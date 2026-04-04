Aprenda sobre as diferenças de cada chocolate e confira opções de receitas saudáveis para a Páscoa

A chegada da Páscoa costuma trazer à tona um velho dilema: afinal, dá para comer chocolate sem prejudicar a saúde? Entre ovos recheados, barras e sobremesas, o doce ganha protagonismo e, muitas vezes, também a culpa.
Mas, segundo a nutricionista funcional e integrativa Luanna Caramalac Munaro, o chocolate não precisa ser encarado como vilão.
A chave está no equilíbrio, na qualidade do produto e na forma como ele é inserido na rotina alimentar. Em entrevista, a especialista explica que é possível, sim, aproveitar a data de forma consciente e até extrair benefícios do alimento, quando bem escolhido.
Ao contrário do que muitos pensam, o chocolate não é automaticamente prejudicial. De acordo com Luanna, ele pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, inclusive durante a Páscoa.
O problema não está exatamente no chocolate em si, mas no excesso e na baixa qualidade de muitas opções disponíveis no mercado.
“O ponto principal é a quantidade e a qualidade”, destaca a nutricionista. Chocolates com maior teor de cacau – especialmente acima de 70% – apresentam compostos bioativos importantes para o organismo.
Enquanto versões com muito açúcar e gordura tendem a perder valor nutricional e podem trazer impactos negativos quando consumidas em excesso.
Isso significa que não é necessário excluir o chocolate da rotina, mas sim aprender a consumi-lo com consciência.
CACAU COMO ALIADO
O grande diferencial do chocolate está no cacau, seu principal ingrediente. É nele que se concentram os compostos mais benéficos à saúde. Entre eles, estão os flavonoides, conhecidos por sua ação antioxidante, que ajudam a combater os radicais livres e contribuem para a saúde cardiovascular.
Além disso, o chocolate amargo contém minerais importantes, como magnésio, ferro e potássio. Esses nutrientes participam de funções essenciais do organismo, como a produção de energia, o funcionamento muscular e o equilíbrio do sistema nervoso.
No entanto, é importante destacar: quanto menor o teor de cacau e maior a quantidade de açúcar, menor será o valor nutricional do produto.
Nem todo chocolate é igual e essa diferença vai muito além do sabor. Segundo a especialista, a composição nutricional varia bastante entre os tipos mais comuns.
Chocolate amargo: é o mais indicado do ponto de vista nutricional, por ter maior concentração de cacau e menos açúcar.
Chocolate ao leite: tem mais açúcar e leite, o que reduz a presença de compostos antioxidantes.
Chocolate branco: apesar do nome, não contém massa de cacau, apenas manteiga de cacau, açúcar e leite. Por isso, é considerado mais um doce do que um chocolate funcional.
Essa distinção é essencial para o consumidor que deseja fazer escolhas mais conscientes, especialmente em datas como a Páscoa, quando o consumo tende a aumentar.
Uma dica importante para identificar um chocolate de qualidade é olhar além da embalagem e focar na lista de ingredientes. De acordo com Luanna, esse é o melhor caminho para identificar um bom produto.
Os primeiros itens da lista devem ser massa de cacau e manteiga de cacau. Quanto menor a quantidade de ingredientes e aditivos artificiais, melhor. Aromatizantes, conservantes em excesso e grandes quantidades de açúcar são sinais de alerta.
Mesmo nas versões sem açúcar, é fundamental observar quais adoçantes foram utilizados. Alguns podem causar desconfortos intestinais ou não ser ideais para consumo frequente.
REDUÇÃO DE DANOS
Não há uma regra rígida, mas algumas estratégias podem ajudar a evitar exageros e impactos metabólicos. Uma das recomendações da nutricionista é consumir o chocolate após as refeições principais, como almoço ou jantar.
Isso ajuda a reduzir picos de glicose no sangue e também aumenta a saciedade, diminuindo a chance de consumir grandes quantidades. Comer chocolate isoladamente, especialmente quando se está com muita fome, pode levar ao exagero.
Segundo Luanna, o excesso durante a Páscoa está muito mais ligado ao emocional do que à fome. Por isso, restringir demais pode ter o efeito contrário e levar a episódios de exagero.
O melhor caminho é se permitir de forma consciente, escolher bem o que consumir e manter uma rotina equilibrada ao longo do dia, com boa alimentação e hidratação.
E, caso aconteça algum exagero, não há motivo para culpa. O mais importante é retomar o equilíbrio no dia seguinte, sem radicalismos.
As versões diet, light e zero açúcar nem sempre são as mais saudáveis. Muitas vezes, o açúcar é substituído por adoçantes artificiais que podem causar desconfortos ou não ser ideais para o organismo.
Se a escolha for por chocolates sem açúcar, o ideal é optar por aqueles adoçados com stevia, eritritol ou xilitol, que costumam ser melhor tolerados. Ainda assim, o mais importante continua sendo a qualidade geral do produto.
Outro ponto importante é a quantidade. A recomendação é consumir pequenas porções, entre 20 e 25 gramas por dia, preferencialmente de chocolates com maior teor de cacau.
Mas não é só o aspecto físico que importa. O consumo emocional também deve ser observado. “Quando o chocolate entra de forma automática ou como recompensa emocional, fica mais difícil manter o equilíbrio”, explica a especialista.
Por isso, desenvolver uma relação mais consciente com a comida é fundamental, inclusive em datas comemorativas.
CONSUMO CONSCIENTE
Na Páscoa, os famosos ovos recheados e versões gourmet ganham destaque. Embora sejam atrativos, eles costumam ser muito mais calóricos, pois combinam chocolate com recheios ricos em açúcar e gordura, como brigadeiro, creme de avelã e leite condensado.
O consumo frequente desses produtos pode contribuir para inflamações, ganho de peso e desregulação metabólica, especialmente quando associado a outros excessos alimentares.
A orientação da nutricionista é consumir de forma pontual e priorizar o que realmente vale a pena, com qualidade e moderação. Por isso, o Correio B separou algumas opções de receitas “chocolatudas” para aproveitar a Páscoa de maneira consciente.
Ovo de Páscoa funcional 70%
Ingredientes
> 200 g de chocolate 70% cacau;
> 2 colheres (sopa) de óleo de coco;
> Recheio: pasta de amendoim integral ou castanhas.
Modo de preparo
Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas (de 30 em 30 segundos).
Misture o óleo de coco, despeje em uma forma de ovo de Páscoa e leve à geladeira até firmar.
Adicione o recheio, cubra com mais chocolate e leve novamente para gelar.
Brigadeiro saudável de cacau
Ingredientes
> 1 xícara (chá) de leite vegetal;
> 2 colheres (sopa) de cacau em pó 100%;
> 2 colheres (sopa) de açúcar de coco ou xilitol;
> 1 colher (sopa) de óleo de coco.
Modo de preparo
Leve todos os ingredientes ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar.
Espere esfriar, modele ou consuma de colher.
Trufas de chocolate com tâmaras
Ingredientes
> 1 xícara (chá) de tâmaras sem caroço;
> 2 colheres (sopa) de cacau em pó;
> 1 colher (sopa) de óleo de coco;
> Castanhas trituradas (opcional).
Modo de preparo
Bata tudo no processador até formar uma massa homogênea.
Modele bolinhas e leve à geladeira por 30 minutos.
Se quiser, passe nas castanhas trituradas.