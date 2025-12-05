Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje 05/12 de dezembro. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está cheia e quem rege a sexta-feira é Vênus

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

05/12/2025 - 00h02
1 – Áries: se trabalha no comércio, hoje terá lucro. Se for assistir a um espetáculo de Natal, nele você encontrará a resposta que tanto precisa hoje. No amor: excelente dia para reconciliação. Acenda incenso de azaléa para ficar mais sedutor. Perfume do dia: azaléa. Cor do dia: azaléa.

2 – Touro: não aceite ir para happy hour com colegas de trabalho porque armaram uma cilada contra você. Acenda incenso de arruda para proteção. No amor: você estará atraente em todos os lugares que for. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

3 – Gêmeos: hoje, no trabalho, você estará estressado e nervoso. Portanto acenda incenso de camomila e tome chá de camomila. No amor: a pessoa amada estará rabugenta. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

4 – Câncer: hoje você acordará com a garganta raspando. Portanto: tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva. Na família: existirão problemas de saúde em familiares próximos, então faça o possível e aguente tudo com fé. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

5 – Leão: hoje você estará vibrante e com toda a energia. No amor: um ex encherá seu saco. Na família: discutirá com filhos. Acenda incenso de lírios brancos para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: Se você está solteiro, porém namorando, hoje você tende a noivar com uma pessoa que conheceu em aplicativo mesmo sabendo pouco da vida dela.

Os astros pedem para não fazer isso, pois essa pessoa está mal intencionada porque depois do relacionamento, pretende ferrar você financeiramente e psicologicamente. Na família: você continua enfrentando problemas de saúde com algum familiar e isso durará por muito tempo. Cor do dia marrom. Perfume do dia: qualquer aroma adocidado.

7 – Libra: hoje você terá excelentes ideias na família e no trabalho. Mas não compre nada hoje porque tentarão passar o golpe em você. Na saúde: nessa sexta-feira você terá pequenos problemas digestivos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: mirra.

8 – Escorpião: cuidado ao andar na rua porque poderá ser mordido por um cachorro. Nessa sexta-feira você será convidado para um evento de comemoração ao Natal. Então aceite porque lá você encontrará amigos, verá um amor do passado e conhecerá uma pessoa especial. Cor do dia: pink ou rosa-choque. Perfume do dia: cravo.

9 – Sagitário: hoje é sexta-feira de Lua cheia em dezembro, então é o momento ideal para os sagitarianos comprarem um vaso de violeta para colocar na janela.

A violeta na janela impede que espíritos ruins entrem nos lares especialmente dos sagitarianos. Essa flor atrai energia boa e expulsa as vibrações nocivas. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: hoje você ganhará elogios de patrões, chefes e clientes no seu trabalho formal. Porém terá transtornos no serviço voluntário que exerce. Hoje também um vizinho ou um parente encrenqueiro fará barraco. Porém você não deve ficar estressado com isso. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: se você é comerciante ou prestador de serviços, fará sucesso se enfeitar seu comércio para o Natal porque atrairá clientes de todas as partes do Brasil.

Pois isso também vale para comércio virtual. Aliás, se a sua pessoa entregar prêmios no mês do Natal para seus fregueses, eles se tornarão fiéis. Além disso, decorar sua casa para o Natal também trará excelentes energias. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da maçã.

12 – Peixes: hoje o dia está excelente para os piscianos realizarem rituais e pedidos para São Nicolau principalmente referente ao amor.

A principal simpatia funciona assim: o pisciano precisará de um jardim florido ou praça, uma caixa de doce de abóbora em forma de coração ou qualquer outro doce em formato de coração como por exemplo: pirulitos de coração; um prato branco; mel e fita vermelha de cetim.

O ritual funciona assim: vá até a um jardim florido ou praça, coloque os doces de coração num prato, depois derrame mel neles e após isso passe a fita vermelha no prato, quantas vezes quiser, até formar um laço. Depois repita a oração quantas vezes desejar: “São Nicolau, meu presente de Natal é um amor especial.”. Cores do dia: mel e abóbora. Perfume do dia: mel.

Confira o seu horóscopo de hoje, 02/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a terça é Marte

02/12/2025 00h02

1 – Áries: os astros mandam uma dica para o ariano enfeitar a árvore de Natal: coloque palavras de sentimentos ou coisas que você deseja para ano que vem pendurados na árvore, pois é uma simpatia poderosa. No amor: hoje você precisa levar o espírito de Natal para a pessoa amada.

Acenda incenso de gardênia para ficar mais sedutor. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: hoje terá que enfrentar a inveja de colegas de trabalho e parentes. No amor: não ligue para fofocas que falam sobre a pessoa amada. Tome banho com pétalas de magnólia para ficar mais atraente. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

3 – Gêmeos: hoje você estará criativo. Além disso, nesse final de ano a sua pessoa estará realizando um sonho de infância. Então siga em frente e não dê bola para críticas negativas. Nessa terça, seus sonhos estarão cada vez mais perto. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: petúnia.

4 – Câncer: hoje você sentirá sintomas de resfriado e terá vontade de desistir de alguns dos seus sonhos. Portanto tome chá de capim-limão e não desista dos seus objetivos. Além disso, você não nasceu para nadar, nadar e morrer na praia. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

5 – Leão: nessa terça-feira você estará um pouco preguiçoso. Mas precisará disfarçar isso no seu trabalho principalmente para chefes e colegas. Então tome um suco de laranja para se animar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Portanto, abra um sorriso. Na família: uma pessoa idosa entrará em crise de saúde novamente. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: se você é mãe, seu filho está aprontando na escola. Então será necessário recorrer à ajuda de um profissional em Psicologia. No amor: a pessoa amada estará estranha, mas para evitar confusões será melhor ficar em silêncio. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: no trabalho você terá dificuldades em exercer uma tarefa. Mas não peça ajuda aos seus colegas porque eles são invejosos e podem usar isso contra você. Porém poderá pedir esse mesmo auxílio aos amigos de confiança e de longa que não trabalham no mesmo ambiente que o seu. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: você está cada vez mais perto de realizar seu sonho de trabalhar no exterior. Cuidado ao andar na rua, pois um cachorro poderá morder você. No amor: hoje a pessoa amada estará misteriosa. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: nessa terça-feira você encontrará ofertas em estabelecimentos físicos como mercados e lojas. Porém isso não vale para o ambiente virtual. Hoje seus animais de estimação poderão estar doentes ou com depressão. No amor: um freguês está apaixonado por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

11 – Aquário: hoje você sentirá um pouco de fraqueza. Portanto se alimente melhor e nem pense em fazer regime. Por isso coma frutas e verduras. Além disso, você não deverá pular nenhuma refeição. No amor: alguém que mora ou trabalha perto do seu serviço está apaixonado por você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: nessa terça-feira uma pessoa infeliz tentará colocar você para baixo. Mas você não deve dar bola para críticas negativas. No amor: um vizinho está interessado em você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.

Confira o seu horóscopo de hoje 01/12 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente e quem rege a segunda-feira é a Lua

01/12/2025 00h02

1 – Áries: para ter sorte no mês de dezembro, faça a seguinte simpatia: coloque três doces ou três brinquedos na frente da sua casa. Se no final do dia alguém pegar, você terá três desejos atendidos nesse mês. No amor: acenda incenso de patchuli para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: fique sempre em vigilância para não ser enganado por parentes gananciosos e nem por colegas, de trabalho, invejosos.

No amor: hoje é o dia ideal para romper relacionamentos com traidores principalmente se eles forem dos signos de leão ou gêmeos. Aliás, evite se relacionar com pessoas desses signos. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: no dia primeiro de dezembro, o geminiano precisa fazer a simpatia no prato de inhoque e das moedas para ter prosperidade.

No almoço ou no jantar coloque moedas na mesa, em cima delas bote um prato de inhoque e saboreie essa comida pensando na prosperidade. No amor: hoje ofereça um quindim para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso chamado, Abre Caminhos, em casa e no trabalho. Pois em menos de uma semana já verá excelentes resultados. No amor: não se queixe tanto para a pessoa amada, pois isso faz com que ela perca a admiração por você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: as pessoas andam muito amargas e azedas com você. Então nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. No amor: coloque mel no chá e na sobremesa da pessoa amada, assim deixe a magia acontecer. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: para atrair prosperidade, nesse dia primeiro de dezembro, acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, em casa e no trabalho. No amor: tome banho de maracujá, do pescoço para baixo para atrair o amor. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: flor de maracujá.

7 - Libra: o libriano gosta de comprar e consumir. Então comprar algo novo sempre no primeiro dia de cada mês traz prosperidade.

Assim, fique à vontade para fazer o que você mais gosta, libriano!

Só não vale adquirir mas dívidas!

No amor: ouça mais a sua intuição.

Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

8 – Escorpião: hoje, para garantir paz o mês todo, adquira um vaso com lírio da paz para sua sala. Pois essa planta é um amuleto importante. No amor: cuidado com pessoas interessadas só em dinheiro. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírio.

9 – Sagitário: hoje é dia primeiro de dezembro. Então para começar o mês com prosperidade acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Também faça a simpatia no prato de inhoque e das moedas para ter prosperidade.

No almoço ou no jantar coloque moedas na mesa, em cima delas bote um prato de inhoque e saboreie essa comida pensando na prosperidade. No amor: realizar simpatias e rituais, em casal, ajuda a manter a chama da paixão acesa. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 – Capricórnio: para ter prosperidade, no mês de dezembro inteiro, hoje acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: tomar banho junto com a pessoa amada ajuda a criar conexões sentimentais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: nesse dia primeiro de dezembro, o aquariano precisa fazer a simpatia de soprar canela em frente à porta de casa para trazer prosperidade, proteção e amor. Também acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: o pisciano precisa fazer uma oração para ter sabedoria e prosperidade no mês que está entrando. Além disso, hoje acenda um incenso de arruda para expulsar a energia da inveja. No amor: o dia está excelente para declarações de amor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

