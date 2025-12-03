Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 03/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a quarta-feira é Mercúrio

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

03/12/2025 - 00h02
Continue lendo...

1 – Áries: você tem vontade de distribuir brinquedos para crianças carentes no Natal. Então faça uma campanha para arrecadar os brinquedos, pois caridade também é uma forma de ser feliz.

No amor: procure se relacionar com pessoas com os mesmos gostos que os seus. Acenda incenso de benjoim para atrair a pessoa ideal. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: você receberá uma surpresa hoje. No amor: não discuta com a pessoa amada, pois para evitar confusões é melhor deixar ela falando sozinha. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: saia para admirar a decoração de Natal e você verá a resposta para uma dúvida sua dentro dessa mesma decoração. No amor: a pessoa amada está desconfiada de você. Acenda incenso de patchuli para proteção. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: quarta-feira é o dia ideal para o canceriano frequentar lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. Então, hoje, vá a um lugar espiritualizado de sua preferência.

Esse dia também é excelente para o canceriano fazer compras. Pois seus produtos preferidos estarão em ofertas e promoções. Cores do dia: pérola e marfim. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: hoje enfrentará conflitos na família, no local de trabalho e na vizinhança. Mas não reaja às provocações porque seus inimigos querem que você perca a cabeça para depois chamarem você de louco. Cuidado ao andar na rua porque poderá escorregar. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

6 – Virgem: cuidado porque seu animal de estimação poderá fugir de casa. Portanto, fique de olho. Mesmo assim hoje você poderá encontrar algo interessante na rua que, realmente, não tem dono.

Então, se isso acontecer agradeça ao universo. Nessa quarta-feira a ajuda virá de quem você menos imagina. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: algum eletrodoméstico quebrará na sua casa ou no trabalho. Mas valerá à pena levar para o conserto. Cuidado ao andar na rua, pois poderá ser atacado por algum animal brabo. Na família: seus filhos estarão malcriados. Portanto, chame a atenção deles. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

8 – Escorpião: hoje você terá problemas com a eletricidade da sua casa. Aliás, uma lâmpada poderá queimar. Isso é problema elétrico misturado com olho gordo. Portanto, cuidado com quem você coloca na sua casa ou no seu trabalho. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: o sagitariano terá transtornos com algum eletrodoméstico, que poderá estragar. Alguma parte da casa ou do trabalho poderá apresentar algum problema. Por exemplo: algum vidro pode quebrar ou alguma porta pode enguiçar.

Hoje é dia ideal para fazer orações e rituais contra inveja no trabalho e no lar. Portanto, por enquanto, não receba nem parentes na sua casa. Um ritual que sempre dá certo para o sagitariano, é colocar punhados de sal grosso nos cantos da casa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

10 - Capricórnio: um animal desconhecido aparecerá na sua casa ou no seu trabalho. Então, adote, mesmo que tenha outros bichos. Pois animais são anjos enviados pelo Universo com a missão de proteger você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, você receberá uma proposta comercial interessante. Cuidado com as chuvas porque elas podem causar prejuízo no seu lar e no seu trabalho. Hoje seu carro ou o ônibus, que você pega, poderá dar problemas. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: hoje você ainda estará com um pouco de dor de garganta. Portanto tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva. Na família: seu animal de estimação fará uma surpresa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 29/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege o sábado é Saturno

29/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: não saia para baladas hoje porque haverá confusão e você pode se machucar. Aproveite o dia para fazer decorações de Natal. No amor: passeie de mãos dadas com a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: você precisa da energia de uma festa de criança hoje que pode ser aniversário. No amor: cuidado com fofoqueiros. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

3 – Gêmeos: aceite convites para eventos e festas. Pois você brilhará. Mas não aceite bebidas com álcool, pois pessoas ruins podem tirar proveito disso. Também evite ir para praias e rios, pois corre o risco de pegar virose e de ser mordido pelo mosquito da dengue. Na família: você descobrirá um segredo surpreendente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: hoje você sentirá dores nos músculos e nos ossos. Então procure um massagista. Apesar disso, sentirá vontade de realizar trabalhos manuais como: artesanato, tricô, crochê e artes plásticas. Portanto, vá em frente porque os trabalhos manuais funcionam como uma terapia para você. No amor: cuidado com traições. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: aproveite o dia para visitar algum monumento histórico na sua cidade e lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. No amor e na amizade: você está iludindo algum taurino e ele está prestes a descobrir. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: não saia nesse final de semana, pois você precisará de dinheiro para pagar dívidas e remédios. Na família: se você é mãe, seu filho apresentará febre e sintomas de resfriados. Portanto, leve o pequeno ao posto de saúde. Também dê chás como: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor: capim-limão. Perfume: capim-limão.

7 – Libra: cuidado ao andar na rua, pois um cachorro tentará morder você. Hoje é um excelente dia para praticar esportes. Pois você fará sucesso. No amor: um ex ciumento continua rondando o seu espaço. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: não vá para baladas hoje, pois seus adversários planejaram uma cilada para você. A melhor solução é passar o final de semana em casa curtindo a família e os animais de estimação.

Na família: se você tem filhos converse com eles sobre a importância de estudar e sobre como era a sua época de estudante, sem esquecer de contar histórias divertidas sobre isso para eles. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: Nesse final de semana procure ir a alguma atividade cultural como: teatro, cinema e saraus. Aliás, você fará um excelente networking  e novos clientes se participar de um sarau. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamentos porque é cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 - Capricórnio: pare de culpar os outros pelos erros que são seus. No trabalho: não confie na memória e anote todas as tarefas num papel. Na família: se você é mãe, seus filhos estarão rebeldes querendo ir para lugares que você não aprova. Portanto, se imponha. Cor do dia: pink. Perfume do dia: tulipa ou petúnia.

11 – Aquário: excelente dia para tomar um lanche ou um café com amigos que você não vê há anos. Aliás, você se surpreenderá com as novidades. No trabalho: será um dia com bastante clientela e também com muitos lucros. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: aproveite o final de semana para passar com as crianças da sua família com programação divertida como: circo, teatro de bonecos, shows infantis e aniversário de amiguinhos. No amor: reencontrará um amor do passado. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 28/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a sexta é Vênus

28/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: se você tem vontade de ajudar pessoas nesse Natal, então sinta-se livre para começar agora mesmo!

No amor: você estará mais preocupado em fazer amizades e isso é excelente. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: aproveite para mudar o visual hoje que é Lua crescente. No amor: seus pretendentes ficam mais amáveis na época de Natal, então aproveite essa oportunidade. Tome banho com pétalas de camomila para limpar as energias. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: não tome bebidas com álcool hoje, pois você tende a se exaltar e a fazer besteira. Não marque encontro com pessoas que você só conhece por Internet porque correrá perigo.

No amor: seu sonho é ser mais sedutor, por isso preparei uma simpatia que deve ser feita nessa sexta-feira de Lua crescente. Prepare uma banheira ou bacia grande. Então encha o recipiente de água morna.

Após isso coloque pétalas de rosas e canela. Assim entre na banheira ou bacia e tome banho. O resultado será maravilhoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

4 – Câncer: hoje você estará exaltado precisando de uma magia para se acalmar. Então existe uma simpatia que deixa o canceriano calmo e sereno, que funciona assim: coloque água morna numa banheira ou bacia gigante. Após isso coloque pétalas de alfazema com cravo da índia.

Depois entre na banheira ou bacia e tome banho com essa água. Essa simpatia trará leveza a sua alma. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: não saia para a balada hoje porque corre o risco de sofrer acidente de carro e de um ex ciumento aparecer no meio da festa e estragar tudo.

Na família: se você é mãe, precisa fiscalizar as lições de casa dos seus filhos e realizar as tarefas com eles porque o resultado será maravilhoso e as crianças se sentirão mais seguras. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: você acordará com tosse, espirros, dor de cabeça e sintomas de resfriado. Portanto tome chás de: hortelã e erva-doce. Na família: conflitos com pais e sogra.

Essa sexta-feira de Lua crescente é ideal para banho de proteção, o recomendado é esse: numa banheira ou bacia gigante, coloque água morna, depois ponha erva-doce e folhas de hortelã. Após isso entre na banheira ou na bacia e se banhe com essa água. Pois se sentirá leve depois dessa simpatia. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

7 – Libra: cuidado para não implicar com pessoas à toa. No trabalho: geralmente librianos tendem a implicar com taurinos no ambiente de trabalho. Então, para evitar confusão, fique longe de colegas do signo de touro. Pois se brigar com algum taurino, correrá o risco de perder o emprego e não conseguir arrumar outro melhor. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

8 – Escorpião: colegas invejosos e a própria concorrência farão fofocas para seu chefe e clientes no trabalho. Mas não esquente a cabeça, pois ficará na cara que essas pessoas estão erradas.

Na família: fiscalize a lição de casa dos seus filhos e realize as tarefas com eles, pois assim as crianças se sentirão mais seguras. Se você é jovem, existe o risco de engravidar hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: comece o dia fazendo exercícios, como exemplo: corrida ao ar livre. Pois isso trará mais disposição para o trabalho. Aliás você perdeu muitos clientes porque acham que a sua pessoa tem cara amarrada. Mas, com exercícios físicos, antes do batente, isso melhorará.

Conhecidos estão sofrendo por causa do excesso de chuvas e isso afetará você de alguma forma. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

10 - Capricórnio: hoje você sentirá enjoos e tonturas que podem ser sintomas de alguns probleminhas. Aliás, a cegonha está rondando você ou alguém da sua família.

Se você é jovem está num período muito fértil e pode engravidar. No trabalho: não compartilhe suas senhas e nem seus códigos bancários ou de serviços digitais com ninguém. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: na sua cidade há um excesso de chuvas que está atrapalhando seu trabalho. Portanto, foque também nas vendas e nos serviços virtuais.

Mesmo assim terá problemas com as entregas de alguns produtos. Na família: se você é mãe, seu filho pode se machucar na escola. Mas não será nada de grave. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: invista nos seus dons artísticos e nas suas habilidades manuais, pois eles serão sua segunda fonte de renda. Hoje você acordou com saudades da comida caseira da vovó.

Então não perca tempo e reproduza essa receita na sua cozinha. Pois sentirá uma paz de espírito depois disso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

