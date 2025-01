Confira o horóscopo de hoje, 30 de janeiro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em aquário, mas Mercúrio também entra em aquário, a Lua está minguante e o astro que representa a segunda-feira é a Lua, portanto, a comunicação fica elegante pairando no ar uma liberdade de expressão com respeito

1 – Áries: ultimamente você está com muita insônia, Mas você pode resolver isso fazendo chá de camomila com erva-cidreira para tomar duas horas antes de ir para cama. Hoje desconfie de propostas tentadoras porque os golpistas estão espertos. Portanto, não assine nada sem antes pedir a opinião de profissionais de confiança.

No amor: alguém do passado procurará você, mas cuidado porque é cilada. Na família: reúna filhos, sobrinhos e crianças em geral para contar lendas urbanas que foram passadas de geração para geração. Pois trará diversão a todos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: talco.

2 – Touro: faça exercícios físicos para corrigir a sua postura. Não desista de fazer cursos para se aprimorar, mas ao mesmo tempo, não acumule tarefas. Criaturas estão tentando difamar você nas redes sociais, mas isso será perda de tempo para elas. Pois a verdade sempre vem à tona. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: haverá uma confusão entre pessoas que tiveram um relacionamento com você no passado. Um problema de Justiça virá à tona.

Cuidado: alguém fará escândalo na rua da sua residência ou do seu trabalho. Nessa segunda-feira você terá que ser discreto para se livrar de alguns problemas temporários. Aliás, você precisa aprender a guardar segredos. Lembre-se do ditado: “Em boca fechada não entra mosca.” Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

4 – Câncer: nessa segunda-feira você precisa ter cuidados com o trânsito. Pois seu carro apresentará problemas, portanto, leve o veículo a um técnico de confiança. Se você anda de ônibus ou Uber, esses veículos podem dar problemas também. Cuidado com golpes envolvendo bancos e Pix. Na família: se você é mãe, seus filhos estarão chorando sem motivo, então não dê muita conversa porque você acabará estressada. Cor do dia: anil. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje você acordará com dor de garganta, olhos vermelhos e sintomas de resfriado. Portanto vista seu casaco, coloque um cachecol no pescoço e tome um chocolate quente mesmo sendo verão. Sim, você pode comer chocolates e doces nessa segunda-feira.

Existe uma pessoa ajudando você financeiramente ou bancando algo, portanto, demonstre gratidão senão essa criatura abençoada pode se afastar de você aos poucos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

6 – Virgem: invejosos farão intriga no seu local de trabalho. Então faça um banho de sete ervas do pescoço para baixo imediatamente.

Mas no serviço voluntário e nas atividades culturais você continuará brilhando. Na família: se você é mãe ensine aos seus filhos sobre a importância do respeito aos idosos. No amor: você receberá um elogio ou um presente de alguém especial. Cor do dia: tífani. :Perfume do dia hortelã.

7 – Libra: no trabalho, alguém está querendo tomar o seu lugar. Portanto, cuidado com trapaças. Hoje você acordará com ardência em certas partes do corpo.

Coma frutas, verduras e não se esqueça de tomar bastante água. Na família: ensine os seus filhos a tomarem cuidado com estranhos e também com conhecidos, pois há pessoas com muito próximas com inveja deles. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: ao se levantar da cama faça uma oração pois há muitas pessoas com inveja de você. Se puder vá a uma igreja ou templo ou local espiritual porque fará bem a sua pessoa. Nessa segunda-feira você acordará com um pouco de coceira na pele. Portanto, cuide da sua alimentação. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: você continua com pesadelos com pessoas que já faleceram. Portanto, faça uma oração pedindo perdão a essas pessoas. Pare de ter medo das redes sociais, pois elas são instrumentos necessários para quem vende e oferece serviços.

A Internet é um ótimo instrumento se você tomar as precauções necessárias. Aliás, você não pode ficar no prejuízo por causa do medo. Mas se necessário procure ajuda psicológica porque pode estar com Síndrome de Pânico. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: você poderá ter um acidente de trabalho, hoje. Portanto, cuidado! Porém a sua pessoa terá ideias e atitudes brilhantes no trabalho.

Aliás, alguém importante elogiará o seu desempenho. Não se esqueça de alongar o corpo depois de horas trabalhando. Além disso, beba muita água para não ter problemas nos rins. Uma gratificação ou dinheiro inesperado podem aparecer. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

11 – Aquário: você acordará nervoso e um pouco estressado. Mas ganhará um processo na Justiça. Nessa segunda-feira, um conhecido poderá desencarnar. Tentarão dar golpes pelo celular, então fique esperto! Um animal de rua simpático seguirá a sua pessoa e isso é bom sinal. Cor do dia: cinza. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: não dê bola para pessoas que debocham do seu Misticismo e da sua fé. Faz tempo que você gostaria de fazer aulas presenciais de dança ou balé. Assim, essa segunda-feira está propícia para fazer matrículas em academias.

A sua pessoa deseja terminar de escrever um livro ou fazer acabamento em algum trabalho manual. Assim, hoje é o melhor dia para isso também porque você está muito criativo e disposto. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.