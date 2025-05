As redes sociais se tornaram a oferta do "mundo de fantasia" por...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Raquel Naveira - escritora de MS

"Embora ninguém ouça a minha voz, latejo ainda, oculta em ondas como as naus e as caravelas que partiram rumo à foz".

FELPUDA

As redes sociais se tornaram a oferta do "mundo de fantasia" por parte daqueles que desejam conquistar um mandato. Tem gente falando que fez isso, aquilo e mais aquilo; outros afirmam que trouxeram tantos recursos para MS que, se o eleitor for somar o Orçamento do Estado, é "dinheirinho para comprar pirulito"; e tem ainda os que não ficam nem vermelhos em dizer que são políticos com única preocupação com as pessoas. Só faltam oferecer "rancho" com tudo de bom para "merecido descanso". E a campanha nem começou...

Foto: Divulgação

A cientista brasileira Mariangela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, é a laureada da edição deste ano do Prêmio Mundial de Alimentação World Food Prize (WFP), reconhecido como o "Nobel da Agricultura". A premiação é pela relevante contribuição ao desenvolvimento de insumos biológicos para o setor. O anúncio foi feito no dia 13, na sede da Fundação WFP, nos Estados Unidos, criada pelo Nobel da Paz Norman Borlaug, pai da revolução verde. A solenidade de entrega da homenagem será realizada no dia 23 de outubro, em Des Moines, Iowa (EUA). O prêmio reconhece anualmente as personalidades que contribuem para o aprimoramento da qualidade e da disponibilidade de alimentos no mundo e também é conhecido como o "Nobel da Agricultura e Alimentação", uma vez que essa área não é contemplada nas categorias oficiais do Nobel.

Lohana Coelho - Foto: Studio Vollkopf

Barbara Migliori - Foto: Leca Novo

Derrubado

O veto total do Executivo Municipal de Campo Grande ao Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Investimentos foi derrubado pelos vereadores. São R$ 8,7 milhões destinados a entidades assistenciais e de saúde. O líder da prefeita anunciou que o veto seria retirado de pauta, mas isso não foi possível, uma vez que a discussão já havia sido iniciada e não poderia parar, por obediência ao regimento interno.

Ajuste

O veto da prefeita foi ao projeto de lei aprovado na Câmara que estabelecia R$ 300 mil para cada vereador destinar R$ 150 mil a entidades de assistência social e outros R$ 150 mil para a área de saúde. Os recursos estão previstos na Lei Orçamentária Anual. Ao barrar o projeto, a prefeitura alegou ajuste fiscal para o equilíbrio entre receita e despesa, priorizando obras e serviços em andamento. De nada adiantou.

Falso

Golpistas estão causando prejuízos à população usando o nome da prefeitura de Dourados: por meio das redes sociais, os criminosos estão oferecendo falsos cursos para vagas de agente de saúde, enviando links com supostas matérias, fazendo a cobrança e solicitando que a pessoa vá até a secretaria "confirmar a vaga".

Aniversariantes

SÁBADO (24)

Maria Luiza d'Ávila Stuhrk,

João Bosco de Barros Wanderley Neto,

Severina da Silva,

Maria Dulce (Madú) Machado Koim,

Maria Auxiliadora Vianna Alvarenga,

Artemia Gimenez da Cunha,

Milady Pedroso Grincevicus,

Geraldo de Almeida Silva,

Edoy Augusto Monteiro,

Dr. Luiz Roberto Peralta Marti,

Nelson Keigo Otsuka,

Felipe Di Benedetto,

Jorcy Barbosa de Oliveira,

Mario Angelo Ajala,

Edison da Silva Torres,

Enéias Crispiniano da Rocha,

Dr. Jacy de Souza Freire,

Rosely Coelho Scândola,

Dr. João Ricardo Filgueiras Tognini,

Daniella Alves de Arruda,

Ernesto Pereira Borges Neto,

Sonia Maria Grincevicus Vareiro,

Gabriela Renata Gimenes Couto,

Samuel Echeverria Brites,

Maria Auxiliadora Lopes Puccini,

Natel Henrique Farias de Moraes,

Maria Luiza Barros da Costa Souza,

Mario Ubirajara Hofke,

Dilson Cabral Fai,

Amanda Evelyn Dias de Barros,

Dr. Luiz Paulo dos Reis,

Dr. João de Lima Couto,

Maria Auxiliadora Freire,

Silvio Mori,

Valdinei Alves Paniagua,

Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues,

Igor Ramires Roque,

José Pereira da Cruz,

Mário Antônio dos Santos,

Zuleica Loubet de Rosa,

Margareth Alves Ferreira,

André Ribeiro da Silva,

João Batista Gonçalves,

Célia Regina Silveira,

Aurea de Almeida Freitas,

Rafael Cândia,

Ana Lúcia da Silva,

Macalé Batista,

Naercio Geraldo,

Ivanilde Atallah,

Leandro Olegário Caminha,

Paulo Jacques Monteiro Leite,

Rubens Pozzi Barbirato Barbosa Filho,

José Antônio Nogueira de Oliveira,

Márcia Sodré,

Alfonso Vaitti,

Volnei Abreu Ávila,

Maria Dolores Lau de Souza,

José Paulo de Magalhães Padilha,

Ari Marcio Gomes de Oliveira,

Ruy Valim de Melo Junior,

Maria Eliza Marques Soares Nucci,

Carlos Eduardo Dal Fabbro,

Cruz Matsuzo Furuse,

Dr. Alfeu Duarte de Souza,

Honorá Dutra de Araujo Figueiredo,

Juliana Romeiro Boniotti,

Marcus Vinicius Crepaldi,

Marcos Roberto Ogasawara,

Alexandre Dal Bem,

Angela Biasi Ferlin Cavalheiro,

Vera Lucia Zenerati Gomes,

Luiz Daniel Grochocki.

DOMINGO (25)

Dra. Rosa Maria Ribeiro Rondon,

Heliophar de Almeida

Serra Neto,

Regina Célia Quelho Benigno dos Santos,

Maurilio Dionizio Vendramini Duran,

Andressa Gonçalves Trad Vieira,

Jaime Jerônimo dos Santos,

Roberto Coppo,

Dr. Roberto Jayme Pettengill Novaes,

Maria da Graça Valls Mosciaro Alves,

José Carlos Peralta,

Avandeur Aparecido da Costa,

Mailza da Silva Piazer,

Neide Moreira Medeiros,

Roberson Cristiano da Silva,

Antonio Correa Bueno Neto,

Michaela Lins Scapulatempo,

José Batista Gonçalves,

Julião Sanches Varela,

Osmar Craveiro Marques,

Mário Massao Kobayashi,

Osmar Dias Braga,

Antonio Yuiti Sassaki,

Eloisa Maria Vicari Scheid,

Maria Kikue Sakamoto,

Eduardo Cubel Brull,

Laís Marques Galvão,

Admilson Cristaldo Barbosa,

Mariana de Alencar Victório,

Rita de Cássia Gomes Xavier,

Kosuke Yamauchi,

Edna Cristina Mathias

Prestes Bignardi,

Anna Carolina Ramos de Arruda,

Gleycy Kelly Gutierres de Almeida,

Tays Helena Nogueira do Amaral,

Carla Beatriz Lopes,

Jayme Valladares Novaes Junior,

Marta Ercilia Popp Trinca,

João Pereira da Silva Filho,

Cristina Loureiro,

Luan Ojeda Jordão,

Patricia Patussi Nascimento Panachuki,

Olga Garicoi Pedraza,

Manoel Pinto de Souza Júnior,

Silmara Salamaia Hey Silva,

Manoelito Reginaldo dos Santos,

Durval Ouriveis,

Dr. Jercé Eusébio de Souza,

Dr. Leonardo Resende Bertoldo,

Marcus Vinicius de Almeida Silva,

Alcira dos Santos Araújo,

Carlos Alberto Oshiro,

Miroel Alves Chaves,

Eliane Ribeiro da Silva Bessa,

Aldo Viégas dos Santos,

Solange Rejane Hoeltz,

Rosane Provenzano,

Gustavo Pagliarini

de Oliveira,

Marilza Crisanto Schirmer,

Erika Honji,

Aryane Renata Volpe,

Osvaldo Camassano,

Vera Lúcia Cordeiro Leal Marques,

Maisa Okama,

Jaime Jaimes Hinostroza,

Rodrigo Dalla Pria Balejo,

Eliane Maria Franciscati,

Daniela Volpe Gil,

Fernanda Vieira Klein Lopes,

Patrícia Figueiredo Teles.

Colaborou Tatyane Gameiro