Aquilo que muita gente temia começa a acontecer. As ações da marginalidade... Leia na coluna de hoje

Sylvia Cesco - poeta de MS

Te entrego meus segredos adormecidos no fundo líquido e profundo onde habitam meus últimos veleiros”

Felpuda

Aquilo que muita gente temia começa a acontecer. As ações da marginalidade típicas de grandes centros estão com seus tentáculos se espalhando pelas mais diferentes regiões de Campo Grande. As facções estão sendo responsáveis por execuções em plena luz do dia, enquanto os noticiários têm divulgado roubos, arrombamentos e todos os tipos de golpes. Isso, sem contar a atuação do crime organizado nas fronteiras do Estado. E não foi por falta de aviso...

Os Beatles foram premiados no Grammy 2025 pela música escrita e gravada por John Lennon em 1978. O single “Now and Then”, que venceu a categoria Melhor Performance de Rock, foi concluído com a ajuda de inteligência artificial. A fita foi entregue para McCartney em 1994, mas não foi lançada imediatamente porque a gravação estava danificada, com um ruído de fundo. Paul McCartney e Ringo Starr finalizaram a música mais de 40 anos depois da gravação oficial. Os dois Beatles incluíram os backing vocals, a bateria de Ringo Starr e o baixo, o piano e um solo de guitarra de Paul McCartney, além de violão e guitarra elétrica que George Harrison havia gravado em 1995. No lançamento oficial, McCartney definiu o single como “a última música dos Beatles”.

Coronel David e Ana Arminda Garcia dos Santos

Camilla Barella e Cristina Candeloro

Foco

Com o reinício dos trabalhos na Assembleia Legislativa de MS, no dia 5 de fevereiro, o foco das discussões dos parlamentares deverá estar na prisão de Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, e sua esposa, pelos EUA. Deputados da direita, segundo os bastidores, tentarão destacar, digamos, a amizade do ditador com o governo Lula. Nos meios políticos, dizem que a esquerda f icou fragilizada com essa prisão.

Mais uma

Projeto do deputado petista Pedro Uczai, de Santa Catarina, estabelece um fundo para garantir a quitação de dívidas condominiais do programa Minha Casa, Minha Vida. O texto está em análise na Câmara. A proposta, que leva o pomposo nome de Fundo Federal Garantidor contra Inadimplência Condominial, deverá concentrar até R$ 500 milhões de recursos da União. Até parece brincadeira...

Dívida é nossa!...

A explicação do parlamentar é um “primor”: a inadimplência condominial tem sido problema recorrente entre os beneficiários do programa, e isso pode resultar em prejuízos para a manutenção das áreas comuns. O texto determina ainda que os imóveis do Minha Casa, Minha Vida são “impenhoráveis”, em qualquer circunstância. Então, adivinha quem pagaria a conta?

*Colaborou Tatyane Gameiro