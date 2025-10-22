Textos ganhadores do Concurso de Contos Ulysses Serra serão celebrados na noite de amanhã, na ASL - Foto: Divulgação / ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza amanhã a cerimônia de entrega dos prêmios do Concurso de Contos Ulysses Serra, iniciativa que visa fomentar a produção literária no Estado.

Lançado em agosto, o certame atraiu participantes de vários municípios de Mato Grosso do Sul, revelando narrativas marcantes que serão celebradas em uma noite especial de leitura e reconhecimento. O concurso tem o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

VENCEDORES

Os vencedores desta edição são: em primeiro lugar, “Jornada”, de Karl Frederick Alecksander Phillip de Figueiredo Rocha; em segundo lugar: “A Farpa entre os Dentes”, de Thaís Gomes de Miranda dos Santos; e, em terceiro lugar, “Cabeça Molhada”, de André Luiz Pereira Alves.

Karl Frederik é graduado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com pós-graduação em Português Jurídico pela Faculdade Unyleya.

Foi tutor na modalidade EAD do curso de Letras da UFMS e é revisor de textos no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, onde também foi professor do curso de Redação Oficial. Participa das coletâneas “Amores de Outono”, da Arkanus Editorial, com o conto “Grato”, e “O Dicionário do Profundo”, da Ao Vento Editorial, com os verbetes “Ressentimento” e “Sombra”.

Thaís Gomes (Thaís Lyn) tem 33 anos, é professora e escritora nas horas vagas. Sua escrita amadora revela o gosto pelo terror e os thrillers, que têm sido seu terreno favorito, em que explora as complexidades da mente humana e seus medos mais profundos.

“Entre corrigir provas e páginas de mistério, sigo firme na construção de narrativas que provocam, envolvem e desafiam seus leitores”, diz a escritora.

André Alvez é formado em comunicação, publicidade e propaganda (Unisa-SP) e pós-graduado em Literatura Brasileira pela UCDB. Romancista (“No Pantanal Não Existe Pinguim”, “O Santo de Cicatriz” e “A Bruxa da Sapolândia”), cronista (“Crônicas da Cidade” e “Todo Bicho Alado Sente Medo do Vento”) e contista (“O Olho Esquerdo”).

Também é diretor do curta “Che Tiempo Guare” e roteirista da minissérie “A Bruxa da Sapolândia”. Palestrante, atua na publicidade e na produção de eventos artísticos diversos.

Esses autores vão receber prêmios em dinheiro de R$ 3.000 (1º lugar), R$ 2.000 (2° lugar) e R$ 1.000 (3° lugar). Eles receberão também certificados de participação no concursos, assim como os autores classificados do 4º até o 10º lugar.

Durante a cerimônia, os três contos premiados serão lidos por membros da ASL, oferecendo ao público uma amostra da diversidade e da profundidade das obras selecionadas. Trechos dos textos já revelam o tom intimista e poético que permeia os trabalhos (confira nesta página).

ACESSO

A seleção dos contos foi feita por uma comissão formada por escritores da ASL, que avaliaram critérios como originalidade, estilo e domínio da linguagem. Segundo o presidente da entidade, Henrique de Medeiros, o concurso reafirma o compromisso da Academia com a valorização da literatura regional.

“Queremos ampliar o acesso à literatura e dar visibilidade aos talentos locais. É uma forma de fortalecer autores experientes e revelar novas vozes”, afirma Medeiros.

As inscrições – do dia 1° ao dia 16 de setembro – foram estaduais e gratuitas, com ampla divulgação, e permitiram o uso de pseudônimos, garantindo imparcialidade na escolha dos textos. Cada participante pôde enviar um único conto, sendo obrigatório residir no Estado e ter ao menos 18 anos de idade.

A seleção dos contos foi feita por uma comissão composta por membros da ASL: escritores que ocupam cadeiras imortalizadas na entidade. Serão entregues certificados de participação aos autores dos seguintes contos: quarto lugar, “23 de Junho”, de João Gabriel de Assis Benitez (Corumbá); quinto lugar, “Fragmento”, de Vinícius Ferraz Martins (Campo Grande); sexto lugar, “O Avô”, de Marcos Vinícius Teixeira (Campo Grande); sétimo lugar, “Chupim”, de Pedro Isaac Vanderlei de Souza (Campo Grande); oitavo lugar, “As Moscas”, de Hélder Rafael Rescigno Nunes Dias (Campo Grande); nono lugar, “O Argentino”, de Victor Hugo Xavier Flandoli (Campo Grande); e 10º lugar, “A Comitiva Perdida”, de Roberto Marques Pereira (Campo Grande).

O concurso homenageia o acadêmico Ulysses Serra (1906-1972), corumbaense e fundador da ASL, cuja trajetória inspira a missão do certame: reconhecer quem já contribui com as letras sul-mato-grossenses e descobrir novas expressões literárias.

Trechos dos contos vencedores

“Bom-diou aqueles que transitaram à sua frente. Registrou sua chegada. Foi à sua própria sala, que não era tão própria. Desempenhou sua função. Numerosas, porém tediosas, as funções. Pula-se ao almoço, no qual almoçou, e pula-se ao retorno ao expediente, no qual retornou, e daí ao não tão prazeroso fim, posto só haver metade do ânimo para festejá-lo. Registra sua saída. Dirige-se ao carro”. (“Jornada”, de Karl Frederick Alecksander Phillip de Figueiredo Rocha)

“A garotinha usando uma camisola azul estampada com margaridas correu até a porta na pontinha dos pés gorduchos para abri-la. O pai, embora bastante machucado, trouxera uma sacola com os poucos mantimentos que encontrara. Faminta, Sarah avançou nas sacolas comendo tudo que suas mãozinhas podiam alcançar”. (“A Farpa entre os Dentes”, de Thaís Gomes de Miranda dos Santos)

“Logo depois de tomar banho, fumava um cigarro escondido e comia o que havia restado do almoço. Depois espichava o corpo no colchão estirado ao solo, dormia um sono ligeiro e pesado. Muitas vezes falava dormindo e eu ajuntava suas mãos às minhas, alisando os calos dos seus dedos até o sono acalmar”. (“Cabeça Molhada”, de André Luiz Pereira Alves)

>> SERVIÇOS

