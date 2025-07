As redes sociais de alguns políticos de esquerda e de simpatizantes... Leia na coluna de hoje

Correio B

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - ESCRITOR COLOMBIANO

"Nada volta a ser o mesmo duas vezes. Nem o amor. Nem as pessoas. Nem a vida... Com o tempo tudo passa. Vi, com alguma paciência, o inesquecível tornar-se esquecido e o necessário sobrar”.



FELPUDA

Com a participação de dois parlamentares sul-mato-grossenses na CPMI da Fraude no INSS, que bem poderia ser chamada de roubalheira institucionalizada, os aposentados e pensionistas que foram vítimas dos gatunos escondidos atrás de sindicatos e associações talvez possam conhecer a realidade do real valor do que foi alvo da rapinagem. Fala-se em R$ 6,3 bilhões, mas pode ser muito mais, e ninguém foi preso até o momento. A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e o deputado federal Beto Pereira são os indicados para integrar a comissão. Detalhe: o governo de Lula vem criando narrativas para desviar o foco da sua responsabilidade. Vai vendo...

Aprovado

Os governos do Brasil e do México concluíram as negociações sanitárias que aprovaram a certificação internacional, viabilizando exportações de ossos processados para aquele país.

Mais

Ossos processados são matériaprima de valor para a indústria de alimentação animal e a produção de gelatina, de colágeno e de fertilizantes, setores com demanda crescente no México.

A fruta mais procurada na CEASA de Campo Grande, tem sido o morango. Para se ter uma ideia, somente na manhã do dia 24, uma empresa que comercializa o produto vendeu aproximadamente seis mil caixas. De acordo com a gerência, o aumento na procura foi de cerca de 50%, número superior ao volume comercializado em datas como o Dia das Mães e a Páscoa. O alto fluxo de vendas é atribuído à febre do “morango do amor” (a fruta envolta por camada de brigadeiro branco e caramelo vermelho). Com a demanda em alta, os preços também aumentaram nas regiões produtoras. Um dos comerciantes, em tom de brincadeira, afirmou: “Quem sofre é a maçã do amor, que é a pioneira e agora está em desuso”.

Incógnita

A classe política volta às atividades em agosto tendo o meio de campo ainda embolado, mesmo com as conversações intensas, mas longe do bedelho público sobre “segredinhos” conhecidos somente por poucos. Além das questões regionais em termos de aliança, que têm de ser resolvidas, o que vem pela frente em nível nacional é uma incógnita. E isso passa pelos EUA, a terra do Tio Sam.

Tête-à-tête

Como a prefeita Adriana Lopes quer iniciar relacionamento político menos agitado no segundo semestre com a Câmara Municipal, conforme divulgado pelo Diálogo, os primeiros passos estão sendo dados. Ela se reuniu com o presidente do Legislativo, vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy, e outros integrantes da Casa. Com ela estavam a secretária de Fazenda, Márcia Hokama, e o adjunto da Secretaria de Governo, Ulysses Rocha. Na pauta, construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e estreitamento de laços.

Alerta

Apenas Campo Grande, das 27 capitais brasileiras, apresenta nível de atividade de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em alerta, risco ou alto risco com sinal de crescimento. A retomada do crescimento do número de casos ocorre em praticamente todas as faixas etárias, com exceção das crianças de 2 a 4 anos e na população de 50 a 64 anos. A informação consta no novo boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO