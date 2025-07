Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: as portas se abriram para você hoje no segmento que você mais precisa. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens porque poderá sofrer golpes financeiros. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

2 – Touro: você está com problemas intestinais. Então tome chá de losna ou boldo ou carqueja. No amor: mande mensagens amorosas para a pessoa que deseja conquistar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: terá um pequeno problema na garganta devido ao tempo. Então tome chá de gengibre que logo melhorará. No amor: faça uma dança sensual para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: nessa sexta-feira acordará rouco ou com dor de garganta. Portanto, faça carcarejo com malva. No amor: a pessoa amada fará uma surpresa para você. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: cuidado ao andar na rua porque poderá tropeçar. Se for dirigir, observe se o automóvel está em boas condições porque há riscos de acidente.

Ao pegar ônibus sente no meio porque é mais seguro. No amor: existem mais de três pessoas interessadas em você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje levará bronca de chefes e clientes. Então para espantar o pessimismo acenda incenso de canela em casa e no trabalho. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 - Libra: cuidado com assaltos e acidentes perto da sua casa. Ao atravessar a rua preste atenção no sinaleiro e olhe para os dois lados. No amor: um ex seu fez perfis fakes, na Internet, para espionar suas atividades virtuais. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

8 – Escorpião: cuidado com inveja de colegas de trabalho e de escola. Por isso acenda incenso de arruda. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: abra qualquer livro de forma aleatória e a resposta para suas dúvidas estará na página que abrir. Pode ser qualquer livro, de sua preferência, até mesmo a Bíblia. No amor: compre roupas íntimas sensuais para aquecer a relação. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

10 – Capricórnio: hoje você poderá achar um objeto perdido na rua, se tiver nome devolva ao dono, mas se não tiver agradeça ao Universo e tome isso como um presente.

No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada, pois isso será uma maneira de acender a chama da paixão. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11 – Aquário: hoje você acordará com uma sensação de que não está conseguindo dar conta da vida. Então faça uma oração ao Universo e acenda um incenso de alecrim. No amor: uma pessoa bem de vida convidará você para sair. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: receberá elogios de patrões, chefes e clientes. No amor: prepare a comida preferida da pessoa amada no jantar e deixe a magia acontecer. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.