Ano político, o que os astros revelam sobre 2026?

Depois de um 2025 marcado por intensas transformações e mudanças significativas no cenário astrológico, o ano de 2026 chega trazendo mudanças profundas tanto no plano individual quanto no coletivo.

A astróloga e terapeuta sistêmica Jussara Mathos conversou com o Correio B e analisou o próximo ano como um marco de consolidação de processos iniciados anteriormente.

“Antes de compreendermos as energias que se consolidam em 2026, é fundamental olhar para 2025 como um ano de passagem, testes e encerramentos”, explicou. Para ela, o último ano funcionou como um “portal de transição”, onde velhas estruturas começaram a ruir, enquanto novas ainda não estavam totalmente definidas.

Para Jussara, 2025 foi marcado por retrogradações e movimentos astrológicos que impediram fixações definitivas.

“Planetas lentos tocaram novos territórios, mas recuaram, criando uma sensação coletiva de instabilidade, confusão e, ao mesmo tempo, expectativa. Muitos sentiram que algo estava mudando, mesmo sem conseguir ainda nomear exatamente o quê”, relembrou.

No nível pessoal, 2025 foi um ano de muita “confusão emocional, cansaço, revisões profundas de identidade, encerramentos necessários e perda de referências antigas”, marcado por períodos onde muitas pessoas puderam perceber relações que não faziam mais sentido, assim como trabalhos que não agregavam e crenças que precisavam ser revistas, além da urgência do autocuidado emocional.

Jussara Mathos, astróloga, terapeuta Sistêmica e autora do livro Caminhos – Mudando a Rota (lançado na 1ª Bienal do MS)

O que esperar para 2026

A astróloga afirma que 2026 chega em um dos períodos mais significativos de transformação astrológica das últimas décadas, marcado por reestruturação profunda da vida pessoal e coletiva, o que exige consciência, maturidade emocional e adaptação a novos tempos.

“A regra é clara: o mundo e as pessoas não poderão mais funcionar como antes”, alerta.

Um dos principais destaques astrológicos é a entrada definitiva de Saturno e Netuno em Áries.

Netuno deixa Peixes definitivamente no dia 26 de janeiro de 2026, encerrando um ciclo iniciado em 2012, permanecendo em Áries até 2039, enquanto Saturno ingressa em 13 de fevereiro, onde permanece até abril de 2028.

Juntos, os trânsitos indicam um período que exige ação consciente, maturidade emocional e responsabilidade pelas próprias decisões.

“Saturno exige maturidade e compromisso com quem somos. Netuno dissolve fantasias, expondo incoerências entre discurso e prática. Juntos, eles pedem coragem para agir com consciência, transformando sonhos em atitudes sustentáveis”.

Outro ponto relevante para o próximo ano é a passagem de Júpiter por Câncer até o dia 30 de junho de 2026, ampliando temas ligados à família, emoções, histórias pessoais e ao pertencimento.

“Esse trânsito lembra que não existe avanço real sem base emocional. Em meio a tantas mudanças externas, cresce a necessidade de cuidar das relações, da vida interior e das raízes afetivas”, explica.

No plano individual, Júpiter em Câncer favorece cura emocional, reconciliações e fortalecimento de vínculos.

Já no coletivo, amplia debates sobre cuidados, proteção social, saúde emocional e acolhimento.

A partir do segundo semestre, com a entrada de Júpiter em Leão, que se estende até julho de 2027, ganham forças temas como criatividade, visibilidade, liderança e autoconfiança.

Política e alta tecnologia

Em um ano de eleições, as influências astrológicas se intensificam. No campo social e político, Plutão em Aquário continua sendo um dos trânsitos mais impactantes.

“Velhas estruturas tendem a ruir para dar lugar a modelos mais horizontais, ainda que esse processo envolva crises, tensões e confrontos com o que estava oculto”, observa. Essas energias ganham ainda mais peso em 2026. A sociedade se torna menos tolerante a lideranças desconectadas da realidade e mais exigente quanto à transparência e responsabilidade.

Saturno em Áries reforça a cobrança por posicionamento, coerência e maturidade no exercício do poder.

Já Urano em Gêmeos, que se estabelece definitivamente em abril de 2026, aponta para mudanças aceleradas na comunicação, no uso da tecnologia e na circulação de informações.

“A velocidade da informação aumenta, mas junto com ela cresce também o risco de desinformação, manipulação de discursos e superficialidade”, alerta.

A partir de 30 de junho de 2026, com a entrada de Júpiter em Leão, surge um ponto de atenção.

“Júpiter amplia tudo o que toca e, em Leão, potencializa o desejo de visibilidade, reconhecimento e protagonismo. Em contextos eleitorais, isso pode inflamar egos, estimular personalismos, disputas por poder e narrativas centradas mais na imagem do que no conteúdo”.

Para Jussara, o risco desse trânsito está no excesso. Por exemplo, em discursos sem sustentação, polarizações intensificadas e decisões tomadas para alimentar vaidades.

Por outro lado, se bem integrado, pode favorecer lideranças inspiradoras, mobilizando pessoas a partir de valores reais, propósito e presença consciente.

Esse cenário se intensifica com a entrada de Urano em Gêmeos, em 26 de abril de 2026, já que Urano acelera mudanças e Gêmeos rege a informação, a comunicação e os meios digitais.

“Em um ano de eleições, esse trânsito amplia o papel das redes, da tecnologia e das inteligências artificiais na construção de narrativas, na disseminação de dados e na formação de opinião pública”.

A mensagem central para 2026

Para a astróloga, mais do que prever acontecimentos pontuais, o céu de 2026 convida à consciência, revelação e recolhimento.

“Estamos vivendo um tempo de transição profunda, em que nada acontece de forma desconectada. Os pequenos movimentos dialogam com os grandes ciclos, e o cotidiano reflete aquilo que está sendo transformado em nível coletivo e interno. A astrologia, nesse sentido, não fala de destino fixo, mas de consciência de tempo. O céu aponta tendências, revela climas e sinaliza aprendizados, mas a forma como atravessamos esses movimentos continua sendo uma escolha humana”, afirma.

Para o próximo ano, o que se espera é presença no agora, coragem para iniciar novos ciclos, responsabilidade emocional para sustentar escolhas e consciência para passar por transformações.

“Talvez esse seja o maior ensinamento desse ciclo: ler o céu não é prever o que vai acontecer, mas aprender a caminhar com mais lucidez, responsabilidade e verdade dentro do tempo que estamos vivendo”, finaliza.



