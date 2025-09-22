Área vital da administração estadual estaria ganhando "reforço"... Leia na coluna de hoje

Robert De Niro - ator ítalo-americano
"A vida não se mede no que você possui,
mas no que compartilha, no que ama, no que deixa
nos outros. Então viva bem, porque ninguém leva nada”.
Felpuda
Área vital da administração estadual estaria ganhando “reforço” para alavancar o setor, definir estratégias e destravar “as velas” para que não haja naufrágio. Essa é a conversa que se ouve nos bastidores políticos e que pode significar mudanças significativas na área. O “marinheiro” seria experiente e sua convocação ganhou aplausos porque pode deixar toda a tripulação tranquila, principalmente com a aproximação do ano eleitoral, quando serão intensificadas as ações de campanha partidária que começou antecipadamente. Todos querem estar com pé em terra firme e não em meio ao mar revolto da disputa eleitoral usando colete salva-vidas.
Mudança
Está tramitando na Assembleia Legislativa de MS projeto de Emenda Constitucional (PEC) que modifica o artigo 88 da Constituição Estadual, alterando a data de posse do governador e do vice para 6 de janeiro, do ano seguinte às eleições.
Mais
A modificação visa alinhar o calendário às regras da Constituição Federal. Assim, os eleitos em 2026 assumirão em 6 de janeiro de 2027, para mandatos de quatro anos. A mudança será aplicada a partir do próximo pleito estadual.
Dois coelhos
Integrantes do primeiro e segundo escalão que pretendem tentar disputar as eleições de 2026 deverão deixar o cargo já em dezembro deste ano. Esses são os comentários nos bastidores, dando conta ainda de que, desta forma, o governador Riedel mata dois coelhos com uma só cajadada: não vai barrar os interessados em um mandato e abre espaço em sua administração para seu novo partido, o PP, e o PL, que serão seus aliados em busca pela reeleição.
Quinhão
Diferentemente de quando assumiu a administração de MS, o governador Riedel caminha para o seu último ano de gestão com Progressistas em pontos-chave, indicando que a influência do PSDB não é mais a mesma. Na relação estão a Secretaria de Governo, a de Administração, a Secretaria-Adjunta da Casa Civil e a Secretaria-Executiva de Gestão Política da Capital. No Legislativo, dois cargos importantes: a presidência e a vice-liderança.
Racha
Enquanto a direita começa a se organizar em MS – depois de alguns até então defenderem apenas seus interesses –, em nível nacional começa a ser notado um racha, o que pode ser prejudicial para a proposta de se resgatar valores perdidos sob a administração de governo de esquerda. Os bolsonaristas estão “olhando torto” para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em função de algumas declarações que elvem dando depois da condenação do ex-presidente Bolsonaro e que não tem agradado o time
Aniversariantes
- Giovanna Maria Assis Trad Cavalcanti,
- Leide Simioli de Brito,
- Ariane Pina Ferreira Moreira,
- Luciana Gonçalves Rolo,
- Carla Guizzo Couto Rocha de Lima,
- Marcia Arashiro de Lima,
- João Komathu,
- Sandra Moragas Leite de Barros,
- Mauricio Ramão Fernandes,
- José Leite da Silva Sobrinho,
- Mauricia de Arruda Cortez,
- Zoleni Santos de Mattos,
- Maria Angelica de Freitas Oliveira,
- Alomah Rizk,
- Florentino Edmundo Talgatti,
- Pablo Henrique Avelino da Silva,
- Marlene Pontim Gomes,
- Van Hanegam Donero,
- Edgar Calixto Paz,
- Rubens Clayton Pereira de Deus,
- Humberto Ivan Massa,
- Sônia Gonçalves Kaneshige,
- Jacqueline Folley Coelho,
- Miguel Antunes de Miranda Sá,
- Adão Rodrigo Coene,
- Sergio Costa dos Santos,
- Claudiney Guimarães Alves,
- Leonardo Kling,
- Fagner Saltarelli,
- Leonardo Coimbra,
- Luiz D’Ávila,
- Domingos Alves da Silva,
- José Luiz Forte Filho,
- Maquielves Lopes Grison,
- Brunella Meura,
- Livia Alves Barcelos,
- João Dias,
- Cristina Hebe Scardini,
- Norberto Antonio Soares,
- Marco Aurélio Pallacio,
- Paula Helena Saab Mujica,
- Maria de Lourdes Calixto Mendes,
- Maria Nadir Militão,
- Marcelo Barbosa da Fonseca,
- Marilda da Silva Tôrres,
- Danilo Antonio Bruschi,
- Rafael Mendonça,
- Mary Radeck de Carvalho, Waldir
- Roma Ferreira,
- Diana Moreira Santana,
- Dra. Regina Célia Azuaga,
- Simone Ribeiro Pereira,
- Rocino Ramiro Cavalcanti,
- José Pereira de Souza,
- Erik Pereira de Castro,
- Aureo Franco Vilela,
- Maria Helena Fonseca,
- Rosa Maria de Barros,
- Meire Teixeira,
- Claudete Oliveira da Vera Cruz,
- Francisca Auzenir da Silva,
- Ivaneide de Araújo Armoa,
- Jean Kleber Paiva Barbosa,
- Santos de Oliveira Junior,
- Edson Ferreira da Silva,
- André Luiz Ossuna,
- Luiz Carlos de Lima,
- Jorge Ossamo Karimata,
- Dr. Renato Lúcio Martins,
- Paulo Cesar de Santos de Barros,
- Akiko Kanayama,
- Julião Flaves Gauna,
- Maria Eunice Corrêa,
- Gilda Lopes Braga,
- Rodrigo Targino de Almeida,
- Luiz Carlos Rodrigues,
- Antônio Henrique Nantes,
- Juliana Nunes,
- Adelina Tocie Miyashiro,
- Ronivaldo Farias de Mendonça,
- Augusto César Sepalho,
- Gilmar Javorski,
- Maria Cristina Coutinho da Silva,
- Iedenilda Yocie Oyadomari,
- Nedir Migueis Pinto,
- Richard Alexandre Lima Siqueira,
- Francisco Maia Nogueira,
- Mirian Bezerra Sesper,
- Rogério Pereira Spotti,
- Sílvio Lucas Costa,
- Adenil José de Oliveira,
- Márcio Teruhiko Yamamoto,
- Eliana de Jesus Gonçalves Tiecher,
- Ana Helena Bastos e Silva Cândia,
- Kleber Vieira Cação,
- Hellen Tiago Dionizia,
- Fernando Tatsunori Kuboyama,
- Andrea Luiza Tôrres de Figueiredo,
- Macoto Okuda,
- Fábio Medeiros Szukala,
- Lowatto Yuuichi Yamasaki,
- Mirka Himmelreich Ayala,
- Luiz Fernando Montini,
- Alberto Angelisio Spani,
- Cláudia Valderis Carpejani,
- Antônio Neves de Medeiros,
- Carlos Roberto de Faria,
- Arianne Gonçalves Mendonça,
- Fábio Gilberto Gonzalez,
- Heber Seba Queiroz,
- Maria Aparecida Corrêa Marques.
* Colaborou Tatyane Gameiro