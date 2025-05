Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de maio de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está nova, o Sol está em touro e o planeta que representa a quinta-feira é Júpiter, assim hoje está excelente para fazer magias e simpatias para conseguir emprego nesse dia do trabalhador

1 – Áries: hoje o ariano está criativo e com toda a energia. Para melhorar sua situação no trabalho, você deve acender um incenso de benjoim. No amor: não aceite convites de desconhecidos para sair hoje porque, com certeza, é uma armadilha perigosa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: se você é taurino está passando por um período complicado de antes e depois do inferno astral. Portanto, tome atitudes somente quando estiver com calma.

Para que maio seja um mês bom no emprego, coloque um vaso de flor-de-maio em casa e outro no ambiente de trabalho. Assim verá que as coisas melhorarão. Cor do dia: rosa-choque. Perfume do dia: flor-de-maio.

3 – Gêmeos: mesmo que hoje seja primeiro de maio, os astros aconselham você a trabalhar. Para conseguir um emprego ou manter o atual faça a seguinte simpatia:

Vá a uma igreja de São José Trabalhador, deixe lírios brancos na imagem desse santo e faça seu pedido.

Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

4 – Câncer: hoje você estará preocupado porque terá a confirmação de que sua família está recebendo ataques espirituais. Portanto, comece uma novena de São Miguel Arcanjo ou São Bento.

Também acenda um incenso de mirra no seu lar. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: você raramente fixa o corpo em algum emprego. Mas existe uma oração que todo o leonino deve fazer, no dia primeiro de maio, para conseguir um emprego ou manter um serviço desejado:

“São José, tire a preguiça do meu corpo

Tire a procrastinação da minha alma

São José, me dê força de vontade para trabalhar

Porque só assim merecei um emprego.”

Nesse dia primeiro de maio, você também deverá levar sua carteira de trabalho para ser abençoada na missa da Igreja de São José.

Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: hoje você acordará com um pouco de Depressão e tristeza, então para melhorar o astral acenda um incenso de alecrim no seu lar.

Para conseguir um emprego ou manter o seu serviço atual, vá a uma missa do dia do trabalhador, numa igreja de São José levando sua carteira de trabalho para ser abençoada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra: nesse primeiro de maio, você precisa ir a uma missa da Igreja de São José ou de Nossa Senhora do Emprego da sua região. Não se esqueça de levar sua carteira de trabalho para ser abençoada. No amor: mostre sua fé para a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: se você está estudando, aproveite o feriado para revisar a matéria porque as provas não serão fáceis. Se você procura um emprego ou deseja manter o serviço atual, vá uma igreja de São José e faça seu pedido nesse dia do trabalhador.

No amor: não acredite em pretendentes de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: nesse dia do trabalhador, faça uma reflexão sobre sua vida profissional. Caso queira um novo emprego ou conseguir mais clientes, acenda um incenso chamado Chama-Cliente. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

10 - Capricórnio: esse ano você pegou atividades demais que estão atrapalhando o seu emprego principal. Hoje é o dia para você refletir sobre prioridades. No amor: aproveite o feriado para dar atenção para a pessoa amada. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

11 – Aquário: você está animado com as novas parcerias comerciais. Mas para conseguir mais fregueses, acenda um incenso chamado Chama-Dinheiro. No amor: alguém que não presta chamará você para sair hoje.

Portanto, tome cuidado!

Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: um pisciano nunca escolhe o emprego errado porque acredita na intuição e na magia. Portanto, hoje, explique para todos que qualidades como intuição e sensibilidade são importantes na hora de escolher uma carreira profissional. Pois isso trará paz de espírito.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.