Confira o seu horóscopo de hoje, 06 de agosto de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje acordará com dor de dente ou aftas. Então procure um dentista. Também coloque mais ferro nas suas refeições porque está com princípio de anemia. Para essa época do ano, o alimento ideal para o ariano é a sopa de feijão. No amor: uma pessoa mais velha, porém bem de vida está de olho em você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: atenção ao dirigir veículos porque há riscos de acidentes. No amor: conquiste a pessoa amada com conversas diárias e largue esse orgulho. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

3 – Gêmeos: cuidado com mordidas de animais. Hoje se afaste de qualquer animal estranho. No amor: faça orações e preces com a pessoa amada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: terá discussões com filhos ou netos ou jovens da família. Hoje acordará com sono e um pouco de desânimo. Portanto tome xícaras de café pela manhã e pela tarde, menos na hora de dormir para não atrapalhar o sono. No amor: é melhor terminar um relacionamento que não está dando certo. Cor do dia: café. Perfume: flor do café.

5 – Leão: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: uma paixão do passado ressurgirá das cinzas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: terá problemas com chefes e clientes. Além disso uma conta financeira, do seu trabalho, não fechará. Portanto acenda um incenso de alfazema para acalmar os ânimos. No amor: não corra atrás de alguém, principalmente, se for só para ter relações íntimas. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: não entre no vício dos jogos online. Também não realize parcerias financeiras hoje porque há riscos de golpes. Acenda um incenso de sete ervas para proteção. No amor: você está sendo espionado por um ex. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

8 – Escorpião: hoje acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome um chá de capim-limão. No amor: dar um cobertor novo, no frio, para a pessoa amada é uma prova de amor. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

9 – Sagitário: pare com essa ideia de querer voltar ao local onde morou ou estudou quando era criança. Pois isso é regredir ao passado. Se algo nesses lugares causou mágoa, então a melhor coisa é se afastar. Evite discussões desnecessárias com vizinhos, parentes e colegas de trabalho.

Pois com sua agressividade fica difícil de alguém aturar você. No amor: seu relacionamento está em crise, mas agora não é a melhor hora para pensar numa separação. Acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: não pense em usar a famosa caneta emagrecedora porque isso fará mal para a sua saúde. Se quiser manter a forma, faça exercícios e coma mais vegetais. No amor: você tem pretendentes em todos os lugares. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

11 – Aquário: hoje terá ideias lucrativas e edificantes. Porém acordará com sintomas de resfriados. Portanto tome chá de erva-doce com hortelã. Além disso, quarta-feira é o dia ideal para anotar seus sonhos num caderno como se eles já estivessem acontecido, esse é o método de visualização conhecido como: técnica do caderno mágico. No amor: com perfume de erva-doce você fica sedutor. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: quarta-feira é um dia místico. Portanto vá a um local sagrado como: igrejas, templos ou terreiros. Faça um pedido ao universo hoje e ele se realizará. No amor: não é hora de ter ciúmes. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.