As 10 músicas que Marcaram o Ano: compilação dos hits mais tocados nas plataformas de streaming

A presença de Bruno Mars na terceira posição, com "APT.", ao lado da estrela do K-Pop ROSÉ, reforça o seu estatuto de "Rei Midas" do pop contemporâneo

Denis Felipe

Denis Felipe

04/12/2025 - 05h00
À medida que o ano se encerra, as plataformas de streaming musical, como o Spotify e a Apple Music, deixam de ser meros repositórios de canções para se consolidarem como o principal barômetro da cultura pop global.

A divulgação dos rankings anuais não é apenas uma lista de sucessos; é um retrato sociológico, uma análise de tendências e um mapa das emoções que ressoaram em milhões de ouvintes ao redor do planeta.

Em 2025, a compilação dos hits mais tocados revela um cenário vibrante, marcado por colaborações inesperadas, o poder duradouro de ícones pop e a ascensão de novos fenômenos.

A lista das 10 músicas mais tocadas globalmente no Spotify em 2025, conforme o Wrapped anual, é um testemunho da diversidade e da velocidade com que o consumo musical se transforma.

 

O triunfo da colaboração e a reafirmação de ícones

No topo da lista, a colaboração “Die With A Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars, não apenas conquistou o primeiro lugar, mas também simbolizou uma tendência crucial: a união de forças entre artistas de calibre global para criar um evento musical.

A faixa, com sua sonoridade soul-pop clássica e atemporal, provou que a qualidade melódica e a performance vocal ainda são pilares inabaláveis do sucesso, mesmo na era do streaming efêmero.

A presença de Bruno Mars na terceira posição, com “APT.”, ao lado da estrela do K-Pop ROSÉ, reforça o seu estatuto de "Rei Midas" do pop contemporâneo. A música, que habilmente mescla a produção polida de Mars com o apelo global do K-Pop, é um marco na crescente hibridização de gêneros e culturas no mainstream.

Em segundo lugar, “BIRDS OF A FEATHER”, de Billie Eilish, demonstra a força de uma artista que, aos 23 anos, já define a estética de uma geração.

A canção, que equilibra a melancolia característica de Eilish com uma produção mais arejada, ressoou profundamente com um público que valoriza a autenticidade e a vulnerabilidade lírica. A artista ainda garantiu a décima posição com “WILDFLOWER”, um feito que atesta sua dominância criativa em 2025.

O novo cenário e a força dos nichos

A lista de 2025 também destaca a ascensão de novos nomes e a diversificação de fontes de sucesso. Alex Warren, na quarta posição com “Ordinary”, é um exemplo claro de como a influência das redes sociais pode catapultar um artista para o ranking global, muitas vezes contornando os canais tradicionais da indústria.

O hip-hop e o reggaeton mantiveram sua relevância. Bad Bunny, embora tenha tido seu álbum como o mais tocado, emplacou a faixa “DtMF” na quinta posição, garantindo que o espanhol continue a ser uma das línguas mais ouvidas no mundo. Já Kendrick Lamar, com “luther (with sza)”, na oitava posição, reafirma que o hip-hop lírico e de alto conceito ainda tem um lugar de destaque, mesmo em meio a tendências mais dançantes.

Um ponto de inflexão notável é a sétima posição, ocupada por “Golden”, uma faixa do elenco de KPop Demon Hunters. Este sucesso sublinha a crescente importância de projetos multimídia e trilhas sonoras que transcendem o cinema e a televisão, criando hits orgânicos que se desprendem de suas origens visuais.

Conclusão: a música como espelho do mundo

A lista das 10 músicas mais tocadas de 2025 é mais do que um ranking de popularidade; é um espelho da conectividade global. Ela celebra a capacidade da música de quebrar barreiras linguísticas e geográficas, unindo o soul americano ao K-Pop coreano, o reggaeton porto-riquenho ao bedroom pop californiano.

O sucesso em 2025 exigiu uma combinação de fatores: a credibilidade de ícones como Gaga e Mars, a vulnerabilidade de artistas como Eilish e Abrams, e a agilidade de novos talentos como Alex Warren.

O streaming não apenas democratizou o acesso à música, mas também revelou um público global sofisticado, que consome hits de superstars com a mesma voracidade com que descobre joias de nicho. O ano de 2025 será lembrado como o ano em que a música provou, mais uma vez, ser a linguagem universal mais poderosa.

ESPETÁCULO

Mostra de Palhaç@s do Pantanal começa hoje no Teatro Sesc Prosa

9ª Pantalhaç@s Mostra de Palhaç@s do Pantanal começa hoje com "Noites de Circo", espetáculo com malabares e mágica de companhia carioca premiada internacionalmente; oficinas, roda de conversa e a tradicional Palhasseata fazem parte da programação

04/12/2025 10h15

"Noites de Circo" será apresentado hoje no Sesc Teatro Prosa Divulgação

Campo Grande abre suas portas para o riso a partir de hoje, quando começa oficialmente a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal. A abertura será no Teatro Prosa Sesc, às 19h, com o espetáculo “Noites de Circo”, da tradicional e internacionalmente premiada família Morales (RJ). Amanhã é a vez do explosivo e provocador “Xou do Xac”, do Mutanti Lab de Criação (MG), assumir o palco do Prosa às 19h, dando seguimento a uma programação que ocupará teatros, ruas e escolas até o dia 10.

A 9ª edição da Mostra reúne 13 espetáculos, totalizando 16 apresentações de grupos do Brasil e da América Latina, além de oficinas, roda de conversa e a já tradicional Palhasseata – um cortejo festivo que transforma a cidade em poesia e encontro.

Para a família Morales, que há anos deseja participar da Mostra, a abertura em Campo Grande é motivo de celebração. “Estamos muito felizes e muito ansiosos para ir à Pantalhaç@s. É uma alegria poder levar nosso trabalho para esse público querido, mantendo viva a energia do circo, da estrada e da viagem”, afirma Guga Morales.

“Noite de Circo” reúne números de malabares, mágica, improvisações e o encontro artístico entre Guga Morales e Manuela Montes. A família já percorreu países como Dinamarca, Romênia, Suíça e Itália, trazendo na bagagem a fusão do circo tradicional com elementos contemporâneos.“A vida é a arte do encontro e que venham mais encontros como este”, completa Guga.

Na noite de amanhã, o palco recebe o palhaço Xac, criação de Gabriel Castro Cavalcante, artista nordestino, migrante, gay e cis, que transforma sua vivência e identidade em potência cênica. “O palhaço Xac borra as fronteiras entre arte e vida. É uma palhaçaria queer que atualiza debates sobre gênero e sexualidade, propondo novas possibilidades de existir”, explica Gabriel.

“Xou do Xac”, de Gabriel Castro Cavalcante, será apresentado amanhã, também no Sesc Teatro Prosa

“Xou do Xac” é uma mistura explosiva de humor, crítica e cultura pop, inspirada no universo do Xou da Xuxa, porto seguro para tantas infâncias dissidentes. “O deboche desmonta preconceitos e diz que a arte é política. Queremos que o espetáculo seja divertido, alto astral e libertador”, afirma o artista.

Participar da Pantalhaç@s também carrega um significado profundo para Gabriel. “É uma honra estar aqui. A mostra acolhe palhaçarias feministas, queer, negras e tradicionais. Esses encontros fortalecem a produção contemporânea”, endossa o intérprete de Xac.

RISO E ENCONTROS

A partir de sábado, a mostra segue com oficinas, apresentações em diferentes regiões da cidade, rodas de conversa e a Palhasseata, marcada para domingo, às 16h, na Orla Morena. A programação contempla públicos de todas as idades, com espetáculos que vão do circo popular às poéticas contemporâneas.

A 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal é realizada pelos grupos Flor e Espinho Teatro e Circo do Mato, e segundo a curadoria, carrega o compromisso de democratizar o acesso à arte, ocupando teatros, praças e escolas públicas com o riso como linguagem universal.

O evento conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo do governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

AÇÕES FORMATIVAS 

Oficinas e uma roda de conversa fazem parte da programação da mostra. Essa programação é voltada para artistas, estudantes e entusiastas da cena circense, teatral e performática. Com turmas reduzidas e proposta de aprofundar a criação, a iniciativa visa fortalecer corpos, vozes e inventividade, garantindo que a palhaçaria continue reverberando muito além dos palcos. 

Uma das ministrantes das oficinas é a artista Dagmar Bedê (MG), responsável por “O Riso Disruptivo – Devaneios entre Palhaçarias e Cabarés”, no Circo do Mato (que fica na Rua Tonico de Carvalho, nº 263, no Bairro Amambaí). A proposta convida artistas a investigar a comicidade a partir da liberdade expressiva e do diálogo entre palhaçaria e cabaré, em uma imersão que mistura teoria e prática, jogos de improvisação, presença cênica e crítica poética. A oficina receberá até 20 participantes, com idade mínima de 16 anos. 

 

Outra oficina central da programação é “Que Palhace É Esse?”, no Flor e Espinho Teatro (Rua Pedro Celestino, nº3.750, Bairro Monte Castelo), ministrada por Gabriel Cavalcante e Juarez Dias (MG), voltada para quem deseja experimentar a palhaçaria desde impulsos pessoais e identitários. 

Por ser uma oficina de palhaçaria queer, suas práticas partem de perspectivas dissidentes e de narrativas que abordam corpo, gênero, memória e criação, recorte este que orienta a pesquisa proposta.

Com foco em improvisação, composição cômica e experimentação narrativa, a oficina estimula o uso de objetos pessoais, histórias íntimas, texturas cênicas e a criação coletiva, culminando em uma breve mostra de processo. As vagas são limitadas a 24 pessoas, com idade mínima de 18 anos.

Para artistas que desejam aprimorar técnica e precisão, a oficina “Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves”, com Vitor Poltronieri (SP), no Circo do Mato, oferece um percurso intensivo sobre fundamentos do jogo de claves: passes, lançamentos, recepções, giros, coordenação e tempo de jogo entre múltiplas pessoas.

Embora envolva técnica circense, a oficina é voltada também para palhaços e artistas que desejam incorporar o malabarismo em seus números, ampliando vocabulários cômicos e possibilidades de criação dentro da palhaçaria. Vagas para 20 participantes a partir de 15 anos.

Uma proposta original da mostra também é a oficina “Traquitanas de Palhaço: Inventando o Riso”, ministrada por Teófanes Silveira (AL), no Circo do Mato. Voltada para atores, palhaços e estudantes a partir dos 18 anos, a oficina busca estimular a criatividade por meio da manipulação e construção de objetos cênicos – desde adereços sonoros a figurinos e brinquedos teatrais – ampliando o repertório físico e visual do palhaço. A proposta permite que novas vozes confeccionem seus “instrumentos de riso”. Vagas limitadas a 15 pessoas. 

A programação formativa inclui também a roda de conversa Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia, que acontece no sábado, às 21h, no Flor e Espinho Teatro. O encontro reúne artistas da Mostra e do Estado para uma conversa aberta sobre processos de criação, percursos, expectativas e os desafios da palhaçaria contemporânea.

O espaço propõe um momento de escuta sensível e troca horizontal, em que cada artista pode compartilhar caminhos, fracassos, descobertas e impulsos de futuro – reforçando a Pantalhaç@s como um território de afeto, reflexão e construção coletiva.

Programação

4/12 (quinta-feira) – Teatro Prosa Sesc

  • 19h – Abertura oficial
  • 19h20min – “Noites de Circo” – Família Morales (Rio de Janeiro/RJ)

Classificação: Livre 

5/12 (sexta-feira) – Teatro Prosa Sesc

  • 19h – “Xou do Xac” – Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte/MG)

Classificação: 16 anos

6/12 (sábado)

  • 9h às 12h – Oficina “Que palhace é esse?” – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias

Local: Flor e Espinho Teatro

  • 16h – “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!” – Turma do Biribinha (Arapiraca/AL)

Local: Teatro Prosa Sesc – Classificação: Livre

  • 19h – “Batalha” – Dagmar Bedê (Belo Horizonte/MG)

Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Classificação: Livre

  • 21h – Roda de Palhaç@s – sonhos, frustrações e utopia

Local: Flor e Espinho Teatro

07/12 (domingo)

  • 9h às 12h – Oficina “Que palhace é esse?” – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias

Local: Flor e Espinho

  • 9h às 12h – Oficina Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves – Vitor Poltronieri

Local: Circo do Mato

  • 17h – Palhasseata – regência Thiago Sales

Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Classificação: Livre

  • 18h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru)

Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Classificação: Livre 

8/12 (segunda-feira)

  • 9h – “Vendê - Graça na Praça” – (Nova Alvorada do Sul)
  • 9h30 – “Tictac – Um Esquete sobre o Tempo” – (Três Lagoas/MS)

Local: CEU das Artes Lageado – Classificação: Livre

  • 9h – “Fuzarca” – Trupior (Dourados)

Local: Praça CRAS Jd Noroeste – Classificação: Livre

  • 14h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru)

Local: ETI Iracema Mª Vicente – Classificação: Livre

  • 19h – “Jerônimo Show” – Circo Caramba (Americana/SP)

Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Classificação: Livre

9/12 (terça-feira)

  • 9h – “Vendê – Graça na Praça” – (Nova Alvorada do Sul)
  • 9h30 – “Tictac – Um Esquete sobre o Tempo” – (Três Lagoas)

Local: Praça CRAS Jd Noroeste — Classificação: Livre

  • 9h – “Saltimbembe Mambembancos” – Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP)

Local: CEU das Artes Lageado – Classificação: Livre

  • 18h – “Mix Dux” – Circo Dux (Rio de Janeiro/RJ)

Local: CCJOG – Classificação: Livre

  • 19h – “La Trattoria” – Los Circo Los (São Paulo/SP)

Local: Teatro Aracy Balabanian – Classificação: Livre

10/12 (quarta-feira) – Teatro Prosa Sesc

  • 19h – “Desajustada” – Cia Pé de Vento (Florianópolis/SC)

Local: Teatro Prosa Sesc

Classificação: 14 anos

Endereços dos Locais

  • Teatro Prosa Sesc – Rua Anhanduí, nº200 – Centro
  • Teatro de Arena – Orla Morena – Av. Noroeste, nº 1.535 – Vila Planalto
  • Teatro Aracy Balabanian / CCJOG – Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro
  • CEU das Artes Lageado – Rua Maria Del Horno Samper, nº 981 – Parque do Lageado
  • Praça CRAS Jardim Noroeste – Rua Barbacena, nº 685 – Jardim Noroeste
  • Flor e Espinho Teatro – Rua Pedro Celestino, nº 3.750 – Centro
  • Circo do Mato – Rua Tonico de Carvalho, nº 263 – Amambaí

Correio B

Guia de presentes de última hora: 5 ideias criativas e baratas para quem deixou para a véspera

O desespero da última hora em uma oportunidade para presentear com significado

04/12/2025 05h00

REPRODUÇÃO IA

O relógio avança, e o pânico se instala. Você prometeu a si mesmo que, desta vez, seria diferente. Que as compras seriam feitas com antecedência, com calma e planejamento. Mas aqui estamos nós, na véspera, com a data limite batendo à porta e o presente daquela pessoa especial ainda por ser encontrado. A tentação é correr para o shopping, enfrentar a multidão e gastar uma fortuna em algo impessoal, apenas para cumprir tabela.

A sociedade de consumo nos vende a ideia de que o valor reside no preço, mas a história que realmente toca o coração é aquela escrita com tempo, criatividade e propósito.

É hora de virar o jogo. De transformar o desespero da última hora em uma oportunidade para presentear com significado. Esqueça o cartão de crédito e abrace a arte do storytelling no presente. A seguir, apresento cinco ideias que provam que o melhor presente é, invariavelmente, aquele que carrega a sua história.


1. O kit de experiências "Faça Você Mesmo" (DIY Experience Kit)

O que é mais valioso do que um objeto? O tempo de qualidade. O Kit de Experiências é um presente que transforma a promessa em realidade. Pegue um pote de vidro limpo ou uma caixa simples e preencha-o com vales escritos à mão.

A narrativa aqui é a da projeção futura. Você não está dando algo, está dando momentos.

 

2. A playlist curada e a carta digital

Na era do streaming, a música se tornou um presente instantâneo, mas raramente pessoal. A ideia é resgatar a curadoria afetiva. Crie uma playlist em qualquer plataforma digital, mas o segredo está no acompanhamento: uma carta digital (um e-mail ou um documento bem escrito) que detalha a razão de cada escolha.

Cada música é um capítulo da história de vocês. "Esta música me lembra o dia em que..." ou "Eu a escolhi porque ela traduz o que sinto por você." O presente é a trilha sonora da sua vida em comum.

3. O "pote da memória" (Memory Jar)

Este é um clássico que nunca falha, pois apela diretamente à emoção. Pegue um pote que você já tem em casa, decore-o minimamente e preencha-o com dezenas de pequenos papéis dobrados. Em cada papel, escreva uma memória que você compartilha com o presenteado.

O presenteado não recebe um pote, mas um tesouro de nostalgia. A narrativa é a da reafirmação. Ao ler cada memória, ele ou ela é lembrado do valor inestimável da conexão que vocês construíram. É um presente que se abre e se revive ao longo do tempo.

4. O livro de receitas de Família (Versão Simplificada)

A comida é a linguagem universal do afeto. Se você tem acesso a receitas de família ou se o presenteado tem pratos favoritos que você prepara, compile-os. Imprima-os em folhas simples, grampeie-as e crie uma capa artesanal. Se o tempo for zero, envie um PDF diagramado com carinho.

A história aqui é a da herança e do conforto. Você está presenteando não apenas com instruções culinárias, mas com a tradição, o sabor da infância ou o conforto de um lar. É um presente que convida à criação de novas memórias na cozinha.

5. A doação em nome do presenteado

Para o presenteado que valoriza causas sociais ou ambientais, o presente mais criativo e de maior impacto pode ser a ausência de um objeto. Faça uma pequena doação (o valor deve ser honesto e caber no seu orçamento) para uma ONG ou instituição que ele ou ela apoia.

Entregue um cartão (feito à mão é sempre melhor) que atesta a doação e explica: "Sei o quanto você se importa com [a causa]. Em vez de um objeto, decidimos investir em algo que reflete seus valores."

Esta é a narrativa do propósito. Você demonstra que conhece a alma do presenteado e que seus valores são mais importantes do que qualquer bem material. É um presente que eleva a ocasião e transforma o ato de presentear em um ato de cidadania.

