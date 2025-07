Confira o horóscopo de hoje, 12 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: você fará sucesso, com lucro inclusive financeiro, se participar hoje de eventos culturais e místicos. No amor: conhecerá pessoas interessantes. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: se for trabalhar hoje, receberá muitos elogios de clientes. Mas não se esqueça de acender um incenso de cravo para proteção. No amor: taurino com perfume de cravo fica irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: hoje você fará tanto sucesso com seu hobby que despertará inveja. Portanto acenda um incenso de arruda e tenha arruda num vaso na porta de sua casa ou plantado no jardim. No amor: haverá muita intriga. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: apresentará problemas como rouquidão e dor de garganta. Portanto, tome chá de guaco e faça gargarejo com malva. No amor: evite discussões com a pessoa amada. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: não saia hoje à noite porque se meterá em brigas. Portanto, se puder, fique em casa porque enfrentará perseguição de inimigos do lado de fora. No amor: um ex está “stalkeando” você. Portanto, acenda um incenso de canela para se proteger. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

6 – Virgem: seus filhos ou netos ou crianças da sua família desejam sua companhia nesse sábado. Portanto brinque e se divirta com eles. Pois isso fará bem para sua alma. No amor: sairá com uma pessoa interessante. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 - Libra: corre o risco de se envolver em confusões com estranhos na rua e com conhecidos na vizinhança ou na própria família. Portanto, mantenha a calma e acenda um incenso de alfazema. No amor: um ex ciumento está próximo da sua casa. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: acontecerão pequenas discussões no almoço da família ou na festa de algum conhecido. Portanto, não se exalte e fique em silêncio. No amor: cuidado com pretendentes interesseiros. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: aceite propostas para trabalhar nesse final de semana. Pois o melhor caminho para a prosperidade é trabalhar nos dias de folga. No amor: não demonstre ciúmes e muito menos insegurança. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores silvestres.

10 – Capricórnio: procure relaxar, mesmo nos intervalos, com atividades como: Yoga, Meditação ou Ginástica Laboral. No amor: leve a pessoa amada para passear e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: se você ainda não tem um animal de estimação precisa, urgentemente, adotar um. Pois bichos são anjos que filtram as energias negativas. No amor: receberá um presente misterioso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: fará sucesso se participar de eventos artísticos e comerciais. No amor: a Lua cheia está ótima para momentos românticos. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.