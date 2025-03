Confira o seu horóscopo de hoje, 06 de março de 2025. Leia seu signo

Astral

Nessa segunda-feira Mercúrio ingressa em áries, a Lua está nova, o Sol está em peixes e o astro que representa a segunda é a Lua, portanto, haverá emoções para os signos

1 – Áries: hoje você estará calmo, mas lembrará com saudades dos acontecimentos bons do passado. No amor: uma pessoa do passado estará na sua memória hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

2 – Touro: hoje devido ao calor, você estará com pressão baixa, dor de cabeça e tonturas. Haverá uma situação que envolverá esforço e trabalho árduo nessa segunda de Carnaval. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira seu humor variará demais. Uma hora você estará alegre e de repente ficará triste. No amor: haverá problemas com a pessoa amada devido a sua mudança de humor repentina. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

4 – Câncer: passe protetor solar, pois sua pele estará sensível às queimaduras solares e alergias. Na família: haverá discussões com seus filhos adolescentes e jovens. No amor: a pessoa amada estará indisposta. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: você acordará com ânsia, enjoo, ressaca e dores abdominais. Para sarar essas dores tome chá de carqueja ou chá de boldo. No amor: a pessoa amada terá uma crise de ciúmes. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: hoje você se levantará com saudades de uma pessoa que desencarnou, há anos atrás, mas que ainda é muito importante para você. Então faça uma oração por ela. No amor: um pretendente entrará em contato para marcar um encontro. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

7 – Libra: hoje haverá discussões com a família e com a pessoa amada. Cuidado, pois um ex ciumento dará um jeito de entrar em contato. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: lavanda.

8 – Escorpião: não deixe seus filhos, adolescentes e jovens pelas ruas sozinhos nesse Carnaval, pois eles correm riscos de acidentes e violência. No amor: um amor proibido entrará em contato. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

9 – Sagitário: prepare sua cabeça e coração para você morar no exterior, pois muita coisa estará caminhando durante esse período. Hoje é um excelente dia para exercícios como: caminhadas ao ar livre, alongamento e Yoga. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: hoje o dia estará excelente para jogos esportivos em grupos, caminhadas e ciclismo. Mas não saia com seu celular nessa segunda-feira. No amor: você irá a um local especial com a pessoa amada. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: se você emendou o feriado e está viajando, então correrá um risco grande de pegar virose ou dengue. Portanto não entre em água suja e não deixe água parada no local onde a sua pessoa está. No amor: alguém que você nem imagina estará com ciúmes de você. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: aproveite o clima de Carnaval para mexer na decoração da sua casa, pois isso fará bem a sua alma. No amor: um traidor e infiel tentará se aproximar em busca de dinheiro. Portanto, cuidado. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.