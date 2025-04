Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: aproveite para caminhar sozinho em áreas verdes. Mas o dia não está bom para atividades em grupo porque há risco de acontecer alguma discussão. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: tente passar um sábado tranquilo, sem forçar o pessimismo alegando que é apenas uma pessoa realista. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: nesse sábado, brinque com seus animais de estimação. Pois eles sentem muita falta de você. Hoje continue trabalhando nos seus projetos. Cor do dia: vinho. Perfumem do dia: cravo.

4 – Câncer: aproveite o dia para passear com a família. No amor: caso a pessoa amada queira conversar, seja compreensivo e dê atenção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: você fará sucesso em qualquer balada ou festa. Mas não beba demais porque corre o risco de coma alcóolico. No amor: não saia sozinho porque um ex ciumento está de olho em você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: você gosta de estar em vários lugares para aprender novas profissões e novos serviços. Pois ama aprender pela observação. O problema é que às vezes você procura derrubar o concorrente com armas desonestas como fofocas e intrigas.

Portanto, cuidado: pois a lei do Karma nunca falha e isso pode voltar contra você depois. No amor: um ex ainda está atrapalhando a sua vida, porém você está saindo com alguém legal mas que é muito indeciso. Então não mexa em nada por enquanto. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: nesse sábado procure um horário para falar com seus filhos sobre: relacionamentos, prevenção de gravidez e perigos das drogas. Pois esse é um diálogo que precisa acontecer. No amor: um ex ciumento ainda continua rondando você, mesmo que não perceba. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: begônia.

8 – Escorpião: se você trabalha no comércio, tentarão passar o golpe do falso aplicativo de vendas. Portanto, não dê seu e-mail e nem senhas para estranhos no celular.

Hoje você fará sucesso em festa e baladas. Mas não aceite caronas de estranhos porque é cilada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: aproveite para pegar um serviço extra nesse final de semana porque faz bem para a mente e para o bolso. No amor: a pessoa amada estará calada, portanto, não provoque. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

10 - Capricórnio: hoje sintomas de resfriados incomodarão você. Portanto tome chás de erva-doce e capim-limão. Aliás, não ande pelas ruas de madrugada depois das baladas. Cor do dia: verde-capim. Perfume do dia: erva-doce.

11 – Aquário: nesse sábado, sua garganta estará estranha. Portanto, faça gargarejo com malva. Hoje o dia está ideal para se divertir com amigos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

12 – Peixes: ao andar na rua cuidado com ataques de animais como cachorros e gatos. Hoje você precisa limpar seu quintal ou área de serviço porque corre o risco de ser picado pelo mosquito da dengue. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.