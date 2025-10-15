As raias de alguns "atletas políticos" considerados quase que imbatíveis...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Maria Julia Paes de Silva - escritora brasileira

"O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”

FELPUDA

As raias de alguns “atletas políticos” considerados quase que imbatíveis em 2026 começam a aparentar que não estariam com pavimentação excepcional, o que poderia comprometer o desempenho na hora do “vai ou racha”. Embora os competidores estejam na área de aquecimento, um está olhando ressabiado para o outro, temeroso de que alguma coisa possa acontecer tão logo seja dada a largada. Torcidas organizadas de uns e outros estão começando também a enrolar a bandeira do “já ganhou!” e saindo de fininho, para não passar vergonha antes da hora. Alcançar o pódio e erguer a taça, segundo alguns dos “técnicos”, não será fácil.

Instrução

Em nível de escolaridade, o maior número de eleitores de Mato Grosso do Sul está concentrado no grupo de quem tem o Fundamental incompleto, registrando total de 472.889 pessoas, seguido de quem tem o Ensino Médio completo, que somam 457.820 aptos a votar.

Mais

Os números são do Tribunal Regional Eleitoral de MS, que apresenta ainda outros níveis: Médio incompleto (308.739 votantes), Superior completo (280.362), Superior incompleto (145.574), Fundamental completo (113.614), quem lê e escreve (108.736) e analfabeto (63.774).

Dr. Benedicto (Benê) Anache com sua filha Luciana Anache Victoriano Dr. Benedicto (Benê) Anache com sua filha Luciana Anache Victoriano

Newton Lima e Claudio Barbosa Newton Lima e Claudio Barbosa

Na mira

O PT deverá centrar fogo contra a administração da prefeita Adriane Lopes (PP) para, dessa forma, atingir também seu colega de partido, o governador Riedel. Os petistas, a partir de agora, devem começar a mostrar que boa parte dos investimentos em obras da Capital seriam provenientes da União. Com isso, a ideia é desgastar a prefeita, que comanda o município com o maior colégio eleitoral do Estado, atacar o PP e, por tabela, o chefe do Executivo estadual. O jogo será pesado.

Motivos

Nos meios políticos, as conversas de bastidores são de que integrantes do MDB estariam torcendo o nariz para uma eventual candidatura da ministra Simone Tebet ao Senado, pois empurraria o partido para os braços do PT e de Lula. Mas há também quem diga que o motivo seria outro: estaria sendo dado o troco a ela, porque, em 2018, depois de aceitar ser pré-candidata ao governo, desistiu após uma semana e o partido mergulhou numa crise da qual não se recuperou mais em MS.

Em análise

O projeto de lei que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026 foi encaminhado pelo governador Riedel à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê receita de R$ 27,190 bilhões para 2026. Neste ano, a estimativa de receita foi de R$ 26,4 bilhões. A matéria tramita na Casa de Leis e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Colaborou Tatyane Gameiro