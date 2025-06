Confira o seu horóscopo de hoje, 06 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje estará com pique e cheio de energia. No amor: o dia dos namorados é semana que vem. Mas se você está solteiro, a parte boa é que você não está nem aí porque sua autoestima está elevada.

Afinal, você sabe que não depende do amor de outra pessoa para ser feliz. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

2 – Touro: nessa sexta-feira uma pessoa que deseja patrocinar seus projetos, dará força em um empreendimento seu.

No amor: se você está solteiro e não quer passar o dia dos namorados sem alguém, então faça uma declaração de amor para seu pretendente mais calmo e deixe a magia acontecer. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: hoje você acordará inseguro em todos os aspectos. Então acenda um incenso de sálvia branca para proteção e ânimo.

Também procure uma vidente presencial ou uma cartomante que você conhece pessoalmente, mas não vá atrás de místico nenhum através da Internet que cobra pelo serviço. Assim escolha somente videntes presenciais. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

4 – Câncer: cuidado com o golpe da falsa cartomante e da falsa vidente. Pois as coisas ruins que aconteceram, nos últimos meses, não foram provocadas por feitiços e nem por demandas.

No amor: cante a música preferida da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: tenha cuidado para não trocar os nomes dos clientes no trabalho e nem os pedidos deles. No amor: há grande possibilidade de gravidez, então se não pretende ter filhos tome as precauções corretas. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

6 – Virgem: hoje terá problemas com clientes e fregueses implicantes. Portanto, mantenha a calma e acenda um incenso de alfazema no trabalho.

No amor: você está com autoestima baixa e inseguro, portanto, tome banho do pescoço para baixo com maracujá ou sabonete de maracujá que isso devolverá a sua confiança. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: hoje você estará nervoso gritando com familiares, com colegas e até com clientes. Então mantenha a calma e acenda um incenso de lavanda. No amor: tomar um banho de banheira com a pessoa amada, reacenderá a chama da paixão. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

8 – Escorpião: nessa sexta-feira levará bronca de familiares, chefes e professores. No amor: você deseja ficar mais sensual e atraente. Então aproveite que Vênus, a deusa do amor, rege a sexta-feira e faça essa simpatia para o amor: acenda um incenso feito de maçã, canela e mel. Depois feche os olhos e diga:

- Sou uma pessoa atraente!

Em menos de um dia você verá o resultado.

Cor do dia: carmim. Perfume do dia: flor de maçã.

9 – Sagitário: hoje você acordará com o humor azedo, o problema é que isso espanta clientes e atrapalha seus relacionamentos em geral. Então acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. No amor: saia para jantar com a pessoa amada e terá uma surpresa. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

10 – Capricórnio: nessa sexta-feira você acordará sem disposição. Portanto, pela manhã, faça exercícios como: Yoga, Meditação e alongamento.

Mas se você está com vontade de comer um sanduíche, saia da dieta e coma. No amor: declame o poema preferido da pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: almíscar.

11- Aquário: hoje um cliente ou colega de trabalho estará malcriado. A melhor resposta será o silêncio. No amor: receberá um convite para sair nesse final de semana. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: nessa sexta-feira, colegas invejosos de trabalho se manifestarão. Portanto, acenda um incenso de arruda no trabalho e em casa. No amor: um passeio noturno com a pessoa amada trará coisas boas. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.