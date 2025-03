Confira o seu horóscopo de hoje, 01 de março de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em peixes, a Lua está minguante e o planeta que representa a quarta-feira é Mercúrio, assim o dia está excelente para acender incensos para se conectar melhor com a espiritualidade

1 – Áries: essa quarta-feira está excelente para os arianos fazerem rituais de aberturas de caminhos.

A magia indicada para hoje é a vela em formato de chave, que funciona assim: compre uma vela em formato de chave, em lojas de artigos esotéricos ou com artesãs especializadas, depois acenda a vela em uma praia ou campo de futebol de areia, falando a frase:

“ – Que as portas se abram para mim!”

Em menos de 24 horas, várias portas se abrirão.

Cor do dia: dourado. Perfume do dia: mirra.

2 – Touro: nesse momento você está impedido de exercer algumas atividades vocacionais por causa de problemas familiares. Mas não perca a fé e ore para agradecer e fazer pedidos.

A quarta-feira está ideal para orações de banimento para abrir os seus caminhos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

3 – Gêmeos: você está um tanto pessimista, vendo a vida somente com as cores preto e branco. Então faça o seguinte ritual para a alegria voltar: compre uma vela com as sete cores do arco-íris, acenda numa praia ou num campo de futebol de areia e repita:

“ – Que a alegria e as cores voltem para a minha vida!”

Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: a canceriana acordará com vontade de se reconectar com a sua feminilidade e também de se comunicar com suas ancestrais. Então faça uma oração especialmente para as suas antepassadas.

Além disso é recomendável acender um incenso de rosas em casa ou no trabalho e vela rosa que só pode ser acesa numa praia ou num campo de futebol de areia. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

5 – Leão: o leonino precisa fazer uma oração pela manhã para evitar estresse no trabalho e em casa. Hoje a leonina precisa evitar andar de salto alto para não correr riscos de tropeçar e ter acidentes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: você está acumulando atividades e isso pode gerar estresse. Então, hoje organize as suas ideias. O problema é que você magoou muitos profissionais com quem fez parceria no passado.

Para manter equilíbrio, com inteligência, acenda uma vela em forma de coruja numa praia ou num campo de futebol de areia. Essa vela existe em lojas esotéricas ou com artesãs especializadas. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

7 – Libra: hoje seus chefes ou clientes falarão que você deve fazer cursos para se atualizar. Então escute a voz deles. Aliás, se você não possui tempo, existem muitos cursos virtuais.

Na família: se você é mãe e tem filhos adolescentes, eles estão com dúvida sobre qual carreira seguir. Então tenha um diálogo com eles sobre isso e se for preciso procure um profissional em testes vocacionais. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

8 – Escorpião: você está em dúvida sobre qual profissão seguir e sobre mudança de carreira. Então, procure um especialista em teste vocacional.

Também faça uma reflexão perguntando a si mesmo se vale à pena trocar de emprego. Para ajudar nessa questão: hoje acenda um incenso de verbena em casa ou no trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: verbena.

9 – Sagitário: você está estressado e com a cabeça confusa. Por isso deve desistir de visitar parentes complicados nesse final de semana, se quiser ficar em paz. Tente relaxar ouvindo sua música preferida. Também acenda um incenso de erva-cidreira.

Para evitar a insônia também tome um chá de erva-cidreira antes de dormir. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: erva-cidreira.

10 - Capricórnio: você precisa ter paciência com chefes, clientes e com pessoas que fazem serviços voluntários. Ultimamente todos notaram os seus problemas com a falta de concentração, inclusive a pessoa amada. Mas você pode amenizar isso se acender um incenso.

Então, sem falta, acenda um incenso de alecrim em casa e no trabalho porque ele ajuda na concentração. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: nessa quarta-feira você enfrentará clientes brabos, chefes furiosos e familiares insatisfeitos. Mas isso tem solução. Então ore e acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. Se possível também acenda uma vela de mel na praia ou num campo de futebol de areia, mas nunca acenda em casa. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

12 – Peixes: nessa quarta-feira clientes, chefes, colegas e familiares brigarão com você. Mas mantenha a calma. Assim para relaxar acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.