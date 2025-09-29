Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Aos 99 anos, Berta Loran se despede: veja suas novelas mais marcantes

Berta Loran se despede aos 99 anos. Veja sua trajetória completa, novelas de sucesso e a marca que deixou na dramaturgia e no humor brasileiro

Denis Felipe

Denis Felipe

29/09/2025 - 13h25
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2025 – Faleceu nesta noite em um hospital particular em Copacabana a atriz e comediante Berta Loran (nome artístico de Basza Ajs). Ela tinha 99 anos de idade. 

A sua morte marca o encerramento de uma trajetória que atravessou quase oito décadas de dedicação ao teatro, ao humor e à dramaturgia televisiva. 

Uma vida marcada pela história

Nascida em Varsóvia, Polônia, em 23 de março de 1926, Berta era de origem judaica e migrou para o Brasil ainda na infância, fugindo das perseguições na Europa. 

Ao longo do tempo, construiu uma carreira multifacetada, como atriz de teatro, televisão e humor, fazendo parte de programas e novelas que marcaram época no Brasil. 

Em sua trajetória televisiva, ficou conhecida por personagens emblemáticas como a “Manuela D’Além Mar” na “Escolinha do Professor Raimundo” e a empregada “Frosina” na novela Amor com Amor se Paga. 

Também participou de diversos programas humorísticos – Balança Mas Não Cai, Faça Humor, Não Faça Guerra, Zorra Total, entre outros. 

Suas mais notáveis novelas e participações

Embora seu nome esteja mais associado ao humor, Berta Loran também deixou sua marca em produções dramáticas e novelas — algumas com papéis recorrentes, outras como participações especiais. Abaixo, alguns destaques:

 

Além dessas, sua carreira incluiu longa atuação em programas humorísticos, onde ela interpretou diversos personagens e colaborou para a evolução do estilo do humor televisivo no Brasil. 

Repercussão e legado

A morte de Berta Loran foi recebida com homenagens de colegas, fãs e veículos de imprensa, ressaltando sua importância como pioneira do humor feminino e figura de resistência cultural. 

Seu legado artístico vai muito além de cifras ou prêmios: ele reside nas risadas que provocou, nas lembranças que deixou, e na inspiração que continua para quem quer transformar arte em expressão de vida. Mesmo após sua partida, suas participações em novelas e programas permanecem vivas nas reprises, memórias e homenagens que seguem sendo feitas ao seu nome.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa Périssé

"Está sendo delicioso! A Zulma é vilã, mas também tem humor, exagero, é caricata e ao mesmo tempo muito humana"

28/09/2025 18h00

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa Périssé

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa Périssé Foto: André Wanderley

Heloísa Périssé vem brilhando como Zulma, sua primeira vilã, na novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor!. Na trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, ela interpreta a diretora do orfanato Casa dos Anjos, manipulando o núcleo central da história com uma vilã cômica, intensa e cheia de camadas surpreendentes.

Nos palcos, protagonizou ao lado de Marcelo Serrado a peça Avesso do Avesso, uma comédia sobre relacionamentos que percorreu diversas capitais brasileiras, conquistando o público com sua leveza e identificação.

No universo literário e audiovisual, lançou o livro Cheia de Graça, onde revisita sua trajetória — especialmente o período de tratamento contra o câncer — com fé, humor e inspiração.

Além disso, comandou ao lado da filha, Luísa Périssé, o programa Desencontro de Gerações (GNT), promovendo conversas bem-humoradas entre pessoas de diferentes idades, sempre com o humor como fio condutor.

Com mais de 30 anos de carreira, Heloísa é referência no humor e na dramaturgia brasileira. Criadora de personagens icônicos como Tati, Mary Help e Bia (Sob Nova Direção), tem passagens marcantes por programas como Zorra Total e Escolinha do Professor Raimundo, além de peças autorais, como E Foram Quase Felizes Para Sempre, que consolidam sua versatilidade e talento.

A atriz é Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno Heloísa fala sobre a sua primeira vilã na novela das seis da TV Globo, trajetória e momentos com a família. 
 

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa PérisséA atriz Heloísa Périssé é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Dani Darcoso - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você tem uma trajetória marcada pela comédia, mas também por papéis mais sensíveis. Como você escolhe os projetos que abraça?
HP - Sempre busco projetos que me provoquem de alguma forma. Às vezes, o riso é o caminho, outras vezes, o drama. O que me move é a possibilidade de contar uma boa história, que dialogue com o público e também me desafie como atriz.

CE - Agora, vive a sua primeira vilã, em Êta Mundo Melhor. Como tem sido essa experiência? E a repercussão pelas ruas, com o público?
HP - Está sendo delicioso! A Zulma é vilã, mas também tem humor, exagero, é caricata e ao mesmo tempo muito humana. As pessoas nas ruas se divertem com ela, comentam, riem. É um prazer poder brincar com esse lugar da antagonista pela primeira vez.

CE - Depois de tantos personagens memoráveis, qual papel mais desafiou você como atriz?
HP - Cada fase trouxe seus desafios. A Tati, por exemplo, me deu liberdade de improviso, mas também exigia muito ritmo. Já a Zulma me colocou em um lugar novo, de vilania. E escrever e interpretar em teatro sempre me tira da zona de conforto.

CE - O humor sempre esteve muito presente no seu trabalho. Como você enxerga a importância do riso nos tempos atuais?
HP - O riso é essencial. É cura, é respiro. Num mundo tão acelerado, com tantas notícias pesadas, poder rir é um bálsamo. O humor não é só entretenimento, ele tem um papel social, nos ajuda a atravessar momentos difíceis.

CE - Ao longo da carreira, você já experimentou televisão, cinema e teatro. Existe algum desses espaços que é mais especial para você?
HP - Cada um tem sua magia. O teatro é o lugar da troca imediata com o público, onde tudo acontece ao vivo. A TV tem esse alcance enorme, entra na casa das pessoas. E o cinema é poesia no detalhe. Não consigo escolher, cada um me completa de uma forma.

CE - Você também é escritora. Como a escrita complementa sua vida artística? Tem novos projetos nessa área?
HP - A escrita me dá espaço para elaborar, organizar pensamentos e também criar universos. No livro Cheia de Graça pude compartilhar minha experiência de vida. Quero, sim, seguir escrevendo — talvez mais histórias, quem sabe até uma peça, um longa?

CE - Na vida pessoal, você costuma compartilhar momentos em família. Como concilia a rotina intensa de atriz com a maternidade?
HP - Não existe receita perfeita. É um equilíbrio diário, com culpas, ajustes e muito amor. Minhas filhas são minhas grandes parceiras, a gente aprendeu a crescer juntas.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa PérisséA atriz Heloísa Périssé é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Dani Darcoso - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Sua filha mais nova acabou de se mudar para Europa e a mais velha já não mora com você. Como é esse sentimento de “ninho vazio”?
HP - É um misto de orgulho e saudade. Fico feliz em ver que criei meninas independentes, que seguem seus caminhos. Mas, claro, a casa fica mais silenciosa, e eu preciso reinventar minha rotina sem elas por perto.

CE - Sua história de superação contra o câncer inspirou muita gente. Como essa experiência transformou sua forma de viver e trabalhar?
HP - Transformou tudo. Eu passei a valorizar mais o tempo, os pequenos momentos, a saúde. No trabalho, trouxe mais verdade, mais presença. Eu não deixo nada para depois.

CE - O que você gosta de fazer nos momentos de descanso, fora dos palcos e das câmeras?
HP - Eu amo estar com a família, cozinhar, caminhar, ver filmes. São momentos simples que me recarregam. Tenho vontade de escrever uma peça nova e também de me aventurar em projetos de cinema. Por enquanto, sigo com a novela e alguns convites para eu avaliar após o término da novela.

CE - Para além da carreira, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que se inspiram em você?
HP - Que nunca desistam de si mesmas. A vida pode nos trazer obstáculos, mas também nos dá força para superá-los. Acreditem no próprio valor, tenha fé em suas crenças e sigam em frente com coragem e amor.

 

Música

Encontro de Música Clássica reúne nomes nacionais e internacionais esta semana na Capital

O evento chega à sua 18º edição e traz apresentações no Teatro Glauce Rocha até o dia 1º de outubro, com entrada gratuita e destaque para a Orquestra Indígena de MS

28/09/2025 17h00

Destaque do Encontro é a Orquestra Indígena de MS, que retorna de uma turnê internacional

Destaque do Encontro é a Orquestra Indígena de MS, que retorna de uma turnê internacional Divulgação/Orquestra Indígena

Campo Grande é palco, nesta semana, do 18º Encontro com a Música Clássica, no teatro Glauce Rocha. O evento se inicia neste domingo (28) e vai até a quarta-feira (01), sempre às 20h. 

O tradicional festival de música reúne nomes nacionais e internacionais e se tornou referência no Centro-Oeste.

Criado em 2007, o evento mescla talentos locais, nacionais e estrangeiros, com o objetivo de ampliar as fronteiras sonoras e promover encontros entre estilos e tradições. 

A entrada é gratuita, podendo ser reservada antecipadamente pelo Sympla ou o ingresso retirado no teatro 30 minutos antes de cada apresentação (porém, sujeito a lotação). 

Confira a programação: 

Domingo (28)

Apresentação: Alejandro Brittes, Duo Manhães e Orquestra Sinfônica de Campo Grande

Com mais de 30 anos de carreira, o acordeonista argentino Alejandro Brittes leva o chamamé a novos horizontes , juntamente com a música erudita e contemporânea. 

Ele divide o palco com o Duo Manhães, formado pelos irmãos campo-grandenses Artur e Elias, ao lado do Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande. 

Segunda-feira (29)

Apresentação: Cristian Budu (piano) & Brenner Rozales (viola)

Vencedor do Concurso Clara Haskil, na Suíça, Cristian Budu é considerado um dos maiores pianistas brasileiros da atualidade. Com uma sonoridade refinada e profundidade interpretativa características, o pianista já se apresentou em salas famosas da Europa e nas Américas. 

Em Campo Grande, sobe ao palco juntamente com o jovem violista Brenner Rozales, em ascensão no cenário camerístico. 

A apresentação ainda contará com a participação das orquestras sociais GIC Viver Vem, Fraternidade Sem Fronteira e do Projeto Águia. 

Terça-feira (30)

Apresentação: Jodyline Gallavardin (piano França), Duo Vinícius Klaus e Valério Reis (piano e cello)

Vinda da França, a pianista Jodyline Gallavardin traz peças com interpretações intensas e poéticas. 

Ao lado do Duo Vinícius Klaus e Valério Reis, também se apresentam integrantes da Orquestra de Câmara do Pantanal de Corumbá. 

Quarta-feira (1)

Apresentação: Orquestra Indígena

Encerrando o festival com brilho, a Orquestra Indígena apresenta o espetáculo Arapy Aguassu - Sinfonia entre Dois Mundos. 

A Orquestra volta ao Brasil após uma turnê internacional de sucesso em Portugal e na Espanha, encantando espectadores em Lisboa, na Ilha da Madeira e em Barcelona. 

Formada por jovens músicos de comunidades tradicionais, a Orquestra Indígena busca levar o encontro entre tradição e inovação, reafirmando o protagonismo originário brasileiro com a fusão de sonoridades indígenas e portuguesas. 
 

