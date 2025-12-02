Confira o seu horóscopo de hoje, 02/12 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: os astros mandam uma dica para o ariano enfeitar a árvore de Natal: coloque palavras de sentimentos ou coisas que você deseja para ano que vem pendurados na árvore, pois é uma simpatia poderosa. No amor: hoje você precisa levar o espírito de Natal para a pessoa amada.
Acenda incenso de gardênia para ficar mais sedutor. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.
2 – Touro: hoje terá que enfrentar a inveja de colegas de trabalho e parentes. No amor: não ligue para fofocas que falam sobre a pessoa amada. Tome banho com pétalas de magnólia para ficar mais atraente. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.
3 – Gêmeos: hoje você estará criativo. Além disso, nesse final de ano a sua pessoa estará realizando um sonho de infância. Então siga em frente e não dê bola para críticas negativas. Nessa terça, seus sonhos estarão cada vez mais perto. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: petúnia.
4 – Câncer: hoje você sentirá sintomas de resfriado e terá vontade de desistir de alguns dos seus sonhos. Portanto tome chá de capim-limão e não desista dos seus objetivos. Além disso, você não nasceu para nadar, nadar e morrer na praia. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.
5 – Leão: nessa terça-feira você estará um pouco preguiçoso. Mas precisará disfarçar isso no seu trabalho principalmente para chefes e colegas. Então tome um suco de laranja para se animar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.
6 – Virgem: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Portanto, abra um sorriso. Na família: uma pessoa idosa entrará em crise de saúde novamente. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.
7 – Libra: se você é mãe, seu filho está aprontando na escola. Então será necessário recorrer à ajuda de um profissional em Psicologia. No amor: a pessoa amada estará estranha, mas para evitar confusões será melhor ficar em silêncio. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
8 – Escorpião: no trabalho você terá dificuldades em exercer uma tarefa. Mas não peça ajuda aos seus colegas porque eles são invejosos e podem usar isso contra você. Porém poderá pedir esse mesmo auxílio aos amigos de confiança e de longa que não trabalham no mesmo ambiente que o seu. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: margarida.
9 – Sagitário: você está cada vez mais perto de realizar seu sonho de trabalhar no exterior. Cuidado ao andar na rua, pois um cachorro poderá morder você. No amor: hoje a pessoa amada estará misteriosa. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma floral.
10 - Capricórnio: nessa terça-feira você encontrará ofertas em estabelecimentos físicos como mercados e lojas. Porém isso não vale para o ambiente virtual. Hoje seus animais de estimação poderão estar doentes ou com depressão. No amor: um freguês está apaixonado por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.
11 – Aquário: hoje você sentirá um pouco de fraqueza. Portanto se alimente melhor e nem pense em fazer regime. Por isso coma frutas e verduras. Além disso, você não deverá pular nenhuma refeição. No amor: alguém que mora ou trabalha perto do seu serviço está apaixonado por você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.
12 – Peixes: nessa terça-feira uma pessoa infeliz tentará colocar você para baixo. Mas você não deve dar bola para críticas negativas. No amor: um vizinho está interessado em você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.