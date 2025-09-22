Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

diálogo

Área vital da administração estadual estaria ganhando "reforço"... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (22)

Ester Figueiredo

22/09/2025 - 00h02
Robert De Niro - ator ítalo-americano

"A vida não se mede no que você possui,
mas no que compartilha, no que ama, no que deixa
nos outros. Então viva bem, porque ninguém leva nada”.

Felpuda

Área vital da administração estadual estaria ganhando “reforço” para alavancar o setor, definir estratégias e destravar “as velas” para que não haja naufrágio. Essa é a conversa que se ouve nos bastidores políticos e que pode significar mudanças significativas na área. O “marinheiro” seria experiente e sua convocação ganhou aplausos porque pode deixar toda a tripulação tranquila, principalmente com a aproximação do ano eleitoral, quando serão intensificadas as ações de campanha partidária que começou antecipadamente. Todos querem estar com pé em terra firme e não em meio ao mar revolto da disputa eleitoral usando colete salva-vidas.

Mudança

Está tramitando na Assembleia Legislativa de MS projeto de Emenda Constitucional (PEC) que modifica o artigo 88 da Constituição Estadual, alterando a data de posse do governador e do vice para 6 de janeiro, do ano seguinte às eleições.

Mais

A modificação visa alinhar o calendário às regras da Constituição Federal. Assim, os eleitos em 2026 assumirão em 6 de janeiro de 2027, para mandatos de quatro anos. A mudança será aplicada a partir do próximo pleito estadual.

Dois coelhos

Integrantes do primeiro e segundo escalão que pretendem tentar disputar as eleições de 2026 deverão deixar o cargo já em dezembro deste ano. Esses são os comentários nos bastidores, dando conta ainda de que, desta forma, o governador Riedel mata dois coelhos com uma só cajadada: não vai barrar os interessados em um mandato e abre espaço em sua administração para seu novo partido, o PP, e o PL, que serão seus aliados em busca pela reeleição.

Quinhão

Diferentemente de quando assumiu a administração de MS, o governador Riedel caminha para o seu último ano de gestão com Progressistas em pontos-chave, indicando que a influência do PSDB não é mais a mesma. Na relação estão a Secretaria de Governo, a de Administração, a Secretaria-Adjunta da Casa Civil e a Secretaria-Executiva de Gestão Política da Capital. No Legislativo, dois cargos importantes: a presidência e a vice-liderança.

Racha

Enquanto a direita começa a se organizar em MS – depois de alguns até então defenderem apenas seus interesses –, em nível nacional começa a ser notado um racha, o que pode ser prejudicial para a proposta de se resgatar valores perdidos sob a administração de governo de esquerda. Os bolsonaristas estão “olhando torto” para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em função de algumas declarações que elvem dando depois da condenação do ex-presidente Bolsonaro e que não tem agradado o time

* Colaborou Tatyane Gameiro

Direito B+: Existe um prazo para entrar com um pedido de pensão alimentícia na justiça?

Especialista em Direito de Família e Planejamento Sucessório, esclarece principais dúvidas sobre a pensão alimentícia

21/09/2025 14h30

Direito B+: Existe um prazo para entrar com um pedido de pensão alimentícia na justiça?

Direito B+: Existe um prazo para entrar com um pedido de pensão alimentícia na justiça? Foto: Divulgação

A pensão alimentícia é um direito previsto em lei que deve ser pago pelo alimentante àquele que deve ser alimentado, a fim de suprir suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde etc. Os casos mais comuns são entre pais e filhos, mas também podem acontecer entre cônjuges, parentes idosos, dentre outros tipos de parentes dependentes.

"Para filhos, a lei estabelece que o pagamento  de pensão alimentícia seja obrigatório até que eles atinjam a maioridade, ou, segundo a melhor jurisprudência sobre o tema, até que o filho conclua o ensino superior", explica Dr. Daniel Oliveira, especialista em Direito de Família, Sucessões e Planejamento Sucessório.

Ainda, segundo o advogado, o pedido da pensão à Justiça pode ser feito em qualquer momento, desde que esteja de acordo com os critérios determinados pelo Código Civil. "O pedido da pensão pode ser feito tanto por acordo amigável entre as partes, como de forma litigiosa, sendo que nestes casos, o alimentado deve apresentar ao juiz as suas necessidades e o alimentante a sua capacidade, ou incapacidade, de custear o valor pedido pelo alimentado. O formato, quando se tratar de pessoa incapaz, é sempre judicial, podendo ainda, o acordo de alimentos ser fixado entre ex-cônjuges de maneira extrajudicial", diz.

Na falta de recursos para arcar com os custos judiciais o Dr. Daniel Oliveira sugere que o autor busque auxílio jurídico na Defensoria Pública.

"Muitas pessoas que necessitam de alimentos, principalmente em se tratando de crianças, não têm condições financeiras de arcar com os custos do processo e de um advogado. Nestes casos, além da falta de recursos ser fundamento para o pedido de alimentos sem o pagamento de custas e honorários de advogado, o cidadão ou cidadã poderá também recorrer à Defensoria Pública para dar entrada na ação", indica.

O advogado esclarece ainda que o valor da pensão alimentícia pode variar enormemente, a depender do nível de vida das partes, sendo que, em muitos casos, a verba alimentar é fixada em salários mínimos:

"As formas mais comuns de se arbitrar a verba alimentar são com base no salário mínimo, com reajuste do valor conforme o valor base nacional daquele ano; com pagamentos diretos e em valor fixo, devendo estes formatos de pagamento serem ajustados conforme o reajuste da instituição recebedora ou conforme o índice escolhido (IPCA, IGPM, etc), bem como, com base em uma porcentagem sobre os vencimentos do alimentante, somente havendo aumento do valor de pensão quando houver o efetivo reajuste de seus vencimentos no contracheque".

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco.

Sob a regência do Oito de Ouros, este é o momento ideal para se dedicar ao que verdadeiramente importa: lapidar seus talentos. Perseverança e foco serão as chaves para o crescimento e a conquista.

21/09/2025 11h53

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco. Foto: Divulgação

O Oito de Ouros como carta regente da semana convida ao aperfeiçoamento através da dedicação constante, atenção aos detalhes e trabalho metódico. É um momento de autoconhecimento e busca por maestria, onde o foco na tarefa e o compromisso geram resultados tangíveis, simbolizando a construção de bases sólidas para o futuro. 

A carta do Oito de Ouros é a representação de um jovem artesão aprimorando suas habilidades através da prática constante e dedicação, simbolizando o ditado "a prática faz a perfeição" através do foco, diligência e compromisso para atingir a maestria em um ofício. A carta inspira a aprender, treinar e ajustar o que é necessário para o progresso, lembrando que os esforços de hoje constroem o futuro desejado. 

A estação primaveril é um período de renovação e crescimento, incentivando o investimento no presente com empenho e cuidado para manifestar novos projetos e realizações, como o aprofundamento de um ofício ou habilidade, seja na área profissional, pessoal ou financeira. 

O Oito de Ouros sugere que você ofereça cem por cento – e até um pouco mais – em tudo o que faz. Esta carta lembra da importância de valorizar as habilidades que você está aperfeiçoando e reconhecer como elas impactam positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Ao se empenhar com o seu melhor, você garante que poderá seguir pelo mundo de cabeça erguida, confiante em suas capacidades e no seu valor.

Quando o Oito de Ouros surge como carta regente, indica que você está se empenhando para aprimorar suas habilidades e se tornar um especialista naquilo que faz. Talvez você tenha passado recentemente por mudanças no trabalho, nos estudos ou na sua situação financeira, e agora está aplicando toda sua determinação e foco para dominar a nova competência que está adquirindo.

Você demonstra diligência e comprometimento, dedicando-se integralmente ao que está no centro da sua atenção. Ao repetir tarefas e praticar constantemente, você avança em direção à excelência em seu ofício, e, através da perseverança e atenção aos detalhes, constrói o seu sucesso.

O Oito de Ouros também pode indicar a busca por novos estudos ou educação complementar para refinar suas habilidades. Você já possui proficiência em determinada área, mas agora deseja alcançar a maestria. Sabe que isso exigirá foco, dedicação e atenção aos detalhes. Está consciente de que o aprimoramento não acontece da noite para o dia, mas se mostra preparado para a jornada rumo à excelência e alta performance em sua área de escolha.

De maneira mais ampla, o Oito de Ouros representa uma energia de trabalho árduo, responsabilidade e consciência aplicada à vida e suas competências.

O Oito de Ouros é um incentivo para continuar no caminho que você está trilhando, pois ele levará, gradualmente, ao sucesso. Sim, é necessário dedicação, foco e paciência, mas a cada dia, ao permanecer fiel aos seus valores e crenças, você se aproxima do seu objetivo. Talvez os resultados ainda não sejam visíveis como você gostaria, mas os acontecimentos estão se desenrolando para conduzi-lo à direção certa. Continue trabalhando em si mesmo, fazendo ajustes e melhorias constantes para se tornar a melhor versão de quem você pode ser.

Pergunte-se o que poderia aprender ou criar para melhorar a si mesmo ou suas circunstâncias? Se já estiver em busca de novos conhecimentos, o Oito de Ouros surge como uma carta de incentivo, lembrando que a energia investida no seu desenvolvimento valerá a pena.

O Oito de Ouros nos lembra que o crescimento verdadeiro exige atenção, dedicação e prática consciente. É a carta da construção sólida, do aperfeiçoamento constante e do florescimento que vem do esforço bem direcionado. Cada ação, cada detalhe cuidado, contribui para resultados duradouros.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 22 e 28 de setembro. Perseverança e foco.Oito de Ouros - Divulgação

O final de setembro chega com uma poderosa configuração astrológica. O Sol em Libra nos inspira a buscar equilíbrio, harmonia e justiça, especialmente nas relações e nos projetos coletivos. A energia do equinócio de Primavera renova nossos caminhos, trazendo florescimento e crescimento, enquanto a natureza nos lembra que tudo precisa de cuidado e paciência para prosperar. Já Marte em Escorpião desperta coragem e determinação para enfrentar medos profundos, transformando obstáculos em oportunidades.

Dica do tarô: aproveite esta fase para trabalhar em projetos que exigem dedicação e aprendizado, mas sem perder a leveza e a abertura às mudanças. Mesmo os desafios mais intensos trazem sementes de crescimento – cabe a você regá-las com atenção, paciência e determinação.

O Oito de Ouros, aliado ao Sol em Libra, Marte em Escorpião e a primavera, nos lembra que a verdadeira prosperidade vem do equilíbrio entre esforço, foco e flexibilidade.

Dicas da Semana

Diligência e Trabalho Árduo
Dedique-se com atenção às tarefas do dia a dia. Pequenos esforços consistentes trazem grandes resultados com o tempo.

Maestria e Excelência
Invista no detalhe e na qualidade do que faz. Cada passo cuidadoso é parte da jornada rumo à excelência.

Propósito e Direção
Mantenha o foco no que realmente importa. Trabalhar com intenção e clareza traz resultados mais sólidos e satisfatórios.

Aprendizado e Habilidade
Tire proveito da energia desta semana para praticar e aprimorar suas habilidades e talentos. Lembre-se: progresso vem da prática e da constância. Tenha paciência. A pressa é inimiga da perfeição.

A carta Oito de Ouros fala sobre a beleza e o progresso que surgem no processo de aprender e aprimorar-se. Assim como um jardineiro que, na primavera, prepara a terra, planta sementes e dedica cuidado diário ao cultivo, você também é chamado a investir tempo e esforço em suas tarefas.

O trabalho diligente e a prática constante são como a rega e a luz do sol que permitem que tudo floresça. Essa carta lembra que a realização vem da paciência e da disciplina, conduzindo ao florescimento de seus talentos e conquistas.

As habilidades que você desenvolve agora serão valiosas ao longo da vida. Dessa experiência, você levará não apenas a sabedoria adquirida, mas também o orgulho e a autoconfiança de ter conquistado o que tanto desejava.

O Oito de Ouros é uma carta que fala sobre esforço e aprimoramento. Para evoluir em qualquer área e alcançar o sucesso, é preciso persistência e constância. Como disse Ayrton Senna, “No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio-termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

