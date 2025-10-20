Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

PANTANAL NA COP 30

Artistas se juntam para incluir Pantanal em pautas da COP 30

Em defesa da preservação do bioma sul-mato-grossense, Lenine, Ney Matogrosso e DJ Eric Terena farão show beneficente durante a COP 30, em Belém

Noysle Carvalho

20/10/2025 - 10h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Vídeo de Lançamento da campanha para incluir o Pantanal nas pautas da COP 30 será divulgado nesta segunda-feira (20). Artistas como Ney Matogrosso e Lenine serão atrações principais de shows beneficentes que acontecerão durante o evento, nos dias 13 e 21 de novembro para promover a ação.

Realizada pelo Instituto SOS Pantanal, em parceria com as organizações Documenta Pantanal e Environmental Justice Foundation, a ação busca chamar atenção para a maior planície alagável. Com o objetivo de incluir sua preservação e conservação dentre as pautas que serão discutidas na 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30.

Com capacidade para 900 pessoas, os shows dos artistas que toparam entrar na luta pela causa acontecerão no Theatro da Paz, em Belém. O lugar reconhecido pela acústica impecável e arquitetura histórica promete grande momento durante o evento, principalmente pela causa que está promovendo.

Toda a arrecadação do dinheiro dos ingressos será destinada ao Instituto SOS Pantanal, que investirá na conservação e restauração do bioma. Os principais focos de atuação do Instituto são: Governança e Segurança Hídrica; Conservação e Restauração do Pantanal; Prevenção e combate a incêndios florestais.

Para celebrar as brasilidades, Ney Matogrosso sobe ao palco do Theatro da Paz no dia 13 de novembro, a partir das 21h, três dias após o início da Conferência que se inicia no dia 10. Acompanhado do pianista Leandro Braga, o espetáculo manterá uma apresentação mais intimista nomeada “Ney Matogrosso Voz & Piano”.

No dia 21, encerramento da COP 30, o show ficará por conta do cantor Lenine. O artista ganhador de 6 grammys latinos é ativista das causas ambientais e expressa isso em sua atuação. Unindo música popular, consciência socioambiental e experimentações sonoras, o recital também manterá a característica intimista do primeiro show e será “Voz e Violão”, a partir das 21h.

Além disso, Lenine contará para a abertura do seu show o DJ Eric Terena. Unindo a música eletrônica e cantos tradicionais, o jovem artista vem se destacando e é símbolo da resistência e da vitalidade da cultura indígena no Brasil contemporâneo.

O Instituto Pantanal, responsável principal pela campanha, atua há 16 anos na proteção e defesa do bioma, dialogando com diversos setores da sociedade civil e poder público para que a conservação do Pantanal seja efetiva.
 

Correio B+

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari que estreou novo trabalho essa semana na TV

Ele celebra sua estreia como protagonista em "O Senhor e a Serva" na Record TV

19/10/2025 15h00

Compartilhar
Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Aos 40 anos, Dudu Pelizzari celebra seu primeiro protagonista na TV com a série “O Senhor e a Serva”, spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, que estreiou no dia 13 de outubro, na Record TV. Ele interpreta Caius, um homem viúvo e solitário que enfrenta culpa, depressão e solidão, e encontra amor em uma serva cristã, papel de Nathalia Florentino. A série, escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Guga Sander, tem dez episódios e retrata fé, resistência e superação.

“Foram meses de preparação. Junto da Nathalia, meu par romântico, fomos muito bem amparados pela direção e pela autora. A estrutura que recebi para viver um protagonista foi impecável. Mesmo na dor do meu personagem, o prazer de me expressar é intenso”, conta Dudu.

Para mergulhar no papel, o ator precisou viver experiências próximas às do personagem: “Nesse processo, precisei compreender o ‘deserto’, a ‘solidão’, para entender meu personagem, Caius, um homem muito solitário, que viveu uma depressão muito profunda, e eu sou o oposto, sou extremamente sociável, tenho muitos amigos.

Fui morar em Curicica, uma região super isolada, próxima de onde gravávamos, lá consegui me deparar com uma solidão que eu ainda não conhecia. Ao viver o Caius, eu não representei uma dor da solidão, eu realmente conheci o estado solitário, foi muito intenso, muito importante, viver esse movimento. Foi preciso me perder para dar vida a ele”, revela.

Caius é um comandante romano aposentado que, após anos de depressão e culpa, encontra o amor e a superação. “Convido o público a acompanhar uma história de superação, transformação e amor. É um romance lindo”, completa Dudu.

Conhecido por personagens como Fred em “Malhação”, “Negócio da China”, “Carinha de Anjo” e “Jezabel”, Dudu tem sólida formação em Artes Cênicas, estudou cinema na Argentina e atuou por quatro anos no Teatro Oficina, com Zé Celso. No streaming, participou de “DOM” (Amazon Prime) e “O Homem da Sua Vida” (HBO), e no cinema se destacou em “Minha Vida em Marte” (2018), ao lado de Paulo Gustavo e Monica Martelli.

Completando duas décadas de carreira, ele equilibra arte e paternidade: “Sou um paizão declarado e me sinto abençoado por viver um momento tão único na minha carreira”, finaliza o ator.

Dudu é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, em entrevista ao Caderno ele fala sobre carreira, escolhas, trabalhos e a estreia de seu protagonista na Record TV.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari O ator Dudu Pelizzari é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Pablo Alcantara - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Como foi para você conquistar o primeiro protagonista na TV justamente ao completar 20 anos de carreira?
DP - Foi simbólico. Olhar para trás e ver tudo o que trilhei até aqui me faz perceber o quanto cada projeto foi uma espécie de ponto de virada. A carreira tem seus altos e baixos, momentos de aprovação e de rejeição, mas cada personagem é uma oportunidade de transformação. Em termos de projeção, alguns trabalhos foram marcantes - Malhação, a série Dom, Reis e Carinha de Anjo, por exemplo. Mas internamente, cada novo papel é um recomeço.

CE - Olhando para trás, de Malhação até hoje, qual momento você considera um ponto de virada na sua trajetória?
DP - Acho que não existe um único ponto de virada, mas uma soma de viradas internas. Cada vez que um diretor ou autor confia em mim, ou que posso contar uma nova história, isso representa uma mudança. São pequenas metamorfoses que, juntas, me construíram como artista.

CE - Você tem uma formação sólida em teatro e já trabalhou com Zé Celso. Que marcas essa vivência deixou em você, tanto na forma de atuar quanto na maneira de enxergar o palco e a vida?
DP - Trabalhar com o Zé Celso foi uma grande escola. Eu já vinha de uma formação consistente. Estudei no Teatro Escola Macunaíma, depois me graduei na Faculdade Célia Helena e, antes de chegar ao Oficina, já havia feito mais de 40 peças. Mas o Teatro Oficina foi uma experiência transformadora. Era um ambiente de total entrega: o dia começava com preparação vocal e corporal e seguia até o estudo de texto e ensaios longos, de três, quatro horas. Isso me provocou a ser um artista mais completo, a me manter presente mais tempo em cena. Foi um aprendizado que carrego até hoje.

CE - Ao longo da carreira, você transitou entre TV, cinema e streaming. Como percebe as mudanças no audiovisual brasileiro nesse período — e que espaço o ator ocupa nesse novo cenário?
DP - Quando comecei, há 20 anos, o audiovisual era totalmente centralizado na TV Globo. O SBT e outras emissoras ainda não produziam ficção, e os streamings nem existiam. Hoje o cenário é outro: há mais produções, mais possibilidades, e isso é ótimo. Claro que ainda há muito artista talentoso sem espaço, mas sinto uma crescente em qualidade e diversidade. A arte passou a ser entendida, especialmente depois da pandemia, como algo essencial - não apenas entretenimento, mas uma força cultural e transformadora.

CE - Como você lida com os altos e baixos da carreira artística e com a instabilidade que o ofício traz?
DP - Aprendi a não encarar os intervalos entre trabalhos como momentos de baixa, mas de inspiração. Aproveito essas pausas para me preparar financeiramente e também para me alimentar criativamente - lendo, vendo filmes, indo a museus, conversando com pessoas diferentes. Isso enriquece meu repertório humano e artístico. Assim, quando volto a atuar, sinto que trago novas camadas para o personagem.

CE - Em O Senhor e a Serva, o personagem passa por um processo de cura e reencontro. Existe algo que você também precisou curar ou ressignificar em sua própria trajetória?
DP -  Sim. Acho que todos passamos por processos de cura. Um deles foi a minha relação com meu pai. Quando jovem, presenciei situações de agressividade e, por um tempo, me afastei desse lado. Mas, ao fazer personagens mais intensos, especialmente nas produções bíblicas, percebi que podia transformar essa energia em arte. Canalizar a dor, a raiva e a força em algo criativo também foi uma forma de cura.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari O ator Dudu Pelizzari é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Pablo Alcantara - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - A paternidade entrou na sua vida em um momento de maturidade. O que ela transformou em você — como homem e como artista?
DP - A paternidade me ensinou sobre humildade e aprendizado. Mais do que ensinar, ser pai é aprender. Aprendo diariamente a me dedicar, a ser paciente, a amar com mais entrega. O nascimento do meu filho, o Bem, foi o melhor acaso da minha vida. Ele resgata o meu lado criança, o meu olhar curioso. Tenho uma rede de apoio incrível com a mãe dele, que é uma grande parceira, e com os avós. O Bem me inspira a ser um homem e um artista melhores.

CE - Você é um ator que se entrega muito aos papéis. Como equilibra intensidade artística e leveza pessoal?
DP - Gosto de trazer leveza para o trabalho e intensidade para a vida. No set, procuro ser presente, conversar, rir, criar vínculos com a equipe. O personagem exige intensidade, mas o processo pode e deve ter leveza. Acho que a chave é estar presente; seja em cena, seja no cotidiano. Estar 100% entregue ao momento é o que me move.

CE - Quando está longe das câmeras, o que te alimenta criativamente — livros, música, viagens, o cotidiano?
DP - Sou movido por arte em todas as formas. Pratico esportes (escalada, beach tênis, musculação), que me fazem bem física e mentalmente. Gosto de assistir séries (The White Lotus, Breaking Bad, Cem Anos de Solidão), ler autores como Rick Rubin, Socorro Acioli, Carla Madeira e Jefferson Tenório. Vou muito ao teatro e a exposições em São Paulo. Tenho buscado também atualizar meu repertório musical - antes eu só ouvia bossa nova, agora estou descobrindo artistas novos, até por influência do meu filho.

CE - Você mencionou que é um “paizão declarado”. O que mais te orgulha na forma como conduz a relação com seu filho?
DP -  O que mais me orgulha é a parceria que construímos. Ele me ensina diariamente sobre amor e entrega. Tento estar presente de verdade, compartilhar momentos, ouvi-lo. Ser pai me trouxe um senso de presença e gratidão que se reflete em tudo, inclusive na minha arte.

CE - Depois de duas décadas de estrada, o que ainda te motiva a seguir em movimento — o que te faz dizer “ainda não vivi tudo como artista”?
DP - O que me motiva é o próximo trabalho. Cada fase da vida traz desafios diferentes: antes eu interpretava filhos, agora interpreto pais, e em breve talvez interprete avôs. A maturidade muda nosso olhar, nosso corpo, nossa espiritualidade. Há personagens que antes eu não poderia fazer, e hoje posso. Isso me dá vontade de continuar. A arte é infinita - e eu quero seguir vivendo cada transformação que ela me oferecer.
 

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari Ele celebra sua estreia como protagonista em "O Senhor e a Serva" na Record TV - Divulgação

 

Cultura

Campo Grande vira sala de cinema e exibe 58 curtas em festival audiovisual

O festival Curta Campo Grande será realizado em novembro, onde foram selecionados curtas nacionais e regionais

19/10/2025 13h30

Compartilhar
Assim como na primeira edição, filmes serão exibidos em escolas públicas da capital

Assim como na primeira edição, filmes serão exibidos em escolas públicas da capital Reprodução/Redes Sociais

Continue Lendo...

Dos dias 11 a 15 de novembro, a capital sul-mato-grossense volta a se transformar em vitrine para o curta-metragem brasileiro. É quando acontece o Festival Curta Campo Grande, que levará 58 filmes selecionados para serem exibidos em diversos espaços culturais de Campo Grande. 

As obras fazem parte das mostras competitivas “Curta Brasil”, “Curta MS” e uma nova categoria, “Curta Doc”, contabilizando 1.187 inscrições de todas as regiões do País. 

Os títulos exibidos nesta edição superam a edição anterior, quando foram mostrados 43 filmes. Segundo os organizadores, ao superar a edição anterior, o festival mostra o crescimento da produção de curtas-metragens no Brasil. Conforme os dados divulgados, pelo menos dez das produções exibidas são de realização local em Mato Grosso do Sul. 

“Esta expansão representa um passo de maturidade do festival. Ao ampliar o número de filmes em competição e criar uma mostra dedicada ao documentário, abrimos espaço para mais vozes, formatos e territórios, do ensaio ao observacional, do arquivo às narrativas híbridas”, afirma Carol Dória, coordenadora de comunicação e curadora das mostras nacionais.

O formato distribui sessões em diferentes espaços culturais da capital, encorajando o encontro entre realizadores, público e a cena audiovisual regional. 

O festival conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, via Ministério da Cultura (MinC), com execução da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac). A iniciativa também tem apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur) e da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura (Setesc).

As mostras Curta Brasil, Curta MS e Curta Doc concorrem ao Troféu Tuiuiú, em 12 categorias, incluindo melhor curta de ficção, documentário, direção, roteiro, atuação, fotografia, montagem, arte e som.

Neste ano, o Festival Curta Campo Grande homenageia o cineasta Cândido Alberto da Fonseca, pioneiro do audiovisual sul-mato-grossense e referência na cultura local. Entre suas obras, será exibido o curta Conceição dos Bugres (1980), considerado patrimônio histórico.

O Festival Curta Campo Grande é uma realização da Corixo Produções. Além da Casa de Cultura, as exibições acontecerão na Associação Cultural Teatro do Mundo, na Aliança Francesa e na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado.

Destaques

Entre as produções selecionadas, curtas de MS se destacaram. 

Na sessão Mostra Curta MS (produção de Mato Grosso do Sul:

  • A última porteira, de Rodrigo da Silva Rezende
  • Eleonora, de Lígia Tristão Prieto
  • Les Garçons, de Bruno Nishino e Marco Calábria
  • Olhos Fechados, de Roberto Leite
  • Sebastian, de Cainã Siqueira
  • Tempestade Ocre, de Deivison Pedrê

Na seção Mostra Curta Doc (documentários), alguns filmes de MS selecionados incluem:

  • Campo Cênico, de Pedro Miyoshi
  • Construindo a Quarta Parede, de Breno Augusto da Silva
  • Jardim de pedra, de Daphyne Schiffer Gonzaga e Rodrigo da Silva Rezende
  • Koi e o Rio, de Ricardo Pieretti Câmara e Maurício Copetti

Edição passada

A edição inaugural do Festival Curta Campo Grande ocorreu entre 28 de outubro e 2 de novembro de 2024. Nesta edição, foram reunidos 43 curtas-metragens selecionadas entre 1.036 inscritos. 

Foram realizadas sessões em espaços como o Centro Cultural José Octávio Guizzo, a Casa de Ensaio e a Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, além de uma etapa itinerante em Corumbá, de 27 a 29 de novembro. 

Também houveram oficinas, debates e parcerias de formação de público, reforçando o caráter não apenas expositivo, mas formativo do festival. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 2 dias

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

2

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

3

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 295, sábado (18/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 295, sábado (18/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?