Confira o seu horóscopo de hoje 03/12 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: você tem vontade de distribuir brinquedos para crianças carentes no Natal. Então faça uma campanha para arrecadar os brinquedos, pois caridade também é uma forma de ser feliz.

No amor: procure se relacionar com pessoas com os mesmos gostos que os seus. Acenda incenso de benjoim para atrair a pessoa ideal. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: você receberá uma surpresa hoje. No amor: não discuta com a pessoa amada, pois para evitar confusões é melhor deixar ela falando sozinha. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: saia para admirar a decoração de Natal e você verá a resposta para uma dúvida sua dentro dessa mesma decoração. No amor: a pessoa amada está desconfiada de você. Acenda incenso de patchuli para proteção. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: quarta-feira é o dia ideal para o canceriano frequentar lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. Então, hoje, vá a um lugar espiritualizado de sua preferência.

Esse dia também é excelente para o canceriano fazer compras. Pois seus produtos preferidos estarão em ofertas e promoções. Cores do dia: pérola e marfim. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: hoje enfrentará conflitos na família, no local de trabalho e na vizinhança. Mas não reaja às provocações porque seus inimigos querem que você perca a cabeça para depois chamarem você de louco. Cuidado ao andar na rua porque poderá escorregar. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

6 – Virgem: cuidado porque seu animal de estimação poderá fugir de casa. Portanto, fique de olho. Mesmo assim hoje você poderá encontrar algo interessante na rua que, realmente, não tem dono.

Então, se isso acontecer agradeça ao universo. Nessa quarta-feira a ajuda virá de quem você menos imagina. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: algum eletrodoméstico quebrará na sua casa ou no trabalho. Mas valerá à pena levar para o conserto. Cuidado ao andar na rua, pois poderá ser atacado por algum animal brabo. Na família: seus filhos estarão malcriados. Portanto, chame a atenção deles. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

8 – Escorpião: hoje você terá problemas com a eletricidade da sua casa. Aliás, uma lâmpada poderá queimar. Isso é problema elétrico misturado com olho gordo. Portanto, cuidado com quem você coloca na sua casa ou no seu trabalho. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: o sagitariano terá transtornos com algum eletrodoméstico, que poderá estragar. Alguma parte da casa ou do trabalho poderá apresentar algum problema. Por exemplo: algum vidro pode quebrar ou alguma porta pode enguiçar.

Hoje é dia ideal para fazer orações e rituais contra inveja no trabalho e no lar. Portanto, por enquanto, não receba nem parentes na sua casa. Um ritual que sempre dá certo para o sagitariano, é colocar punhados de sal grosso nos cantos da casa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

10 - Capricórnio: um animal desconhecido aparecerá na sua casa ou no seu trabalho. Então, adote, mesmo que tenha outros bichos. Pois animais são anjos enviados pelo Universo com a missão de proteger você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, você receberá uma proposta comercial interessante. Cuidado com as chuvas porque elas podem causar prejuízo no seu lar e no seu trabalho. Hoje seu carro ou o ônibus, que você pega, poderá dar problemas. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: hoje você ainda estará com um pouco de dor de garganta. Portanto tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva. Na família: seu animal de estimação fará uma surpresa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.