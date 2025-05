Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de maio de 2025, Leia seu signo

Astral

A Lua está nova, o Sol está em touro e o planeta que representa a terça-feira é Marte. Portanto, preste atenção no trabalho para não cometer pequenos erros

1 – Áries: cuidados com brigas no ambiente de trabalho. Hoje para adquirir energia, consuma alimentos com canela. No amor: surgirá uma pessoa traiçoeira que tentará seduzir você com o objetivo de enganar a todos ao seu redor.

Portanto: cuidado!

Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

2 – Touro: pare de procrastinar e termine todos os seus trabalhos hoje. Pois se fizer isso, será bem sucedido e evitará prejuízos. No amor: a pessoa amada está prejudicando suas finanças. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: invejosos querem destruir seu trabalho com fofocas e difamações. Mas fique firme porque seus protetores espirituais estão em alerta. No amor: invejosos estão querendo gerar intrigas na pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: finalize todas as suas tarefas hoje para evitar prejuízos e reclamações. No amor: a pessoa amada está chateada com o comportamento dos filhos. Portanto, conversem sobre isso. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: para não levar broncas, cuidado para não chegar atrasado no trabalho. No amor: a pessoa amada está vigiando o seu celular. Inclusive pode ter um aplicativo espião dentro do aparelho. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: hoje farão fofocas no seu ambiente de trabalho, mas logo os fofoqueiros serão desmascarados. No amor: vários pretendentes querem sair com você, mas a sua pessoa ainda não percebeu isso. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: se você quiser ficar nesse emprego ou atividade, estude tudo o que seus chefes ou clientes pediram. Mas não esqueça de mostrar a eles tudo o que você está estudando. Na família: um dos seus filhos está com problemas na escola. No amor: a pessoa amada está preocupada com a família. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: hoje receberá elogios de todos os lados: no trabalho, na escola e na família. No amor: a pessoa amada estará carinhosa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

9 – Sagitário: durante a semana você está com uma pequena parte do tempo livre. Então preencha esse tempo exercendo algum serviço ou estudando algo da sua área. Pois estas atitudes trarão dinheiro e sucesso. Lembre-se daquele ditado:

“Cabeça vazia é oficina do inimigo.”

Cor do dia: oliva. Perfume do dia: gardênia.

10 - Capricórnio: hoje será um dia estressante. Pois o ônibus quebrará ou o automóvel terá problemas no trânsito. No amor: a pessoa amada ainda está carente de atenção. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: você ainda estará com um pouco de sintoma de resfriado. Assim tome chá de gengibre, pela manhã, para garantir a voz. Já à tarde e à noite tome chás de hortelã e capim-limão. No amor: receberá elogios de várias pessoas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

12 – Peixes: no trabalho, não dê bola para as críticas negativas de colegas invejosos. Aliás, as únicas pessoas que você deve agradar são chefes, patrões e clientes. No amor: tem um vizinho de olho em você. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.