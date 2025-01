Assim como ocorreu nas eleições passadas, quando muitos aposentados pelas... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Luis Fernando Veríssimo - escritor brasileiro

A verdade é que a gente não faz filhos.

Só faz o layout.

Eles mesmos fazem a arte-final”.

FELPUDA

Assim como ocorreu nas eleições passadas, quando muitos aposentados pelas urnas tentaram conquistar uma cadeira na Câmara Municipal, o mesmo “fenômeno” deverá ocorrer com relação a disputa para deputado estadual. Tem figurinha achando que ainda é top de linha, apesar de, sequencialmente, ter sido derrotado em briga pela majoritária e resolvido recuar em outra. Há quem afirme

que pelo seu histórico, entre outras cositas más, corre o risco de continuar tirando poeira de velhos troféus.

Aposta

Na esteira da crescente audiência das TVs públicas, o novo diretor-presidente da Fertel – TV Educativa MS, Orlando Loureiro,

também resolveu apostar no esporte, mais precisamente no programa “Giro do Esporte”, que faz parte da grade de programação.

Mais

Para reforçar o time da produção, ele levou para a emissora o jornalista Sérgio Carvalho para ser o novo editor-chefe do programa, que conta com coberturas mais dinâmicas, reportagens exclusivas e transmissão ao vivo dos jogos do campeonato estadual.

Amanda Kuibida, que comemora idade nova hoje

Luiza Mussnich e Mariella Sauer

Mais um

O MDB amplia espaço no governo Riedel com a entrada do ex-senador Waldemir Moka, presidente estadual do partido, no primeiro escalão da administração tucana. Moka assumirá a Secretaria de Relações Institucionais, mais conhecida como “Escritório de Brasília”. A sigla emedebista, que já tem Eduardo Rocha na administração estadual como secretário da Casa Civil, formaliza desde já apoio à reeleição de Riedel.

Presentes

Para oficializar o acordo com a administração tucana, toda a cúpula do MDB estava presente: os três deputados estaduais Marcio Fernandes, Junior Mochi e Renato Câmara, além do ex-governador André Puccinelli. Do lado tucano, “bateram ponto” político no encontro o governador Eduardo Riedel, bem como o ex-governador Reinaldo Azambuja. Detalhe: o deputado Londres Machado, do PP e líder do governo, foi outro participante da reunião que oficializou a aliança.

“Bombeiro”

Por falar no deputado Londres Machado, ele deverá continuar exercendo as funções de líder do governo Eduardo Riedel na Assembleia Legislativa de MS. O parlamentar, que está em seu 13º mandato, tem articulado com as bancadas, e o resultado são os projetos do Executivo sendo aprovados, mesmo os mais polêmicos. Machado, que foi sete vezes presidente da Casa, sabe também “apagar incêndios”.

*Colaborou Tatyane Gameiro