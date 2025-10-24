Confira o seu horóscopo, 24 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: o dia está excelente para dar palestras e aulas. No amor: ótimo dia para começar novos relacionamentos ou paquerar. Tome banho com pétalas de azaléa para se sentir mais confiante. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: excelente dia para trabalhar com vendas. Mas, no serviço, colegas invejosos podem sabotar você. No amor: tudo depende da sua iniciativa. Tome banho com canela para se sentir mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

3 – Gêmeos: hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos. No amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

4 – Câncer: hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro. Acenda incenso de boldo para proteção. No amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: novos clientes procurarão você no trabalho. Já no hobby fará tanto sucesso que poderá ganhar até prêmios. No amor: a pessoa amada está com ansiedade, portanto, tome chá de camomila com ela. Também acenda incenso de camomila. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

6 – Virgem: nessa sexta você acordará um pouco desanimado. Portanto, acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Aliás suco de pitanga também ajuda. Na família terá problemas com filhos. Então mantenha a calma. Acenda incenso de pitanga para equilíbrio. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

7 – Libra: hoje não vá para baladas porque corre o risco de assaltos. Na família: um familiar idoso passará mal. Acenda incenso de patchuli para proteção. No amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: a pessoa amada estará reflexiva e com o pensamento distante. Portanto, respeite. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: receberá a proposta para trabalhar no exterior. Portanto, não perca essa oportunidade. Também receberá proposta para trabalhar nesse final de semana. Então aceite porque isso fará bem para o bolso e para o espírito. No amor: não guarde rancor de ex. Tome banho com rosas vermelhas para ficar atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

10 – Capricórnio: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto, acenda um incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

11 – Aquário: você está tendo lucro financeiro, mas está se sentindo muito cansado. Portanto, acenda incenso de alecrim. No amor: compre peças sensuais mesmo que seja para usar para você mesmo. Cor do dia: esmeralda. Perfumem do dia: alecrim.

12 – Peixes: cuidado com assaltos à mão armada. Então não fique distraído no ponto de ônibus porque os ladrões não dormem e coloque câmeras na sua casa. Na família: você poderá ser mãe ou avó logo. No amor: tem um ex vigiando você. Portanto, acenda incenso de bergamota para proteção. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.