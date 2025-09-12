Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

diálogo

Assim como existem as Sete Maravilhas, Campo Grande tem as suas... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (12)

Ester Figuereido

12/09/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Hannah Arendt - política alemã

"Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”.

Felpuda

Assim como existem as Sete Maravilhas (do mundo antigo e do moderno), Campo Grande tem as suas, porém, totalmente desprovidas de qualquer exuberância ou encanto, conforme alguns cidadãos irônicos que só. Da lista, constam: “Jardins Suspensos” de matagais nas calçadas; a Grande Pirâmide (ao contrário) de buracos; o Coliseu, palco de muitas mortes no Anel Viário da BR-163; e O Colosso, uma extensa mureta esquisita em plena Avenida Gunter Hans, que já causou muitos acidentes. E ainda finalizam a irônica análise afirmando: “Assim como a estátua de Zeus desapareceu no século VI d.C., o poder público costuma “desaparecer” quando é para resolver os problemas da cidade que afetam a população”. Essa gente...

Posse

A nova diretoria da Famasul para o quadriênio 2025/2029 será empossada nesta sexta-feira, no Ondara Palace, em solenidade que acontecerá a partir das 19h.

Mais

Marcelo Bertoni e Mauricio Saito ocuparão a presidência e a vice, respectivamente. Já Fábio Olegário Caminha e Frederico Borges Stella, são secretário e tesoureiro.

Paulo Corrêa e Adriana Rezende CorrêaPaulo Corrêa e Adriana Rezende Corrêa
Lucia KaliesLucia Kalies

Espaços

O PP vai se consolidando como uma sigla de potencial eleitoral poderoso, ao lado do PL. A filiação do governador Eduardo Riedel está atraindo alguns prefeitos que pretendem se filiar à sigla, assim como no Partido Liberal. Progressistas e liberais tomaram espaços que já foram ocupados pelo PSDB, MDB e o PT. Durante anos, petistas e emedebistas protagonizaram grandes embates na briga pelo poder.

"Carta"

O trio de partidos, no caso, PT, MDB e PSDB teve o comando de MS em suas mãos nos últimos anos. Os dois primeiros, depois de terem ficado no poder por longo tempo, hoje estão esvaziados e nem de longe lembram as siglas dos seus tempos áureos. Os petistas correm para conseguir ter um candidato ao governo, enquanto o MDB deverá ir a reboque de algum outro partido. Já o PSDB, estrategicamente, teve suas lideranças migrando para o PL e o PP continuará “dando as cartas”

Aula

Para alguns políticos de direita, o ministro do STF Luiz Fux “deu uma aula de direito” e desmontou narrativas quando de sua votação, na quarta-feira, no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros sete réus. Segundo eles, Fux desmontou acusações contra o ex-presidente com “precisão cirúrgica”, que pode ter abalado as estruturas daquele Poder. Segundo a imprensa nacional, lá existe um racha entre seus integrantes.

Aniversariantes

  • Dra. Daniela Martins Bertoncelo,
  • Thiago Ortiz Doneda,
  • Delasnieve Miranda Daspet de Souza,
  • Dr. Milton Garcia Leal Júnior,
  • Mariana Massani Romero,
  • Rayssa Garcia Barcaça,
  • Alda Aparecida Ferreira Nantes,
  • Glória Maria Vaz Leal,
  • Guilherme Henrique Zandoná,
  • Maximus Ruggero Zanoni,
  • Dr. Henoch Cabrita de Santana,
  • Maria Aparecida Coutinho Machado,
  • Terezinha Bezerra de Almeida,
  • Averaldo Alves Garcia,
  • Mariana Coli Muzzi,
  • Guilherme Ortega Zulim,
  • Marisa Dias Rolan Loureiro,
  • Morivaldo Firmino de Oliveira,
  • Ricardo de Souza Rosa,
  • Maria Antonia Correia Gondim,
  • Sílvio Lobo Filho,
  • Maria Auxiliadora Moraes D’Avila,
  • Dr. Lauro Takeshi Myasato,
  • Pedro Henrique Adames,
  • Rodrigo Aguirre Menezes,
  • Sérgio Fenelon,
  • Alfredo Dobilas,
  • Dayanne de Almeida Ferreira,
  • Francisco de Paula Junior,
  • Claudete Regina Modenesi,
  • Fernanda Oliva,
  • Mônica Pedrossian Coelho,
  • Rosa Maria Maçães Coutinho,
  • Dr. Ricardo Verde Selva,
  • Katiuscia Azambuja,
  • Helena Alcara,
  • Dacir de Souza,
  • Aparecida Leke Garcia,
  • Luiz Eduardo Ferreira Rocha,
  • Ivanilde Vaz,
  • Idenir Medina,
  • Maurício Nakazato,
  • Antonia Serrou Camy,
  • Fábio Michel Ferzeli Abussafi,
  • Gilzânio (Gil) da Silva Rodrigues,
  • Dr. Hérico Monteiro Braga,
  • Ligia Ribeiro de Andrade,
  • Orlando de Almeida,
  • Elcy Nogueira de Jesus,
  • Virgínia Corrêa Merísio,
  • Celso Cordeiro,
  • Luciano Araújo Júnior,
  • Rosália Maria Jesus Silva,
  • Zender Guimarães Sales,
  • Genê Rosa da Silva,
  • Jair Emiliano Queiroz,
  • Almir de Magalhães,
  • Marlene Silva de Campos,
  • Renato Moura Braga,
  • Eli Garcia Nogueira,
  • Olga Holsback Ramos,
  • Ademir Godoy,
  • Maria Elizabeth Durval,
  • Paulo Nogueira Dantas,
  • Suely Siqueira Ney,
  • Maria Glaucia Batista,
  • Leda Maria Ribeiro Costa,
  • Alírio Villasanti Romero,
  • Ronald Tokya Higashi,
  • Maria Alzira Trelha Falcão,
  • Ana Paula Saliba Dias,
  • Maria Auta de Oliveira Inagaki,
  • Luis Panoff Philbois,
  • Mariuza Carlos Oliveira,
  • Adão Valdez Arteman,
  • Julian Moreno Roselli,
  • Sérgio Roberto Sodré,
  • Pedro Aiduck,
  • Luiz Marcio Ajalla,
  • Valdete Freitas Yokoyama,
  • Luiz Gustavo Garai da Silva,
  • Ilda de Oliveira,
  • Maria Josefina Zampieri West,
  • Dr. Alcides dos Santos,
  • Vera Lúcia Toscano Lucas,
  • Eloizio Corrêa da Costa,
  • Gil Messias Fleming,
  • André Lopes Beda,
  • Rosa Adriana Tavares Coimbra,
  • Ângela Maria Veríssimo,
  • Regina Célia Rojas Gerotti,
  • Gyselda Elyane Vasconcellos Nakayama,
  • Priscila Thronicke Rodrigues Figueiredo,
  • Luiz Claudio Fernandes Widal,
  • Mary Kellen Horita Ricci,
  • Gooitzen Geert Kruizenga,
  • Laurizete Curto Cação Nicolau,
  • Salete Petry Coski,
  • Bruna de Campos Pavoni,
  • Carla Priscila Campos Dobes do Amaral,
  • Carlos Sussumu Koumegawa,
  • Oscar César Ceolin,
  • Grazieli Meazza,
  • Jussara Aparecida Faccin Bossay,
  • Tatiana Maia dos Santos,
  • Karine Cristina Neres Leite Aquino,
  • Katherine Johanna Lang Oliveira.

Correio B

Escambo UBU encerra circulação em Ponta Porã

O espetáculo "Uma Moça na Cidade" será apresentado na Praça Pedro Manvailer, hoje, às 19h30min

11/09/2025 10h30

Compartilhar
FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

O projeto Escambo UBU Fronteiras do Mato Sul chega ao fim de sua trajetória hoje, em Ponta Porã, fechando o circuito de apresentações que percorreu 12 cidades de seis estados brasileiros. O encerramento será marcado pela apresentação gratuita da peça de teatro “Uma Moça na Cidade”, às 19h30min, na Praça Pedro Manvailer, que fica na Rua Antônio João, esquina com a Rua Sete de Setembro, no centro da cidade.

Antes do espetáculo, às 18h, haverá uma mediação e vivência entre os atores e o público, momento criado para estreitar laços, compartilhar experiências e aproximar a comunidade da linguagem artística do Grupo UBU, que celebra 34 anos de carreira.

O espetáculo surgiu a partir de um conto, escrito pelo ator e diretor Anderson Bosh, e conta as desventuras de uma moça do interior (Ambrosina) numa cidade grande, que se apaixona, mas não tem o amor correspondido. Ambientada em Campo Grande, na década de 1950, a trama traz bordões que ficam na memória, explorando um enredo de comédia em que os atores fazem uma performance em sincronia perfeita.

FRONTEIRAS DE MS

Para Anderson Bosh, diretor, dramaturgo e gestor de produção do Grupo UBU, encerrar a circulação em Ponta Porã tem um significado especial. “Esse projeto nasceu do desejo de percorrer faixas de fronteira, sejam elas interestaduais ou internacionais. Ao longo do caminho, tivemos contato com diferentes realidades e trocas muito ricas, como em Corumbá, quando recebemos crianças da Bolívia no Moinho Cultural”, diz o diretor.

 Agora, em Ponta Porã, cidade que faz fronteira seca com o Paraguai, seguimos reafirmando esse espírito de intercâmbio: levar a produção artística de Mato Grosso do Sul para outros territórios e, ao mesmo tempo, aprender com as comunidades que nos acolhem. É transformar limites em encontros”, afirma Bosh.

Quem também celebra essa fase de finalização de circuito é o ator e produtor cultural Edner Gustavo, integrante do elenco. “Começamos essa circulação no início do ano e, hoje, chegamos à fase final. É a concretização de um sonho antigo do grupo – expandir nossa itinerância para cidades que ainda não conhecíamos, como Terra Roxa [PR] e São Sebastião do Pontal [MG]. O Escambo reafirma o espírito ‘mambembe’, itinerante, que sempre esteve presente no nosso trabalho: democratizar o acesso à arte, estreitar laços com as populações locais e mostrar que o teatro pode acontecer em qualquer lugar”, ressalta.

UMA TRAVESSIA CULTURAL

O Escambo UBU Fronteiras do Mato Sul já passou por cidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, levando teatro a comunidades afastadas dos grandes centros.

A proposta, contemplada pelo edital Rede das Artes – Programa de Difusão Nacional da Fundação Nacional de Artes (Funarte), por meio da Bolsa Myriam Muniz de Teatro, aposta na democratização do acesso à arte, sobretudo em territórios onde a cultura ainda é desejo e resistência. Toda a jornada e os bastidores do projeto podem ser acompanhados pelo Instagram: @grupoubu.

O projeto é uma realização do Grupo UBU, sob gestão de produção de Anderson Bosh, que também assina direção e dramaturgia. Na produção-executiva e logística, Douglas Moreira e Edner Gustavo; design gráfico, Vaca Azul; elenco formado por Anderson Bosh, Douglas Moreira e Edner Gustavo.

A música original e preparação vocal é de Ewerton Goulart; montagem e operação de iluminação, de Nathália Maluf; montagem e operação de sonoplastia, de Nilce Maciel; mediação e orientação das vivências, de Kelly Queiroz; registro audiovisual e redes, Karen Freitas e Bruna Fagundes; e coordenação pedagógica, de Douglas Caetano.

SETEMBRO AMARELO

Homens ainda são a maioria das vítimas da falta de cuidado psicológico

Homens ainda evitam falar de emoções e os números mostram as consequências da cultura de silêncio e do preconceito que os afasta do cuidado psicológico, ampliando riscos "ainda existe o estigma de que o homem que procura terapia é fraco ou incapaz", diz

11/09/2025 10h00

Compartilhar
O Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio, da Associação Brasileira de Psiquiatria, desenvolvida em parceria com o Conselho Federal de Medicina; o suicídio é quase quatro vezes mais frequente entre homens

O Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio, da Associação Brasileira de Psiquiatria, desenvolvida em parceria com o Conselho Federal de Medicina; o suicídio é quase quatro vezes mais frequente entre homens FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Na mesa de bar, no estádio ou em casa, entre amigos e familiares, os assuntos preferidos dos homens costumam girar em torno de futebol, trabalho, finanças ou política. Quase nunca, sentimentos.

Diferentemente das mulheres, problemas emocionais, inseguranças e fragilidades seguem sendo tabu, tratados com desdém ou silenciados. Esse comportamento cultural afeta diretamente os cuidados com a saúde mental e, em casos mais graves, pode resultar em quadros de dependência química, alcoolismo ou transtornos psiquiátricos.

Para o psicólogo Leonardo Leite, essa diferença tem raízes culturais e sociais. “As mulheres, pela dupla ou tripla jornada e por situações como violência e discriminação, acabam mais expostas ao sofrimento psíquico, o que explica em parte a maior procura por ajuda. Mas isso não significa que os homens não sofram. A diferença é que eles são socializados para reprimir sentimentos e evitam falar sobre vulnerabilidades”, afirma Leite.

Esse silêncio é sustentado pela ideia de que buscar apoio psicológico é sinal de fraqueza. “Ainda existe o estigma de que o homem que procura terapia é fraco ou incapaz de resolver seus próprios problemas. Esse constrangimento faz com que muitos evitem compartilhar suas dores e tentem resolver sozinhos, o que só agrava o problema”, acrescenta o psicólogo, que atua como professor no curso de Psicologia da Estácio.

ESTATÍSTICAS

As consequências desse comportamento aparecem de forma dramática nos números. Segundo dados do Ministério da Saúde, o suicídio é quase quatro vezes mais frequente entre homens: 9,9 mortes autoprovocadas por 100 mil habitantes, contra 2,6 entre as mulheres. A faixa etária mais atingida vai dos 15 aos 29 anos, justamente o período em que surgem os primeiros sintomas de transtornos como depressão e ansiedade, somados às pressões do início da vida adulta.

O professor alerta que, além da resistência em buscar tratamento, muitos homens recorrem a válvulas de escape que só agravam a situação. O uso abusivo de álcool e drogas, por exemplo, é comum como forma de anestesiar sintomas de ansiedade ou tristeza. “Essas substâncias até oferecem alívio momentâneo, mas depois intensificam os sintomas e podem levar à dependência. É uma solução aparente que retroalimenta o problema”, explica Leite.

Outro fator é a escolha de métodos mais letais nas tentativas de suicídio, como enforcamento e armas de fogo, o que aumenta significativamente o número de mortes consumadas. A ingestão de álcool, presente em grande parte desses episódios, atua ainda como um desinibidor, favorecendo atos impulsivos.

RESISTÊNCIA

A resistência em procurar apoio psicológico também gera prejuízos em diferentes dimensões da vida. Muitas vezes, os sinais iniciais, como insônia, crises de irritabilidade ou isolamento, são ignorados até que o sofrimento já compromete relações familiares, desempenho profissional e qualidade de vida. “O que poderia ser resolvido com uma intervenção rápida e eficaz acaba se transformando em pedido de socorro tardio. E quando o homem procura ajuda, já é porque sua vida está bastante desestruturada”, observa o professor.

Esse atraso no cuidado faz com que o tratamento seja mais longo e complexo, além de ampliar o sofrimento individual e coletivo. A família, muitas vezes, também enfrenta dificuldades para identificar os sinais e oferecer apoio sem julgamentos.

ACOLHIMENTO

Apesar dos dados alarmantes, especialistas acreditam que é possível transformar essa realidade. Para Leonardo Leite, a principal aposta deve estar na educação e no incentivo a práticas preventivas desde cedo.

“Precisamos ensinar nossos filhos, sobrinhos e irmãos que falar sobre sentimentos é legítimo. Esse hábito precisa ser cultivado desde a infância para que as próximas gerações cresçam entendendo que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem”, defende.

Além da educação, o professor reforça a importância do acolhimento no cotidiano. “Quando um pai, um tio ou um amigo dá sinais de sofrimento, o ideal não é julgar, mas escutar e oferecer apoio. Esse gesto simples pode salvar vidas”, completa.

DESAFIOS

A campanha do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio, encontra no público masculino um desafio central: romper barreiras culturais e desconstruir a ideia de que a masculinidade está atrelada à ausência de fragilidades.

Mais do que ampliar serviços de atendimento, a mudança passa por criar novos espaços de diálogo, em que homens possam falar sobre suas dores sem medo de serem ridicularizados. A transformação é lenta, mas urgente. Afinal, como lembram os especialistas, o silêncio pode custar vidas.

Em Campo Grande, as instituições de ensino superior – públicas e privadas – prestam atendimento psicológico gratuito, buscando promover a saúde mental. Na Estácio, por exemplo, o serviço-escola de psicologia (SEP), atende, neste semestre, pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os Narcóticos Anônimos, organização mundial sem fins lucrativos, por meio de grupos como o Milagres Acontecem (Rua Rio Grande do Sul, nº 1.864, Centro) ou Laços que Nos Unem (Rua Roberto Spengler, nº 368, Jardim Monte Líbano), também atuam no auxílio para os casos de dependência química. Mais informações por telefone: 132 ou 0800 888 8282. Já o Alcoólicos Anônimos conta com 14 endereços na Capital, vários na região central. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99835-0260.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

Detento é executado com seis tiros na Gameleira
Mais um

/ 15 horas

Detento é executado com seis tiros na Gameleira

3

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo
INTERIOR | MS

/ 12 horas

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo

4

Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão
trama golpista

/ 6 horas

Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1114, quinta-feira (11/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1114, quinta-feira (11/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31 minutos

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?