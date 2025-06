Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: excelente dia para iniciar qualquer curso e começar uma carreira de palestrante. Aliás, arianos são excelentes palestrantes. Coloque um lírio branco na porta da sua casa e do seu trabalho para espantar energias negativas. Se o lírio morrer, é mal sinal. Também acenda um incenso de lírio. No amor: uma pessoa está com ciúmes de você, portanto, fuja. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírio.

2 – Touro: prepare-se porque dias de angústia estão chegando. Mas tenha fé. Também acenda um incenso de rosa. No amor: se está interessado em alguém, então se aproxime dessa pessoa mesmo que seja em ambiente virtual. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

3 – Gêmeos: hoje invejosos tentarão puxar briga com você. Mas não entre na onda deles porque o que essas pessoas querem é acusar você de desequilíbrio emocional. Já para conseguir prosperidade acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, em casa e no seu trabalho. No amor: não vale à pena forçar uma situação. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: quarta-feira é um dia sagrado para o canceriano. Portanto frequente lugares como: igrejas, templos e terreiros. Toda a oração feita numa quarta-feira tem a energia forte. No amor: não discuta com a pessoa amada. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: hoje haverá discussões com chefes, patrões, colegas e clientes. Portanto, mantenha a calma e se esforce mais em seu trabalho. No amor: você está com a libido alta e precisa se controlar para não magoar ninguém. Então acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

6 – Virgem: hoje apesar de um pouco de catarro e dor de garganta, você se comunicará bem. Porém, clientes implicantes poderão discutir com você, mas não será por culpa sua. Então, faça gargarejo com malva. No amor: será paquerada por pessoas bem de vida. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

7 – Libra: nessa quarta-feira será elogiado por sua beleza e elegância, fato que provocará inveja em seus colegas de trabalho. No amor: faça um jantar com a comida predileta da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: a Lua está crescente, portanto, é um excelente dia para ir ao cabeleireiro e tratar dos cabelos. Pois se o corte não sair legal, o cabelo cresce conforme a Lua. No amor: cuidado com pessoas mais velhas porque elas estão com péssimas intenções. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: quarta-feira é um dia sagrado para o sagitariano. Portanto frequente lugares como: igrejas, templos e terreiros. Aliás quarta-feira é o dia da transmutação para o sagitariano. Pois é o dia em que você consegue transformar as coisas ruins em boas. Nunca se esqueça de ter violetas nas suas janelas. Perfume do dia: violeta. Cor do dia: violeta.

10 – Capricórnio: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: faça ou compre a sobremesa preferida da pessoa amada e deixe a magia acontecer.

11- Aquário: hoje um concorrente tentará enganar você e passar a perna no trabalho. Portanto, fique atento a tudo no serviço. Na saúde: coma mais frutas, verduras, carboidratos e proteínas porque pode vir a ter uma anemia caso não se alimente direito. Na família: poderá engravidar ou ter um novo neto logo. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: comece o dia com atividades como: Yoga, Meditação e alongamento. No trabalho: um colega invejoso mostrará sua cruel intenção a todos, pois uma verdade virá à tona. No amor: hoje cante a música favorita da pessoa amada e deixe a magia acontecer.