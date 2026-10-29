Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Às vésperas de entrar no penúltimo ano de gestão, a prefeita Adriane Lopes... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (29)

Ester Figueredo

29/10/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Charles Chaplin - Ator e diretor inglês

"Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá”.

 

FELPUDA

Às vésperas de entrar no penúltimo ano de gestão, a prefeita Adriane Lopes  deverá depender bastante do governo estadual para tentar reverter o desgaste de Campo Grande. A cidade enfrenta sucessivos problemas, serviços sob pressão e uma máquina administrativa que ainda precisa mostrar eficiência. O eventual socorro político e administrativo, porém, passa também pela senadora Tereza Cristina, madrinha política da prefeita. Do mesmo partido de Riedel, ela poderá ter papel decisivo nessa aproximação. Resta saber até onde irá a disposição do Estado para ajudar, né?

De Cuiabá

Aos 35 anos , a senadora eleita mais jovem do Brasil é uma cuibana. Trata-se de Marina Antunes Candia e Figueiredo, mais conhecida por Marina JHC. Sua vitória foi decisiva para quebrar o “reinado” de Renan Calheiros em Alagoas. 

Mais

Já o marido dela, João Henrique Holanda Caldas, o JHC, com seus 39 anos, derrotou outro Calheiros, filho do senador Renan Calheiros, em primeiro turno, na disputa pelo governo alagoano. Como se vê...

Foto: Divulgação

Antes disponível apenas para compra e aluguel em diferentes plataformas digitais, Michael, longa sobre a vida e a carreira de Michael Jackson (1958-2009), acaba de estrear nos streamings. 

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, destacando a sua vida fora dos palcos e traçando a jornada dele desde a descoberta do seu talento extraordinário como líder do grupo Jackson Five até a sua ascensão como um artista visionário, cuja ambição criativa impulsionou a busca incessante que o levou a se tornar o Rei do Pop. 

Jaafar Jackson, sobrinho do artista, é quem o interpreta no filme, que se tornou a maior cinebiografia do cinema.

Maniele BossoManiele Bosso - Foto: Arquivo Pessoal

 

Mileide MihaileMileide Mihaile - Foto: Lu Prezia

No radar

Um grupo de ministros do STF está buscando acordo com senadores bolsonaristas para evitar revés dramático com impeachment de Alexandre de Moraes. Os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin apontam o senador eleito Reinaldo Azambuja, do PL bolsonarista, como um canal para construir acordo. Outro senador indicado para conversas é Eduardo Gomes, de Tocantins. 

Refém

Por falar em Azambuja, ele comentou que a população vai começar a pagar a conta dos bilhões de reais, consequência do “saco de bondades”, recheado de benefícios para ganhar votos.“O Brasil não pode continuar refém de um modelo que gasta para se manter no poder e adia as reformas necessárias para o país crescer”, criticou o senador eleito. Só!

Atalhos

Derrotada na disputa pelo Senado em São Paulo, a ex-ministra Simone Tebet deverá voltar ao jogo com a reeleição de Lula. Depois de se empenhar na campanha paulista, ela poderá ganhar um ministério para chamar de seu a partir de 2027.Por aqui, o seu marido, Eduardo Rocha, também derrotado nas urnas, deverá tentar aproveitar a força política da mulher para garantir espaço no governo Riedel. Simone comandou o Ministério do Planejamento e teve participação direta na indicação de Rocha para a Casa Civil. A política, como se vê, também tem seus “atalhos familiares”.

ANIVERSARIANTES 

  • Michelle Straliotto, 
  • Zacarias Moysés Bacha, 
  • Soledad Almeidinha Nahas,
  • Anézio Napi Júnior,
  • Alice Sales Trouy,
  • Camilo Henrique Silva, 
  • Elias Gomes Diniz,
  • Pedro Cantarim,
  • Lívia Galliano Pulsone,
  • Natércio Oliveira,
  • Arnaud de Almeida Braga,
  • Domar Pereira dos Santos,
  • Ariene Nazareth Murad de Souza, 
  • Clauret Silva de Pinho,
  • André Luiz Barbosa Pereira,
  • José Jorge da Silva,
  • Eliana Augusta de Oliveira Gomes, 
  • Luciana Amado Ocampos Teixeira, 
  • Maria Cristina Nunes da Cunha Battaglin,
  • Gustavo Adolfo Fiori Adelaido Gonçalves,
  • Mário Tsuge, 
  • Dra. Sirlei Faustino Ratier,
  • Humberto Teixeira Júnior,
  • Dr. Fábio dos Santos Magalhães,
  • Ângela Júlia Finger,
  • Valdomiro Aguirre,
  • Denilson de Lucca Peres,
  • Anna Cleise Rocha,
  • Leny Lobo Dias,
  • Paulo José Martins,
  • Heraclides de Almeida,
  • Gilson Tôrres,
  • Cláudia Roberta Gomes,
  • Ana Caroline da Silva Ryba,
  • Thayná da Cruz Queiroz,
  • Zilfa Andrekowski,
  • Jorge Osaki,
  • Roliene Santos Flor,
  • Judite de Oliveira Thomaz,
  • Edair Moleiro,
  • Flavio Milanez Thome,
  • Luciano Arcas Andrade,
  • Izer Serra,
  • Aya Moreira Miranda,
  • Cláudia Peruzzo, 
  • Wagner Trevizi,
  • Marcos Venicio Sallet,
  • Rodrigo Evaristo da Silva,
  • Ivan Hildebrand Romero,
  • Mark Bartkevitch,
  • Adriana Aparecida Bertrame Tognini,
  • Zumiro de Siqueira,
  • Cleide Salviato,
  • Flávia Leite Moraes,
  • Jaria Tania da Silva Toledo,
  • Rui Carlos Gonçalves,
  • Benedita Lemes da Silva,
  • Francisco Roberto da Silva,
  • Beatriz Oliveira Lopes,
  • Marli Martinez Correa,
  • Vagner Ricardo dos Santos,
  • Maria Luiza Conrado,
  • Fátima Antunes,
  • Patrícia Lima,
  • Pedro Paulo Oliveira,
  • Gilda Barbosa Vieira,
  • Thayse Canho Bittner, 
  • Lucas Luizari Chiavoloni,  
  • Ana Lúcia Pereira,
  • Pedro Nolasco Rojas Filho,
  • Marilda Quevedo,
  • Anamélia Lucy Baptista,
  • Ana Ruty Melo Oliva,
  • Aline D’Avila,
  • Fernanda D’Avila,
  • Luciana Aparecida de Oliveira,
  • Dilson Miyahira,
  • José Carlos Longo,
  • Maria Valda de Souza Oliveira,
  • Zeila Maria Freire Santos,
  • José Fernandes Cassiano,
  • Manoel Lima,
  • Renato Akira Inoue,
  • Muhamad Samih Garib,
  • Débora Alves Faria Diniz,
  • Leni Batista de Azevedo,
  • Ahmed Salum,
  • Marcelo Rodrigues e Affonso,
  • Adriane Radeliski Miranda,
  • Edna de Oliveira Schmeisch, 
  • Hélio Rodrigues Miranda Filho,
  • Janina Morgantini Capiberibe,
  • Rita de Cássia Leme Veronez,
  • Antonio César dos Santos,         
  • Sérgio Raposo de Medeiros,
  • Alberto Sidney de Melo Souza Filho,
  • Luiz Carlos Cação,
  • Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos,
  • Alione Harumi de Moraes,
  • Jorge Luiz Alves de Souza, 
  • Antonio Tebet Junior,
  • Nélio Saraiva Paim Filho,
  • Luciane Carla Lorenzetti de Sanctis Pires,
  • Glauce Kelly Vidal 
  • Cerveira Silva,
  • Carlos Alberto Fortti,
  • Sandro Sérgio Pimentel.

Colabotou com Tatyane Gameiro

registro histórico

Escritora reúne mais de 500 fotografias e preserva em livro a memória do Hospital São Julião

Obra assinada pela escritora, compositora e musicista reúne mais de 500 fotografias e preserva a memória da instituição que ajudou a romper as barreiras do preconceito com a hanseníase

27/10/2026 09h00

Compartilhar

Foto: Divulgação/Hospital São Julião

Continue Lendo...

Escritora, musicista, compositora e ativista cultural, a ocupante da cadeira de número 31 na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), Lenilde Ramos, assina agora uma obra que nasce para imortalizar o legado do Hospital São Julião, instituição com 85 anos de histórico fundamental para romper localmente as barreiras do preconceito com a hanseníase: doença infecciosa crônica antigamente chamada de lepra. 

Batizado de “Hospital São Julião – 85 anos (1941-2026) Álbum Histórico”, esse livro com mais de 500 registros fotográficos está à venda na Livraria Leitura, que fica localizada no Shopping Campo Grande, tendo a sua renda revertida à instituição.

Esse projeto pôde ser concretizado após o resultado de décadas de pesquisa e organização de documentos para a construção de uma narrativa que possuísse a capacidade de revelar a dimensão humana dessa trajetória. 

Efetivamente, a produção em si levou cerca de um ano e meio, mas o trabalho de Lenilde teve início muito antes disso, fruto de uma pesquisa por um acervo com quatro mil fotografias e documentos que traçam uma verdadeira linha cronológica.

Segundo a intelectual, foram mais de três décadas de estruturação para que a história do Hospital São Julião fosse contada da melhor forma possível. 

“O pioneiro nesse caminho foi Lino Villachá (1938-1994), paciente hanseniano, poeta e cronista, que escreveu cinco livros relatando suas memórias, revelando personagens e registrando o trabalho que transformou a estrutura física e a vida de tantas pessoas. Convivi com ele durante 25 anos, mergulhei em seus escritos e hoje dou continuidade à sua obra”, expõe ela. 

Livro à venda na Livraria Leitura terá a sua renda revertida para o Hospital São Julião - Foto: Divulgação/Hospital São Julião

HISTÓRIA 

Ao longo das 140 páginas os leitores poderão acompanhar, por meio de 530 fotografias, um passeio legítimo pela trajetória do hospital, desde sua gênese ainda como um leprosário, até tornar-se um centro de referência em saúde, com o registro de datas importantes, personagens históricos e de como era o trabalho de voluntários, profissionais de saúde e colaboradores na construção de uma nova realidade para Mato Grosso do Sul. 

Historicamente, o ponto de virada para tornar-se referência nasce ainda no chamado Asilo Colônia São Julião, ocupado por pessoas que ficavam internadas em uma área isolada da cidade, onde centenas viviam em meio a precariedade, abandonados sem a devida assistência médica e as respectivas medicações adequadas para tratar uma condição que até então era envolta por medo e preconceito. 

O espaço de isolamento tornou-se um local de reabilitação, cuidado e educação, quando surgiu o Hospital São Julião, que ampliou a atuação e tornou-se referência ao longo dos anos não apenas no atendimento à hanseníase.

Além de contar com centro cirúrgico, este hospital oferece atendimento à população: escola, centro oftalmológico, estruturas de reabilitação, ações sociais e iniciativas voltadas à educação, cultura e inclusão.

FIGURAS IMPORTANTES

Inevitavelmente o álbum tem como fio condutor a vida da conhecida Irmã Silvia Vecellio, figura que é parte importante da história sul-mato-grossense e que completou 95 anos no dia 19 de agosto deste ano, ocasião em que o Hospital São Julião celebrou a data em que “o mundo ganhou a mulher que fez da própria existência uma missão e deixou em Mato Grosso do Sul um legado que atravessa gerações”. 

Silvia Vecellio nasceu no dia 19 de agosto de 1931, na cidade de Auronzo di Cadore, ao norte da Itália, uma vila alpina cercada por picos rochosos que impulsionaram a irmã ainda jovem a se dedicar ao alpinismo.

A prática lhe ensinou, desde cedo, a superar grandes desafios e manter a visão para além dos picos e montanhas que aparecem à nossa frente. 

Irmã Sílvia começou sua vida religiosa e ingressou no instituto Filhas de Maria Auxiliadora, que fica na cidade italiana de Turim. Esse seria um dos primeiros passos da jovem que, à época, já sonhava em trabalhar com populações indígenas do então Estado de Mato Grosso. 

O mês de setembro de 1959 marca a chegada de Irmã Sílvia ao Brasil, chegando ao País para lecionar em Campo Grande como professora no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, quando a jovem já demonstrava estar além do seu tempo e indicava à época que a educação em si estaria para além dos livros. 

Responsável por levar o cinema para dentro da sala de aula, estimulou suas alunas a refletirem sobre questões filosóficas e sociais e, aos domingos, passou a visitar comunidades periféricas de Campo Grande.

Justamente uma dessas visitas, feita ao Educandário Getúlio Vargas em 1964, ligaria a história de Irmã Sílvia às pessoas que viviam no chamado Asilo Colônia São Julião, já que os filhos desses internados traziam consigo cartas e fotografias de um local que até então era pouco falado.

Como bem esclarece Lenilde Ramos, a relação dela com o Hospital São Julião vai muito além da pesquisa documental, com sua vida se entrelaçando a trajetória da instituição, o que por sua vez torna o trabalho de resgate histórico também uma forma de revisitar suas origens. 

Lenilde foi estudante do Colégio Auxiliadora e Irmã Silvia foi sua professora. Aos domingos, a mestra a levava em visitas à periferia e, daí em diante, a aluna teve o privilégio de acompanhar a construção deste grande sonho.

Em 1970, ao completar 18 anos, a discípula se apresentou como voluntária no projeto de reconstrução do leprosário e, ao longo de 56 anos, participou desse trabalho em diversas funções: professora, secretária e animadora cultural.

“Irmã Silvia sempre atuou com pulso firme em um lugar classificado como um ‘depósito de doentes’. Ela trouxe médicos, profissionais e trabalhadores de diversas áreas para transformar aquela realidade, sempre com pensamento empreendedor, nunca sob o aspecto meramente assistencial. Foi uma grande gestora que fez tudo em silêncio, sem personalismo, por isso, esse álbum também é uma homenagem a ela”, afirma a autora.

Lenilde tornou-se jornalista, a partir de quando o recolhimento da memória de pacientes e trabalhadores do hospital começou a ser feito com mais interesse. A morte de Lino Villachá, em 1994, foi o ponto que marcou a tomada para si da responsabilidade de prosseguir com esse registro. Logo em 2011 lança seu primeiro livro,

“História sem Nome”, na tentativa de manter registro da realidade da hanseníase e a transformação do hospital.

O antigo leprosário deu lugar a um hospital aberto a mais de 20 especialidades que atendem todo o Mato Grosso do Sul, com um saldo de 574 mil procedimentos realizados ao longo de 2025.

É referência em hanseníase e oftalmologia, responsável por 92,55% das cirurgias nessa área, realizadas no Estado. Atua com destaque nas Residências de Clínica Médica e Oftalmologia, classificada entre as cinco primeiras pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia.

Em uma área de 240 hectares, a unidade não deixa de abraçar o que está compreendido dentro de suas potencializadas, como o compromisso com o meio ambiente, parte do organograma da instituição, o que coloca o local como o primeiro Hospital Lixo Zero do Brasil e da América Latina. 

“O conteúdo deste álbum histórico mostra o fruto da vocação missionária de Irmã Silvia Vecellio, a tenacidade com que ela e seus fiéis aliados lutaram por essa obra, a revolução que esse trabalho operou, inicialmente com o tratamento da hanseníase e hoje, com a assistência médica em geral. E, o mais importante, sem perder o espírito humanitário que sempre fez parte dessa trajetória”, diz Carlos Melke, presidente do São Julião.

Diálogo

De olho na equipe de transição, os titulares do primeiro time do governo... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (27)

27/10/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Carlos Hilsdorf - Escritor brasileiro

"Escreva a sua própria história ou terá que se contentar com a história que os outros escreverão por você e para você”.

FELPUDA

De olho na equipe de transição, os titulares do primeiro time do governo do Estado aguardam ansiosamente o tal relatório com os prós e os contras da gestão, que servirá de base para correções e decisões no segundo mandato de Eduardo Riedel. O recado foi claro: cumprir agenda, marcar presença em eventos e sorrir para fotografias não basta para medir desempenho nem competência para seguir em cargo de confiança. Há quem já esteja trocando o melhor ângulo para a foto pelo melhor argumento para o currículo. É esperar para conferir.

Mudanças

No apagar das luzes, mais um projeto do Poder Judiciário chega à Assembleia de MS. O PL 68/2026, que atualiza a organização da Justiça estadual. 

Mais

Entre as mudanças, permite indenizar a licença compensatória de magistrados que trabalham durante o recesso forense. Se houver interesse público, a folga poderá ser remunerada. 

DiálogoFoto: Divulgação/Paulo Mancini

Nesta quarta-feira (28), a cantora e compositora douradense Mariana Matsui lançará seu primeiro álbum, pela gravadora japonesa Rambling Records, com participações de Marcos Valle, Lisa Ono e Jaques Morelenbaum. Batizado com o seu nome, o disco reúne nove faixas que refletem diferentes momentos de sua trajetória, combinando composições autorais, algumas criadas especialmente para o projeto, e releituras de canções de artistas que marcaram sua formação.. A produção é assinada por Big Rabello, com a colaboração do pianista  e arranjador Salomão Soares. O álbum ainda ganhará edições em CD e vinil, que chegarão às lojas de música de Tóquio em 18 de novembro. Ela fará uma série de apresentações no Japão, onde morou e faz sucesso.

DiálogoAlini Mello - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoLucas Leto - Foto: Lu Prezia

De olho

Com a aposentadoria do desembargador Lúcio Raimundo da Silveira, 9 juízes se inscreveram para disputar essa desejada vaga no Tribunal de Justiça de MS. A cadeira está reservada exclusivamente para magistrados e ocupar o cargo da mais alta Corte da Justiça estadual é chance que não aparece todos os anos. 

Apressados

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em regime de urgência, na sessão do último dia 22, novas regras para a eleição e a posse da Mesa Diretora. A principal mudança estabelece que os vereadores eleitos para comandar o Legislativo no segundo biênio do mandato tomarão posse em 2 de fevereiro do ano seguinte à eleição, após a sessão solene de instalação da sessão legislativa. A alteração modifica o Regimento Interno da Casa de Leis e, segundo a justificativa, busca tornar mais claras as regras de transição entre as Mesas Diretoras. A pressa na votação, porém, chama atenção, pois deveria haver ampla discussão.

Na espera

Dois senadores e três deputados federais de MS entram em 2027 na fila dos desempregados mais bem pagos do país. Soraya Thronicke (PSB) e Vander Loubet (PT) disputaram o Senado e ficaram pelo caminho. Nelson Trad  Filho (PSD) não concorreu e virou suplente de Reinaldo Azambuja, eleito senador. Dr. Geraldo Resende (União) e Dr. Luiz Ovando (PP) não conseguiram voltar à Câmara. Agora, poderão retomar as antigas profissões e atividades ou apostar na velha saída: uma nomeação. 

ANIVERSARIANTES 

  • Ana Paula Gottardi Barbosa Maia dos Santos,
  • Carla Charbel Stephanini,
  • Adelina Avesani Spengler, 
  • Flávia Simioli Gutierres, 
  • Luiz Carlos Rodrigues da Silva, 
  • Marcelo Bastos Ferraz,
  • Alceu Fernandes,
  • Wadel Maldonado,
  • Oswaldo Riveros de Oliveira,
  • Anita Kazuco Shimada,
  • Marleno de Oliveira Villa,
  • Toneo Onozato,
  • Leandro Cassiano de Abreu,
  • Ricardo Luiz Ajala Barcaça,
  • Elisa Rodrigues Villanueva, 
  • Dr. Odilei Antonio Cavalcante Braga,
  • Nélida Letteriello, 
  • Joice de Oliveira Pereira dos Santos,
  • Juliana Andréia Thaler Martini Neiva, 
  • Ana Ruth Oliva,
  • Letícia Zampieri Geraldo, 
  • Giuliano Jacobina Stephanini,
  • Rubens Filinto da Silva,
  • Antônio Urban Filho,
  • Alan de Olivera Naves,
  • Dr. José Roberto Lopes de Souza, 
  • Edemir Antonio Vicari,
  • Henrique Maculan Pavesi,
  • Albert Soares Marinho,
  • Cláudia Zarate Nasser,
  • Maria Aparecida Garcia 
  • Correia de Souza,
  • Ivo Alves de Souza,
  • Alvaro Penze de Sousa,
  • Maria Isabel Souza Nunes,
  • Valdir Antonio Pradella,
  • Gaspar Francisco Hickmann,
  • José Caciano de Oliveira,
  • Dr. Luiz Antônio Álvares Gonçalves,
  • Roberto Pereira de Oliveira,
  • Nawale Nahas Curado,
  • Jovino Braga Ferreira,
  • Celso Filartiga,
  • Maria Cândida da Costa,
  • Leonardo Borges de Oliveira Lima,
  • Dr. Elesbão Munhoz, 
  • Ana Maria Cavalcanti,
  • Norma Suely dos Santos,
  • Vicente Lopes Filho,
  • Izoldina de Moraes,
  • Maycol Marques Lacerda,
  • Nílcéa de Britto Lopes,
  • Eduardo Roberto Manzur,
  • Paulino Mendes Fontoura,
  • Antônio Luiz Ribeiro,
  • Esio Massi,
  • Ademir Morbi,
  • Ilza Rosa de Senna,
  • Enoir Ferreira Cabral,
  • Avany Lima Maciel,
  • Laércio Barbosa,
  • Wagner Ganne,
  • Feliciano Peralta Rocha,
  • Luiza Miyashiro,
  • Paulo Yoshihiro Natori,
  • Sebastião Cardoso Silva,
  • Claudio Loureiro Ribeiro,
  • Carolina Doria Monteiro de Barros, Dra.
  • Rita de Cássia Ribeiro Baréa,
  • Frank Said Souza de Britto,
  • Jean Marcos Ferreira,
  • Helder Marques da Costa,
  • Lindinalva de Oliveira,
  • César Ferreira da Silva,
  • Maria Emília Vieira,
  • Vânia Alves, 
  • Humberto Lopes Ribeiro de Souza,
  • Júlio Bolssonaro Filho,
  • Ester Silva de Oliveira,
  • Joel Ribeiro Oliveira,
  • Alison Pereira da Silva,
  • Célio Luiz Wolf,
  • Marcos Rocha Ribeiro,
  • Diego Ribeiro,
  • Ana Carolina Silva Paz,
  • Denise Forte,
  • Manoel Rosa Lencina Neto,
  • Tadeu Geraldo Moraes Dias,
  • Valdovir José Menon, 
  • Moisés Souto da Rocha,
  • Dra. Lucylea Pompeu Muller Braga,
  • Mário Sérgio Dias Bacelar, 
  • Priscila Nakamura,
  • Dib Hanna Khalil Dib,      
  • Dr. Alex Cunha Alonso, 
  • Silma El Hage,
  • Odil Tadeu Giordano,
  • Aires David de Lima,
  • Jairo de Matos Jardim,
  • Thiago Ranier Gomes,
  • Reinaldo Liske,
  • Antonio João Ferreira Iglesias,
  • Chris Giuliana Abe Asato,
  • Priscila Buissa,
  • Leticia Queiroz Correa 
  • de Albuquerque,
  • Jorge de Oliveira Martins, 
  • Maria Cecília Lopes Barem,
  • Shirley Monterisi Ribeiro,
  • Jair de Souza Faria.

Colaborou com Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe": "A verdade nasce como uma árvore, lentamente"
Reflexão

/ 2 dias

Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe": "A verdade nasce como uma árvore, lentamente"

2

A reflexão de Carl Jung, psiquiatra: "O homem idoso deve restringir sua vida"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

A reflexão de Carl Jung, psiquiatra: "O homem idoso deve restringir sua vida"

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3076, terça-feira (27/10): veja o rateio
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3076, terça-feira (27/10): veja o rateio

4

Virginia Woolf: "Não há necessidade de correr, brilhar ou ser ninguém além de você mesmo"
Valorize a si próprio

/ 1 dia

Virginia Woolf: "Não há necessidade de correr, brilhar ou ser ninguém além de você mesmo"

5

ArcelorMittal é a principal compradora de siderúrgica suspeita de poluir o Pantanal
Meio ambiente

/ 19 horas

ArcelorMittal é a principal compradora de siderúrgica suspeita de poluir o Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)