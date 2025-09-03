Apesar da demonstração de certo, digamos, "amor incontido" à administração...Leia na coluna de hoje

Carlos Hilsdorf - escritor brasileiro
"Os homens são grandes na justa medida da vontade e do caráter que possuem”.
FELPUDA
Apesar da demonstração de certo, digamos, “amor incontido” à administração pelo PT, mesmo deixando a base aliada, alguns parlamentares têm dito que seria de muito bom tom o governador Riedel adotar a postura de “um olho no peixe e o outro no gato”. Dizem mais ainda: que não espere qualquer sentimento de gratidão daqui para a frente, até porque serão adversários e o que está em jogo é projeto de poder. De ambos os lados, é claro, porém quem baixar a guarda poderá estar sendo atraído pelo canto da sereia e levar o barco por águas perigosas. Detalhe: os petistas já avisaram, que sabem fazer oposição e criticaram duramente a gestão de Riedel.
Musculatura
A senadora Tereza Cristina e o deputado Londres Machado, ambos do PP, tiveram uma reunião para discutir reavaliação do cenário político para 2026 e ampliação das hostes do Progressistas com a entrada do governador Eduardo Riedel no partido.
Mais
A legenda tornou-se ainda mais forte, pois comanda a Prefeitura de Campo Grande, tem uma cadeira no Senado, um representante na Câmara Federal, a presidência da Assembleia de MS, a vice-liderança do governo, além de vários prefeitos e vereadores.
Transferida
A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL será no dia 21. O ato estava previsto para ser no dia 12, mas foi transferido tendo em vista que nesta data será o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. De acordo com o presidente estadual da legenda, Tenente Portela, o local e horário ainda serão definidos. A mudança foi determinada pela direção nacional do partido, assinada pelo presidente Valdemar Costa Neto.
Expectativa
O nome do PL para disputar uma das vagas ao Senado é de Reinaldo Azambuja e quanto a isso não resta a menor dúvida, pois esse acordo foi feito com a cúpula, no caso, o ex-presidente Bolsonaro e o presidente da sigla Valdemar Costa Neto. A grande expectativa a partir de agora é saber quem deverá ser escolhido para ser o primeiro suplente de Azambuja. O nome deverá ser “muito bem chegado” e até se fala que poderá sair da turma do agro.
Futuro
De acordo com as previsões no que se relaciona ao suplente, o escolhido poderá vir a assumir o cargo como titular. Explica-se: se eleito, Azambuja cumpriria quatro dos seus oito anos de mandato. Nos bastidores, dizem que em 2030 ele disputaria o governo de MS, tendo em vista que o mandato de Eduardo Riedel, caso fosse reeleito, se encerraria naquele ano, levando o então chefe do Executivo estadual se candidatar ao Senado. Se sair vitorioso, Azambuja teria que renunciar ao Senado e seu suplente assumiria.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO