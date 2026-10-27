De olho na equipe de transição, os titulares do primeiro time do governo... Leia na coluna de hoje

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O Seis de Copas convida a recuperar sonhos, valorizar os afetos e redescobrir o prazer nas coisas simples. A semana favorece reencontros, gestos de generosidade e boas surpresas. Olhe para o passado com carinho.

Resgatar a alegria, reencontrar a si mesmo

Quem era você quando se sentia mais feliz? Quais sonhos faziam seus olhos brilharem antes que as responsabilidades, as cobranças e a necessidade de segurança passassem a ocupar quase todo o seu tempo?



Será que, na tentativa de construir uma vida estável, você acabou deixando para trás algumas das coisas que lhe davam prazer e faziam o coração bater mais forte? E por que, tantas vezes, as lembranças dolorosas parecem mais acessíveis do que aquelas que um dia nos fizeram transbordar de felicidade?

O Seis de Copas, carta regente da semana, convida a revisitar o passado com ternura, não para viver de recordações, mas para reconhecer o que ainda pode florescer no presente.



Associada à memória afetiva, à generosidade, à infância e aos reencontros, essa carta nos lembra que amadurecer não significa abandonar a espontaneidade, a criatividade e a capacidade de encontrar encantamento nas coisas simples.



Afinal, crescer também é aprender a cuidar da criança que fomos sem deixar de acolher quem nos tornamos. “Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso.” — Antoine de Saint-Exupéry.

Na representação tradicional do Tarô Rider-Waite-Smith, duas crianças aparecem em um cenário tranquilo. Uma delas oferece à outra uma taça com flores brancas, enquanto outras taças floridas compõem a paisagem. O gesto é singelo, mas carrega um significado precioso: a alegria de compartilhar sem esperar nada em troca.



As flores simbolizam sentimentos que encontram espaço para crescer, enquanto as taças representam o universo emocional, as experiências e os afetos que guardamos dentro de nós e que continuam nutrindo nossa história.

Ao fundo, uma figura de guarda sugere proteção e segurança. Essa presença contrasta com a liberdade das crianças, que podem brincar, imaginar e trocar pequenos presentes sem precisar vigiar constantemente o ambiente.



A imagem nos recorda que a segurança deve servir de base para a realização, e não se transformar em uma prisão. Quando nos sentimos protegidos, podemos relaxar, experimentar, criar e desfrutar da vida sem a obrigação de prever todos os acontecimentos.

Na vida adulta, porém, é comum que a busca por estabilidade se transforme em uma tarefa interminável. Trabalhamos para conquistar segurança, mas, quando alcançamos determinado objetivo, logo encontramos outro motivo para adiar o prazer.



Precisamos de mais dinheiro, mais tempo, mais garantias. Aos poucos, a figura do guarda passa a representar a parte de nós que vive em constante vigilância, sempre preocupados em proteger o que conquistamos, enquanto a espontaneidade vai perdendo espaço.

Talvez você tenha deixado de desenhar, dançar, escrever, viajar ou dedicar tempo às pessoas queridas. Talvez um projeto profissional tenha sido adiado tantas vezes que você já nem se lembre de quando deixou de acreditar nele.



O Seis de Copas propõe um reencontro com essas partes esquecidas de si mesmo. O que ainda desperta entusiasmo em você? Quais desejos continuam vivos, mesmo que tenham sido silenciados pelas circunstâncias? E o que poderia ser recuperado, não necessariamente da mesma maneira, mas de acordo com a pessoa que você é hoje?

Essa reflexão não significa idealizar a infância nem acreditar que tudo era melhor no passado. A memória tem seus próprios filtros: suaviza certas dificuldades, destaca momentos especiais e, por vezes, transforma antigas experiências em versões mais bonitas do que realmente foram.



Por isso, é importante distinguir a saudade da vontade genuína de recuperar algo que ainda faz sentido. Algumas lembranças merecem ser revisitadas; outras precisam apenas ser compreendidas e deixadas para trás.

Essa possibilidade de ressignificar o passado também aparece em algumas versões contemporâneas do Tarô. No Gummy Bear Tarot, por exemplo, os personagens do Seis de Copas são representados como adultos, em vez de crianças.



A mudança amplia a interpretação da carta: a ternura, a generosidade e a capacidade de experimentar uma alegria descomplicada não pertencem exclusivamente à infância. São qualidades que podem nos acompanhar em todas as fases da vida, desde que não as confundamos com ingenuidade ou imaturidade.

A mensagem é especialmente bonita porque nos devolve a responsabilidade de cultivar a própria felicidade. Não precisamos esperar que o passado se repita para sentir novamente aquilo que um dia nos fez bem.



Podemos recuperar a curiosidade, a disposição para brincar, o prazer de aprender alguma coisa nova e a coragem de demonstrar afeto. A alegria não precisa ser uma lembrança distante; ela também pode ser uma escolha cotidiana, presente nos encontros, nas pequenas descobertas e na maneira como nos relacionamos com o mundo.

O Seis de Copas é uma carta particularmente favorável aos sentimentos, aos gestos de carinho e à felicidade compartilhada. Sua energia nos convida a receber as boas notícias sem procurar imediatamente um motivo para desconfiar delas, a celebrar as conquistas alheias sem compará-las às nossas e a reconhecer a generosidade da vida quando ela se manifesta.



Nem toda experiência feliz precisa trazer uma grande transformação ou uma lição profunda. Às vezes, basta estar presente e desfrutar do que acontece.

O céu da semana acrescenta outras camadas a essa reflexão. Com o Sol em Escorpião, somos convidados a olhar para dentro, investigar emoções e reconhecer o que precisa se transformar. Mercúrio retrógrado nesse signo favorece a revisão de conversas, interpretações e questões que ficaram sem resposta, recomendando cuidado com conclusões precipitadas.



Já Vênus retrógrado, de volta a Libra, coloca em evidência os relacionamentos, as parcerias e os valores que orientam nossas escolhas afetivas.

Nesse cenário, lembranças inesperadas, reencontros e conversas podem ajudar a compreender experiências antigas sob uma nova perspectiva. Uma relação pode ganhar outro significado, um mal-entendido pode finalmente ser esclarecido e um projeto esquecido pode revelar possibilidades que não existiam quando foi concebido.



O passado reaparece, mas cabe a nós decidir o que merece ser levado adiante. Nem tudo o que retorna precisa permanecer; algumas histórias voltam apenas para que possamos compreendê-las melhor e seguir em frente com mais serenidade.

NO AMOR, o Seis de Copas favorece a ternura, a cumplicidade e os vínculos que despertam uma sensação de familiaridade, como se conhecêssemos aquela pessoa há muito tempo. Para quem está começando uma relação, pode haver afinidade espontânea, boas conversas e uma conexão que se desenvolve com naturalidade.

Nos relacionamentos duradouros, a carta sugere resgatar o espírito de parceria dos primeiros tempos, recuperando gestos de carinho que a rotina talvez tenha deixado em segundo plano. Também é uma oportunidade de conversar sobre questões antigas que ainda interferem na intimidade.

Para quem está só, uma lembrança ou um antigo amor pode voltar à mente, abrindo espaço para avaliar o que ficou pendente. Antes de dar uma segunda chance a um antigo amor, porém, vale perguntar se existe algo concreto a reconstruir ou se a saudade está falando mais alto do que a realidade. Nem todo reencontro pede uma retomada; alguns nos ajudam a compreender o passado e a seguir em frente com mais serenidade.

NO DINHEIRO, a carta propõe observar os hábitos e as crenças que aprendemos na família sobre segurança, generosidade e merecimento. A maneira como lidamos com recursos materiais muitas vezes carrega ensinamentos antigos, inclusive a ideia de que só podemos desfrutar da vida depois de garantir todas as condições possíveis.

O momento favorece a revisão de despesas, compromissos compartilhados e acordos financeiros, com atenção para não confundir generosidade com obrigação de resolver os problemas de todos. Acolher as necessidades de quem amamos é importante, mas também precisamos respeitar nossos próprios limites.



Planejar o futuro não significa renunciar a todo prazer no presente; significa encontrar um equilíbrio que permita cuidar do amanhã sem deixar de viver o hoje.

NA CARREIRA E NO TRABALHO, experiências do passado podem abrir novas possibilidades. Um antigo contato, uma habilidade esquecida ou um projeto engavetado pode inspirar novos caminhos. Quem sabe surge a oportunidade de voltar a um emprego anterior ou de trabalhar novamente com colegas com quem você tinha afinidade?



Até mesmo algo que não deu certo antes pode ganhar uma nova chance, graças à experiência e à maturidade adquiridas ao longo do tempo. O Seis de Copas também favorece parcerias baseadas na confiança, a troca de conhecimentos e os ambientes colaborativos.



Afinal, retomar um caminho conhecido não significa andar para trás, mas reconhecer o valor do que você aprendeu e descobrir novas possibilidades a partir dessa experiência.

Há uma música dos Beatles que sintetiza a essência dessa carta: All You Need Is Love, ou, em português, “Tudo o que você precisa é de amor”. A frase não deve ser entendida como uma promessa ingênua de que o amor resolve todos os problemas, mas como um lembrete daquilo que torna a vida verdadeiramente significativa. O afeto se manifesta na delicadeza de uma oferta, na presença de quem nos escuta, na generosidade de quem compartilha o que tem e na disposição de celebrar a felicidade de outra pessoa. São gestos simples, mas capazes de renovar nossa confiança nos vínculos humanos.

Talvez seja esse o maior ensinamento do Seis de Copas: não precisamos escolher entre a maturidade que conquistamos e a alegria que um dia conhecemos.



Podemos preservar a prudência sem perder a espontaneidade, assumir responsabilidades sem abandonar nossos desejos e olhar para trás sem deixar de caminhar adiante. O passado pode ser uma fonte de inspiração, desde que não se transforme em um lugar onde nos refugiamos para evitar as incertezas do presente.

Nesta semana, permita-se recordar o que fazia seus olhos brilharem. Procure as pessoas com quem você pode ser verdadeiramente você mesmo. Retome uma atividade prazerosa, faça algo sem a preocupação de obter um resultado ou ofereça carinho sem esperar uma recompensa.



Celebre também as pequenas alegrias alheias: a felicidade compartilhada não diminui a nossa, pelo contrário, amplia a capacidade de reconhecer o que há de bom ao redor.

As flores que brotam das taças dessa carta nos lembram que a vida continua capaz de florescer quando recebe cuidado, espaço e afeto. O passado não pode ser reescrito, mas pode nos ensinar a construir um futuro mais próximo daquilo que realmente somos.



E, se a busca por segurança fez você acreditar que ainda não é o momento de ser feliz, talvez seja hora de rever essa condição.

Afinal, sonhos não precisam ser abandonados para que as responsabilidades sejam cumpridas, e a alegria não deve ficar para depois de todas as tarefas concluídas.



Que a semana do Seis de Copas nos inspire a viver com mais ternura, generosidade e disponibilidade para o amor. Porque crescer também é aprender a proteger nossos sonhos sem deixar que a necessidade de segurança nos faça esquecer de vivê-los.

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos.” — Marcel Proust

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão