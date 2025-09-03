Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de setembro de 2025. Leia seu signo

Áries
Hoje o Universo mandará uma oportunidade para você ser famoso. Só não desperdice essa chance.
No amor: corra atrás de quem corre atrás de você.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: almíscar.
Touro
Você terá conflitos com colegas de trabalho. Acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: faça uma declaração romântica para conquistar a pessoa amada.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.
Gêmeos
Um invejoso fez um trabalho espiritual contra você. Faça orações e acenda incenso de arruda.
No amor: não grite com a pessoa amada.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.
Câncer
A quarta-feira é regida por Mercúrio, o planeta da comunicação. Muitas religiões fazem preces e rituais nesse dia. Aproveite para ir a templos, igrejas ou terreiros.
No amor: a pessoa amada estará maçante, então tenha paciência.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.
Leão
Hoje você receberá elogios de patrões, clientes e até vizinhos. Mas cuidado com assaltos, principalmente em pontos de ônibus e ruas desertas. Acenda incenso de guiné para proteção, pois os ladrões não dormem.
No amor: um beijo poderá mudar tudo.
Cor do dia: verde-limão.
Perfume do dia: guiné.
Virgem
Você mudará de casa ou de emprego em breve.
Na família: se tem filhos adolescentes ou jovens, prepare-se: será avó ou avô em pouco tempo.
No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.
Libra
Um cliente discutirá com você na frente de todos. Além disso, poderão tentar aplicar o golpe do PIX. Mantenha a calma.
Na família: conflitos com crianças ou adolescentes. Acenda incenso de lavanda para proteção.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.
Escorpião
Cuidado com a alimentação, pois há risco de problemas estomacais. Evite frituras e consuma mais legumes. Tome chá de boldo, losna ou carqueja para melhorar.
No amor: a libido estará baixa, acenda incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.
Sagitário
Não brigue por causa de política, isso poderá prejudicá-lo até no trabalho. Quarta-feira é um dia espiritual, então frequente lugares sagrados.
Tenha também uma violeta na janela para afastar maus espíritos. Lembre-se: o segredo da magia é a transmutação.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.
Capricórnio
Você acordará triste, desanimado e cansado. Acenda incenso de pitanga — o suco de pitanga também faz bem.
No amor: se for casado, prepare-se para discussões em casa.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.
Aquário
O dia começará com cansaço. Acenda incenso de alecrim.
No amor: um ex voltará a persegui-lo; avise seus amigos sobre isso.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.
Peixes
Excelente dia para se matricular em cursos culturais como Música, Artes Plásticas ou Teatro.
No amor: a pessoa amada apresentará ciúme excessivo e comportamento abusivo. Reflita sobre esse relacionamento.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.