Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Apesar da demonstração de certo, digamos, "amor incontido" à administração...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (3)

Ester Figueiredo

03/09/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Carlos Hilsdorf - escritor brasileiro

"Os homens são grandes na justa medida da vontade e do caráter que possuem”.

 

FELPUDA

Apesar da demonstração de certo, digamos, “amor incontido” à administração pelo PT, mesmo deixando a base aliada, alguns parlamentares têm dito que seria de muito bom tom  o governador Riedel adotar a postura de “um olho no peixe e o outro  no gato”. Dizem mais ainda: que não espere qualquer sentimento  de gratidão daqui para a frente, até porque serão adversários e o que está em jogo é projeto de poder. De ambos os lados, é claro, porém quem baixar a guarda poderá estar sendo atraído pelo canto da sereia  e levar o barco por águas perigosas. Detalhe: os petistas já avisaram, que sabem fazer oposição e criticaram duramente a gestão de Riedel.

Musculatura

A senadora Tereza Cristina  e o deputado Londres Machado, ambos do PP, tiveram uma reunião para discutir reavaliação do cenário político para 2026  e ampliação das hostes do Progressistas com a entrada  do governador Eduardo Riedel  no partido.

Mais

A legenda tornou-se ainda mais forte, pois comanda  a Prefeitura de Campo Grande, tem uma cadeira no Senado, um representante na Câmara Federal, a presidência  da Assembleia de MS,  a vice-liderança do governo, além de vários prefeitos e vereadores.

Jorge e Therezinha Selem com os netos Igor e Thainá 
Adriana e Romeu Trussardi Neto

Transferida

A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL será no dia 21. O ato estava previsto para ser no dia 12, mas foi transferido tendo em vista que nesta data será o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. De acordo com o presidente estadual da legenda, Tenente Portela, o local e horário ainda serão definidos. A mudança foi determinada pela direção nacional do partido, assinada pelo presidente Valdemar Costa Neto.

Expectativa

O nome do PL para disputar uma das vagas ao Senado é de Reinaldo Azambuja e quanto a isso  não resta a menor dúvida, pois  esse acordo foi feito com a cúpula, no caso, o ex-presidente Bolsonaro e o presidente da sigla Valdemar  Costa Neto. A grande expectativa  a partir de agora é saber quem deverá ser escolhido para  ser o primeiro suplente de Azambuja. O nome deverá ser “muito bem chegado” e até se fala que poderá sair da turma do agro.

Futuro

De acordo com as previsões  no que se relaciona ao suplente,  o escolhido poderá vir a assumir  o cargo como titular. Explica-se: se eleito, Azambuja cumpriria quatro dos seus oito anos de mandato. Nos bastidores, dizem que em 2030 ele disputaria o governo de MS, tendo em vista que o mandato de Eduardo Riedel, caso fosse reeleito, se encerraria naquele ano, levando o então chefe do Executivo estadual se candidatar ao Senado. Se sair vitorioso, Azambuja teria que renunciar ao Senado  e seu suplente assumiria.

Aniversariantes

Jane Mary Abuhassan Gonçalves
Lude Simioli Júnior
Sandra Uhry
Francisco Almeida Telles (Chiquinho Telles)
Gevair Ferreira Lima
Linda Jeronimo Dias
Alice De Araújo De Alcântara
Cleber Aguirre
José Sotoma
Luis Carlos Beraldo Da Costa
Maria Aparecida Dos Reis Siqueira
Rosália Yocie Tokuyama
Maria Eunice De Jesus Santos
Antonio Marcos De Andrade
Paulo Queiroz
Marco Aurelio Perez
Helio De Paula
Moacir Fernandes Dutra
Leny Ourives Da Silva
Renan De Souza Nucci
Monacy Carlos Moura
Paulo Sérgio Costa
Sônia Maria Pinto De Arruda
Geise Conceição Teodoro Soares Tôrres
Vitor Francisco Torres Menegazzo
Thiago Cardozo
Marcos Benedetti Hermenegildo
Fabiana Silva Laburu
Gleide Soares Morel Durães
Diego Bazana Senzano
Micchelle Coutinho Lubacheski
Valdir Antunes Nuncao
Rosilene Garcia
José Benício Praxedes
Marlene De Matos Bossay
Carmen Tieko Massan
Ana Lúcia De Almeida Dos Santos
Rose Mary Domingues
Eveline Jacobina Marceli
Mariana Tomaz Silva
Luciana Santos De Oliveira
Luiz Sirineu
José Gazilan
Liziane Berrocal
Sônia Irma Frainer
Félix Amado Soares
Armindo Ramão Medina
Luiz Carlos Ortega
Yvan Luiz Madruga Varjão
Moysés Aristeu Thomé
Silvio Rebelo De Freitas
Kaurry Miyasato Alves
Eduarte Candido De Lima
Pedro Costa De Barros
Maria Lúcia Rodrigues Da Silva
Fernando Antonio Camargo
Patrícia Alves Barbosa
Marcelo Alves Barbosa
Carla Rodrigues Cubel
Lúcia Andrade Lamota
Sandra Dutra Araújo
Rosângela Carla Muller
Gisela Luz Ferreira
Neuza Barbosa Massi
Maria Rita De Lima
Herberto Cristovam Dias Gomes
Eloty Justina Dias Schieder
Carolina Muzzi Youssef
Iraldo Grisoste Barbosa
Elenice Barbosa
Regina Maria Ribeiro
Jucineide Almeida De Menezes
Marlene Bobato
Cândida Maria De Souza
Maria Rita Menezes Arruda
Renilde Viana De Souza
Elizabeth De Souza Lemos
Tércio José Alves
Flávio Alexandre Chagas Martins
Oledir Querino Dos Santos Vianna
Lisandra Cristina Felix
Valdeir Rodrigues Dias
Rosely Libanês
Marcos Hernani Teixeira Hollender
Argentino José Nepomuceno Neto
Miriam Elizabeth Lemos Dutra
Maria De Lurdes Saveran Trevizan
Aluizio Gomes Silva Filho
Laís Helena Adami De Freitas
Rodolfo Fernandes Rocha
Toshiaki Ueno
Claudete Cristovão Abrão
Ursula Mara Bernardes Maldonado
Inácio Martins Ribeiro
Zulma Luiza Contar Fernandes Reis
Jesus Breno Batista
Renan Cintra Soloaga
Jesus Milane De Santana
Abdaias Borges Sena
José Roberto De Souza Freire
Valéria Sudan
Cássio Roberto Gradela
Gislaine Dos Santos Federici
Hamilton Arguelho Espinosa De Souza
Altamiro De Figueiredo
Cristiana Vasconcelos Borges Martins
Danilo César Maffei
Lucas Flores Grisoste Barbosa

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

SAÚDE

Médica alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras

Dra. Mariana Vilela, referência médica em emagrecimento saudável, em Campo Grande, alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras

02/09/2025 10h30

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

O volume de buscas e a procura por tratamentos com as famosas canetas emagrecedoras, como Mounjaro e Ozempic, ou por procedimentos estéticos, como as enzimas para gordura localizada, têm crescido cada vez mais. Esse fenômeno reflete um movimento global em direção a soluções médicas e estéticas para o controle de peso e para a melhoria da autoimagem, influenciado amplamente por relatos de sucesso compartilhados publicamente.

A busca por métodos eficazes e relativamente rápidos impulsionou a popularidade desses tratamentos, colocando-os em evidência não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

Inicialmente desenvolvidas para tratar diabetes tipo 2, as canetas emagrecedoras ganharam notoriedade após serem utilizadas e terem seus resultados compartilhados por famosos nas redes sociais. A exposição midiática e o poder de influência de celebridades e criadores de conteúdo foram determinantes para que esses medicamentos saíssem do contexto puramente clínico e se tornassem um fenômeno de consumo amplamente discutido. O impacto visual das transformações corporais compartilhadas on-line gerou uma demanda massiva por informações e acesso a esses fármacos.

Desde então, diversos estudos foram conduzidos, culminando na atualidade com o uso desses ativos com a finalidade de emagrecimento, agora cientificamente comprovado e com reconhecimento de eficácia e segurança pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Assim como o Ozempic, Mounjaro é uma das canetas emagrecedoras mais populares FOTO: Divulgação

A comunidade científica tem se dedicado intensamente a compreender os mecanismos de ação desses medicamentos e a validar sua aplicação no manejo da obesidade e do sobrepeso, condições que representam um significativo problema de saúde pública global.

O aval da Anvisa é um passo crucial para garantir que o uso seja feito dentro de parâmetros de segurança e eficácia estabelecidos. “É importante reforçar que são medicamentos injetáveis e com possíveis efeitos colaterais, que precisam de acompanhamento médico e estratégia para serem utilizados”, ressalta a dra. Mariana Vilela.

Os efeitos colaterais mais comuns dessas medicações são náuseas, vômitos e constipação intestinal, o que ocorre por conta do seu mecanismo de ação.

“Após serem injetadas na gordura abdominal, a substância entra na corrente sanguínea e exerce um efeito sacietógeno [composto que promove a sensação de saciedade] no indivíduo. Existe uma sinalização cerebral que responde com a liberação de substâncias como a leptina, hormônio da saciedade, liberado pelo tecido adiposo após nos alimentarmos”, explica a dra. Mariana.

É fundamental que os pacientes estejam cientes de que esses sintomas, embora frequentemente temporários e manejáveis, fazem parte do processo de adaptação do organismo ao medicamento.

RISCO DA AUTOMEDICAÇÃO

A Dra. Mariana Vilela alerta que o desequilíbrio hormonal é uma das facetas mais complexas da obesidade, tratando-se de uma doença multifatorial que vai muito além da simples equação de calorias ingeridas versus calorias gastas. 

A regulação do apetite é um processo neuroendócrino sofisticado, e sua disfunção, quando não tratada com acompanhamento médico, pode levar a um ciclo vicioso de ganho de peso e dificuldade de emagrecimento.

“Pode parecer difícil e, de fato, tem uma complexidade considerável esse mecanismo de fome e saciedade, mas de forma resumida, quando comemos liberamos hormônios como GLP-1, GIP e leptina, isso gera sinalização de saciedade e diminuição da fome. Acontece que, em muitas pessoas, isso não ocorre corretamente e o indivíduo começa a ter fome além do habitual e podendo desenvolver até compulsão alimentar”, afirma.

Existe uma grande preocupação com o uso abusivo e a automedicação dessas medicações. Diante disso, a Anvisa restringiu sua venda, que agora necessita de receita médica controlada.

Porém, a melhor forma de utilizá-las ainda é por meio de farmácias ou clínicas médicas, com acompanhamento próximo durante todo o processo de emagrecimento.

A medida regulatória foi uma resposta necessária aos riscos associados à automedicação, que incluem desde o agravamento de efeitos colaterais até o uso inadequado por pessoas para quem o medicamento não é indicado, como aquelas que desejam perder peso por motivos puramente estéticos sem apresentar um quadro clínico que justifique o tratamento.

“Hoje dentro da clínica eu aplico essas medicações após avaliação e consulta do paciente e faço o acompanhamento disso semanalmente, para reduzir o risco de complicações e maximizar os resultados dos pacientes que decidem investir na sua própria saúde, e fazemos tudo isso com uma equipe multidisciplinar de médicos, treinadores e nutricionistas”, diz a dra. Mariana Vilela.

Essa abordagem integrada é considerada o padrão-ouro no tratamento da obesidade, garantindo que o paciente seja acompanhado em todas as frentes necessárias para uma perda de peso segura, eficaz e sustentável a longo prazo, evitando o temido efeito sanfona.

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL

Lembre-se de construir uma rotina saudável que passa pelos cinco pilares de uma vida saudável e longeva: exercícios físicos, alimentação equilibrada, gerenciamento do estresse, higiene do sono e saúde intestinal.

Cada um desses pilares está intrinsecamente ligado aos outros, formando uma base sólida para o bem-estar geral. Negligenciar um deles pode comprometer todo o esforço dedicado aos demais, por isso, uma visão holística da saúde é fundamental.

Ter um médico que atue na área de prevenção é essencial para envelhecer com saúde. A medicina preventiva e de estilo de vida visa justamente identificar e mitigar riscos antes que eles se transformem em doenças, promovendo longevidade com qualidade de vida. Ter um profissional que guie esse processo é um investimento inestimável no seu futuro.

SERVIÇO

Dra. Mariana Vilela, CRM 12830 – MS, é a médica responsável pela sua mudança de vida. 
Especialista em emagrecimento saudável e performance, coleciona cursos e intermináveis horas de aprendizado para poder trazer o que há de melhor para Campo Grande. 

Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis torna a dra. Mariana uma referência em emagrecimento saudável em Campo Grande. 

Sua abordagem é pautada na ciência, na ética e no acolhimento personalizado de cada paciente, entendendo que cada jornada é única. Agenda agora mesmo uma consulta pelo Instagram @acasacg.

Assine o Correio do Estado.

Correio B

O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (2)

02/09/2025 00h05

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mark Twain - escritor americano.

"Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo”.
 

FELPUDA

O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém, no estilo “meia boca”, tipo “finjo que serei oposição e você finge que acredita”. Trocando em miúdos:  as lideranças sentaram com o governador Riedel e comunicaram que estão tirando o time porque ele defendeu o ex-presidente Bolsonaro  e criticou o STF. Para os petistas, em nível nacional, isso chega a ser uma “heresia” e houve reflexo, cá por essas bandas, porque o partido estava “aninhado” no governo e integrava sua base aliada. A permanência ficou insustentável. Mas, as lideranças conversaram e informaram que vão continuar aprovando o que for do “interesse do Estado...” Como se vê...

DiálogoA renomada chef brasileira Janaína torres será a madrinha do Celebrity Xcel, tornando-se a primeira chef do brasil a ocupar essa posição em uma grande companhia de cruzeiros, a Celebrity Cruises. Eleita em 2024 como a melhor Chef mulher do mundo, pelo ranking the World’s 50 best restaurants, Janaína é amplamente reconhecida por sua abordagem inovadora e de aproveitamento total  dos alimentos. Proprietária e chef do premiado restaurante  a Casa do Porco, em São Paulo, Janaína é hoje uma das vozes  mais influentes da gastronomia brasileira, com impacto  que ultrapassa fronteiras e projeta a culinária latino-americana  no cenário mundial. além de comandar diversos empreendimentos no setor de hospitalidade, ela lançou recentemente um amplo  projeto gastronômico e cultural para pesquisar, valorizar e promover  a cultura brasileira por meio da comida, sendo também  uma defensora do acesso à nutrição para milhões de pessoas. No dia 16 de novembro, a chef vai batizar oficialmente o Celebrity Xcel, o mais novo navio da empresa, que inicia sua temporada inaugural  a partir de fort Lauderdale, em roteiros de sete noites pelo Caribe. 
DiálogoElisa Dobashi, que comemora 15 anos hoje  
DiálogoKika Rivetti  

“A laço”

A filiação de Fábio Trad ao PT, cantada em verso e prosa antes  do evento, mostrou que ele  não é unanimidade na sigla  para a disputa ao governo de MS. Passado o período de “pegá-lo  a laço”, alguns petistas falam  de outras opções, como o deputado estadual José Orcírio e o também parlamentar Pedro Kemp. Nos bastidores, uma ala  do partido afirma que ele seria  tão “da esquerda ”como  uma nota de R$ 13”.  

Armadilha

Tem gente dizendo que a filiação de Fábio Trad foi uma estratégia  do PT, capitaneada por José Dirceu, que recentemente esteve por aqui para participar de uma audiência pública, mas que teria vindo visando, sem trocadilho, pôr a “locomotiva petista nos trilhos”. Fábio se filiando atrapalha uma aliança do PSD com o PP e o PL, fortalecendo o centro-direita  em MS. Essa coligação iria contra  os planos de Lula de eleger  um senador esquerdista no Estado.

Implosão

Além do mais, o objetivo  seria “implodir” os caminhos  dos irmãos Trad, principalmente  o do senador Nelson Trad Filho, que tenta ser o segundo nome  da aliança PL-PP, fazendo dobradinha com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que disputará o Senado e, obviamente, com apoio do ex-presidente Bolsonaro. Já o vereador Marcos Trad,  do PDT, que pretende  disputar uma vaga de deputado estadual, encontraria dificuldades para se eleger,  por estar numa legenda  sem representatividade.

Aniversariantes

Marise Helena Noronha Anzoategui
Geraldo De Almeida Santiago
Jacy Rodrigues Vieira
Heitor Cavalcanti Fagundes
Marlene Gomes Vilela
Elisa Hojaij Carvalho Figueiredo Dobashi
Alex Nantes Garcia
Antonina Medina
Eurildo Vieira Benjamim
Eronides De Oliveira França
Nilton Rocha Barros
Carmerino Moreira Dos Santos
Maria Eduarda Nobrega Mendes
Alício De Souza Moraes
Hélio Marques Bento
Carolina Azambuja Cavalcante
Bruna Dequech Torres
Arlindo Sussumu Tamashiro
Delma Barbieri
Cristiane Barbosa Dódero Bumlai
Bianca Carvalho Esquivel
Maria Erizete Placido Da Costa
Fernanda Rottili Dias
Marina De Almeida Romanini
Jamila Kabril Yussef
Valeria Ribeiro Aleixo Poli
Luiz De La Puente
Alessandra Lyrio Barbosa Giroto
Omar Hamie
Diego Brown Silva Chaves
Edson Da Rocha Franco
Paulo Sergio Rodrigues Da Silva
Ricardo Góes
Márcio Antônio Rubio
Lyuzo Takaya
Elizabeth De Paula Almeida
Roberto Shinichi Masuko
Divina Barbosa E Silva
Antônio Carlos Magalhães
Fátima Aparecida Socorro Dos Santos
Rosária Vieira De Morais
Suely Elizabeth Cerveira
Tereza Raquel Santos Alves
Marcelo Batista Maeda
Júlio César Victoriano
Renato Moreira Dos Santos
Camila Sayuri Inoue
Elenice Rocha Ferreira
Sérgio Ricardo De Souza Cunha
Ana Cristina De Andrade
Ivan José Borges Júnior
Carlos José Alves Da Silva
Joel Severino Pereira
Eimar Souza Schroder Rosa
Anésia Lescano Da Silva
Cândida Muniz De Almeida
Ana Maria Lacerda
Jurandir Pereira De Oliveira
Wilson Alves Fontoura
Derzi Matias Rodrigues
Elpídio Ferraz Vasconcelos
Antolin Vargas Ribeiro
Valeri Jason Furtado
Antônio Roberto Da Costa Júnior
Luciene De Souza Brito
Mirian Sirley Da Veiga
Gisele Galvão De Souza
Marcela Andrioli Caserta Machado
Sidney Antunes Ávila
Alda Aparecida Santos
Meire Pavão De Souza
Carla Cristina Freitas
Alcindo Bispo Da Rocha
Rogério Brambilla Machado De Souza
Elvídio Martim De Siqueira
Sandra Soares Dias
Joilson Campos Vera
Dinalva Magalhães Benites
José Antonio Teixeira Da Cunha
Rafael Pedra Toledo
Diego Guedes Garcez
Arlindo José De Souza
Elvis Elias De Carvalho
Oswaldo De Souza
Andréia Carla Lodi E Faria
Rosângela De Almeida Xavier
Milton Falluh Rodrigues
Renata Raule Machado
Fernanda De Lima Nunes
Claudemir Liuti Junior
Julio Cezar Brandini
Luiz Mamoru Maruyama
Keile Kohatsu Martins
Maria José Pascoal Da Cruz Bandeira
Custódio Godoeng Costa
Hermes De Carvalho Hespanhol
Raul Magnoler Sampaio Mei
Marilza Miyuki Sasaki
Darlan Barbosa Da Cruz
Lourdes De Fátima Martinez Cordeiro
Reane Viana Macedo
Yara Cristina Albuquerque Ferreira
Milena Bueno Cavalheiro Badan
Fábio Ferreira Abdo
Ricardo Marcelo Ferrarezi
Andre Hayakawa De Marcos
Liciane Arpini Zeni

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro
CAMPO GRANDE

/ 13 horas

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro

2

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado
Risco para consumo

/ 8 horas

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado

3

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta
Cidades

/ 1 dia

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta

4

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

5

Médica alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras
SAÚDE

/ 14 horas

Médica alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 26/08/2025

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco