos sem sustentação, polarizações intensificadas e decisões tomadas para alimentar vaidades. 

Por outro lado, se bem integrado, pode favorecer lideranças inspiradoras, mobilizando pessoas a partir de valores reais, propósito e presença consciente. 

Esse cenário se intensifica com a entrada de Urano em Gêmeos, em 26 de abril de 2026, já que Urano acelera mudanças e Gêmeos rege a informação, a comunicação e os meios digitais. 

“Em um ano de eleições, esse trânsito amplia o papel das redes, da tecnologia e das inteligências artificiais na construção de narrativas, na disseminação de dados e na formação de opinião pública”. 

A mensagem central para 2026

Para a astróloga, mais do que prever acontecimentos pontuais, o céu de 2026 convida à consciência, revelação e recolhimento. 

“Estamos vivendo um tempo de transição profunda, em que nada acontece de forma desconectada. Os pequenos movimentos dialogam com os grandes ciclos, e o cotidiano reflete aquilo que está sendo transformado em nível coletivo e interno. A astrologia, nesse sentido, não fala de destino fixo, mas de consciência de tempo. O céu aponta tendências, revela climas e sinaliza aprendizados, mas a forma como atravessamos esses movimentos continua sendo uma escolha humana”, afirma. 

Para o próximo ano, o que se espera é presença no agora, coragem para iniciar novos ciclos, responsabilidade emocional para sustentar escolhas e consciência para passar por transformações. 

“Talvez esse seja o maior ensinamento desse ciclo: ler o céu não é prever o que vai acontecer, mas aprender a caminhar com mais lucidez, responsabilidade e verdade dentro do tempo que estamos vivendo”, finaliza. 


 

RÉVEILLON

Simpatias, tradições e promessas: o que os brasileiros fazem para começar o ano com o pé direito

Da lentilha na ceia ao pulo das sete ondas, costumes atravessam gerações e ganham novos significados a cada réveillon

31/12/2025 09h30

Compartilhar
Entre cores, sementes e promessas, brasileiros mantêm vivas as tradições que transformam a virada do ano em um ritual de fé e esperança.

Entre cores, sementes e promessas, brasileiros mantêm vivas as tradições que transformam a virada do ano em um ritual de fé e esperança. Divulgação: Gabriel Monteiro/Riotur

Continue Lendo...

A virada do ano vai muito além dos fogos de artifício e dos abraços à meia-noite. Para muitos brasileiros, o réveillon é também um momento de fé, esperança e tradição, marcado por simpatias, rituais e pequenos gestos simbólicos que carregam o desejo coletivo por um ano mais próspero, leve e feliz.

Em Campo Grande e em diversas regiões do país, práticas populares atravessam gerações e continuam vivas, misturando crenças religiosas, heranças culturais e até influências de matrizes africanas, indígenas e europeias.

Lentilha, romã e uva: comer também é acreditar

Na ceia, alguns alimentos têm lugar cativo não apenas pelo sabor, mas pelo significado. A lentilha, por exemplo, é associada à fartura e à prosperidade. Comer ao menos uma colher do grão logo após a meia-noite é um ritual comum em muitas famílias.

A romã também aparece entre as simpatias mais populares. Guardar três ou sete sementes na carteira durante o ano seguinte é, segundo a crença, uma forma de atrair dinheiro e estabilidade financeira. Já as uvas seguem a tradição espanhola: comer 12 uvas, uma para cada mês, simboliza pedidos e bons presságios.

Vestir o ano que se deseja viver

A escolha da roupa também é parte essencial do ritual da virada. O branco, tradicionalmente associado à paz, purificação e novos começos, continua sendo a cor mais utilizada. Mas outras tonalidades ganharam espaço e passaram a representar desejos específicos:

  • Amarelo: prosperidade e dinheiro
  • Vermelho: amor e paixão
  • Verde: saúde e renovação
  • Azul: tranquilidade e equilíbrio
  • Rosa: afetos e relações duradouras
  • Lilás: espiritualidade e transformação

Além das roupas, até a cor da roupa íntima entra na lista de simpatias, um detalhe discreto que carrega grandes expectativas.

Pular ondas e fazer pedidos

O tradicional pulo das sete ondas, comum em praias de todo o Brasil, tem origem nas religiões de matriz africana e representa pedidos à Iemanjá, rainha do mar. Cada onda pulada corresponde a um desejo. Mesmo longe do litoral, muitas pessoas adaptam o ritual, fazendo pedidos simbólicos à meia-noite.

Dinheiro no pé, fé no coração

Outra simpatia bastante conhecida é colocar uma nota de dinheiro ou uma moeda dentro do sapato ou sob o pé direito no momento da virada. O gesto simboliza o desejo de caminhar ao longo do novo ano com estabilidade financeira.

Promessas, cartas e novos começos

Além das simpatias tradicionais, práticas mais recentes também ganham espaço. Escrever metas, queimar papéis com aquilo que se deseja deixar para trás ou montar quadros de visualização com sonhos e objetivos são formas contemporâneas de transformar o réveillon em um ritual de renovação emocional.

Para muitos, mais do que acreditar literalmente nos ritos, o importante é o significado: começar o ano com esperança, intenções claras e um olhar mais positivo para o futuro.

No fim das contas, entre sementes, cores e ondas, o réveillon segue sendo um dos momentos mais simbólicos do calendário, quando o tempo se renova e a fé, em suas mais diversas formas, se transforma em promessa de dias melhores.

Assine o Correio do Estado

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (31) e quinta-feira (01)

31/12/2025 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

MARTHA MEDEIROS - ESCRITORA BRASILEIRA

"Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade”.

 

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra 2025 sem candidato definido para levar às convenções de 2026 na disputa pelo governo de MS. Nos bastidores, há quem afirme que o clima nas hostes petistas é de falta de empolgação jamais vista. Dizem que Trad sabe que, se aceitar ir para o confronto, será “boi de piranha”, e que ele prefere disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Para convencê-lo, o PT estaria lhe prometendo “mundo e fundos” de Brasília. Sei não...

DiálogoO Natal Luz de Gramado foi reconhecido como detentor do recorde de mais longo festival de Natal do mundo (Longest Christmas Festival) pelo Guinness World Records. Com 88 dias de programação, ele combina espetáculos, desfiles temáticos, decoração cenográfica e experiências artísticas que ocupam toda a cidade. Milhões de luzes, vitrines temáticas, atrações gratuitas e apresentações musicais fazem do evento uma celebração reconhecida pela criatividade, organização e capacidade de encantar visitantes de todas as idades. A programação conta com mais de 350 atividades artísticas e culturais, envolvendo aproximadamente 2.500 profissionais em sua realização. O 40º Natal Luz de Gramado teve início em outubro de 2025 e será encerrado dia 18 de janeiro de 2026.
DiálogoSérgio de Paula comemora idade nova em 31 de dezembro de 2025.

 

DiálogoAna Isabel de Carvalho Pinto

Descaso

Três filiados ao PL estão agindo como se não reconhecessem o comando do ex-governador Azambuja, afirmam alguns liberais. No caso, os deputados Marcos Pollon e João Henrique Catan, além do Capitão Contar. Os dois primeiros estão interessados em disputar o governo e o terceiro pretende ser o segundo nome do partido para o Senado. O trio esquece quem realmente manda e age “como se não houvesse amanhã”, dizem os liberais.

Dinheirama

Entre as cinco leis aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas por Lula, que liberam vultosos recursos para órgãos ligados à Justiça, está a que destina crédito suplementar de R$ 13,5 milhões para que o Superior Tribunal de Justiça possa atender despesas de assistência médica e odontológica de servidores e seus dependentes. Uma outra destina R$ 5,3 milhões para despesas com publicidade do Tribunal de Contas da União.

Lei

Publicada no Diário Oficial da União lei que autoriza a poda ou o corte de árvores em locais públicos ou em propriedades privadas, se o órgão ambiental não atender ao pedido de retirada de vegetação por risco de acidentes. Com a mudança, os órgãos ambientais terão até 45 dias para responder aos requerimentos.

Aniversariantes

Quarta-feira (31/12)
Sérgio de Paula, 
Arlindo Antônio da Silva,
Laideclaire Jacobina Stephanini,
Vitor Yoshihara Matoso de Oliveira,
Sônia Bertoli Florence,
Mariângela Ouriveis Razuk,
Dra. Marilda Nascimento dos Santos,
Roney Medeiros Fialho,
Marilene Esteves Santini,
Airton Fernandes da Silva,
Francisco Jonas de Souza,
Ivone Martins,
Alessandro Lewandowski,
Leandro Jair Pandolfo,
Rodrigo Henrique de Almeida Antonelli,
José Silvestre Braulio Cebalho,
Dr. Eliézer José Marques,
Nelson de Almeida Bessa,
Dr. Maurício Duailibi,
Dr. Júlio César Haidamus Monteiro,
Varley Fávaro,
Júlio César Proença Leite,
Nestor Silvestre Tagliari,
Carolina Nimer Leite,

Belaus de Carvalho Pereira, 
Vanessa Rezek Albuquerque, 
Dr. Fernando Bernardo,  
Márcia Otto Mata,  
José Marques de Azevedo Júnior,
Laudemir Vasconcelos,
Maria Helena Tavares,
Luiz Coelho,
Luiza Coelho,
Wanda Queiroz,
Cândida Machado,
Ary de Barros,
Rubem Gonçalves,
Neybe Gomes da Silva Milanez,
Edson de Melo Sartori,
Gerson da Silva Alves,
Luiz Carlos Moreira,
Hedson Hideki Akamine,
Geni Mascarenhas Sant’Agostinho,
Isaque Pereira da Silva,
Jairo Silvestre Beal,
Maria Luiza Campos,
Leonidia Maria França Jardim,
Magda Jackeline Paula Miranda,
Rosalira Figueiredo Makimori,

Dr. Gerson Ribeiro Homem,
Alexandre Mavignier Gattass Orro,  
Pedro Dario Del Campo Klemenco,
Luciana Maria Marangoni Iglecias,
Nathalia Kauana Nedopetalski,
Beatriz Teixeira Morettini Medeiros,
Cláudia Freiberg,
Douglas Kenichi Sakuma,
Glei de Abreu Quintino,
Hemilde Higa,
Paulo Sergio Quezini,
Marta Helisangela de Oliveira,
Pedro Gilz Souza,
Tânia Cristina Fernandes Garcia,
Vanderli Hubner,
Edson Hideo Komiyama,
Nelson Nunez Ferreira,
Regina Marques Pereira Dantas Salina,
Michela Gandolfo Jareta Fabri,
Alessandra Chulli Segawa,
Nilvio Franco,
Alessandra Butera

Quinta-feira (1º/1)
Camilla Muzzi Grinfelder Tofano,
Lamartine Santos Ribeiro,
Lauro Sérgio Davi,
Milton Cappi,  
Gerson Cavalcanti de Oliveira,
Gilberto Peixoto,
Cleuza Costa da Rosa,
Francisco Xavier Gonzales,
Irene Saito, 
Alberto Benedito das Rosas Neves,
Tadayuki Saito,
Ione Vieira de Almeida,
Manoel de Oliveira,
Jussara de Arruda Paula Correa Araujo,
Maria José Garcia,
Roberto Otano Cabral,
Ana Cristina Gonzaga,
José Luiz Munhoz,
Valdenir Machado,
Antônio da Costa Cardozo,
Jorge Shiroma,
Zoleide Sambrana dos Santos,
Mario Augusto Flores Portocarrero,
José Luiz Tobias,

Dr. Marcelo Guimarães El Khouri,  
Hélio Toshiti Sato,
Ivanildo Santos Fontoura Júnior,
Ada Gaúna de Oliveira,
Raffaele Lochi,
Walfrido Minervini Martins da Costa,
Robson Orlei Azambuja Carneiro,
Pedro Rocha,  
Idê Leite Fernandes,
Carlos Antonio Cecilio de Lima,
José Antônio Bandeira,
Nereu Oliveira Coelho,
Muriel Barbosa de Almeida,
Renato Tonelle,
Cristiano Yukio Masaaqui Izeki,
Nivaldo Paes Rodrigues,
Noemy dos Santos Garcia,
Lyria Corrêa Quadros,
Euclydes José Bruschi Júnior,
Vânia Portela Alves,
Sílvio José de Oliveira Filho,
José Ferreira dos Santos,
Ursula Vargas,
Fernando da Rocha Motta,
Heitor Vera,

Luiz Sérgio David,  
Dr. Valdir de Almeida,  
Dr. Marco Aurélio Cabral Duarte,  
Ubirajara Soares Tártaro,
Rodrigo Correa do Couto, 
Itacir Zen,
Francisco Pinto de Arruda,
Olício Ximenes,
Marco Antônio Holzschuh, 
Catarina Sorilha,
Benjamim Yoshisuke Ono,
Taeko Aida,
José Roberto Carli,
Marcos José Vilha,
Roberto Lourençone,
Alan Corbetta,
André Antônio Camargo Lorenzoni,
Issao Luiz Yanagui,
Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli,
Jamile Gadia Ribeiro Trelha,
Carlos Roberto Rolim, 
Suzana Teruya Hiane,
Rosymeire Trindade Frazão,
Marly de Lourdes Sampaio Ducatti.

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)

5

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações
EXPECTATIVA

/ 2 dias

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)