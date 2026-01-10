Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Aquilo que muita gente temia começa a acontecer. As ações da marginalidade... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (10)

Felpuda

10/01/2026 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Sylvia Cesco - poeta de MS

Te entrego meus segredos adormecidos no fundo líquido e profundo onde habitam meus últimos veleiros”

Felpuda

Aquilo que muita gente temia começa a acontecer. As ações da marginalidade típicas de grandes centros estão com seus tentáculos se espalhando pelas mais diferentes regiões de Campo Grande. As facções estão sendo responsáveis por execuções em plena luz do dia, enquanto os noticiários têm divulgado roubos, arrombamentos e todos os tipos de golpes. Isso, sem contar a atuação do crime organizado nas fronteiras do Estado. E não foi por falta de aviso...

Os Beatles foram premiados no Grammy 2025 pela música escrita e gravada por John Lennon em 1978. O single “Now and Then”, que venceu a categoria Melhor Performance de Rock, foi concluído com a ajuda de inteligência artificial. A fita foi entregue para McCartney em 1994, mas não foi lançada imediatamente porque a gravação estava danificada, com um ruído de fundo. Paul McCartney e Ringo Starr finalizaram a música mais de 40 anos depois da gravação oficial. Os dois Beatles incluíram os backing vocals, a bateria de Ringo Starr e o baixo, o piano e um solo de guitarra de Paul McCartney, além de violão e guitarra elétrica que George Harrison havia gravado em 1995. No lançamento oficial, McCartney definiu o single como “a última música dos Beatles”.

Coronel David e Ana Arminda Garcia dos Santos

 

Camilla Barella e Cristina Candeloro

Foco

Com o reinício dos trabalhos na Assembleia Legislativa de MS, no dia 5 de fevereiro, o foco das discussões dos parlamentares deverá estar na prisão de Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, e sua esposa, pelos EUA. Deputados da direita, segundo os bastidores, tentarão destacar, digamos, a amizade do ditador com o governo Lula. Nos meios políticos, dizem que a esquerda f icou fragilizada com essa prisão.

Mais uma

Projeto do deputado petista Pedro Uczai, de Santa Catarina, estabelece um fundo para garantir a quitação de dívidas condominiais do programa Minha Casa, Minha Vida. O texto está em análise na Câmara. A proposta, que leva o pomposo nome de Fundo Federal Garantidor contra Inadimplência Condominial, deverá concentrar até R$ 500 milhões de recursos da União. Até parece brincadeira...

Dívida é nossa!...

A explicação do parlamentar é um “primor”: a inadimplência condominial tem sido problema recorrente entre os beneficiários do programa, e isso pode resultar em prejuízos para a manutenção das áreas comuns. O texto determina ainda que os imóveis do Minha Casa, Minha Vida são “impenhoráveis”, em qualquer circunstância. Então, adivinha quem pagaria a conta?

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Os alquimistas políticos estão com a ampulheta chegando próximo à "hora H"... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (9)

09/01/2026 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo e todos, um homem consegue, depois de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”.

FELPUDA

Os alquimistas políticos estão com a ampulheta chegando próximo à “hora H”, obrigando-os a estudar as fórmulas para chegar à “poção perfeita” de chapas competitivas, na tentativa de ganhar o maior número de cadeiras no parlamento, principalmente. Seria como se estivessem empenhados em descobrir a Pedra Filosofal, aquela da mitologia, que transformava metais comuns em ouro. Nos bastidores, já se fala que a dificuldade nesse sentido é muito grande, porque qualquer semelhança não é mera coincidência.

Diálogo

Posse 

Amanhã, às 8h, será realizada a solenidade de posse da nova diretoria executiva da Associação Luso-Brasileira de Campo Grande-MS/Clube Estoril para o biênio 2026-2027. Também serão empossados membros dos Conselhos de Sócios Remidos, Consultivo e Fiscal.

Concurso

Com remuneração mensal de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, a Câmara dos Deputados abriu inscrições para concurso público, que serão encerradas às 17h (de MS) do dia 26 de janeiro. Estão sendo oferecidas 70 vagas imediatas para cargos de nível superior e o mesmo número para reserva.

DiálogoLoreta Zardo, Jane Abuhassan Gonçalves, Sonia Silveira e Nely Braga de Souza

 

DiálogoHortência Marcari

Afinadíssimo

O governador em exercício, Barbosinha, recebeu o ex-governador Azambuja para, entre outras coisas, discutir também o cenário político. O liberal está afinadíssimo com a administração de Riedel, tanto é que divulgou o encontro em suas redes sociais e escreveu: “O Estado tem investimentos em todas as regiões que este ano serão entregues, transformando a vida das comunidades”. Caldeirão político está em ebulição.

Na espera

Essa reunião das duas lideranças despertou a atenção dos meios políticos, porque Barbosinha foi designado pelo presidente estadual do PSD, senador Nelson Trad Filho, para conduzir as articulações voltadas às eleições deste ano. O partido pretende estar no mesmo arco de aliança de PL e União Progressista (federação formada pelo União Brasil e o PP) na disputa pela reeleição de Riedel, porém, depende das definições de Gilberto Kassab, dirigente nacional da legenda.

Recuo

Diante da pressão da Câmara Municipal e da população, a Prefeitura de Campo Grande começou a recuar, embora a iniciativa pareça ser, digamos, um “gesto de bondade” para com o contribuinte. Assim é que decidiu prorrogar o prazo para pagamento do IPTU até o dia 12 de fevereiro. Mas dizem que a guerra não terminou, porque o objetivo da queda de braço é outro: o aumento significativo nos valores do referido imposto e a redução do desconto de 20% para 10%.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

BBB 26: Público poderá substituir participantes; entenda

O funcionamento da votação, assim como o momento em que ela será oferecida ao público, ainda não foi revelado

08/01/2026 22h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Se você já se irritou com um participante "planta" no Big Brother Brasil, os seus desejos foram atendidos para a nova temporada. Pela primeira vez na história do programa, o público poderá substituir qualquer jogador da casa durante o andamento do reality show.

Segundo a Globo, pessoas previamente selecionadas estarão prontas para entrar na casa no lugar dos confinados. Ao longo do programa, a produção do BBB poderá abrir uma votação popular para substituir participantes que não se entregam verdadeiramente ao jogo.

O funcionamento da votação, assim como o momento em que ela será oferecida ao público, ainda não foi revelado. Em nota divulgada à imprensa, no entanto, a Globo garante que a medida visa criar um "mecanismo de combate às plantas".

"Essa substituição virá de um espaço extra desafiador, um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará conquistar o público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas na casa do 'BBB'. Sem regalias, os integrantes desse espaço viverão desafios e perrengues suficientes para que o público os conheça e decida quem terá a grande chance de entrar na disputa", explicou o comunicado.

"A gente espera que o público brinque conosco, que ele seja mais um jogador ali, que se sinta parte do domínio desse jogo que é o 'Big Brother'. Todo brasileiro gosta de opinar e de participar. Antes, essa participação estava restrita a algumas dinâmicas específicas ou à eliminação", revelou a diretora-geral Angélica Campos.

O Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. A temporada promete começar com novidades, como as cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil e a participação de veteranos do reality. Ao todo, serão três grupos de participantes - Pipocas (anônimos), Camarotes (famosos) e Veteranos (Ex-BBBs).

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6922, quinta-feira (08/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6922, quinta-feira (08/01): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3582, quinta-feira (08/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3582, quinta-feira (08/01): veja o rateio

3

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS
sinal de alerta

/ 2 dias

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2957, quinta-feira (08/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2957, quinta-feira (08/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026