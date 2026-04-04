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O Diabo Veste Prada: a história real por trás do livro, do filme e da continuação

Como uma assistente da Vogue transformou bastidores em fenômeno cultural e por que Miranda Priestly continua sendo uma das figuras mais complexas do cinema contemporâneo.

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

04/04/2026 - 13h30
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Quando Lauren Weisberger publicou O Diabo Veste Prada em 2003, o que parecia ser apenas mais um romance ambientado no universo da moda rapidamente revelou outra ambição. O livro nascia de uma experiência muito específica, mas tocava em algo mais amplo: a dinâmica de poder em ambientes onde prestígio e exaustão caminham juntos.

Weisberger havia trabalhado como assistente de Anna Wintour na Vogue, um dos cargos mais desejados e, ao mesmo tempo, mais temidos dentro da indústria editorial. Ao transformar essa vivência em ficção, ela encontrou o tom que equilibra fascínio e desgaste.

A protagonista Andrea Sachs não entra apenas em uma revista de moda. Ela entra em uma estrutura que exige devoção absoluta e oferece, em troca, uma promessa de acesso.

O sucesso do livro não se explica apenas pelo glamour. Ele veio da sensação de reconhecimento. Mesmo para leitores fora da moda, havia ali um retrato familiar de ambientes hierárquicos, de chefes inalcançáveis e de jovens profissionais tentando provar valor em condições quase impossíveis. O sucesso foi tanto que a continuação chega aos cinemas ainda nesse mês de abril.

Miranda Priestly e a construção de um mito reconhecível

Desde o início, a associação entre Miranda Priestly e Anna Wintour foi inevitável. Weisberger sempre sustentou que a personagem era uma composição, o que é tecnicamente verdadeiro. Ainda assim, os códigos estavam todos ali, organizados de forma precisa demais para serem ignorados.

O corte de cabelo, os óculos escuros, o silêncio como instrumento de poder, a maneira como uma frase curta pode redefinir o clima de uma sala inteira. Miranda não precisava levantar a voz porque o sistema já estava estruturado ao seu redor para amplificar cada gesto.

A reação de Wintour, por sua vez, foi tão estratégica quanto a personagem que inspirou o debate. Ao comparecer à première do filme vestindo Prada, ela deslocou a narrativa. Em vez de se defender, apropriou-se do momento. Aquilo que poderia ser lido como exposição transformou-se em reafirmação de controle.

O desconforto que o livro provocou

O impacto do romance dentro da indústria foi imediato, embora raramente declarado de forma direta. O problema não era a revelação de um segredo específico, mas a visibilidade de práticas que sempre existiram e eram tratadas como parte do jogo.

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Assistentes submetidas a jornadas exaustivas, demandas absurdas tratadas como testes de lealdade, uma cultura que confunde resiliência com resistência ao desgaste. Weisberger não inventou esse cenário, mas o organizou de forma acessível, o que acabou sendo mais perturbador do que qualquer denúncia frontal.

Houve críticas à autora, acusada por alguns de transformar sua experiência em oportunismo. Ao mesmo tempo, o silêncio institucional sobre os detalhes mais incômodos funcionou como uma confirmação indireta de que o retrato não estava tão distante da realidade quanto muitos gostariam.

O caminho até o cinema e a mudança de tom

A adaptação cinematográfica de 2006, dirigida por David Frankel, entendeu algo essencial que nem sempre está presente em adaptações: não bastava reproduzir a história, era necessário reinterpretá-la.

O filme suaviza Andrea, amplia o universo da revista e, sobretudo, redesenha Miranda. No livro, ela é mais próxima de uma força opressiva constante. No cinema, ela ganha camadas que tornam sua presença mais complexa e, por isso mesmo, mais inquietante.

Essa transformação passa diretamente por Meryl Streep. Sua interpretação evita o caminho mais óbvio da caricatura e constrói uma personagem baseada em contenção. O poder de Miranda está no que não é dito, no intervalo entre uma ordem e outra, na consciência de que todos ao redor já antecipam suas expectativas.

O famoso discurso sobre o cerúleo sintetiza essa abordagem. Ele desloca a discussão da superfície para a estrutura, explicando como decisões aparentemente banais são resultado de uma cadeia complexa de influência. Ao fazer isso, o filme legitima aquele universo ao mesmo tempo em que o expõe.

Ao lado de Streep, Anne Hathaway conduz a trajetória de Andrea com um equilíbrio entre ingenuidade e ambição, enquanto Emily Blunt oferece uma leitura afiada do custo emocional de se adaptar completamente ao sistema.

O Diabo Veste Prada: a história real por trás do livro, do filme e da continuação - Divulgação

Resultados e impacto cultural

O filme ultrapassou a marca de 300 milhões de dólares em bilheteria mundial e consolidou-se como um dos títulos mais influentes de sua geração dentro do gênero. Mais do que isso, redefiniu a maneira como histórias ambientadas em ambientes corporativos femininos poderiam ser contadas.

Ele não se limita a criticar ou a celebrar. Ele opera em uma zona ambígua que permite leituras diferentes conforme o tempo passa. Para alguns, Miranda é uma vilã. Para outros, uma líder moldada por um sistema que cobra resultados com a mesma intensidade com que pune fragilidade.

Essa ambiguidade é o que mantém o filme em circulação constante no debate cultural, especialmente em um momento em que discussões sobre liderança, cultura de trabalho e equilíbrio pessoal ganham novas camadas.

A continuação literária e a possibilidade de retorno no cinema

Em 2013, Weisberger retornou a esse universo com Revenge Wears Prada. Andrea já não é a jovem insegura do início. Ela construiu sua própria trajetória profissional, mas descobre que o passado não se dissolve com facilidade, especialmente quando Miranda Priestly decide reaparecer.

A continuação desloca o conflito. Se antes a questão era sobreviver, agora se trata de estabelecer limites. Andrea já conhece as regras do jogo, mas isso não significa que esteja imune ao seu impacto.

A autora ainda expandiu esse mundo com When Life Gives You Lululemons, centrado na personagem Emily, o que reforça a ideia de que aquele universo funciona como um ecossistema mais amplo, onde diferentes trajetórias revelam diferentes formas de lidar com o mesmo tipo de pressão.

No cinema, a ideia de uma sequência do filme original nunca desapareceu completamente. Ela ressurge em ciclos, acompanhando o interesse da indústria em revisitar histórias consolidadas. O desafio, nesse caso, não é apenas reunir elenco e equipe, mas encontrar uma abordagem que dialogue com um mundo transformado.

A figura de Miranda Priestly, construída em um contexto de autoridade incontestável, precisaria ser reposicionada em uma realidade marcada por redes sociais, exposição constante e questionamentos mais diretos sobre estruturas de poder. O que antes era aceito como exigência pode hoje ser interpretado como abuso. Essa tensão oferece material dramático evidente, mas exige uma leitura mais sofisticada.

Entre ficção e realidade, o que realmente ficou

O que torna O Diabo Veste Prada um caso tão duradouro não é a precisão factual, mas a capacidade de traduzir uma experiência coletiva em narrativa. Ele não documenta a Vogue nem pretende fazê-lo. Ele reorganiza percepções sobre trabalho, ambição e pertencimento.

Ao fazer isso, transforma uma história pessoal em algo reconhecível em diferentes contextos. E talvez seja justamente essa capacidade de deslocamento que explica por que, duas décadas depois, ainda se discute não apenas quem inspirou Miranda Priestly, mas o que ela representa.

Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt retornam para a sequência do clássico dos anos 2000

Quase 20 anos depois de sua estreia, a sequência  O Diabo Veste Prada 2  chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de abril. A continuação acompanha o retorno de  à revista Runway, ainda sob o comando da implacável editora-chefe Miranda Priestly, mas passando por um momento delicado. A estratégia de “salvar” a Runaway as força a se reconectar com Emily Charlton, a ex-assistente de Miranda, que agora comanda uma marca de luxo que pode ser a chave para manter a Runway ativa. Será que ela já perdoou Andy e Miranda?

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Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos

Rituais têm uma função importante na vida emocional. Eles ajudam a organizar o tempo, criam previsibilidade e fortalecem o senso de pertencimento.

05/04/2026 15h20

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Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos Foto: Divulgação

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Datas como Páscoa e Pessach costumam mobilizar encontros, memórias e expectativas. São momentos em que as famílias se reúnem, retomam tradições e, muitas vezes, tentam reproduzir rituais que atravessam gerações. Mas, em meio à organização, à correria e às exigências do cotidiano, vale uma pergunta: o que, de fato, sustenta esses encontros?

Rituais têm uma função importante na vida emocional. Eles ajudam a organizar o tempo, criam previsibilidade e fortalecem o senso de pertencimento. Para as crianças, especialmente, são formas concretas de entender vínculos, história e identidade. Para os adultos, funcionam como pontos de conexão com a própria trajetória e com aquilo que se deseja preservar.

Mas rituais não são, por si só, garantia de conexão. Quando se tornam apenas uma obrigação ou uma repetição automática, podem perder o sentido. Famílias que se encontram, mas não se escutam, que mantêm a tradição, mas não o vínculo, muitas vezes saem desses momentos com a sensação de vazio, apesar de tudo ter acontecido “como deveria”.

Entre tradições e vínculos, existe um espaço que precisa ser construído com presença. Não é sobre fazer tudo perfeito, nem sobre manter todos os costumes intactos. É sobre criar experiências que façam sentido para quem está ali hoje, com suas histórias, seus limites e suas possibilidades.

Em muitas famílias, os rituais também precisam ser reinventados. Mudanças na estrutura familiar, distâncias, perdas e novos arranjos exigem flexibilidade. Sustentar um vínculo, nesses casos, passa menos por repetir o passado e mais por construir novas formas de estar junto.

No fim, o que permanece não é a mesa posta ou o ritual executado corretamente, mas a qualidade do encontro. É o olhar, a escuta, a presença possível. São esses elementos que transformam tradição em memória afetiva.

Mais do que manter rituais, talvez o convite seja dar sentido a eles.

Vamos desatar esses nós?

@vanessaabdo7

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculosVanessa Abdo - Divulgação

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente.

A carta do Carro simboliza a superação de desafios e o domínio sobre sua jornada. É um convite para assumir o controle da sua vida com coragem e determinação. Mantenha o foco e siga em frente, sem hesitar!

05/04/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente.

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente. Foto: Divulgação

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A carta de O Carro é um dos arcanos mais poderosos e animadores do Tarô. Ela chega para anunciar vitória, progresso e superação, trazendo consigo a energia de quem assumiu o controle da própria vida e segue em frente com determinação e foco. Se esta carta rege a sua semana, prepare-se: o caminho está aberto e você é quem pilota.

Pegue o Volante da Sua Vida

O Carro convida você a sair do banco do carona e assumir, de forma consciente, o volante da sua jornada. Não é momento de esperar que as coisas se resolvam sozinhas, nem de delegar ao destino aquilo que depende da sua atitude. Existe um chamado claro à ação: ligar o motor, definir a rota e seguir com firmeza em direção ao que faz sentido para você.

Mais do que agir, trata-se de agir com direção. Porque não basta estar em movimento é preciso saber para onde se está indo. O Carro não simboliza pressa, mas propósito. Ele pede decisão, comprometimento e, principalmente, responsabilidade pelas próprias escolhas.

Na ilustração tradicional desta carta, o cocheiro conduz duas esfinges, uma branca e uma preta, representando forças opostas e futuros possíveis. Ele não as controla com rédeas, mas com pura força de vontade e domínio interno. Essa imagem revela uma das maiores lições deste arcano: não é eliminando conflitos que se avança, mas aprendendo a conduzi-los.

Você pode sentir, ao longo da semana, emoções ambíguas, dúvidas ou até impulsos contraditórios. Parte de você pode querer avançar, enquanto outra hesita. O Carro não pede perfeição emocional, pede consciência. É essa integração entre razão e emoção que mantém você no caminho, mesmo quando forças contrárias tentam desviá-la.

O Número 7 e a Energia do Triunfo

O Carro é o sétimo Arcano Maior, e o número 7 carrega um simbolismo profundo. Ele representa a união entre o plano material e o espiritual: o 4, associado à estrutura e à matéria, somado ao 3, ligado à criação e ao divino. Juntos, formam o 7 — número da consciência, da busca interior e da evolução.

É o número de quem não apenas caminha, mas compreende o caminho.

Na mitologia greco-romana, a quadriga — carro puxado por quatro cavalos — era símbolo de conquista e glória, conduzindo deuses e heróis em suas entradas triunfais. O Carro do Tarô carrega essa mesma energia: a vitória que vem após esforço, disciplina e superação.

Mas existe um detalhe importante: o triunfo aqui não é apenas externo. Ele é, acima de tudo, interno. É a vitória sobre a dúvida, sobre o medo, sobre a tendência de desistir no meio do caminho.

O véu estrelado ao fundo da carta nos lembra que existe um plano maior em ação. Algo que orienta, que guia, que sussurra direções, mas que não substitui o seu livre-arbítrio. Você recebe os sinais, mas é você quem decide o movimento.

A Mensagem do Carro para Esta Semana

Esta semana pede ação, mas também pede consciência. É um período em que oportunidades podem surgir, caminhos podem se abrir e decisões precisarão ser tomadas. E, diante disso, a postura que você adota faz toda a diferença.

O Carro não favorece a indecisão. Ele impulsiona quem já entendeu, ainda que minimamente, o que quer e está disposto a caminhar nessa direção.

Se existe algo que você vem adiando, este é o momento de dar o primeiro passo. Não espere o cenário ideal, a certeza absoluta ou a ausência de medo. O movimento, muitas vezes, precede a clareza.

Ao mesmo tempo, é importante manter o foco. Distrações podem surgir, assim como atalhos aparentemente mais fáceis. Mas o Carro ensina: o caminho mais rápido nem sempre é o mais sólido. Persistir na rota escolhida é o que garante consistência nos resultados.

Entre a Luz e a Sombra: O Equilíbrio no Caminho

Um dos maiores aprendizados desta carta está na capacidade de equilibrar forças internas. Luz e sombra, coragem e medo, impulso e cautela, tudo isso faz parte da experiência humana.

O Carro não pede que você ignore suas emoções. Pelo contrário: ele convida você a reconhecê-las, compreendê-las e, então, conduzi-las.

O signo de Câncer, associado a este arcano, reforça essa ideia. Existe aqui uma forte ligação com o mundo emocional, com a sensibilidade e com a intuição. Avançar, sim, mas sem se desconectar de si mesmo.

Gerenciar o que acontece dentro de você é tão importante quanto lidar com o que acontece fora. Porque, no fim das contas, é o seu estado interno que define a forma como você atravessa qualquer situação.

O Carro e o Pós-Páscoa: Movimento Após o Renascimento

Há uma camada ainda mais profunda quando conectamos o Carro ao simbolismo da Páscoa. Se a Páscoa representa a morte simbólica e o renascimento, o Carro representa o que vem depois: o movimento. E não por acaso, sua energia se manifesta justamente na semana que sucede esse momento de renovação.

Renascer não é o fim do processo. É o começo.

Depois de atravessar dores, compreender ciclos e acessar uma nova versão de si mesmo, surge a necessidade de caminhar. De dar forma concreta à transformação interna. De viver, na prática, aquilo que foi ressignificado.

O Carro, portanto, é a libertação que se traduz em atitude. É a consciência que se transforma em escolha.

O Carro no Amor

No campo afetivo, o Carro pede clareza e posicionamento. Não há espaço para jogos, dúvidas constantes ou falta de direção emocional.

Se você está em um relacionamento, este é um momento de alinhar expectativas e avançar juntos. Conversas importantes podem acontecer, e decisões que estavam sendo adiadas tendem a ganhar força.

Se está solteiro, o Carro convida você a agir com mais coragem. Às vezes, o maior obstáculo não está no outro, mas no medo de se expor, de tentar, de se permitir viver algo novo.

O amor, aqui, se constrói com atitude.

O Carro no Trabalho e nas Finanças

No trabalho, a energia é de movimento e progresso. Projetos tendem a ganhar ritmo, decisões precisam ser tomadas e oportunidades podem surgir de forma mais dinâmica.

Mas, junto com isso, vem a necessidade de organização. Avançar sem planejamento pode gerar desgaste. Já a ação consciente potencializa resultados.

Este é um período favorável para assumir protagonismo, mostrar iniciativa e confiar mais na própria capacidade. Se existe uma mudança sendo considerada, o Carro indica que pode ser o momento de agir, desde que haja clareza de direção.

Nas finanças, o foco deve ser estratégia. Resolver pendências, organizar prioridades e agir com disciplina serão atitudes fundamentais para garantir estabilidade e crescimento.

Perguntas para sua Jornada

O Carro também convida à reflexão. Pergunte-se:

Estou realmente no controle da minha vida ou apenas reagindo ao que acontece?

Sei para onde estou indo ou apenas estou em movimento?

O que, dentro de mim, precisa ser alinhado para que eu avance com mais segurança?

Essas perguntas não exigem respostas imediatas, mas abrem caminhos importantes de consciência.

A Mensagem Final

Quando o Carro surge como regente, ele traz um lembrete poderoso: você tem mais controle sobre sua vida do que imagina.

Isso não significa que tudo está sob seu domínio, mas que suas escolhas, sua postura e sua direção fazem toda a diferença.

Esta é uma semana de movimento, de decisão e de avanço. Uma semana para confiar mais em si mesma, ajustar o que for necessário e seguir.

Não espere perfeição. Não espere ausência de medo. Não espere garantias. Apenas comece.

Porque o caminho se revela enquanto você caminha.

E, neste momento, o Carro já está em movimento, esperando apenas que você assuma o volante. Portanto, nunca desista, mesmo diante de obstáculos aparentemente impossíveis de serem superados. “A persistência é o caminho do êxito”. (Charles Chaplin).

Uma ótima semana e muita luz,


Ana Cristina

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