Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Literatura

ASL realiza amanhã a cerimônia de entrega dos prêmios do Concurso de Contos Ulysses Serra

Do tédio do cotidiano ao intimismo insólito, confira trechos inéditos dos textos que serão celebrados na noite de amanhã, na cerimônia de premiação que será realizada na sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Da Redação

Da Redação

22/10/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza amanhã a cerimônia de entrega dos prêmios do Concurso de Contos Ulysses Serra, iniciativa que visa fomentar a produção literária no Estado.

Lançado em agosto, o certame atraiu participantes de vários municípios de Mato Grosso do Sul, revelando narrativas marcantes que serão celebradas em uma noite especial de leitura e reconhecimento. O concurso tem o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

VENCEDORES

Os vencedores desta edição são: em primeiro lugar, “Jornada”, de Karl Frederick Alecksander Phillip de Figueiredo Rocha; em segundo lugar: “A Farpa entre os Dentes”, de Thaís Gomes de Miranda dos Santos; e, em terceiro lugar, “Cabeça Molhada”, de André Luiz Pereira Alves.

Karl Frederik é graduado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com pós-graduação em Português Jurídico pela Faculdade Unyleya.

Foi tutor na modalidade EAD do curso de Letras da UFMS e é revisor de textos no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, onde também foi professor do curso de Redação Oficial. Participa das coletâneas “Amores de Outono”, da Arkanus Editorial, com o conto “Grato”, e “O Dicionário do Profundo”, da Ao Vento Editorial, com os verbetes “Ressentimento” e “Sombra”.

Thaís Gomes (Thaís Lyn) tem 33 anos, é professora e escritora nas horas vagas. Sua escrita amadora revela o gosto pelo terror e os thrillers, que têm sido seu terreno favorito, em que explora as complexidades da mente humana e seus medos mais profundos.

“Entre corrigir provas e páginas de mistério, sigo firme na construção de narrativas que provocam, envolvem e desafiam seus leitores”, diz a escritora.

André Alvez é formado em comunicação, publicidade e propaganda (Unisa-SP) e pós-graduado em Literatura Brasileira pela UCDB. Romancista (“No Pantanal Não Existe Pinguim”, “O Santo de Cicatriz” e “A Bruxa da Sapolândia”), cronista (“Crônicas da Cidade” e “Todo Bicho Alado Sente Medo do Vento”) e contista (“O Olho Esquerdo”).

Também é diretor do curta “Che Tiempo Guare” e roteirista da minissérie “A Bruxa da Sapolândia”. Palestrante, atua na publicidade e na produção de eventos artísticos diversos.

Esses autores vão receber prêmios em dinheiro de R$ 3.000 (1º lugar), R$ 2.000 (2° lugar) e R$ 1.000 (3° lugar). Eles receberão também certificados de participação no concursos, assim como os autores classificados do 4º até o 10º lugar.

Durante a cerimônia, os três contos premiados serão lidos por membros da ASL, oferecendo ao público uma amostra da diversidade e da profundidade das obras selecionadas. Trechos dos textos já revelam o tom intimista e poético que permeia os trabalhos (confira nesta página).

ACESSO

A seleção dos contos foi feita por uma comissão formada por escritores da ASL, que avaliaram critérios como originalidade, estilo e domínio da linguagem. Segundo o presidente da entidade, Henrique de Medeiros, o concurso reafirma o compromisso da Academia com a valorização da literatura regional.

“Queremos ampliar o acesso à literatura e dar visibilidade aos talentos locais. É uma forma de fortalecer autores experientes e revelar novas vozes”, afirma Medeiros.

As inscrições – do dia 1° ao dia 16 de setembro – foram estaduais e gratuitas, com ampla divulgação, e permitiram o uso de pseudônimos, garantindo imparcialidade na escolha dos textos. Cada participante pôde enviar um único conto, sendo obrigatório residir no Estado e ter ao menos 18 anos de idade.

A seleção dos contos foi feita por uma comissão composta por membros da ASL: escritores que ocupam cadeiras imortalizadas na entidade. Serão entregues certificados de participação aos autores dos seguintes contos: quarto lugar, “23 de Junho”, de João Gabriel de Assis Benitez (Corumbá); quinto lugar, “Fragmento”, de Vinícius Ferraz Martins (Campo Grande); sexto lugar, “O Avô”, de Marcos Vinícius Teixeira (Campo Grande); sétimo lugar, “Chupim”, de Pedro Isaac Vanderlei de Souza (Campo Grande); oitavo lugar, “As Moscas”, de Hélder Rafael Rescigno Nunes Dias (Campo Grande); nono lugar, “O Argentino”, de Victor Hugo Xavier Flandoli (Campo Grande); e 10º lugar, “A Comitiva Perdida”, de Roberto Marques Pereira (Campo Grande).

O concurso homenageia o acadêmico Ulysses Serra (1906-1972), corumbaense e fundador da ASL, cuja trajetória inspira a missão do certame: reconhecer quem já contribui com as letras sul-mato-grossenses e descobrir novas expressões literárias.

Trechos dos contos vencedores

“Bom-diou aqueles que transitaram à sua frente. Registrou sua chegada. Foi à sua própria sala, que não era tão própria. Desempenhou sua função. Numerosas, porém tediosas, as funções. Pula-se ao almoço, no qual almoçou, e pula-se ao retorno ao expediente, no qual retornou, e daí ao não tão prazeroso fim, posto só haver metade do ânimo para festejá-lo. Registra sua saída. Dirige-se ao carro”.

(“Jornada”, de Karl Frederick Alecksander Phillip de Figueiredo Rocha)

“A garotinha usando uma camisola azul estampada com margaridas correu até a porta na pontinha dos pés gorduchos para abri-la. O pai, embora bastante machucado, trouxera uma sacola com os poucos mantimentos que encontrara. Faminta, Sarah avançou nas sacolas comendo tudo que suas mãozinhas podiam alcançar”.

(“A Farpa entre os Dentes”, de Thaís Gomes de Miranda dos Santos)

“Logo depois de tomar banho, fumava um cigarro escondido e comia o que havia restado do almoço. Depois espichava o corpo no colchão estirado ao solo, dormia um sono ligeiro e pesado. Muitas vezes falava dormindo e eu ajuntava suas mãos às minhas, alisando os calos dos seus dedos até o sono acalmar”.

(“Cabeça Molhada”, de André Luiz Pereira Alves)

>> SERVIÇOS

Concurso de Contos Ulysses Serra

Noite de Premiação e Leitura;
Amanhã, às 19h30min;
No Auditório da ASL;
Na Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco;
Entrada gratuita;
Traje esporte.

Felpuda

O barulho da batalha pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (21)

21/10/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Dwight Eisenhower - político americano

"Líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas façam o que mais desejam fazer”

 

FELPUDA

O barulho da batalha pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS vai ecoar pelos quatro cantos do Estado, uma vez que os interessados em ocupá-las, a partir de 2027, estão levantando poeira desde já, “bicando” um cafezinho cá; lambendo os beiços depois de saborear uma geleia lá e por aí vai. Tudo na maior simpatia e informando que “estão” candidatíssimos. A cabeça do distinto eleitor deve estar girando com tantos sorrisos, tapinhas nas costas, selfies e sendo obrigado a entrar em grupo no WhatsApp de pretensos candidatos, nessa campanha eleitoral antecipada. Ufa!

Ampliando

O Aeroporto Internacional de Campo Grande vai ganhar 25 lojas, o de Corumbá terá três estabelecimentos, enquanto em Ponta Porã serão quatro lojas.

Mais

Para tanto, a Aena, empresa que administra os aeroportos, está promovendo ações de adequação e modernização. O objetivo é fortalecer serviços e oportunidades de negócios.

Diálogo
O jornalista e escritor brasileiro Oséas Singh Jr., autor do romance “Le refuge des héros fatigues”, título da publicação na França, mas que originalmente foi lançado no Brasil como “Estância dos Heróis Combalidos” está na lista dos cinco romances escolhidos para o Prix du Roman de l’Année 2025, da Académie des Lecteurs. O prêmio é realizado em duas etapas. Na primeira fase, a seleção é conduzida por dezenas de clubes de leitura, que avaliam obras com base nos critérios de qualidade literária, originalidade e impacto emocional ou intelectual. Na segunda etapa, é o público quem decide. A votação na obra favorita a partir de 30 deste mês, por meio do site oficial (prixduroman2025.com), onde o voto deve ser identificado e autenticado por e-mail. “Foi uma surpresa ter esse reconhecimento da obra em um país onde a literatura brasileira não é tão difundida”, comemora Oséas.
DiálogoGabriela Alves e Maria Luara Pires  
DiálogoGabrielly Nunes 

Rumos

Nesta semana deverá ocorrer a primeira reunião da nova executiva do PL, no comando de Reinaldo Azambuja. As discussões terão como pontos principais as estratégias para 2026 em Mato Grosso do Sul, com foco na eleição de dois senadores no campo da direita, deputados federais e estaduais, além do trabalho a ser desenvolvido para eleição do presidente da República, levando em conta que o nome de Jair Bolsonaro não está descartado.

Apostando

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) tem afirmado que Bolsonaro disputará as eleições 2026, pois contestará sua inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, onde pretende obter uma liminar. Isso poderá acontecer uma vez que o órgão terá no comando os ministros André Mendonça e Cássio Nunes, que divergem dos demais. Com relação à condenação, ele aposta na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita. A conferir

Lista

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que institui cadastro nacional de criminosos cibernéticos. O objetivo é registrar, monitorar e disponibilizar informações sobre condenados por crimes dessa natureza no Brasil – quando a condenação for definitiva. A proposta é do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). O texto considera crimes cibernéticos aqueles praticados com o uso de dispositivos eletrônicos conectados à internet.

Aniversariantes 

Marlize (Lize) Helena Dalpasquale, 
Miguel Povh Filho, 
Silmara Domingues Araújo Amarilla, 
Alencastro Maria Alves Neto,
Luiz Dresch,
Bianca Afonso Baggio,
Sofia Ruiz,
Domenico Minna,
Antonio Luiz Farias,
Faustino Gonçalves Sobrinho,
Israel Machado de Melo Sobrinho,
Paulo Roberto Davalo,
Aciso Batista Alves,
José Odorico de Oliveira Almeida,
Celso Augusto Pinto Cavalcante,
Cyro Clemente, 
Rozinete Albuquerque,
Marco Antônio Comparin, 
Denise Campos Serra da Cruz, 
Ana Rosa Garcia Macena Vargas,
Maria Luiza Borges Daniel Zangari,
Denise Ferreira Khalil,
Dr. Eurípedes Barsanulfo Pereira, 
Leonor Lopes da Silva Saad, 
Márcia Aparecida Perez Heredia Miotto,
Dr. Sérgio Kiyoshi Utima, 
Nélia Orro,
Ademilson Martins da Rocha,
João Vinicius do Amaral Schllosseer,
Kátia Tamashiro Pedraza,
Gilda Corrêa Gamba,
Jusely Lins Vasconcelos,
Mário Ivo Aureliano,
Nivardo Jovito Rocha,
Maria Mercedes Oliveira,
Geraldo Ferreira Alves,
Adilson Marques Leite,
João Fernandes,
Marcelino de Rezende,
Euzébio do Espírito Santo,
Juarez Ribeiro da Silva,
Lourdes Cardoso Martins,
Roberta Cabral Kretsch,
Sérgio Francisco Duarte,
Fernanda Epelbaum,
Fernando Epelbaum,
Etuco Adashi Kanasawa,
Celina Pereira da Rosa,
Aloísio Beraldo e Andrade, 
Francisca Carvalho dos Reis,
Maria Rogéria Fernandes,
Ailton Martins,
Everaldo Escobar Amorim,
Maria Cecilia de Sousa,
Rezenaide de Camargo Rohewedd,
Milton Gonzaga Carvalho,
Jair Antonio Leonardi,
Maria Madalena dos Santos,
Adevaldo José Ramires Pereira,
Guilhermina Rego de Oliveira Carvalho,
Ivone Gonçalves da Silva,
Thiago Ferreira de Castro Junior,
Astrogildo José Ferreira de Carvalho,
Claudio Freire de Menezes,
José Ricardo Buchara Martins,
Dr. Jefferson Dário José de Paula, 
Suely Aparecida de Souza Navarro,
Janete Batista,
Fábio Marques Barbosa,
Josefa Lázaro Mendes,
Marcela Congro Leal,
Nilza Fernandes Marinho,
Paula Regina da Silva Sanematsu,
Liliane de Jesus Berbette,
Leni Caetano dos Santos e Silva,
Elinete Ricartes Barros,
Sandro Ricardo Zvicker,
Carlos Alberto Bianchi,
Flávio Filizzola,
Denise Aparecida Siqueira,
Sandra do Amaral Lucena,
Carlos Eduardo Volpe,
Fabricio Widal de Albuquerque,
Amâncio Rodrigues da Silva Júnior,
Caroline Queiroz Diniz,
Robson Ferreira Cantarella,
Carlos José Camilo de Carvalho,
Elisete Eziquiel da Costa,
Paula Escobar Yano, 
Jaqueline Simone Barbosa Pereira,
Mônica de Almeida Arenales,
Maridalva de Souza Sampaio,
Cícero Nobre Castello,
Marilene Karoline Pereira Wesner Rodriguez,
Celeste de Jesus Pereira, 
Jônatas de Lima Barros,
Viviane Barbosa Teixeira,
Aléxis Garcia Scorza,
Cássia Aparecida Pompeu Muller,
Cleiton Tubino Silva,
Rogério Fernando Makert Faria,
Cleres de Fátima Antunes Pinto Vedovato,
Áurea Beatriz Knapik,
Regiane Lopes Gonela,
Gilson Gonçalves da Silva,
Astor Antonio de Oliveira Junior. 

Colaborou Tatyane Gameiro

PANTANAL NA COP 30

Artistas se juntam para incluir Pantanal em pautas da COP 30

Em defesa da preservação do bioma sul-mato-grossense, Lenine, Ney Matogrosso e DJ Eric Terena farão show beneficente durante a COP 30, em Belém

20/10/2025 10h10

Compartilhar
Ney Matogrosso e Lenine farão show beneficente para promover campanha de inclusão do Pantanal nas pautas da COP 30, vídeo da campanha sai hoje

Ney Matogrosso e Lenine farão show beneficente para promover campanha de inclusão do Pantanal nas pautas da COP 30, vídeo da campanha sai hoje Foto / Montagem

Continue Lendo...

Vídeo de Lançamento da campanha para incluir o Pantanal nas pautas da COP 30 será divulgado nesta segunda-feira (20). Artistas como Ney Matogrosso e Lenine serão atrações principais de shows beneficentes que acontecerão durante o evento, nos dias 13 e 21 de novembro para promover a ação.

Realizada pelo Instituto SOS Pantanal, em parceria com as organizações Documenta Pantanal e Environmental Justice Foundation, a ação busca chamar atenção para a maior planície alagável. Com o objetivo de incluir sua preservação e conservação dentre as pautas que serão discutidas na 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30.

Com capacidade para 900 pessoas, os shows dos artistas que toparam entrar na luta pela causa acontecerão no Theatro da Paz, em Belém. O lugar reconhecido pela acústica impecável e arquitetura histórica promete grande momento durante o evento, principalmente pela causa que está promovendo.

Toda a arrecadação do dinheiro dos ingressos será destinada ao Instituto SOS Pantanal, que investirá na conservação e restauração do bioma. Os principais focos de atuação do Instituto são: Governança e Segurança Hídrica; Conservação e Restauração do Pantanal; Prevenção e combate a incêndios florestais.

Para celebrar as brasilidades, Ney Matogrosso sobe ao palco do Theatro da Paz no dia 13 de novembro, a partir das 21h, três dias após o início da Conferência que se inicia no dia 10. Acompanhado do pianista Leandro Braga, o espetáculo manterá uma apresentação mais intimista nomeada “Ney Matogrosso Voz & Piano”.

No dia 21, encerramento da COP 30, o show ficará por conta do cantor Lenine. O artista ganhador de 6 grammys latinos é ativista das causas ambientais e expressa isso em sua atuação. Unindo música popular, consciência socioambiental e experimentações sonoras, o recital também manterá a característica intimista do primeiro show e será “Voz e Violão”, a partir das 21h.

Além disso, Lenine contará para a abertura do seu show o DJ Eric Terena. Unindo a música eletrônica e cantos tradicionais, o jovem artista vem se destacando e é símbolo da resistência e da vitalidade da cultura indígena no Brasil contemporâneo.

O Instituto Pantanal, responsável principal pela campanha, atua há 16 anos na proteção e defesa do bioma, dialogando com diversos setores da sociedade civil e poder público para que a conservação do Pantanal seja efetiva.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)
Economia

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2930, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2930, terça-feira (21/10)

5

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação
Cidades

/ 1 dia

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público