Confira o seu horóscopo de hoje 01 de agosto de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em Leão, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado e o astro que rege a terça é Marte. Portanto todos os esforços serão recompensados

1 – Áries: hoje acordará com tosses e espirros. Cuidado que pode ser sintoma de resfriado ou gripe. Portanto tome chá de erva-doce. No amor: um ex pedirá dinheiro emprestado. Mas não empreste porque é cilada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: quando chega o final do mês, você sente que o dinheiro está acabando. Portanto, pare com as compras compulsivas. Acenda um incenso de sândalo. No amor: se o seu parceiro é de leão ou gêmeos, uma traição virá à tona. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: hoje você sentirá o ambiente carregado. Para descarregar esse clima pesado acenda um incenso de musgo de carvalho. No amor: a pessoa amada se encontrará, sem querer, com um amor do passado. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

4 – Câncer: nessa terça, você precisa comprar remédios para você e sua família. Se o serviço de alguma empresa está deixando a desejar, simplesmente, não use mais essa empresa. Acenda um incenso de benjoin para proteção. No amor: hoje você verá, sem querer, um amor do passado. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: benjoin.

5 – Leão: não pense em fazer regimes malucos e nem procedimentos estéticos porque isso fará mal para sua saúde. Acenda um incenso de âmbar para proteção. No amor: hoje você se lembrará de um amor do passado, portanto, vale à pena entrar em contato com essa pessoa. Cor do dia: prata. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: evite gastos com futilidades hoje. Pois quando chega o final do mês você fica quase na pindaíba. Acenda um incenso de flor de laranjeira ou bergamota para ficar mais racional. No amor: alguém do passado procurará você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 – Libra: não compre nada por Internet hoje porque poderá cair num golpe. As azaléas brotaram na sua cidade e você precisa ficar perto dessas flores porque precisa da energia delas. No amor: nem pense em ter um romance com o chefe porque é cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: não pense em pedir dinheiro emprestado para ex porque será humilhado. Saiba que a verdadeira Magia é transformar o mal em bem. Então acenda um incenso de violeta para a transmutação. No amor: receberá mensagem de alguém do passado. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

9 – Sagitário: hoje você terá dores nas pernas e nos pés. Então procure um profissional em Reflexologia para uma massagem. Para relaxar tome um suco de maracujá e acenda um incenso de maracujá. No amor: peça massagem nos pés para a pessoa amada. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: flor do maracujá.

10 – Capricórnio: terá problemas financeiros no trabalho e a insônia voltará a atacar. Portanto tome um chá de erva-cidreira com camomila. Também acenda um incenso de erva-cidreira em casa e no trabalho. Cor do dia: bege. Perfume do dia: erva-cidreira.

11 – Aquário: se você gosta de cozinhar, invista em algum quitute de moda, como por exemplo: morango do amor. Já se você é artesão, invista em algum objeto artesanal que faz sucesso no momento, como por exemplos: bebê reborn e Labubu. Hoje para manter o pique acenda um incenso de alecrim. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: é hora de se matricular naquele tão sonhado curso. Acenda um incenso de jasmim para a harmonia. No amor: receberá uma mensagem inesperada. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.