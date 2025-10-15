Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

As raias de alguns "atletas políticos" considerados quase que imbatíveis...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (15)

Ester Figueiredo

15/10/2025 - 00h03
Maria Julia Paes de Silva - escritora brasileira

"O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”

 

FELPUDA

As raias de alguns “atletas políticos” considerados quase que imbatíveis em 2026 começam a aparentar que não estariam com pavimentação excepcional, o que poderia comprometer o desempenho na hora do “vai ou racha”. Embora os competidores estejam na área de aquecimento, um está olhando ressabiado para o outro, temeroso de que alguma coisa possa acontecer tão logo seja dada a largada. Torcidas organizadas de uns e outros estão começando também a enrolar a bandeira do “já ganhou!” e saindo de fininho, para não passar vergonha antes da hora. Alcançar o pódio e erguer a taça, segundo alguns dos “técnicos”, não será fácil.

Instrução

Em nível de escolaridade, o maior número de eleitores de Mato Grosso do Sul está concentrado no grupo de quem tem o Fundamental incompleto, registrando total de 472.889 pessoas, seguido de quem tem o Ensino Médio completo, que somam 457.820 aptos a votar. 

Mais

Os números são do Tribunal Regional Eleitoral de MS, que apresenta ainda outros níveis: Médio incompleto (308.739 votantes), Superior completo (280.362), Superior incompleto (145.574), Fundamental completo (113.614), quem lê e escreve (108.736) e analfabeto (63.774).

Dr. Benedicto (Benê) Anache com sua filha Luciana Anache Victoriano
Newton Lima e Claudio Barbosa  

Na mira

O PT deverá centrar fogo contra a administração da prefeita Adriane Lopes (PP) para, dessa forma, atingir também seu colega de partido, o governador Riedel. Os petistas, a partir de agora, devem começar a mostrar que boa parte dos investimentos em obras da Capital seriam provenientes da União. Com isso, a ideia é desgastar a prefeita, que comanda o município com o maior colégio eleitoral do Estado, atacar o PP e, por tabela, o chefe do Executivo estadual. O jogo será pesado. 

Motivos

Nos meios políticos, as conversas de bastidores são de que integrantes do MDB estariam torcendo o nariz para uma eventual candidatura da ministra Simone Tebet ao Senado, pois empurraria o partido para os braços do PT e de Lula. Mas há também quem diga que o motivo seria outro: estaria sendo dado o troco a ela, porque, em 2018, depois de aceitar ser pré-candidata ao governo, desistiu após uma semana e o partido mergulhou numa crise da qual não se recuperou mais em MS.

Em análise

O projeto de lei que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026 foi encaminhado pelo governador Riedel à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê receita de R$ 27,190 bilhões para 2026. Neste ano, a estimativa de receita foi de R$ 26,4 bilhões. A matéria tramita na Casa de Leis e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Aniversariantes

Dr. Wilson Luiz Maksoud, 
Marilú Segatto Guimarães, 
Artur de Azevedo Perez, 
Lenita Maksoud Piccolo, 
João Victor da Silva Neri,
Marcelo Mansano, 
Edinaldo Alves da Silva,
Jurema Lima Siqueira,
Harley Ferreira Silverio,
Antonio Carlos Goes,
Ramiro Martins,
Juliana Ornela Ribeiro,
Helaine Pontes de Oliveira,
José Fleuri Decco,
Amadeu Medina,
Ednilson de Queiroz, 
Katia Maria Gomes Ferreira Franco,
Márcia Hideko Saito,
Irineo Bortolas,
Maria de Lourdes do Val Jorge,
Terezinha de Jesus Moreira Coelho,
Tereza de Fátima Contini, 
Yoshiharu Guenka, 
Danilo Pereira Correa Neto, 
Lygia Maura Fontoura Campanhã de Souza, 
Marcelo Antonio de Barros Wanderley, 
Emanuel Lacava,
Aidina Mota de Souza,
Mayza Gomes Galvão,
Rogério Mainente,
Mayara Chadid,
Vilfrido Vargas,
Maria Eliza Figueiredo,
Camila Agatha Lovison, 
Vivianne Oliveira Lima,
Dyrma Elisa de Souza Chaves Soares, 
Izaias Rodrigues,
Velza Maria Fregapani,
Nilson Prado da Silva,
João Braz da Silva,
Tereza Cristine Domingues do Amaral Yamashita,
Cláudia Nascimento,
Dra. Helena Maria Libos Simionato Moreira,
Fernando Asato,
Alayde Nunes Martins,
Marcos Antonio Carretoni,
Anecy Antunes da Silva,
Soraya Corrêa Barbosa,
Cleyde Mara Mussi,
Lavinia Pivot Franco,
Breno Ney Mourão,
Romualdo Farias,
Moacir Vieira da Silva,
Cecília Hercilia Moura,
Odilson Nepomuceno,
Ozélia Delmondes Goes,
Gumercindo Barbosa,
Valdelice do Amaral,
Odacir Albuquerque,
Antonieta Tavares Acosta, 
Terezinha Cruz,
Gilda Vera Bigaton,
Walfrido Coelho de Souza, 
Esdras Rodrigues de Souza,
Célia Aparecida Zanetti, 
Guilherme Carneiro Camponez,
Moacir Boer,
Elben de Souza Braga,
Nilce Alves de Oliveira,
Antenor Doreto, 
Osney Novaes Dias,
Ubirajara Aparecido Alves de Oliveira,
Nilza Pinto da Silva,
Paula Rúbia Jornada Bastos,
Reinaldo Ferreira Lino,
Luiz Cordella,
Antonio Miguel Bichara,
Luiz Roberto Cherbakian dos Santos,
Tiago Costa Ferreira,
Ezenilda Claro Chaves,
Dilene Bottega Ebeling,
Alexandre Barros Padilhas,
Luis Fernando Cleveland Cartes, 
Carla Figueiredo Garcia de Queiroz,
Thiago Araújo Nepomuceno,
Marcelo Hamilton Martins Carli, 
Priscila Tirloni Josgrilbert, 
Carmen Lydia Alves Pereira da Costa,
Onildo Santos Coelho,
Ciro Maeda Filho,
Claudemir Oliveira Cavalcante,
Talita Albuquerque de Morais,
Eduardo Alexandre Jorge Warde,
Ricardo Alex Pereira Lima,
Francisco Cleiton Adriano,
João Bosco de Araújo,
Gilson Chaves de Moraes,
Sandra Mattos Vieira Escalante,
Roberto Fauri,
Neusa Maria Teruel de Melo, 
Hélio Valdir Pereira, 
Iolanda São José Falcão,
Robson Valentini,
Mário Júlio Cerveira

Colaborou Tatyane Gameiro

FEMINEJO

De MS, Ana Castela emplaca música de abertura e vai atuar em novela da Globo

Sul-mato-grossense vai cantar "Olha Onde Eu Tô" na novela Coração Acelerado, que estreia em janeiro

14/10/2025 10h30

Ana Castela, nascida em Amambai e crescida em Sete Quedas

Ana Castela, nascida em Amambai e crescida em Sete Quedas Reprodução Instagram

Sul-mato-grossense, Ana Castela, sucesso do sertanejo feminino brasileiro, vai cantar a música de abertura “Olha Onde Eu Tô” e atuar na próxima novela das sete da Globo, Coração Acelerado.

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (13), em São Paulo, no UpFront da TV Globo, evento voltado ao mercado publicitário.

A novela escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento terá Isadora Cruz e Gabz como uma dupla sertaneja.

O elenco ainda tem Leandra Leal e Isabelle Drummond, como mãe e filha e antagonistas das mocinhas, Filipe Bragança, Marcos, Caruso, Diego Martins, Evaldo Macarrão, entre outros. A novela está prevista para estrear em 12 de janeiro.

Ana Flávia Castela, também conhecida como Boiadeira, é uma cantora, compositora e musicista brasileira, nascida em 16 de novembro de 2003, em Amambai (MS), município localizado a 354 quilômetros de Campo Grande.

Ela cresceu em uma fazenda em Sete Quedas (MS), mas depois se mudou para uma mansão em Londrina (PR).

A moça se tornou um dois maiores nomes do sertanejo brasileiro. Seus principais sucessos são:

  • Solteiro forçado
  • Fronteira
  • Roça em mim
  • Boiadeira
  • Nosso quadro
  • Palhaça
  • Pipoco
  • Só não deixa saudade
  • Bombonzinho
  • As menina da pecuária
  • Canudinho
  • Lua
  • Entre outros

Em 2023, ela foi a artista mais ouvida do Brasil no Spotify. Atualmente, namora Zé Felipe, cantor e compositor brasileiro, filho de Leonardo.

Felpuda

Político que estava serelepe que só, empolgado com a possibilidade...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (14)

14/10/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Roberto Shinyashiki - escritor brasileiro

"Na simplicidade aprendemos que reconhecer um erro não nos diminui, mas nos engrandece, e que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência.”

 

FELPUDA

Político que estava serelepe que só, empolgado com a possibilidade de ser candidato e voltar à ativa depois de longo período no sereno, voltou à estaca zero. Depois de se filiar em novo partido, já estava prestes a colocar o bloco na rua, com discurso na ponta da língua, visando tentar convencer o distinto eleitorado. A figura estava segura de que poderia ter sucesso. Ocorre que sobre sua cabeça ainda há suspensa a Espada de Dâmocles (ameaça constante) que ele acreditava estar livre, mas só que não. Supostos malfeitos no passado têm sido o “fantasma” mais barulhento em sua vida e continuam fazendo com que fique no limbo, sem poder voltar.

Tornozeleira

A Câmara dos Deputados aprovou projeto que altera a Lei de Execução Penal para estabelecer que os custos com o monitoramento eletrônico sejam arcadas pelo condenado.

Mais

Os custos poderão ser descontados do valor que o preso recebe por trabalho remunerado no presídio. Apenas os que não tiverem condições financeiras para se sustentar ficarão isentos.

DiálogoOs restaurantes Catherine Gramado e a Osteria Di Lucca de Gramado (RS) fazem parte da lista do prêmio Travellers’ Choice – Os Melhores dos Melhores de 2025, alta honraria do Tripadvisor, a maior plataforma de viagens do mundo. Na liderança, está o Catherine Gramado, que alcançou a marca de 9º melhor restaurante da América do Sul e 6º do Brasil. Sua proposta une a sofisticação da alta cozinha francesa aos ingredientes locais. A Osteria Di Lucca garantiu o 11º lugar na América do Sul e o 8º no ranking nacional e é focada na exclusividade e no calor da hospitalidade italiana. Já o tradicional Restaurante Höppner, que também fica em Gramado, reafirmou sua excelência ficando como o 17º melhor do Brasil. Ele tem como especialidade a gastronomia alemã. A classificação é feita baseada nas avaliações de viajantes.
DiálogoCirley Martinez e Nilza Gonçalves  
DiálogoMarco Gurgel

 Na real

Partidos políticos, em sua maioria, estariam com pesquisas internas nas mãos que retratam a realidade “nua e crua” de como andam seus pré-candidatos para disputas majoritárias – governo e Senado –, além dos que deverão ser indicados a deputados estaduais e federais. Segundo alguns “candinhos”, surpresas poderão acontecer conforme mostra esse mapeamento detalhado, rigoroso e feito não para agradar quem quer que seja, mas para nortear as siglas em busca do poder

Insatisfação

O “racha” nas fileiras não seria privilégio apenas da direita em Mato Grosso do Sul e, pelo que se sabe, o PT, maior partido da esquerda, também não estaria em lua de mel com a possibilidade de Fábio Trad ser candidato a governador. Há insatisfação, admite um dos petistas que defende candidatura que tenha, segundo ele, algo a ver com o partido e não para atender interesse de certo grupo. Avaliação é que muitos filiados não querem ser “laranjão, laranja e nem sequer mexerica” nas eleições de 2026.

Diagnóstico

O PT tem em suas fileiras dois parlamentares federais com câncer. Além de Camila Jara, quem anunciou também estar com a doença e que iniciará o tratamento foi Vander Loubet. Os dois são pré-candidatos em 2026: ela tentará a reeleição e ele pretende disputar o Senado. Dois outros petistas já foram diagnosticados com esse mal: Dilma Rousseff e Lula.

Aniversariantes

 

Dr. Eduardo Ferreira da Motta, 
Renata Paula Possari Mendonça, 
Marçal Gonçalves Leite Filho, 
Silmara Silva Guimarães,
José Octaviano de Andrade,
Lilian Ajul Miyasato de Arruda, 
Elaine Soares de Moraes,
Ernestina Braz Dias,
Deonisio Guedin Neto Deotti,
Manoel Macena de Souza,
Ney Brites Dias,
Fernanda Barros Piovano,
Kátia Moreira Carneiro,
Leda Santiago Ramos,
Regiane Aparecida Ferreira,
Iria Pedrassa Ortiz,
João Carlos Correa Fernandes,
Ivone Paetzold Soares, 
Tereza da Silva,
Marcio de Almeida,
Luely Sperandio da Costa,
Cid Ramos de Oliveira,
Paulo Cesar Zeni,
Dra. Fátima Aparecida Antônio Margarido, 
Cecília do Carmo Raslan Silva, 
Geovana Souza,
Vera Denise Diogo Chama,
Elisabete Lescano Ferraz, 
Ronald Calixto Nunes,
Wlademir de Souza Volk,
Noilza Rodrigues Noronha,
Vanessa Silva, 
Ricardo Kubitz Junior,
Edson Vieira,
Geraldo Teixeira de Almeida, 
Vera Odete Pires Caminha,
Antônio Carlos Castelo Branco,
Ivaldo Gonçalves Medeiros,
Nely Nakazato,
Sérgio Pereira de Assis, 
José Alves de Rezende,
Luiz Calixto de Bastos,
Calisto Peralta Alvarez,
José Henrique Cavalcante,
Luciana Angelita Ferreira Menezes,
Frederico Soares Júnior,
Sandra Maria Espíndola,
Flaviano Januario da Silva,
Nelson Sabino de Oliveira,
Emmanuel Leander de Souza,
Antônio Marques,
Argentino José Nepomuceno,
Fortunato Silva Sanches,
Nancy Girão Arruda,
Wanderlei Luiz de Oliveira,
Vanilda Queiroz Yared,
Oscar Peixoto Ennes,
Bianca Soares de Brittes,
Carlos Antônio Campos,
Jefferson Greco Justino,
Maria Inês Milanezi,
João Seiko Shirado,
Isidoro Ribeiro,
André Bassil Fioravanti, 
José Ricardo Corrêa Nasser, 
João Vieira Neto,
Jairo Alves Fontoura, 
Márcia Casamassa Tiago Quinteiro,
José Antônio Rabello de Moura Brasil, 
Paulo Henrique Soares, 
Cineio Heleno Moreno,
Fernando Guimarães de Souza,
Luís Antonio Marchiori Perícolo,
Júlio César da Silva,
Aguinaldo Araújo de Sousa Júnior,
Jeanny Santa Rosa Monteiro de Oliveira,
Francisco Grisai Leite da Rosa,
Edimar Tania Bertolucci de Araújo Martins,
Gustavo Ferreira Santos,
Irineu Pimentel Pinto,
Jordelino Garcia de Oliveira,
Roberto Prado do Nascimento,
Mohamad Hassam Hommaid,
Karla Regina Borges Bittelbrunn,
Oswaldo Vieira Andrade,
Maria Tereza de Moraes,
Wagner Roberto Pereira de Lima,
Thaís Teixeira Lopes,
Aline Yonamine Miyahira,
Bianca Freitas Jorge Vieira, 
Oséias Vitorino do Nascimento,
Raquel Canton,
João Alves Mendes,
Marcos Ivan Silva,
Silvio Pereira Filho,
Wanderley José de Freitas,
Valdete Souza Yarzon,
Rosa Jane Pereira do Nascimento,
Carlos Henrique Teixeira,
Karla Cristina Menezes,
Maria Rita Santos Campos,
Camila Martins de Oliveira,
Olívia Marques de Souza,
Bárbara Sales Soares,
Sônia Arruda da Silva,
Lizandro Vieira Nunes,
Norma Campos Marques,
José Antônio Prado.

Colaborou Tatyane Gameiro

