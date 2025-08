Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de agosto de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje receberá elogios de um profissional importante. Então faça por merecer, pois o Universo está de olho. No amor: ofereça o lanche preferido para a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Perfume do dia: âmbar. Cor do dia: mostarda.

2 – Touro: cuidado com pisos molhados e calçadas soltas porque poderá ter acidentes. No amor: um taurino com perfume de cravo é irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: se você tem algum animal de estimação, ele pode fugir. Portanto, fique de olhos nos seus bichinhos. Acenda incenso de rosas para proteção. No amor: dance com a pessoa amada, em casa mesmo, e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: não pegue nada que achar na rua porque tem energias negativas. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: antes de se relacionar com alguém, pesquise a vida da criatura e principalmente se ela tem passagem pela polícia. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: cuidado ao atravessar as ruas e ao dirigir carros porque corre o risco de acidentes. Acenda incenso de benjoin para proteção. No amor: não se envolva com ninguém do trabalho. Lembre-se do ditado:

“ – Onde se ganha o pão, não se come a carne.”

Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: benjoin.

6 – Virgem: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: seu pretendente está saindo com sua melhor amiga. Acenda incenso de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: tentarão passar golpes financeiros em você. Portanto, não assine nenhum documento importante hoje. No amor: estão fazendo intriga para a pessoa amada ficar contra você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: cuidado com assaltos e roubos. No trabalho: haverá intriga por causa de inveja. Então acenda um incenso de arruda. No amor: um ex está “stalkeando” você. Cor do dia: tífani. Perfumem do dia: gardênia.

9 – Sagitário: hoje não entre em contato com parentes narcisistas e nem com ex colegas de trabalho tóxicos. Se quiser ter prosperidade acenda um incenso chamado Chama Dinheiro e tenha trevos de quatro folhas no seu jardim ou num vaso porque eles atraem prosperidade. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

10 – Capricórnio: hoje não force a coluna porque poderá ter problemas. Aliás, acordará com dores lombares. Portanto, procure um massagista. No amor: peça uma massagem para a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, perderá um documento importante. Portanto, preste atenção. Cuidado com quem você coloca dentro de casa, pois ainda hoje sofrerá uma decepção. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: poderá ter algum problema na área dentária. Hoje acordará tossindo e com a garganta raspando. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: não alimente falsas esperanças. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.