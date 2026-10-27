De olho na equipe de transição, os titulares do primeiro time do governo... Leia na coluna de hoje

Carlos Hilsdorf - Escritor brasileiro
"Escreva a sua própria história ou terá que se contentar com a história que os outros escreverão por você e para você”.
FELPUDA
De olho na equipe de transição, os titulares do primeiro time do governo do Estado aguardam ansiosamente o tal relatório com os prós e os contras da gestão, que servirá de base para correções e decisões no segundo mandato de Eduardo Riedel. O recado foi claro: cumprir agenda, marcar presença em eventos e sorrir para fotografias não basta para medir desempenho nem competência para seguir em cargo de confiança. Há quem já esteja trocando o melhor ângulo para a foto pelo melhor argumento para o currículo. É esperar para conferir.
Mudanças
No apagar das luzes, mais um projeto do Poder Judiciário chega à Assembleia de MS. O PL 68/2026, que atualiza a organização da Justiça estadual.
Mais
Entre as mudanças, permite indenizar a licença compensatória de magistrados que trabalham durante o recesso forense. Se houver interesse público, a folga poderá ser remunerada.
Nesta quarta-feira (28), a cantora e compositora douradense Mariana Matsui lançará seu primeiro álbum, pela gravadora japonesa Rambling Records, com participações de Marcos Valle, Lisa Ono e Jaques Morelenbaum. Batizado com o seu nome, o disco reúne nove faixas que refletem diferentes momentos de sua trajetória, combinando composições autorais, algumas criadas especialmente para o projeto, e releituras de canções de artistas que marcaram sua formação.. A produção é assinada por Big Rabello, com a colaboração do pianista e arranjador Salomão Soares. O álbum ainda ganhará edições em CD e vinil, que chegarão às lojas de música de Tóquio em 18 de novembro. Ela fará uma série de apresentações no Japão, onde morou e faz sucesso.
De olho
Com a aposentadoria do desembargador Lúcio Raimundo da Silveira, 9 juízes se inscreveram para disputar essa desejada vaga no Tribunal de Justiça de MS. A cadeira está reservada exclusivamente para magistrados e ocupar o cargo da mais alta Corte da Justiça estadual é chance que não aparece todos os anos.
Apressados
A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em regime de urgência, na sessão do último dia 22, novas regras para a eleição e a posse da Mesa Diretora. A principal mudança estabelece que os vereadores eleitos para comandar o Legislativo no segundo biênio do mandato tomarão posse em 2 de fevereiro do ano seguinte à eleição, após a sessão solene de instalação da sessão legislativa. A alteração modifica o Regimento Interno da Casa de Leis e, segundo a justificativa, busca tornar mais claras as regras de transição entre as Mesas Diretoras. A pressa na votação, porém, chama atenção, pois deveria haver ampla discussão.
Na espera
Dois senadores e três deputados federais de MS entram em 2027 na fila dos desempregados mais bem pagos do país. Soraya Thronicke (PSB) e Vander Loubet (PT) disputaram o Senado e ficaram pelo caminho. Nelson Trad Filho (PSD) não concorreu e virou suplente de Reinaldo Azambuja, eleito senador. Dr. Geraldo Resende (União) e Dr. Luiz Ovando (PP) não conseguiram voltar à Câmara. Agora, poderão retomar as antigas profissões e atividades ou apostar na velha saída: uma nomeação.
ANIVERSARIANTES
- Ana Paula Gottardi Barbosa Maia dos Santos,
- Carla Charbel Stephanini,
- Adelina Avesani Spengler,
- Flávia Simioli Gutierres,
- Luiz Carlos Rodrigues da Silva,
- Marcelo Bastos Ferraz,
- Alceu Fernandes,
- Wadel Maldonado,
- Oswaldo Riveros de Oliveira,
- Anita Kazuco Shimada,
- Marleno de Oliveira Villa,
- Toneo Onozato,
- Leandro Cassiano de Abreu,
- Ricardo Luiz Ajala Barcaça,
- Elisa Rodrigues Villanueva,
- Dr. Odilei Antonio Cavalcante Braga,
- Nélida Letteriello,
- Joice de Oliveira Pereira dos Santos,
- Juliana Andréia Thaler Martini Neiva,
- Ana Ruth Oliva,
- Letícia Zampieri Geraldo,
- Giuliano Jacobina Stephanini,
- Rubens Filinto da Silva,
- Antônio Urban Filho,
- Alan de Olivera Naves,
- Dr. José Roberto Lopes de Souza,
- Edemir Antonio Vicari,
- Henrique Maculan Pavesi,
- Albert Soares Marinho,
- Cláudia Zarate Nasser,
- Maria Aparecida Garcia
- Correia de Souza,
- Ivo Alves de Souza,
- Alvaro Penze de Sousa,
- Maria Isabel Souza Nunes,
- Valdir Antonio Pradella,
- Gaspar Francisco Hickmann,
- José Caciano de Oliveira,
- Dr. Luiz Antônio Álvares Gonçalves,
- Roberto Pereira de Oliveira,
- Nawale Nahas Curado,
- Jovino Braga Ferreira,
- Celso Filartiga,
- Maria Cândida da Costa,
- Leonardo Borges de Oliveira Lima,
- Dr. Elesbão Munhoz,
- Ana Maria Cavalcanti,
- Norma Suely dos Santos,
- Vicente Lopes Filho,
- Izoldina de Moraes,
- Maycol Marques Lacerda,
- Nílcéa de Britto Lopes,
- Eduardo Roberto Manzur,
- Paulino Mendes Fontoura,
- Antônio Luiz Ribeiro,
- Esio Massi,
- Ademir Morbi,
- Ilza Rosa de Senna,
- Enoir Ferreira Cabral,
- Avany Lima Maciel,
- Laércio Barbosa,
- Wagner Ganne,
- Feliciano Peralta Rocha,
- Luiza Miyashiro,
- Paulo Yoshihiro Natori,
- Sebastião Cardoso Silva,
- Claudio Loureiro Ribeiro,
- Carolina Doria Monteiro de Barros, Dra.
- Rita de Cássia Ribeiro Baréa,
- Frank Said Souza de Britto,
- Jean Marcos Ferreira,
- Helder Marques da Costa,
- Lindinalva de Oliveira,
- César Ferreira da Silva,
- Maria Emília Vieira,
- Vânia Alves,
- Humberto Lopes Ribeiro de Souza,
- Júlio Bolssonaro Filho,
- Ester Silva de Oliveira,
- Joel Ribeiro Oliveira,
- Alison Pereira da Silva,
- Célio Luiz Wolf,
- Marcos Rocha Ribeiro,
- Diego Ribeiro,
- Ana Carolina Silva Paz,
- Denise Forte,
- Manoel Rosa Lencina Neto,
- Tadeu Geraldo Moraes Dias,
- Valdovir José Menon,
- Moisés Souto da Rocha,
- Dra. Lucylea Pompeu Muller Braga,
- Mário Sérgio Dias Bacelar,
- Priscila Nakamura,
- Dib Hanna Khalil Dib,
- Dr. Alex Cunha Alonso,
- Silma El Hage,
- Odil Tadeu Giordano,
- Aires David de Lima,
- Jairo de Matos Jardim,
- Thiago Ranier Gomes,
- Reinaldo Liske,
- Antonio João Ferreira Iglesias,
- Chris Giuliana Abe Asato,
- Priscila Buissa,
- Leticia Queiroz Correa
- de Albuquerque,
- Jorge de Oliveira Martins,
- Maria Cecília Lopes Barem,
- Shirley Monterisi Ribeiro,
- Jair de Souza Faria.
Colaborou com Tatyane Gameiro