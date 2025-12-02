Confira o seu horóscopo de hoje, 02/12 de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a sexta é Vênus

1 – Áries: se você tem vontade de ajudar pessoas nesse Natal, então sinta-se livre para começar agora mesmo!

No amor: você estará mais preocupado em fazer amizades e isso é excelente. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: aproveite para mudar o visual hoje que é Lua crescente. No amor: seus pretendentes ficam mais amáveis na época de Natal, então aproveite essa oportunidade. Tome banho com pétalas de camomila para limpar as energias. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: não tome bebidas com álcool hoje, pois você tende a se exaltar e a fazer besteira. Não marque encontro com pessoas que você só conhece por Internet porque correrá perigo.

No amor: seu sonho é ser mais sedutor, por isso preparei uma simpatia que deve ser feita nessa sexta-feira de Lua crescente. Prepare uma banheira ou bacia grande. Então encha o recipiente de água morna.

Após isso coloque pétalas de rosas e canela. Assim entre na banheira ou bacia e tome banho. O resultado será maravilhoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

4 – Câncer: hoje você estará exaltado precisando de uma magia para se acalmar. Então existe uma simpatia que deixa o canceriano calmo e sereno, que funciona assim: coloque água morna numa banheira ou bacia gigante. Após isso coloque pétalas de alfazema com cravo da índia.

Depois entre na banheira ou bacia e tome banho com essa água. Essa simpatia trará leveza a sua alma. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: não saia para a balada hoje porque corre o risco de sofrer acidente de carro e de um ex ciumento aparecer no meio da festa e estragar tudo.

Na família: se você é mãe, precisa fiscalizar as lições de casa dos seus filhos e realizar as tarefas com eles porque o resultado será maravilhoso e as crianças se sentirão mais seguras. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: você acordará com tosse, espirros, dor de cabeça e sintomas de resfriado. Portanto tome chás de: hortelã e erva-doce. Na família: conflitos com pais e sogra.

Essa sexta-feira de Lua crescente é ideal para banho de proteção, o recomendado é esse: numa banheira ou bacia gigante, coloque água morna, depois ponha erva-doce e folhas de hortelã. Após isso entre na banheira ou na bacia e se banhe com essa água. Pois se sentirá leve depois dessa simpatia. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

7 – Libra: cuidado para não implicar com pessoas à toa. No trabalho: geralmente librianos tendem a implicar com taurinos no ambiente de trabalho. Então, para evitar confusão, fique longe de colegas do signo de touro. Pois se brigar com algum taurino, correrá o risco de perder o emprego e não conseguir arrumar outro melhor. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

8 – Escorpião: colegas invejosos e a própria concorrência farão fofocas para seu chefe e clientes no trabalho. Mas não esquente a cabeça, pois ficará na cara que essas pessoas estão erradas.

Na família: fiscalize a lição de casa dos seus filhos e realize as tarefas com eles, pois assim as crianças se sentirão mais seguras. Se você é jovem, existe o risco de engravidar hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: comece o dia fazendo exercícios, como exemplo: corrida ao ar livre. Pois isso trará mais disposição para o trabalho. Aliás você perdeu muitos clientes porque acham que a sua pessoa tem cara amarrada. Mas, com exercícios físicos, antes do batente, isso melhorará.

Conhecidos estão sofrendo por causa do excesso de chuvas e isso afetará você de alguma forma. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

10 - Capricórnio: hoje você sentirá enjoos e tonturas que podem ser sintomas de alguns probleminhas. Aliás, a cegonha está rondando você ou alguém da sua família.

Se você é jovem está num período muito fértil e pode engravidar. No trabalho: não compartilhe suas senhas e nem seus códigos bancários ou de serviços digitais com ninguém. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: na sua cidade há um excesso de chuvas que está atrapalhando seu trabalho. Portanto, foque também nas vendas e nos serviços virtuais.

Mesmo assim terá problemas com as entregas de alguns produtos. Na família: se você é mãe, seu filho pode se machucar na escola. Mas não será nada de grave. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: invista nos seus dons artísticos e nas suas habilidades manuais, pois eles serão sua segunda fonte de renda. Hoje você acordou com saudades da comida caseira da vovó.

Então não perca tempo e reproduza essa receita na sua cozinha. Pois sentirá uma paz de espírito depois disso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.