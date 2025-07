Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: a Lua crescente é excelente para o ariano que deseja começar algum empreendimento ou negócio. No amor: cuidado com golpistas. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: cuidado com colegas de trabalho do signo de libra e com pessoas sedutoras do signo de leão. No amor: conquiste quem você quiser usando perfume de cravo. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: bordô.

3 – Gêmeos: cuidado com ladrões que podem entrar na sua casa ou no ambiente de trabalho. Portanto, coloque câmeras e tenha cachorros grandes. No amor: geminianos com perfume de gardênia ficam irresistíveis. Perfume do dia: gardênia. Cor do dia: carmim.

4 – Câncer: quarta-feira é um dia espiritual. Portanto, aproveite para fazer orações, novenas e rituais. Também é um excelente dia para visitar locais sagrados como: igrejas, templos ou terreiros. No amor: reencontrará um amor do passado. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: a Lua crescente ajuda o leonino nos trabalhos manuais e na arte culinária. Aliás, os melhores artistas plásticos e cozinheiros são do signo de leão. Hoje é um excelente dia para trocar de profissão com o objetivo de trabalhar no que gosta. No amor: leoninos com perfume de sândalo ficam sedutores. Perfume do dia: sândalo. Cor do dia: marfim.

6 – Virgem: hoje levará bronca de chefes, patrões e clientes. Portanto, preste mais atenção no seu trabalho. No amor: para atrair a pessoa ideal, primeiro você tem que se valorizar. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 - Libra: não pense em usar a famosa caneta emagrecedora porque isso fará mal para a sua saúde. Se quiser manter a forma, faça exercícios e coma mais vegetais. No amor: você ganhará um processo contra um ex. Cor do dia: prata. Perfume do dia: âmbar.

8 – Escorpião: nem pense em fazer cirurgia estética porque fará mal para a sua saúde. No amor: não deixe de viver um grande amor por causa de preconceito. Cor do dia: bege. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: acontecerão mudanças no seu serviço. Portanto, podem aumentar as horas de trabalho, o contrato de emprego pode ser modificado pelo patrão ou até mesmo você pode mudar de emprego. Mas isso será feito sem prejuízos e sem traumas. No amor: a gentileza é um pilar importante em qualquer relacionamento. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 – Capricórnio: você poderá mudar de casa, estado ou país por causa de condições financeiras, emprego e estudo. No amor: a pessoa amada está se interessando por outro alguém. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: hortênsia.

11 – Aquário: nesse mês sua clientela ou freguesia diminuirá. Portanto acenda o incenso chamado Chama Cliente. No amor: comer um lanche da tarde com um amigo será maravilhoso. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: dia ideal para começar atividades como: academia, Artes Plásticas, Música e Dança. No amor: leia o poema predileto da pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.