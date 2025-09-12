Assim como existem as Sete Maravilhas, Campo Grande tem as suas... Leia na coluna de hoje

Hannah Arendt - política alemã
"Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”.
Felpuda
Assim como existem as Sete Maravilhas (do mundo antigo e do moderno), Campo Grande tem as suas, porém, totalmente desprovidas de qualquer exuberância ou encanto, conforme alguns cidadãos irônicos que só. Da lista, constam: “Jardins Suspensos” de matagais nas calçadas; a Grande Pirâmide (ao contrário) de buracos; o Coliseu, palco de muitas mortes no Anel Viário da BR-163; e O Colosso, uma extensa mureta esquisita em plena Avenida Gunter Hans, que já causou muitos acidentes. E ainda finalizam a irônica análise afirmando: “Assim como a estátua de Zeus desapareceu no século VI d.C., o poder público costuma “desaparecer” quando é para resolver os problemas da cidade que afetam a população”. Essa gente...
Posse
A nova diretoria da Famasul para o quadriênio 2025/2029 será empossada nesta sexta-feira, no Ondara Palace, em solenidade que acontecerá a partir das 19h.
Mais
Marcelo Bertoni e Mauricio Saito ocuparão a presidência e a vice, respectivamente. Já Fábio Olegário Caminha e Frederico Borges Stella, são secretário e tesoureiro.
Espaços
O PP vai se consolidando como uma sigla de potencial eleitoral poderoso, ao lado do PL. A filiação do governador Eduardo Riedel está atraindo alguns prefeitos que pretendem se filiar à sigla, assim como no Partido Liberal. Progressistas e liberais tomaram espaços que já foram ocupados pelo PSDB, MDB e o PT. Durante anos, petistas e emedebistas protagonizaram grandes embates na briga pelo poder.
"Carta"
O trio de partidos, no caso, PT, MDB e PSDB teve o comando de MS em suas mãos nos últimos anos. Os dois primeiros, depois de terem ficado no poder por longo tempo, hoje estão esvaziados e nem de longe lembram as siglas dos seus tempos áureos. Os petistas correm para conseguir ter um candidato ao governo, enquanto o MDB deverá ir a reboque de algum outro partido. Já o PSDB, estrategicamente, teve suas lideranças migrando para o PL e o PP continuará “dando as cartas”
Aula
Para alguns políticos de direita, o ministro do STF Luiz Fux “deu uma aula de direito” e desmontou narrativas quando de sua votação, na quarta-feira, no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros sete réus. Segundo eles, Fux desmontou acusações contra o ex-presidente com “precisão cirúrgica”, que pode ter abalado as estruturas daquele Poder. Segundo a imprensa nacional, lá existe um racha entre seus integrantes.
Aniversariantes
- Dra. Daniela Martins Bertoncelo,
- Thiago Ortiz Doneda,
- Delasnieve Miranda Daspet de Souza,
- Dr. Milton Garcia Leal Júnior,
- Mariana Massani Romero,
- Rayssa Garcia Barcaça,
- Alda Aparecida Ferreira Nantes,
- Glória Maria Vaz Leal,
- Guilherme Henrique Zandoná,
- Maximus Ruggero Zanoni,
- Dr. Henoch Cabrita de Santana,
- Maria Aparecida Coutinho Machado,
- Terezinha Bezerra de Almeida,
- Averaldo Alves Garcia,
- Mariana Coli Muzzi,
- Guilherme Ortega Zulim,
- Marisa Dias Rolan Loureiro,
- Morivaldo Firmino de Oliveira,
- Ricardo de Souza Rosa,
- Maria Antonia Correia Gondim,
- Sílvio Lobo Filho,
- Maria Auxiliadora Moraes D’Avila,
- Dr. Lauro Takeshi Myasato,
- Pedro Henrique Adames,
- Rodrigo Aguirre Menezes,
- Sérgio Fenelon,
- Alfredo Dobilas,
- Dayanne de Almeida Ferreira,
- Francisco de Paula Junior,
- Claudete Regina Modenesi,
- Fernanda Oliva,
- Mônica Pedrossian Coelho,
- Rosa Maria Maçães Coutinho,
- Dr. Ricardo Verde Selva,
- Katiuscia Azambuja,
- Helena Alcara,
- Dacir de Souza,
- Aparecida Leke Garcia,
- Luiz Eduardo Ferreira Rocha,
- Ivanilde Vaz,
- Idenir Medina,
- Maurício Nakazato,
- Antonia Serrou Camy,
- Fábio Michel Ferzeli Abussafi,
- Gilzânio (Gil) da Silva Rodrigues,
- Dr. Hérico Monteiro Braga,
- Ligia Ribeiro de Andrade,
- Orlando de Almeida,
- Elcy Nogueira de Jesus,
- Virgínia Corrêa Merísio,
- Celso Cordeiro,
- Luciano Araújo Júnior,
- Rosália Maria Jesus Silva,
- Zender Guimarães Sales,
- Genê Rosa da Silva,
- Jair Emiliano Queiroz,
- Almir de Magalhães,
- Marlene Silva de Campos,
- Renato Moura Braga,
- Eli Garcia Nogueira,
- Olga Holsback Ramos,
- Ademir Godoy,
- Maria Elizabeth Durval,
- Paulo Nogueira Dantas,
- Suely Siqueira Ney,
- Maria Glaucia Batista,
- Leda Maria Ribeiro Costa,
- Alírio Villasanti Romero,
- Ronald Tokya Higashi,
- Maria Alzira Trelha Falcão,
- Ana Paula Saliba Dias,
- Maria Auta de Oliveira Inagaki,
- Luis Panoff Philbois,
- Mariuza Carlos Oliveira,
- Adão Valdez Arteman,
- Julian Moreno Roselli,
- Sérgio Roberto Sodré,
- Pedro Aiduck,
- Luiz Marcio Ajalla,
- Valdete Freitas Yokoyama,
- Luiz Gustavo Garai da Silva,
- Ilda de Oliveira,
- Maria Josefina Zampieri West,
- Dr. Alcides dos Santos,
- Vera Lúcia Toscano Lucas,
- Eloizio Corrêa da Costa,
- Gil Messias Fleming,
- André Lopes Beda,
- Rosa Adriana Tavares Coimbra,
- Ângela Maria Veríssimo,
- Regina Célia Rojas Gerotti,
- Gyselda Elyane Vasconcellos Nakayama,
- Priscila Thronicke Rodrigues Figueiredo,
- Luiz Claudio Fernandes Widal,
- Mary Kellen Horita Ricci,
- Gooitzen Geert Kruizenga,
- Laurizete Curto Cação Nicolau,
- Salete Petry Coski,
- Bruna de Campos Pavoni,
- Carla Priscila Campos Dobes do Amaral,
- Carlos Sussumu Koumegawa,
- Oscar César Ceolin,
- Grazieli Meazza,
- Jussara Aparecida Faccin Bossay,
- Tatiana Maia dos Santos,
- Karine Cristina Neres Leite Aquino,
- Katherine Johanna Lang Oliveira.