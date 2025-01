Confira o horóscopo de hoje, 29 de janeiro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em aquário, a Lua permanece minguante e o astro que representa o domingo é o Sol, dia de abastecer a alma e o corpo com a energia solar

1 – Áries: hoje você acordará com vontade de abastecer a alma com a sabedoria ancestral dos antepassados. Então visite uma idosa, como uma avó ou uma velha professora. Mas se não conseguir, aproveite o domingo para visitar um asilo de idosas.

Pois elas darão conselhos preciosos para a semana que está entrando. Hoje tenha cuidado em pedir algum delivery, pois poderá ser enganado.

No amor: hoje o dia não está favorável para conjunções carnais porque você estará mais espiritualizado procurando a sabedoria ancestral. Então adie qualquer encontro carnal. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

2 – Touro: aproveite o domingo para relaxar e ficar em casa. Pois se você sair na rua poderá se meter alguma confusão mesmo sem ter culpa. Na família: dê mais atenção às crianças e aos animais de estimação. No amor: há uma pessoa traindo você há mais de 2 anos, no fundo você sabe, só não quer enxergar. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

3 – Gêmeos: no meio de um evento, você conhecerá quem está ao seu lado e quem está enganando a sua pessoa.

Pois haverá uma cena que deixará isso bem claro. Aliás, o astro que representa domingo é o Sol. Mas, por favor, não beba demais e mantenha a calma para não perder esse presente dos astros. Na família: se você é mãe, converse com seus filhos sobre a importância da volta às aulas que será no mês que vem. No amor: não demonstre ciúmes, pois a pessoa amada fará uma provocação. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: hortelã.

4 – Câncer: evite receber visitas na sua casa hoje, pois fofoqueiros e invejosos querem se aproximar. Na família: filhos desobedecerão as suas ordens, assim tente um diálogo com calma. No amor: leve a pessoa amada para um passeio porque ela está precisando. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

5 – Leão: hoje pela manhã, se você fizer exercícios físicos e postar vídeos sobre isso fará sucesso e poderá até viralizar.

No amor: cuidado ao sair para festas e baladas, pois um ex ciumento poderá aparecer. Então você terá que denunciar às autoridades competentes. Na família: faça exercícios físicos com as crianças pela manhã e sinta uma leveza mágica. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

6 – Virgem: você precisa de um contato maior com a natureza. Portanto, aproveite o domingo para viajar a uma fazenda ou a um sítio. Mas se não for possível leve a família ou amigos para um parque verde. Hoje você encontrará alguém que não vê há anos na rua ou nas redes sociais. Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

7 – Libra: hoje um ex ciumento vai procurar você. Porém tente se afastar porque ele está com intenções ruins. Também não se esqueça de alertar às autoridades competentes. Na família: haverá conflitos com parentes da pessoa amada. Mas não discuta porque a sua pessoa sempre vence no final. Tome mais água porque você tem tendência de possuir problemas nos rins. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

8 – Escorpião: pare de pensar no ex que não quer mais você. Ao invés disso, faça alguma atividade intelectual nesse domingo, como exemplos: participar de feitas literárias ou até mesmo praticar algum esporte.

Na família: se você é mãe, seu filho jovem poderá dar um neto e anunciar a novidade de gravidez ainda nesse domingo. Porém hoje você se levantará com dor nos ombros porque leva muito peso e carga emocional nas costas. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: há muito tempo você está num relacionamento abusivo ou sem graça. Então hoje é o dia ideal para você romper isso sem magoar a pessoa. Se você trabalha ou realiza alguma atividade paga nesse domingo, a sua pessoa lucrará bastante. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: tulipa, cravo ou begônia.

10 - Capricórnio: se você trabalha no domingo, lucrará muito hoje. Participe de alguma reunião presencial ou virtual porque fará um útil networking. Na verdade, você anda estressado com várias coisas, então no final da noite tome um chá de camomila com erva-cidreira para se sentir leve. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: capim-limão ou melissa.

11 – Aquário: você ou seus negócios farão sucesso nas redes sociais em pleno domingo. Hoje você receberá uma mensagem de alguém que não tem contato há anos e receberá um presente enviado por outra pessoa. Hoje é um excelente dia para tomar banho de banheira com pétalas de flores. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

12 – Peixes: excelente dia para meditação, atividades místicas e leituras de tarô. Pois o tarô esclarecerá todas a suas dúvidas. No amor: desista de se relacionar com pessoas que têm objetivos diferentes dos seus. Na família: evite ir às festas de aniversários com parentes porque poderá se estressar. Hoje o negócio é ficar em casa meditando. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: baunilha.