Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de maio de 2025. Leia seusigno

1 – Áries: hoje você chamará a atenção por onde passar. Mas cuidado com golpistas. No amor: você estará atraente e magnético. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: não ligue para as provocações de invejosos. No amor: você tem um admirador que mora em outro bairro de sua cidade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: um dos seus filhos está com problemas de comportamento na escola e você saberá dessa notícia hoje. Portanto, fique atento nas mensagens do colégio das crianças. No amor: seu relacionamento fixo está desgastado e seu parceiro já percebeu isso há muito tempo, mas ainda não falou nada. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

4 – Câncer: hoje você terá sonhos “revelatórios”. Portanto, pegue seu sonhário, que é o caderno com anotações dos sonhos e coloque na cabeceira da sua cama. Então ao acordar escreva tudo nele. No amor: a pessoa amada está com pequenos problemas de saúde. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: cuidado com distrações no ambiente de trabalho para não esquecer de tarefas e nem ter acidentes. No amor: receberá mensagens de pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 – Libra: hoje invejosos dirão que você se arruma de forma exagerada para ir ao trabalho. No amor: a pessoa amada contará um segredo bombástico para você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

8 – Escorpião: preste atenção nas tarefas pedidas na escola ou no trabalho. Entregue suas tarefas com adiantamento. Lembre-se do ditado:

“Não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje.”

No amor: na escola ou no trabalho alguém está de olho em você.

Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: hoje chefes, patrões e clientes chamarão a sua atenção. No amor: saiba que a pessoa amada não tem culpa das coisas ruins que acontecem no seu trabalho. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

11 – Aquário: no trabalho você está indo bem, mas cuidado com atividades repetitivas e estresses. Aliás, brevemente seu trabalho será reconhecido em território nacional e internacional. No amor: cuidado com pessoas apaixonadas que se passam por freguesas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: hoje você terá problemas com colegas invejosos no trabalho.

Mas não desanime e siga em frente!

No amor: você receberá elogios de desconhecidos.

Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.