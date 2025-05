Confira o seu horóscopo de hoje, 06 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje você receberá ajuda de pessoas muito próximas. No amor: pessoas gananciosas tentarão seduzir você. Portanto, pesquise sobre as verdadeiras intenções dos pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume: flor de laranjeira.

2 – Touro: estamos no mês de Santa Sara Kali, protetora de taurinas e geminianas, principalmente, nascidas em maio. Portanto, orações para saudar Santa Sara Kali são bem-vindas. Hoje faça tudo o que as pessoas precisam e não questione nada sobre isso, apenas realize sua missão. Nessa terça-feira beba chá de manjerona para a digestão. Cor do dia: marfim. Perfume: flor de manjerona.

3 – Gêmeos: já entramos em maio, mês de Santa Sara Kali que tem um carinho especial por geminianas e taurinas, principalmente, nascidas em maio.

Então, se você tem vontade de colocar mais uma ideia em prática, coloque hoje mesmo e peça a proteção de Santa Sara!

Cor do dia: azul. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: hoje você terá uma excelente ideia para o trabalho e como é Lua crescente sinta-se livre para colocar seus pensamentos em prática. Como entramos no mês de Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, procure atividades físicas como: Dança Cigana Artística ou Dança Flamenca ou Dança Indiana. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: cuidado ao atravessar a rua, porque poderá sofrer um acidente.

Portanto, preste atenção!

No amor: uma pessoa comprometida do seu trabalho, dará em cima de você. Porém você precisa fugir dessa situação para evitar confusão. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: hoje você receberá um presente ou um brinde de alguém do seu trabalho. No amor: receberá elogios de desconhecidos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: nessa terça-feira você terá conflitos com alguém do signo de touro no trabalho ou na vizinhança. No amor: um desconhecido dará um mimo ou um presente para você. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

8 – Escorpião: se você tem vontade de: engravidar ou de adotar uma criança ou de casar, então faça orações para Santa Sara Kali, pois estamos em maio. Assim vá até a uma imagem de Santa Sara Kali e ofereça um lenço grande ou véu em troca de ajuda. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.

9 – Sagitário: estamos em maio, mês de Santa Sara Kali, que ajuda profissionais mulheres das áreas de: saúde, Educação, Beleza e Arte. Se você pertence a uma dessas áreas faça uma prece a essa santa com o seu pedido profissional hoje mesmo. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: lavanda.

10 - Capricórnio: hoje você terá uma surpresa e verá que todos os seus esforços, na área profissional, valeram a pena. No amor: a pessoa amada estará sensível e chorará no seu colo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: antes de trabalhar realize atividades como: alongamento, Yoga e meditação. Pois isso trará energia para você. Além disso você precisa se alimentar melhor com mais frutas e verduras, pois corre o risco de ter anemia. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: não ligue para as críticas negativas no trabalho. No amor: a pessoa amada estará ranzinza e rabugenta, então é melhor nem discutir. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.