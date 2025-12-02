Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 02/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a terça é Marte

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

02/12/2025 - 00h02
1 – Áries: os astros mandam uma dica para o ariano enfeitar a árvore de Natal: coloque palavras de sentimentos ou coisas que você deseja para ano que vem pendurados na árvore, pois é uma simpatia poderosa. No amor: hoje você precisa levar o espírito de Natal para a pessoa amada.

Acenda incenso de gardênia para ficar mais sedutor. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: hoje terá que enfrentar a inveja de colegas de trabalho e parentes. No amor: não ligue para fofocas que falam sobre a pessoa amada. Tome banho com pétalas de magnólia para ficar mais atraente. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

3 – Gêmeos: hoje você estará criativo. Além disso, nesse final de ano a sua pessoa estará realizando um sonho de infância. Então siga em frente e não dê bola para críticas negativas. Nessa terça, seus sonhos estarão cada vez mais perto. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: petúnia.

4 – Câncer: hoje você sentirá sintomas de resfriado e terá vontade de desistir de alguns dos seus sonhos. Portanto tome chá de capim-limão e não desista dos seus objetivos. Além disso, você não nasceu para nadar, nadar e morrer na praia. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

5 – Leão: nessa terça-feira você estará um pouco preguiçoso. Mas precisará disfarçar isso no seu trabalho principalmente para chefes e colegas. Então tome um suco de laranja para se animar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Portanto, abra um sorriso. Na família: uma pessoa idosa entrará em crise de saúde novamente. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: se você é mãe, seu filho está aprontando na escola. Então será necessário recorrer à ajuda de um profissional em Psicologia. No amor: a pessoa amada estará estranha, mas para evitar confusões será melhor ficar em silêncio. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: no trabalho você terá dificuldades em exercer uma tarefa. Mas não peça ajuda aos seus colegas porque eles são invejosos e podem usar isso contra você. Porém poderá pedir esse mesmo auxílio aos amigos de confiança e de longa que não trabalham no mesmo ambiente que o seu. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: você está cada vez mais perto de realizar seu sonho de trabalhar no exterior. Cuidado ao andar na rua, pois um cachorro poderá morder você. No amor: hoje a pessoa amada estará misteriosa. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: nessa terça-feira você encontrará ofertas em estabelecimentos físicos como mercados e lojas. Porém isso não vale para o ambiente virtual. Hoje seus animais de estimação poderão estar doentes ou com depressão. No amor: um freguês está apaixonado por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

11 – Aquário: hoje você sentirá um pouco de fraqueza. Portanto se alimente melhor e nem pense em fazer regime. Por isso coma frutas e verduras. Além disso, você não deverá pular nenhuma refeição. No amor: alguém que mora ou trabalha perto do seu serviço está apaixonado por você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: nessa terça-feira uma pessoa infeliz tentará colocar você para baixo. Mas você não deve dar bola para críticas negativas. No amor: um vizinho está interessado em você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.

Confira o seu horóscopo de hoje 28/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a sexta é Vênus

28/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: se você tem vontade de ajudar pessoas nesse Natal, então sinta-se livre para começar agora mesmo!

No amor: você estará mais preocupado em fazer amizades e isso é excelente. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: aproveite para mudar o visual hoje que é Lua crescente. No amor: seus pretendentes ficam mais amáveis na época de Natal, então aproveite essa oportunidade. Tome banho com pétalas de camomila para limpar as energias. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: não tome bebidas com álcool hoje, pois você tende a se exaltar e a fazer besteira. Não marque encontro com pessoas que você só conhece por Internet porque correrá perigo.

No amor: seu sonho é ser mais sedutor, por isso preparei uma simpatia que deve ser feita nessa sexta-feira de Lua crescente. Prepare uma banheira ou bacia grande. Então encha o recipiente de água morna.

Após isso coloque pétalas de rosas e canela. Assim entre na banheira ou bacia e tome banho. O resultado será maravilhoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

4 – Câncer: hoje você estará exaltado precisando de uma magia para se acalmar. Então existe uma simpatia que deixa o canceriano calmo e sereno, que funciona assim: coloque água morna numa banheira ou bacia gigante. Após isso coloque pétalas de alfazema com cravo da índia.

Depois entre na banheira ou bacia e tome banho com essa água. Essa simpatia trará leveza a sua alma. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: não saia para a balada hoje porque corre o risco de sofrer acidente de carro e de um ex ciumento aparecer no meio da festa e estragar tudo.

Na família: se você é mãe, precisa fiscalizar as lições de casa dos seus filhos e realizar as tarefas com eles porque o resultado será maravilhoso e as crianças se sentirão mais seguras. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: você acordará com tosse, espirros, dor de cabeça e sintomas de resfriado. Portanto tome chás de: hortelã e erva-doce. Na família: conflitos com pais e sogra.

Essa sexta-feira de Lua crescente é ideal para banho de proteção, o recomendado é esse: numa banheira ou bacia gigante, coloque água morna, depois ponha erva-doce e folhas de hortelã. Após isso entre na banheira ou na bacia e se banhe com essa água. Pois se sentirá leve depois dessa simpatia. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

7 – Libra: cuidado para não implicar com pessoas à toa. No trabalho: geralmente librianos tendem a implicar com taurinos no ambiente de trabalho. Então, para evitar confusão, fique longe de colegas do signo de touro. Pois se brigar com algum taurino, correrá o risco de perder o emprego e não conseguir arrumar outro melhor. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

8 – Escorpião: colegas invejosos e a própria concorrência farão fofocas para seu chefe e clientes no trabalho. Mas não esquente a cabeça, pois ficará na cara que essas pessoas estão erradas.

Na família: fiscalize a lição de casa dos seus filhos e realize as tarefas com eles, pois assim as crianças se sentirão mais seguras. Se você é jovem, existe o risco de engravidar hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: comece o dia fazendo exercícios, como exemplo: corrida ao ar livre. Pois isso trará mais disposição para o trabalho. Aliás você perdeu muitos clientes porque acham que a sua pessoa tem cara amarrada. Mas, com exercícios físicos, antes do batente, isso melhorará.

Conhecidos estão sofrendo por causa do excesso de chuvas e isso afetará você de alguma forma. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

10 - Capricórnio: hoje você sentirá enjoos e tonturas que podem ser sintomas de alguns probleminhas. Aliás, a cegonha está rondando você ou alguém da sua família.

Se você é jovem está num período muito fértil e pode engravidar. No trabalho: não compartilhe suas senhas e nem seus códigos bancários ou de serviços digitais com ninguém. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: na sua cidade há um excesso de chuvas que está atrapalhando seu trabalho. Portanto, foque também nas vendas e nos serviços virtuais.

Mesmo assim terá problemas com as entregas de alguns produtos. Na família: se você é mãe, seu filho pode se machucar na escola. Mas não será nada de grave. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: invista nos seus dons artísticos e nas suas habilidades manuais, pois eles serão sua segunda fonte de renda. Hoje você acordou com saudades da comida caseira da vovó.

Então não perca tempo e reproduza essa receita na sua cozinha. Pois sentirá uma paz de espírito depois disso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 27/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quinta é Saturno

27/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: se você trabalha com vendas, hoje será um excelente dia. Mas cuidado com sócios porque eles tentarão passar o golpe em você. No amor: controle o seu ciúme. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: fique de olho em parentes fofoqueiros e em colegas de trabalho invejosos. No amor: se pedir alguém em namoro hoje, terá sorte. Tome banho com pétalas de jasmim para a autoestima. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: nessa quinta-feira você poderá perder um animal de estimação e esquecer um objeto precioso na rua ou no trabalho. Portanto, preste atenção. No trabalho: se você realizar artesanatos manuais, ele será sua segunda fonte de renda. Pois fará sucesso. Cor do dia: azul. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: os vizinhos e colegas de trabalho terão maus comportamentos. Mas não discuta com eles. Porém existem pessoas que pediram dinheiro emprestado ou compraram seus produtos e não pagaram até hoje.

O problema é que essas pessoas são malandras, com caras de inocentes e estão enrolando você. Portanto, cobre os safados sem dó. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: algum eletrodoméstico dará problemas em casa ou no trabalho. Além disso, precisará tomar cuidado com acidentes na rua. Se você é mãe ou responsável por algum menor de idade, a sua pessoa precisa fazer as tarefas de casa juntos com os pequenos. Pois eles são carentes desse tipo de acompanhamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: um suspeito tentará entrar na sua residência ou no seu trabalho. Portanto, coloque as câmeras em ação e reforce sua segurança. No amor: surgirá um pretendente com vida financeira boa. Na família: um parente idoso falecerá brevemente. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: se receber o salário hoje, dê prioridade para comida e para os pagamentos dos boletos com os serviços necessários para a sobrevivência.

Pois se gastar em futilidades, terá consequências ruins. No trabalho: hoje receberá elogios de patrão e clientes. Porém, cuidado ao sair na rua porque um cachorro poderá morder você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com objetos delicados. Pois você poderá quebrar coisas sem querer. No trabalho: conflitos com chefes e clientes poderão acontecer. Na família: as crianças poderão acordar com sintomas de resfriado. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: se você sonha em ter uma horta no quintal ou plantar vegetais frutíferos em vasos no seu apartamento, a hora é agora, pois a Lua está nova.

Mas pare de se intrometer na vida de vizinhos e de familiares. Aliás você já se ferrou por isso no passado. Então deve evitar o mesmo erro agora. Cor do dia: anil. Perfume do dia: talco.

10 - Capricórnio: se você é uma capricorniana jovem, precisa tomar cuidado para não engravidar hoje, a não ser que você queira. Pois os astros estão vendo sua família aumentar. Ao andar pela rua, preste atenção para evitar sustos. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: hoje um animal abandonado cruzará o seu caminho e mesmo tento bichinhos em casa, a melhor solução é adotar. Pois animais são anjos.

Nessa quinta-feira alguns clientes e colegas de trabalho tentarão passar a perna em você. Portanto, cuidado. No amor: você se lembrará de uma paixão do passado e a imagem dela surgirá do nada nas suas redes. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje escute sua música preferida e coisas mágicas acontecerão. Se você é mãe ou avó, terá uma surpresa ao conversar com as crianças sobre a escola. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

