Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 04/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está cheia e quem rege a quinta é Júpiter

Luciana do rocio, colaboradora b+

Luciana do rocio, colaboradora b+

04/12/2025 - 00h02
1 – Áries: a Lua cheia deixa você criativo e cheio de energia, então aproveite essa fase. No amor: sua libido estará alta. Mas acenda incenso de alfazema para não entrar em fria. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

2 – Touro: a Lua cheia deixa você explosivo. Portanto acenda incenso de lavanda para se controlar. No amor: evite discussões para não entrar em fria. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: se quiser se dar bem financeiramente, então faça artesanatos com temas natalinos. Acenda incenso de benjoim para proteção. No amor: não traia quem colabora com você. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

4 – Câncer: excelente dia para cuidar da saúde, procure marcar dentista, médico e exames. Por favor, não deixe isso para amanhã. No trabalho, cuidado com lapsos de memória e esquecimentos.

Na família: se você é mãe reúna os seus filhos e fale sobre: responsabilidades, dinheiro, namoro e enfatize as regras da casa até mesmo por escrito. Cor dia: amarelo. Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão: para ter uma vida organizada é necessário anotar todos os compromissos numa agenda de papel. Pois não devemos confiar em celulares.

Por favor, não beba álcool no trabalho, não fale alto, não use roupas fora do contexto e nem gargalhe alto demais porque isso está sendo notado por colegas invejosas, clientes conservadores e principalmente pelos chefes.

Deixe a descontração para os finais de semana ou para as férias. No amor: pare de fazer coisas escondidas do seu parceiro, pois se o relacionamento está insatisfatório, a melhor atitude é terminar. Perfume do dia: violeta. Cor do dia: violeta.

6 – Virgem: pare de contar seus planos, sonhos e realizações para pessoas ao seu redor. Pois algumas sentem inveja e fazem de tudo para destruir seus objetivos.

Aliás, não é para todo mundo que você deve contar sobre o fim de semana maravilhoso que passou ou sobre o prêmio que o filho ganhou ou sobre o rapaz lindo que convidou você para sair.

Pois há muita gente de olho gordo em tudo que você faz. Na família: se você é mãe, mesmo nas férias escolares, seus filhos querem mostrar o valor que eles têm. Assim continue sendo a melhor incentivadora deles. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra: se você tem dívidas, pague logo. Pois hoje é um excelente dia para isso porque será feito sem discussões principalmente se você está devendo para conhecidos.

Na família: se você é mãe, não deixe seus filhos largados no período natalino, por isso brinque com eles e ensine tarefas doméstica sempre que puder. No amor: seu parceiro está mentindo para a sua pessoa e no fundo você sabe. Cor do dia: azul-turquesa. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

8 – Escorpião: continue sendo humilde com chefes, clientes e ignorando a concorrência. Pois ainda esse ano poderá ser promovido ou ganhar um novo emprego melhor. Na família: se você é mãe, seus filhos estão agitados e tirando o seu sossego.

Mas você pode aproveitar essa quinta-feira para planejar com eles alguma atividade diferente para esse final semana como: corrida no parque, festa do pijama, etc. Lembre-se que crianças e adolescentes precisam ter suas atividades planejadas com antecedência e com a colaboração da família. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: cítrico.

9 – Sagitário: quinta-feira é sempre o melhor dia para sagitário. Pois o planeta que representa esse dia da semana é Júpiter.

Hoje você pode exercer sua liderança no trabalho e na vizinhança sem problemas de consequências ruins. Mas é só hoje, viu? Agora, trate sua família e a pessoa amada com delicadeza porque há segredos frágeis que serão revelados brevemente. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

10 - Capricórnio: hoje você estará muito observador com tudo e descobrindo coisas que nunca tinha notado antes. Aproveite essa habilidade no seu trabalho e no relacionamento com a família. Mas cuidado para não se magoar com palavras que você conseguir ouvir sem querer. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: nessa quinta-feira você estará cheio de energia e disposição. Porém com saudades de pessoas que estão vivas, mas distantes. Aliás, uma mensagem por aplicativo ou ligação pode resolver isso rapinho. Algum cliente ou colega tentará passar a perna em você.

Mas a sua pessoa descobrirá tudo antes num piscar de olhos. Talvez você ganhe fama temporária de criatura ruim por causa disso, porém não dê bola. Cor do dia: verde. Perfumes do dia: tulipa e begônia.

12 – Peixes: você se levantará muito sensível e com vontade de ser abraçado. O importante é que você conseguirá consolo com quem menos espera.

Essa quinta-feira é um excelente dia para começar e finalizar projetos. Aliás, uma pessoa idosa dará um conselho valioso. Se você é mãe, um filho poderá demonstrar algum problema de saúde como: resfriado ou alergia. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 01/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a segunda-feira é a Lua

01/12/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: para ter sorte no mês de dezembro, faça a seguinte simpatia: coloque três doces ou três brinquedos na frente da sua casa. Se no final do dia alguém pegar, você terá três desejos atendidos nesse mês. No amor: acenda incenso de patchuli para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: fique sempre em vigilância para não ser enganado por parentes gananciosos e nem por colegas, de trabalho, invejosos.

No amor: hoje é o dia ideal para romper relacionamentos com traidores principalmente se eles forem dos signos de leão ou gêmeos. Aliás, evite se relacionar com pessoas desses signos. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: no dia primeiro de dezembro, o geminiano precisa fazer a simpatia no prato de inhoque e das moedas para ter prosperidade.

No almoço ou no jantar coloque moedas na mesa, em cima delas bote um prato de inhoque e saboreie essa comida pensando na prosperidade. No amor: hoje ofereça um quindim para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso chamado, Abre Caminhos, em casa e no trabalho. Pois em menos de uma semana já verá excelentes resultados. No amor: não se queixe tanto para a pessoa amada, pois isso faz com que ela perca a admiração por você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: as pessoas andam muito amargas e azedas com você. Então nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. No amor: coloque mel no chá e na sobremesa da pessoa amada, assim deixe a magia acontecer. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: para atrair prosperidade, nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, em casa e no trabalho. No amor: tome banho de maracujá, do pescoço para baixo para atrair o amor. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: flor de maracujá.

7 - Libra: o libriano gosta de comprar e consumir. Então comprar algo novo sempre no primeiro dia de cada mês traz prosperidade.

Assim, fique à vontade para fazer o que você mais gosta, libriano!

Só não vale adquirir mas dívidas!

No amor: ouça mais a sua intuição.

Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: hoje, para garantir paz o mês todo, adquira um vaso com lírio da paz para sua sala. Pois essa planta é um amuleto importante. No amor: cuidado com pessoas interessadas só em dinheiro. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírio.

9 – Sagitário: hoje é dia primeiro de dezembro. Então para começar o mês com prosperidade acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Também faça a simpatia no prato de inhoque e das moedas para ter prosperidade.

No almoço ou no jantar coloque moedas na mesa, em cima delas bote um prato de inhoque e saboreie essa comida pensando na prosperidade. No amor: realizar simpatias e rituais, em casal, ajuda a manter a chama da paixão acesa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 – Capricórnio: para ter prosperidade, no mês de dezembro inteiro, hoje acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: tomar banho junto com a pessoa amada ajuda a criar conexões sentimentais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: nesse dia primeiro de dezembro, o aquariano precisa fazer a simpatia de soprar canela em frente à porta de casa para trazer prosperidade, proteção e amor. Também acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: o pisciano precisa fazer uma oração para ter sabedoria e prosperidade no mês que está entrando. Além disso, hoje acenda um incenso de arruda para expulsar a energia da inveja. No amor: o dia está excelente para declarações de amor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 29/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege o sábado é Saturno

29/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: não saia para baladas hoje porque haverá confusão e você pode se machucar. Aproveite o dia para fazer decorações de Natal. No amor: passeie de mãos dadas com a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: você precisa da energia de uma festa de criança hoje que pode ser aniversário. No amor: cuidado com fofoqueiros. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

3 – Gêmeos: aceite convites para eventos e festas. Pois você brilhará. Mas não aceite bebidas com álcool, pois pessoas ruins podem tirar proveito disso. Também evite ir para praias e rios, pois corre o risco de pegar virose e de ser mordido pelo mosquito da dengue. Na família: você descobrirá um segredo surpreendente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: hoje você sentirá dores nos músculos e nos ossos. Então procure um massagista. Apesar disso, sentirá vontade de realizar trabalhos manuais como: artesanato, tricô, crochê e artes plásticas. Portanto, vá em frente porque os trabalhos manuais funcionam como uma terapia para você. No amor: cuidado com traições. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: aproveite o dia para visitar algum monumento histórico na sua cidade e lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. No amor e na amizade: você está iludindo algum taurino e ele está prestes a descobrir. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: não saia nesse final de semana, pois você precisará de dinheiro para pagar dívidas e remédios. Na família: se você é mãe, seu filho apresentará febre e sintomas de resfriados. Portanto, leve o pequeno ao posto de saúde. Também dê chás como: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor: capim-limão. Perfume: capim-limão.

7 – Libra: cuidado ao andar na rua, pois um cachorro tentará morder você. Hoje é um excelente dia para praticar esportes. Pois você fará sucesso. No amor: um ex ciumento continua rondando o seu espaço. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: não vá para baladas hoje, pois seus adversários planejaram uma cilada para você. A melhor solução é passar o final de semana em casa curtindo a família e os animais de estimação.

Na família: se você tem filhos converse com eles sobre a importância de estudar e sobre como era a sua época de estudante, sem esquecer de contar histórias divertidas sobre isso para eles. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: Nesse final de semana procure ir a alguma atividade cultural como: teatro, cinema e saraus. Aliás, você fará um excelente networking  e novos clientes se participar de um sarau. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamentos porque é cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 - Capricórnio: pare de culpar os outros pelos erros que são seus. No trabalho: não confie na memória e anote todas as tarefas num papel. Na família: se você é mãe, seus filhos estarão rebeldes querendo ir para lugares que você não aprova. Portanto, se imponha. Cor do dia: pink. Perfume do dia: tulipa ou petúnia.

11 – Aquário: excelente dia para tomar um lanche ou um café com amigos que você não vê há anos. Aliás, você se surpreenderá com as novidades. No trabalho: será um dia com bastante clientela e também com muitos lucros. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: aproveite o final de semana para passar com as crianças da sua família com programação divertida como: circo, teatro de bonecos, shows infantis e aniversário de amiguinhos. No amor: reencontrará um amor do passado. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

