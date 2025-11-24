Apesar de avanços, homens brasileiros seguem adoecendo e morrendo mais cedo do que as mulheres

Correio B+

Sob a regência do Três de Copas, a energia é de celebração, união e encontros felizes. Aproveite!

Esta semana recebe a energia luminosa do Três de Copas, uma carta que celebra a amizade, a alegria compartilhada e o sentimento de pertencimento. A atmosfera que se abre agora é leve, vibrante e cheia de calor humano. Ela nos lembra da importância das conexões que sustentam nossa vida — aquelas presenças que nos acolhem, nos divertem e nos devolvem ao eixo com um simples sorriso. É uma semana especialmente favorável aos encontros, aos eventos sociais e ao reencontro com a nossa “tribo da alma”. Não é à toa que essa carta chega justamente neste período de confraternizações de fim de ano.

O Três de Copas representa as pessoas que procuramos quando temos algo para celebrar, aquelas que iluminam nossos dias e com quem estar já é, por si só, um motivo de felicidade.

Depois de algumas semanas carregadas de tensões, disputas internas e desgastes emocionais, esta carta surge como um convite ao descanso da alma. É hora de respirar, de aliviar o coração e de permitir que o convívio com amigos seja o bálsamo que faltava. Se você estava considerando marcar um encontro, retomar uma conversa, planejar uma pequena viagem em grupo ou simplesmente matar a saudade de alguém querido, este é o momento ideal. As cartas abrem caminho e oferecem todo o suporte para essas iniciativas.

Encha seu copo

Há um chamado claro para a conexão. A vida, com suas demandas urgentes, tantas vezes nos dispersa em mil direções e compromissos, e quando percebemos… o tempo passou, as mensagens ficaram por responder e os encontros foram sendo adiados. O Três de Copas nos lembra que as relações também precisam de cuidado — e que reservar um espaço para elas, mesmo que pequeno, pode transformar completamente o nosso estado emocional.

Em meio às muitas responsabilidades e papéis que assumimos, é natural que a energia se desgaste. É justamente por isso que os amigos se tornam um remédio tão poderoso. O Três de Copas pede que você pense nas pessoas que te fazem rir com facilidade, que te acolhem nas suas versões mais autênticas e com quem você pode ser você mesmo — sem esforço, sem máscaras. Esta semana, procure essas pessoas. Permita-se estar na presença delas, mergulhar nessa convivência leve e estimulante. Esse reencontro com a alegria simples será revitalizante e trará exatamente o descanso emocional que você vinha precisando.

Celebrações, reencontros e o renascimento da leveza

Nesta semana, o céu parece, finalmente, dar um passo para fora da névoa. Depois de dias marcados por revisões, ruídos e passos ensaiados e interrompidos.

À medida que novembro termina, o céu começa a assumir aquela atmosfera que antecede o fim de ano — uma mistura de balanço, nostalgia suave e vontade verdadeira de estar perto de quem importa. E, com uma pontualidade simbólica, Mercúrio encerra seu último movimento retrógrado de 2025 no sábado (29), justamente no expansivo signo de Sagitário, abrindo espaço para que o mês de dezembro comece com mais fluidez, sinceridade e clareza.

É nesse cenário que o Três de Copas, carta da celebração, da alegria partilhada e da união, se torna o grande arquétipo desta fase.

O Três de Copas surge como aquele momento em que a gente respira e percebe que atravessou um período mais exigente do que parecia. Há uma sensação de fim de prova, de fim de ciclo emocional que pesava nas entrelinhas, mesmo sem grandes dramas explícitos. Essa carta simboliza o apoio que se revela quando o peso começa a se dissolver. Quando os amigos reaparecem. Quando as conversas se ajeitam.

Três de Copas fala essencialmente de encontros que revigoram. Daquelas conversas que restauram o coração. Do reencontro com amizades queridas, com familiares que o tempo andou afastando, com grupos que fizeram falta ao longo do ano. É a carta dos abraços que chegam depois das tempestades. Do “que bom te ver” dito com verdade. Do riso que recupera cor. É a carta das festividades que unem — não apenas porque o calendário assim determina, mas porque a alma precisa.

Num momento em que o ano começa a dar sinais de desfecho, essa carta nos lembra que ninguém atravessa um ciclo sozinho. Que a vida, por mais exigente que tenha sido, oferece pausas onde o afeto se derrama com generosidade. O Três de Copas é a mesa posta, o brinde coletivo, o reencontro que não exige justificativa. Uma festa do coração, antes de qualquer festa externa.

E aí entra o movimento celeste: com Mercúrio voltando ao seu fluxo direto em Sagitário, a energia ganha outro ritmo. Depois de semanas marcadas por atrasos, revisões, conversas truncadas e planos suspensos, a mente volta a enxergar longe — e com isso surge também o desejo de planejar, organizar agendas, combinar encontros, confirmar presença, viajar, marcar confraternizações. É a temporada das mensagens que chegam rápido, das respostas claras, das ideias que voltam a se encaixar.

Sagitário não gosta de pequenas distâncias — quer caminho, quer projeto, quer futuro. E quando Mercúrio volta a fluir nesse signo, a sensação é de “agora sim”. Agora sim as conversas têm direção. Agora sim os planos que ficaram engavetados podem ser retomados. Agora sim o espírito encontra firmeza para expressar o que foi engolido nas últimas semanas.

Sagitário é o signo que acende o espírito: fala a verdade, aponta o futuro e lembra que a vida tem sentido quando compartilhada. E o Três de Copas acolhe essa luz, traduzindo-a em encontros amorosos, celebrações sinceras e sensação de pertencimento.

Essa união entre o Três de Copas e o fim de Mercúrio retrógrado em Sagitário cria um campo energético muito especial — quase como um reencontro entre a emoção e o sentido. A carta fala de vínculo, de suporte, de trocas afetivas que nutrem, enquanto o céu, por sua vez, fala de clareza, de coragem para apontar a flecha, de movimento que retorna à vida. Não é apenas que as coisas entram nos eixos; é que elas entram com mais verdade. E talvez esse seja o ponto mais forte desta semana: a verdade emocional ganhando espaço para se expressar com leveza.

Depois de dias em que conversas pareceram travar ou se desgastar em interpretações erradas, este é o momento em que os diálogos voltam a fluir — e mais do que isso, voltam a fluir com generosidade. É a hora de reabrir portas, retomar projetos, revisitar vínculos e permitir que tudo aquilo que ficou suspenso encontre agora uma resolução natural. Sagitário não faz rodeios: diz o que sente, diz o que quer, diz o que planeja. E o Três de Copas responde com acolhimento, dizendo: “Você não precisa caminhar sem apoio.”

Estamos, portanto, entrando em um período de maior leveza social, aquele momento do ano em que as pessoas estão mais abertas a abraçar, perdoar, reaproximar-se, enviar mensagens que ficaram presas na garganta, retomar os vínculos que o retrógrado colocou em suspensão. É um convite para celebrar não apenas as conquistas, mas também as sobrevivências — tudo aquilo que foi difícil, mas foi superado.

O clima é de reconexão. De olhar ao redor e perceber que, apesar de tudo, há motivos reais para celebrar. O Três de Copas fala da alegria que não surge sozinha — mas que é construída na troca, na presença, no afeto que circula entre pessoas. É o espírito das confraternizações, das festas de fim de ano em que até quem veio desgastado encontra um motivo para sorrir. E Mercúrio direto em Sagitário reforça: as palavras fluem, o humor se acende, a honestidade aproxima.

Para muitos, esse período pode trazer convites inesperados, reencontros que aquecem, notícias que aliviam, decisões que resolvem pendências antes da virada do ano. Para outros, pode marcar o início de um ciclo íntimo de celebração: reconhecer o próprio crescimento, agradecer pelos apoios recebidos, descansar o coração no colo das pessoas certas.

A energia pede que você entre no espírito da celebração com intenção, não por obrigação. Celebre o que permanece. Celebre o que voltou. Celebre o que se transformou. Celebre quem segurou sua mão nos momentos mais difíceis de 2025. E, principalmente, celebre a si mesmo por ter chegado até aqui.

Este é um momento para abrir espaço para o riso, a cumplicidade, os encontros marcados pela verdade e a leveza dos vínculos que se fortalecem quando o ano começa a se despedir.

O céu diz: relaxe a mente, mire longe, fale com coração.

O Três de Copas responde: compartilhe sua alegria, porque ela cresce quando encontra eco.

A celebração depois da travessia

A semana ainda traz um forte chamado para a celebração — não necessariamente no sentido festivo, mas como postura emocional. Celebrar como quem reconhece o processo. Celebrar como quem honra a travessia. Celebrar como quem entende que pequenos avanços também merecem um brinde. Há uma energia de reencontro consigo mesmo, com aquilo que faz bem, com a leveza que estava guardada para depois. E esse depois é agora.

Para muitas pessoas, essa combinação pode trazer boas notícias, confirmações aguardadas, reconciliações, convites sociais, contatos que ressurgem com outro brilho. Mas, acima de tudo, traz a oportunidade de olhar para o ano que está quase terminando e perceber que ainda há espaço para alegrias que chegam sem esforço, como presente de um universo que também descansa e reequilibra suas forças.

O conselho desta semana é simples e profundo: aceite o que retorna com alegria. Abra espaço para conversas sinceras. Deixe as relações que te nutrem e alegram se aproximarem. E não tenha medo de retomar seus planos de longo alcance — Sagitário quer que você mire longe, e o Três de Copas quer que você não caminhe só.

Se houve ruídos, eles se dissolvem.

Se houve pausas, elas agora fazem sentido.

E se houve cansaço, o céu te devolve ânimo.

Que esta seja uma semana de encontros verdadeiros, conversas que aquecem, risos que curam e momentos que enchem o coração.

Que seja uma semana repleta de alegria — da melhor e mais compartilhada.

E assim chegamos ao fim de novembro com uma promessa clara:

a vida ainda guarda motivos para brindar. É um período para soltar o peso, abrir o coração e reconhecer que, no final, existe sempre um momento de celebração. E ele acaba de chegar.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão