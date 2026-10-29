Às vésperas de entrar no penúltimo ano de gestão, a prefeita Adriane Lopes... Leia na coluna de hoje

Charles Chaplin - Ator e diretor inglês
"Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá”.
FELPUDA
Às vésperas de entrar no penúltimo ano de gestão, a prefeita Adriane Lopes deverá depender bastante do governo estadual para tentar reverter o desgaste de Campo Grande. A cidade enfrenta sucessivos problemas, serviços sob pressão e uma máquina administrativa que ainda precisa mostrar eficiência. O eventual socorro político e administrativo, porém, passa também pela senadora Tereza Cristina, madrinha política da prefeita. Do mesmo partido de Riedel, ela poderá ter papel decisivo nessa aproximação. Resta saber até onde irá a disposição do Estado para ajudar, né?
De Cuiabá
Aos 35 anos , a senadora eleita mais jovem do Brasil é uma cuibana. Trata-se de Marina Antunes Candia e Figueiredo, mais conhecida por Marina JHC. Sua vitória foi decisiva para quebrar o “reinado” de Renan Calheiros em Alagoas.
Mais
Já o marido dela, João Henrique Holanda Caldas, o JHC, com seus 39 anos, derrotou outro Calheiros, filho do senador Renan Calheiros, em primeiro turno, na disputa pelo governo alagoano. Como se vê...
Antes disponível apenas para compra e aluguel em diferentes plataformas digitais, Michael, longa sobre a vida e a carreira de Michael Jackson (1958-2009), acaba de estrear nos streamings.
O filme conta a história de Michael Jackson além da música, destacando a sua vida fora dos palcos e traçando a jornada dele desde a descoberta do seu talento extraordinário como líder do grupo Jackson Five até a sua ascensão como um artista visionário, cuja ambição criativa impulsionou a busca incessante que o levou a se tornar o Rei do Pop.
Jaafar Jackson, sobrinho do artista, é quem o interpreta no filme, que se tornou a maior cinebiografia do cinema.
No radar
Um grupo de ministros do STF está buscando acordo com senadores bolsonaristas para evitar revés dramático com impeachment de Alexandre de Moraes. Os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin apontam o senador eleito Reinaldo Azambuja, do PL bolsonarista, como um canal para construir acordo. Outro senador indicado para conversas é Eduardo Gomes, de Tocantins.
Refém
Por falar em Azambuja, ele comentou que a população vai começar a pagar a conta dos bilhões de reais, consequência do “saco de bondades”, recheado de benefícios para ganhar votos.“O Brasil não pode continuar refém de um modelo que gasta para se manter no poder e adia as reformas necessárias para o país crescer”, criticou o senador eleito. Só!
Atalhos
Derrotada na disputa pelo Senado em São Paulo, a ex-ministra Simone Tebet deverá voltar ao jogo com a reeleição de Lula. Depois de se empenhar na campanha paulista, ela poderá ganhar um ministério para chamar de seu a partir de 2027.Por aqui, o seu marido, Eduardo Rocha, também derrotado nas urnas, deverá tentar aproveitar a força política da mulher para garantir espaço no governo Riedel. Simone comandou o Ministério do Planejamento e teve participação direta na indicação de Rocha para a Casa Civil. A política, como se vê, também tem seus “atalhos familiares”.
ANIVERSARIANTES
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- Zacarias Moysés Bacha,
- Soledad Almeidinha Nahas,
- Anézio Napi Júnior,
- Alice Sales Trouy,
- Camilo Henrique Silva,
- Elias Gomes Diniz,
- Pedro Cantarim,
- Lívia Galliano Pulsone,
- Natércio Oliveira,
- Arnaud de Almeida Braga,
- Domar Pereira dos Santos,
- Ariene Nazareth Murad de Souza,
- Clauret Silva de Pinho,
- André Luiz Barbosa Pereira,
- José Jorge da Silva,
- Eliana Augusta de Oliveira Gomes,
- Luciana Amado Ocampos Teixeira,
- Maria Cristina Nunes da Cunha Battaglin,
- Gustavo Adolfo Fiori Adelaido Gonçalves,
- Mário Tsuge,
- Dra. Sirlei Faustino Ratier,
- Humberto Teixeira Júnior,
- Dr. Fábio dos Santos Magalhães,
- Ângela Júlia Finger,
- Valdomiro Aguirre,
- Denilson de Lucca Peres,
- Anna Cleise Rocha,
- Leny Lobo Dias,
- Paulo José Martins,
- Heraclides de Almeida,
- Gilson Tôrres,
- Cláudia Roberta Gomes,
- Ana Caroline da Silva Ryba,
- Thayná da Cruz Queiroz,
- Zilfa Andrekowski,
- Jorge Osaki,
- Roliene Santos Flor,
- Judite de Oliveira Thomaz,
- Edair Moleiro,
- Flavio Milanez Thome,
- Luciano Arcas Andrade,
- Izer Serra,
- Aya Moreira Miranda,
- Cláudia Peruzzo,
- Wagner Trevizi,
- Marcos Venicio Sallet,
- Rodrigo Evaristo da Silva,
- Ivan Hildebrand Romero,
- Mark Bartkevitch,
- Adriana Aparecida Bertrame Tognini,
- Zumiro de Siqueira,
- Cleide Salviato,
- Flávia Leite Moraes,
- Jaria Tania da Silva Toledo,
- Rui Carlos Gonçalves,
- Benedita Lemes da Silva,
- Francisco Roberto da Silva,
- Beatriz Oliveira Lopes,
- Marli Martinez Correa,
- Vagner Ricardo dos Santos,
- Maria Luiza Conrado,
- Fátima Antunes,
- Patrícia Lima,
- Pedro Paulo Oliveira,
- Gilda Barbosa Vieira,
- Thayse Canho Bittner,
- Lucas Luizari Chiavoloni,
- Ana Lúcia Pereira,
- Pedro Nolasco Rojas Filho,
- Marilda Quevedo,
- Anamélia Lucy Baptista,
- Ana Ruty Melo Oliva,
- Aline D’Avila,
- Fernanda D’Avila,
- Luciana Aparecida de Oliveira,
- Dilson Miyahira,
- José Carlos Longo,
- Maria Valda de Souza Oliveira,
- Zeila Maria Freire Santos,
- José Fernandes Cassiano,
- Manoel Lima,
- Renato Akira Inoue,
- Muhamad Samih Garib,
- Débora Alves Faria Diniz,
- Leni Batista de Azevedo,
- Ahmed Salum,
- Marcelo Rodrigues e Affonso,
- Adriane Radeliski Miranda,
- Edna de Oliveira Schmeisch,
- Hélio Rodrigues Miranda Filho,
- Janina Morgantini Capiberibe,
- Rita de Cássia Leme Veronez,
- Antonio César dos Santos,
- Sérgio Raposo de Medeiros,
- Alberto Sidney de Melo Souza Filho,
- Luiz Carlos Cação,
- Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos,
- Alione Harumi de Moraes,
- Jorge Luiz Alves de Souza,
- Antonio Tebet Junior,
- Nélio Saraiva Paim Filho,
- Luciane Carla Lorenzetti de Sanctis Pires,
- Glauce Kelly Vidal
- Cerveira Silva,
- Carlos Alberto Fortti,
- Sandro Sérgio Pimentel.
Colabotou com Tatyane Gameiro