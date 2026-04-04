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Aprenda sobre as diferenças de cada chocolate e confira opções de receitas saudáveis para a Páscoa

Aprenda sobre as diferenças de cada chocolate e saiba como aproveitar de forma equilibrada e ainda apostar em receitas saudáveis

Mariana Piell

Mariana Piell

04/04/2026 - 08h45
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A chegada da Páscoa costuma trazer à tona um velho dilema: afinal, dá para comer chocolate sem prejudicar a saúde? Entre ovos recheados, barras e sobremesas, o doce ganha protagonismo e, muitas vezes, também a culpa.

Mas, segundo a nutricionista funcional e integrativa Luanna Caramalac Munaro, o chocolate não precisa ser encarado como vilão.

A chave está no equilíbrio, na qualidade do produto e na forma como ele é inserido na rotina alimentar. Em entrevista, a especialista explica que é possível, sim, aproveitar a data de forma consciente e até extrair benefícios do alimento, quando bem escolhido.

Ao contrário do que muitos pensam, o chocolate não é automaticamente prejudicial. De acordo com Luanna, ele pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, inclusive durante a Páscoa.

O problema não está exatamente no chocolate em si, mas no excesso e na baixa qualidade de muitas opções disponíveis no mercado.

“O ponto principal é a quantidade e a qualidade”, destaca a nutricionista. Chocolates com maior teor de cacau – especialmente acima de 70% – apresentam compostos bioativos importantes para o organismo.

Enquanto versões com muito açúcar e gordura tendem a perder valor nutricional e podem trazer impactos negativos quando consumidas em excesso.

Isso significa que não é necessário excluir o chocolate da rotina, mas sim aprender a consumi-lo com consciência.

CACAU COMO ALIADO

O grande diferencial do chocolate está no cacau, seu principal ingrediente. É nele que se concentram os compostos mais benéficos à saúde. Entre eles, estão os flavonoides, conhecidos por sua ação antioxidante, que ajudam a combater os radicais livres e contribuem para a saúde cardiovascular.

Além disso, o chocolate amargo contém minerais importantes, como magnésio, ferro e potássio. Esses nutrientes participam de funções essenciais do organismo, como a produção de energia, o funcionamento muscular e o equilíbrio do sistema nervoso.

No entanto, é importante destacar: quanto menor o teor de cacau e maior a quantidade de açúcar, menor será o valor nutricional do produto.

Nem todo chocolate é igual e essa diferença vai muito além do sabor. Segundo a especialista, a composição nutricional varia bastante entre os tipos mais comuns.

Chocolate amargo: é o mais indicado do ponto de vista nutricional, por ter maior concentração de cacau e menos açúcar.
Chocolate ao leite: tem mais açúcar e leite, o que reduz a presença de compostos antioxidantes.

Chocolate branco: apesar do nome, não contém massa de cacau, apenas manteiga de cacau, açúcar e leite. Por isso, é considerado mais um doce do que um chocolate funcional.

Essa distinção é essencial para o consumidor que deseja fazer escolhas mais conscientes, especialmente em datas como a Páscoa, quando o consumo tende a aumentar.

Uma dica importante para identificar um chocolate de qualidade é olhar além da embalagem e focar na lista de ingredientes. De acordo com Luanna, esse é o melhor caminho para identificar um bom produto.

Os primeiros itens da lista devem ser massa de cacau e manteiga de cacau. Quanto menor a quantidade de ingredientes e aditivos artificiais, melhor. Aromatizantes, conservantes em excesso e grandes quantidades de açúcar são sinais de alerta.

Mesmo nas versões sem açúcar, é fundamental observar quais adoçantes foram utilizados. Alguns podem causar desconfortos intestinais ou não ser ideais para consumo frequente.

REDUÇÃO DE DANOS

Não há uma regra rígida, mas algumas estratégias podem ajudar a evitar exageros e impactos metabólicos. Uma das recomendações da nutricionista é consumir o chocolate após as refeições principais, como almoço ou jantar.

Isso ajuda a reduzir picos de glicose no sangue e também aumenta a saciedade, diminuindo a chance de consumir grandes quantidades. Comer chocolate isoladamente, especialmente quando se está com muita fome, pode levar ao exagero.

Segundo Luanna, o excesso durante a Páscoa está muito mais ligado ao emocional do que à fome. Por isso, restringir demais pode ter o efeito contrário e levar a episódios de exagero.

O melhor caminho é se permitir de forma consciente, escolher bem o que consumir e manter uma rotina equilibrada ao longo do dia, com boa alimentação e hidratação.

E, caso aconteça algum exagero, não há motivo para culpa. O mais importante é retomar o equilíbrio no dia seguinte, sem radicalismos.

As versões diet, light e zero açúcar nem sempre são as mais saudáveis. Muitas vezes, o açúcar é substituído por adoçantes artificiais que podem causar desconfortos ou não ser ideais para o organismo.

Se a escolha for por chocolates sem açúcar, o ideal é optar por aqueles adoçados com stevia, eritritol ou xilitol, que costumam ser melhor tolerados. Ainda assim, o mais importante continua sendo a qualidade geral do produto.

Outro ponto importante é a quantidade. A recomendação é consumir pequenas porções, entre 20 e 25 gramas por dia, preferencialmente de chocolates com maior teor de cacau.

Mas não é só o aspecto físico que importa. O consumo emocional também deve ser observado. “Quando o chocolate entra de forma automática ou como recompensa emocional, fica mais difícil manter o equilíbrio”, explica a especialista.
Por isso, desenvolver uma relação mais consciente com a comida é fundamental, inclusive em datas comemorativas.

CONSUMO CONSCIENTE

Na Páscoa, os famosos ovos recheados e versões gourmet ganham destaque. Embora sejam atrativos, eles costumam ser muito mais calóricos, pois combinam chocolate com recheios ricos em açúcar e gordura, como brigadeiro, creme de avelã e leite condensado.

O consumo frequente desses produtos pode contribuir para inflamações, ganho de peso e desregulação metabólica, especialmente quando associado a outros excessos alimentares.

A orientação da nutricionista é consumir de forma pontual e priorizar o que realmente vale a pena, com qualidade e moderação. Por isso, o Correio B separou algumas opções de receitas “chocolatudas” para aproveitar a Páscoa de maneira consciente.

Ovo de Páscoa funcional 70%

Foto: Freepik

Ingredientes

> 200 g de chocolate 70% cacau;
> 2 colheres (sopa) de óleo de coco;
> Recheio: pasta de amendoim integral ou castanhas.

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas (de 30 em 30 segundos). 

Misture o óleo de coco, despeje em uma forma de ovo de Páscoa e leve à geladeira até firmar. 

Adicione o recheio, cubra com mais chocolate e leve novamente para gelar.

Brigadeiro saudável de cacau

Ingredientes

> 1 xícara (chá) de leite vegetal;
> 2 colheres (sopa) de cacau em pó 100%;
> 2 colheres (sopa) de açúcar de coco ou xilitol;
> 1 colher (sopa) de óleo de coco.

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. 

Espere esfriar, modele ou consuma de colher.

Trufas de chocolate com tâmaras

Ingredientes

> 1 xícara (chá) de tâmaras sem caroço;
> 2 colheres (sopa) de cacau em pó;
> 1 colher (sopa) de óleo de coco;
> Castanhas trituradas (opcional).

Modo de preparo

Bata tudo no processador até formar uma massa homogênea. 

Modele bolinhas e leve à geladeira por 30 minutos. 

Se quiser, passe nas castanhas trituradas.

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Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos

Rituais têm uma função importante na vida emocional. Eles ajudam a organizar o tempo, criam previsibilidade e fortalecem o senso de pertencimento.

05/04/2026 15h20

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Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos Foto: Divulgação

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Datas como Páscoa e Pessach costumam mobilizar encontros, memórias e expectativas. São momentos em que as famílias se reúnem, retomam tradições e, muitas vezes, tentam reproduzir rituais que atravessam gerações. Mas, em meio à organização, à correria e às exigências do cotidiano, vale uma pergunta: o que, de fato, sustenta esses encontros?

Rituais têm uma função importante na vida emocional. Eles ajudam a organizar o tempo, criam previsibilidade e fortalecem o senso de pertencimento. Para as crianças, especialmente, são formas concretas de entender vínculos, história e identidade. Para os adultos, funcionam como pontos de conexão com a própria trajetória e com aquilo que se deseja preservar.

Mas rituais não são, por si só, garantia de conexão. Quando se tornam apenas uma obrigação ou uma repetição automática, podem perder o sentido. Famílias que se encontram, mas não se escutam, que mantêm a tradição, mas não o vínculo, muitas vezes saem desses momentos com a sensação de vazio, apesar de tudo ter acontecido “como deveria”.

Entre tradições e vínculos, existe um espaço que precisa ser construído com presença. Não é sobre fazer tudo perfeito, nem sobre manter todos os costumes intactos. É sobre criar experiências que façam sentido para quem está ali hoje, com suas histórias, seus limites e suas possibilidades.

Em muitas famílias, os rituais também precisam ser reinventados. Mudanças na estrutura familiar, distâncias, perdas e novos arranjos exigem flexibilidade. Sustentar um vínculo, nesses casos, passa menos por repetir o passado e mais por construir novas formas de estar junto.

No fim, o que permanece não é a mesa posta ou o ritual executado corretamente, mas a qualidade do encontro. É o olhar, a escuta, a presença possível. São esses elementos que transformam tradição em memória afetiva.

Mais do que manter rituais, talvez o convite seja dar sentido a eles.

Vamos desatar esses nós?

@vanessaabdo7

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculosVanessa Abdo - Divulgação

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente.

A carta do Carro simboliza a superação de desafios e o domínio sobre sua jornada. É um convite para assumir o controle da sua vida com coragem e determinação. Mantenha o foco e siga em frente, sem hesitar!

05/04/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente.

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente. Foto: Divulgação

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A carta de O Carro é um dos arcanos mais poderosos e animadores do Tarô. Ela chega para anunciar vitória, progresso e superação, trazendo consigo a energia de quem assumiu o controle da própria vida e segue em frente com determinação e foco. Se esta carta rege a sua semana, prepare-se: o caminho está aberto e você é quem pilota.

Pegue o Volante da Sua Vida

O Carro convida você a sair do banco do carona e assumir, de forma consciente, o volante da sua jornada. Não é momento de esperar que as coisas se resolvam sozinhas, nem de delegar ao destino aquilo que depende da sua atitude. Existe um chamado claro à ação: ligar o motor, definir a rota e seguir com firmeza em direção ao que faz sentido para você.

Mais do que agir, trata-se de agir com direção. Porque não basta estar em movimento é preciso saber para onde se está indo. O Carro não simboliza pressa, mas propósito. Ele pede decisão, comprometimento e, principalmente, responsabilidade pelas próprias escolhas.

Na ilustração tradicional desta carta, o cocheiro conduz duas esfinges, uma branca e uma preta, representando forças opostas e futuros possíveis. Ele não as controla com rédeas, mas com pura força de vontade e domínio interno. Essa imagem revela uma das maiores lições deste arcano: não é eliminando conflitos que se avança, mas aprendendo a conduzi-los.

Você pode sentir, ao longo da semana, emoções ambíguas, dúvidas ou até impulsos contraditórios. Parte de você pode querer avançar, enquanto outra hesita. O Carro não pede perfeição emocional, pede consciência. É essa integração entre razão e emoção que mantém você no caminho, mesmo quando forças contrárias tentam desviá-la.

O Número 7 e a Energia do Triunfo

O Carro é o sétimo Arcano Maior, e o número 7 carrega um simbolismo profundo. Ele representa a união entre o plano material e o espiritual: o 4, associado à estrutura e à matéria, somado ao 3, ligado à criação e ao divino. Juntos, formam o 7 — número da consciência, da busca interior e da evolução.

É o número de quem não apenas caminha, mas compreende o caminho.

Na mitologia greco-romana, a quadriga — carro puxado por quatro cavalos — era símbolo de conquista e glória, conduzindo deuses e heróis em suas entradas triunfais. O Carro do Tarô carrega essa mesma energia: a vitória que vem após esforço, disciplina e superação.

Mas existe um detalhe importante: o triunfo aqui não é apenas externo. Ele é, acima de tudo, interno. É a vitória sobre a dúvida, sobre o medo, sobre a tendência de desistir no meio do caminho.

O véu estrelado ao fundo da carta nos lembra que existe um plano maior em ação. Algo que orienta, que guia, que sussurra direções, mas que não substitui o seu livre-arbítrio. Você recebe os sinais, mas é você quem decide o movimento.

A Mensagem do Carro para Esta Semana

Esta semana pede ação, mas também pede consciência. É um período em que oportunidades podem surgir, caminhos podem se abrir e decisões precisarão ser tomadas. E, diante disso, a postura que você adota faz toda a diferença.

O Carro não favorece a indecisão. Ele impulsiona quem já entendeu, ainda que minimamente, o que quer e está disposto a caminhar nessa direção.

Se existe algo que você vem adiando, este é o momento de dar o primeiro passo. Não espere o cenário ideal, a certeza absoluta ou a ausência de medo. O movimento, muitas vezes, precede a clareza.

Ao mesmo tempo, é importante manter o foco. Distrações podem surgir, assim como atalhos aparentemente mais fáceis. Mas o Carro ensina: o caminho mais rápido nem sempre é o mais sólido. Persistir na rota escolhida é o que garante consistência nos resultados.

Entre a Luz e a Sombra: O Equilíbrio no Caminho

Um dos maiores aprendizados desta carta está na capacidade de equilibrar forças internas. Luz e sombra, coragem e medo, impulso e cautela, tudo isso faz parte da experiência humana.

O Carro não pede que você ignore suas emoções. Pelo contrário: ele convida você a reconhecê-las, compreendê-las e, então, conduzi-las.

O signo de Câncer, associado a este arcano, reforça essa ideia. Existe aqui uma forte ligação com o mundo emocional, com a sensibilidade e com a intuição. Avançar, sim, mas sem se desconectar de si mesmo.

Gerenciar o que acontece dentro de você é tão importante quanto lidar com o que acontece fora. Porque, no fim das contas, é o seu estado interno que define a forma como você atravessa qualquer situação.

O Carro e o Pós-Páscoa: Movimento Após o Renascimento

Há uma camada ainda mais profunda quando conectamos o Carro ao simbolismo da Páscoa. Se a Páscoa representa a morte simbólica e o renascimento, o Carro representa o que vem depois: o movimento. E não por acaso, sua energia se manifesta justamente na semana que sucede esse momento de renovação.

Renascer não é o fim do processo. É o começo.

Depois de atravessar dores, compreender ciclos e acessar uma nova versão de si mesmo, surge a necessidade de caminhar. De dar forma concreta à transformação interna. De viver, na prática, aquilo que foi ressignificado.

O Carro, portanto, é a libertação que se traduz em atitude. É a consciência que se transforma em escolha.

O Carro no Amor

No campo afetivo, o Carro pede clareza e posicionamento. Não há espaço para jogos, dúvidas constantes ou falta de direção emocional.

Se você está em um relacionamento, este é um momento de alinhar expectativas e avançar juntos. Conversas importantes podem acontecer, e decisões que estavam sendo adiadas tendem a ganhar força.

Se está solteiro, o Carro convida você a agir com mais coragem. Às vezes, o maior obstáculo não está no outro, mas no medo de se expor, de tentar, de se permitir viver algo novo.

O amor, aqui, se constrói com atitude.

O Carro no Trabalho e nas Finanças

No trabalho, a energia é de movimento e progresso. Projetos tendem a ganhar ritmo, decisões precisam ser tomadas e oportunidades podem surgir de forma mais dinâmica.

Mas, junto com isso, vem a necessidade de organização. Avançar sem planejamento pode gerar desgaste. Já a ação consciente potencializa resultados.

Este é um período favorável para assumir protagonismo, mostrar iniciativa e confiar mais na própria capacidade. Se existe uma mudança sendo considerada, o Carro indica que pode ser o momento de agir, desde que haja clareza de direção.

Nas finanças, o foco deve ser estratégia. Resolver pendências, organizar prioridades e agir com disciplina serão atitudes fundamentais para garantir estabilidade e crescimento.

Perguntas para sua Jornada

O Carro também convida à reflexão. Pergunte-se:

Estou realmente no controle da minha vida ou apenas reagindo ao que acontece?

Sei para onde estou indo ou apenas estou em movimento?

O que, dentro de mim, precisa ser alinhado para que eu avance com mais segurança?

Essas perguntas não exigem respostas imediatas, mas abrem caminhos importantes de consciência.

A Mensagem Final

Quando o Carro surge como regente, ele traz um lembrete poderoso: você tem mais controle sobre sua vida do que imagina.

Isso não significa que tudo está sob seu domínio, mas que suas escolhas, sua postura e sua direção fazem toda a diferença.

Esta é uma semana de movimento, de decisão e de avanço. Uma semana para confiar mais em si mesma, ajustar o que for necessário e seguir.

Não espere perfeição. Não espere ausência de medo. Não espere garantias. Apenas comece.

Porque o caminho se revela enquanto você caminha.

E, neste momento, o Carro já está em movimento, esperando apenas que você assuma o volante. Portanto, nunca desista, mesmo diante de obstáculos aparentemente impossíveis de serem superados. “A persistência é o caminho do êxito”. (Charles Chaplin).

Uma ótima semana e muita luz,


Ana Cristina

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