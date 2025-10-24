Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo, 24 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a sexta-feira é Vênus

Luciana do rocio, colaboradora b+

Luciana do rocio, colaboradora b+

24/10/2025 - 00h02
1 – Áries: o dia está excelente para dar palestras e aulas. No amor: ótimo dia para começar novos relacionamentos ou paquerar. Tome banho com pétalas de azaléa para se sentir mais confiante. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: excelente dia para trabalhar com vendas. Mas, no serviço, colegas invejosos podem sabotar você. No amor: tudo depende da sua iniciativa. Tome banho com canela para se sentir mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

3 – Gêmeos: hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos. No amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

4 – Câncer: hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro. Acenda incenso de boldo para proteção. No amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: novos clientes procurarão você no trabalho. Já no hobby fará tanto sucesso que poderá ganhar até prêmios. No amor: a pessoa amada está com ansiedade, portanto, tome chá de camomila com ela. Também acenda incenso de camomila. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

6 – Virgem: nessa sexta você acordará um pouco desanimado. Portanto, acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Aliás suco de pitanga também ajuda. Na família terá problemas com filhos. Então mantenha a calma. Acenda incenso de pitanga para equilíbrio. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

7 – Libra: hoje não vá para baladas porque corre o risco de assaltos. Na família: um familiar idoso passará mal. Acenda incenso de patchuli para proteção. No amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: a pessoa amada estará reflexiva e com o pensamento distante. Portanto, respeite. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: receberá a proposta para trabalhar no exterior. Portanto, não perca essa oportunidade. Também receberá proposta para trabalhar nesse final de semana. Então aceite porque isso fará bem para o bolso e para o espírito. No amor: não guarde rancor de ex. Tome banho com rosas vermelhas para ficar atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

10 – Capricórnio: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto, acenda um incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

11 – Aquário: você está tendo lucro financeiro, mas está se sentindo muito cansado. Portanto, acenda incenso de alecrim. No amor: compre peças sensuais mesmo que seja para usar para você mesmo. Cor do dia: esmeralda. Perfumem do dia: alecrim.

12 – Peixes: cuidado com assaltos à mão armada. Então não fique distraído no ponto de ônibus porque os ladrões não dormem e coloque câmeras na sua casa. Na família: você poderá ser mãe ou avó logo. No amor: tem um ex vigiando você. Portanto, acenda incenso de bergamota para proteção. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a terça-feira é Marte

21/10/2025 00h02

1 – Áries: hoje se levantará com sintomas de resfriados e coriza no nariz. Portanto, tome chá de erva-doce ou hortelã. Acenda um incenso de erva-doce para ter disposição. No amor: você está chamado a atenção de pretendentes no bairro. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: hoje terá conflitos com chefes e colegas de trabalho. Acenda incenso de lavanda para acalmar os nervos. No amor: o amor que você acha ser não correspondido, no fundo é recíproco. Acenda incenso de flor de lilac para proteção. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

3 – Gêmeos: cuidado com exageros alimentares principalmente com os doces. Pois sua taxa de açúcar aumentou e poderá sentir as consequências. Pois na parte estética, um excesso de gordura já está à vista. Para diminuir a saciedade use incenso de patchuli. No amor: a pessoa amada está desconfiada de alguma coisa. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: infelizmente você pegou tarefas demais, então precisa se organizar para cumprir todos os seus compromissos. Na família: se você é mãe observe melhor seu filho porque ele está com depressão ou tristeza. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: nessa terça-feira receberá críticas negativas, principalmente, com relação ao trabalho e ao hobby. Mas não se abale porque essas pessoas são invejosas. Porém deverá ter cuidado com colegas de trabalho. No amor: seu relacionamento tem tudo para dar certo. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: Hoje os invejosos se manifestarão. Pois no trabalho ou na escola novamente tentarão provocar você. Mas não revide e avise às autoridades competentes. Para se proteger da inveja amarre um laço vermelho na bolsa ou no pulso. No amor: sinta-se livre para viver um amor do passado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: amora.

7 – Libra: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. No amor: um ex está perseguindo você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: excelente dia para começar um novo curso ou uma carreira artística. No amor: siga os conselhos das mulheres mais velhas da sua família. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: flor de fúcsia.

9 – Sagitário: não discuta com familiares e respeite o jeito deles de viver. Pois tentar mudar o outro não adianta, além de ser muito estressante. No amor: não despreze pretendentes pela classe social. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: nessa terça você acordará com rancor de pessoas que prejudicaram você no passado. Mas lembre-se dos ditados populares:

“ Águas passadas não movem moinhos.”

“ Esquecer os prejuízos de ontem é plantar sucesso para amanhã.  “

“ O rancor é tomar veneno esperando que o outro morra.”

Realmente é difícil esquecer as violências do passado. Portanto, hoje é um excelente dia para buscar ajuda na terapia.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você está se esforçando no trabalho e como recompensa o dinheiro está entrando muito esse mês. Mas saiba com investir e tenha cuidado com sócios porque eles tentarão passar a perna em você. No amor: receberá mensagens românticas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos. No amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a segunda-feira é a Lua

20/10/2025 00h02

1 – Áries: hoje se adotar um animal, ele será seu anjo protetor. No trabalho: seu serviço está fazendo sucesso. No amor: não se iluda com promessas baratas. Acenda incenso de benjoim para proteção. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: a segunda-feira começa agitada com colegas de trabalho fazendo intriga. No amor: siga seu coração. Tome banho com pétalas de boca-de-leão para tomar coragem de falar tudo para conquistar aquela pessoa especial. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: boca-de-leão.

3 – Gêmeos: perderá um documento importante no trabalho, portanto, preste atenção. Hoje acordará com tosses e sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Também acenda incenso de capim-limão. No amor: um amor do passado entrará em contato. Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: tome cuidado com exageros alimentares. Pois acordará com dor de barriga. Então tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido. Cor do dia: musgo. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

5 – Leão: cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua. Hoje você receberá elogios de clientes. Mas invejosos inventarão boatos sobre você. Não aceite provocações e siga em frente. No amor: cuidado com a inveja alheia. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: se você está procurando emprego, hoje será bem sucedido. Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço. No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada. Portanto, procure ser fiel. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: hoje você acordará com a garganta raspando. Então faça um gargarejo com malva que ficará pronto para enfrentar o dia. No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade. Portanto tome chás de melissa e erva-doce porque eles acalmarão você e destrancarão o seu nariz. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: melissa.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você. Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta. No amor: tem um freguês ou cliente apaixonado por você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda. Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: um cliente e um colega de trabalho irritarão você. Portanto mantenha calma e acenda um incenso de alfazema. Hoje o dia está ideal para começar qualquer atividade relativa ao mundo feminino como: culinária, artesanato, cuidados com crianças, animais e idosos. No amor: não comece um relacionamento hoje. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

