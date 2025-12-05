Confira o seu horóscopo de hoje 05/12 de dezembro. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: se trabalha no comércio, hoje terá lucro. Se for assistir a um espetáculo de Natal, nele você encontrará a resposta que tanto precisa hoje. No amor: excelente dia para reconciliação. Acenda incenso de azaléa para ficar mais sedutor. Perfume do dia: azaléa. Cor do dia: azaléa.

2 – Touro: não aceite ir para happy hour com colegas de trabalho porque armaram uma cilada contra você. Acenda incenso de arruda para proteção. No amor: você estará atraente em todos os lugares que for. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

3 – Gêmeos: hoje, no trabalho, você estará estressado e nervoso. Portanto acenda incenso de camomila e tome chá de camomila. No amor: a pessoa amada estará rabugenta. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

4 – Câncer: hoje você acordará com a garganta raspando. Portanto: tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva. Na família: existirão problemas de saúde em familiares próximos, então faça o possível e aguente tudo com fé. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

5 – Leão: hoje você estará vibrante e com toda a energia. No amor: um ex encherá seu saco. Na família: discutirá com filhos. Acenda incenso de lírios brancos para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: Se você está solteiro, porém namorando, hoje você tende a noivar com uma pessoa que conheceu em aplicativo mesmo sabendo pouco da vida dela.

Os astros pedem para não fazer isso, pois essa pessoa está mal intencionada porque depois do relacionamento, pretende ferrar você financeiramente e psicologicamente. Na família: você continua enfrentando problemas de saúde com algum familiar e isso durará por muito tempo. Cor do dia marrom. Perfume do dia: qualquer aroma adocidado.

7 – Libra: hoje você terá excelentes ideias na família e no trabalho. Mas não compre nada hoje porque tentarão passar o golpe em você. Na saúde: nessa sexta-feira você terá pequenos problemas digestivos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: mirra.

8 – Escorpião: cuidado ao andar na rua porque poderá ser mordido por um cachorro. Nessa sexta-feira você será convidado para um evento de comemoração ao Natal. Então aceite porque lá você encontrará amigos, verá um amor do passado e conhecerá uma pessoa especial. Cor do dia: pink ou rosa-choque. Perfume do dia: cravo.

9 – Sagitário: hoje é sexta-feira de Lua cheia em dezembro, então é o momento ideal para os sagitarianos comprarem um vaso de violeta para colocar na janela.

A violeta na janela impede que espíritos ruins entrem nos lares especialmente dos sagitarianos. Essa flor atrai energia boa e expulsa as vibrações nocivas. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: hoje você ganhará elogios de patrões, chefes e clientes no seu trabalho formal. Porém terá transtornos no serviço voluntário que exerce. Hoje também um vizinho ou um parente encrenqueiro fará barraco. Porém você não deve ficar estressado com isso. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: se você é comerciante ou prestador de serviços, fará sucesso se enfeitar seu comércio para o Natal porque atrairá clientes de todas as partes do Brasil.

Pois isso também vale para comércio virtual. Aliás, se a sua pessoa entregar prêmios no mês do Natal para seus fregueses, eles se tornarão fiéis. Além disso, decorar sua casa para o Natal também trará excelentes energias. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da maçã.

12 – Peixes: hoje o dia está excelente para os piscianos realizarem rituais e pedidos para São Nicolau principalmente referente ao amor.

A principal simpatia funciona assim: o pisciano precisará de um jardim florido ou praça, uma caixa de doce de abóbora em forma de coração ou qualquer outro doce em formato de coração como por exemplo: pirulitos de coração; um prato branco; mel e fita vermelha de cetim.

O ritual funciona assim: vá até a um jardim florido ou praça, coloque os doces de coração num prato, depois derrame mel neles e após isso passe a fita vermelha no prato, quantas vezes quiser, até formar um laço. Depois repita a oração quantas vezes desejar: “São Nicolau, meu presente de Natal é um amor especial.”. Cores do dia: mel e abóbora. Perfume do dia: mel.