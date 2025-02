Confira o horóscopo de hoje, 01 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: nesse sábado evite passar o dia na praia ou em rios.

Pois terá o risco de pegar virose ou ser picado pelo mosquito da dengue. Procure diversões mais suaves, como exemplos: visitar amigos, passear em parques e em feiras.

Como hoje é dia primeiro, o ariano terá sorte se fizer a simpatia do caderno do mês, que funciona assim: pegue um caderno e imagine que seus sonhos se realizaram em fevereiro.

Depois escreva com lápis a seguinte frase: “Obrigada, Universo, por ter realizado os meus seguintes sonhos em fevereiro...” Após isso complete a oração com seus sonhos. Depois guarde o caderno num local que ninguém pegue. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: o sábado começa com discussão na família por bobagem, portanto, não perca a cabeça. Hoje é o dia ideal para passear com seu bichinho de estimação, pois surpresas ocorrerão no meio do caminho. Se tiver vontade de comprar algum perfume hoje, compre. Pois ele funcionará como um protetor da sua aura. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: hoje você acordará com vontade de comer um prato da época da sua infância. Então, vá em frente! Pois sua memória afetiva deseja fazer um agrado em sua alma. Se tiver vontade escrever algo hoje, escreva sem pensar. Pois a sua pessoa se surpreenderá. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: não gaste dinheiro nesse sábado, pois você pode se arrepender. Mas, o primeiro dia de fevereiro é o momento ideal para o canceriano fazer a simpatia da lentilha e das moedas, que funciona assim: na hora do almoço ou do jantar, faça lentilhas. Então coloque moedas na mesa e em cima das moedas bote seu prato de lentilhas.

Assim enquanto come, imagine dinheiro na sua conta e muita prosperidade. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

5 – Leão: nesse sábado, o leonino deve tomar cuidado com cartão de crédito e transações por PIX. Pois corre o risco de levar golpes. Também cuidado com trotes telefônicos.

Excelente dia para ir ao cabeleireiro e manicure. Porém poderá ser seguido por um ex ciumento. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

6 – Virgem: hoje aparecerá uma oportunidade para mudar de residência. Os astros dizem que é uma excelente proposta que a sua pessoa não pode perder. Nesse sábado se você organizar um evento, será elogiado e pode até ganhar prêmios.

Pois seu evento será um sucesso! No amor: um ex convidará você para sair, mas ele só quer se aproveitar. Então, cuidado. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

7 – Libra: nesse sábado você estará radiante, fazendo sucesso em baladas e em festas. Assim vários pretendentes aparecerão. Mas não exagere nas bebidas alcóolicas. No amor: um ex ciumento tentará entrar em contato novamente. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: o sábado não está propício para festas e baladas, pois os astros indicam muita confusão para o escorpiano.

Então nesse final de semana escolha eventos suaves como: passeios com a família, teatro e cinema. Não exagere na comida, pois terá problemas intestinais. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

9 – Sagitário: excelente dia para ir a um restaurante vegetariano que você não conhece e praticar um esporte que você nunca fez. Pois o sábado promete surpresas para os sagitarianos.

No amor: cuidado para não se irritar por pouca coisa, pois a pessoa amada pode não aguentar. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: almíscar.

10 - Capricórnio: ótimo dia para frequentar restaurantes e festas infantis. Pois você conhecerá pessoas especiais e importantes em todos os sentidos, em aniversários, nesse final de semana.

No amor: a pessoa amada estará ranzinza, assim não ligue para as palavras dela. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: hortelã ou erva-doce.

11 – Aquário: excelente dia para passeios ecológicos ou no meio da natureza como: fazendas, sítios ou parques. Aliás, você se sentirá leve se passar o final de semana num local verde. Na família: sentirá saudade de uma pessoa que já se foi, então faça uma oração por ela.

No amor: receberá elogios de uma pessoa de caráter duvidoso. Cor do dia: azaleia. Perfume do dia: azaleia.

12 – Peixes: excelente dia para passar na praia ou na piscina. Mas não se esqueça do protetor solar, de colocar chapéu e beber água. Hoje você ficará contente se passar o dia com crianças da sua família. Porém tome cuidado ao dirigir. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.