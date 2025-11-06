Confira o seu horóscopo de hoje, 06/11 quinta-feira 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você estará com a falsa ilusão de que está perdendo energia e sem criatividade, mas apenas precisa descansar. Acenda incenso de lírio para descansar a mente. No amor: não se relacione com pessoas mais jovens do que você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírio.

2 – Touro: não use o celular na rua, pois os ladrões não dormem. No amor: um ex entrará em contato, mas não dê bola porque ele quer confusão e até pode extorquir você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

3 – Gêmeos: no trabalho, tome cuidado com golpes de clientes. No amor: a pessoa amada deixará nítida, sem querer, uma traição. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: cuidado quando falar ao celular no ponto de ônibus porque pode sofrer um assalto. No amor: fique calado e deixe a pessoa amada à vontade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos. No amor: use preservativos na hora da intimidade para não pegar infecções. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: ainda corre riscos de ter problemas com a Justiça. No amor: não seja irônico e nem debochado com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: excelente dia para fazer exercícios físicos mesmo em casa ou no trabalho. Na família: uma pessoa idosa passará mal. No amor: receberá mensagem de um pretendente. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: essa quinta está ideal para ir ao salão de beleza. Pois nos outros dias, estará lotado. No amor: convide a pessoa amada para tomar um vinho à noite. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: não peça folga nessa quinta-feira, pois você conseguirá vários clientes e lucrará muito se for trabalhar. No amor: os astros mostram gravidez. Portanto, confira se a sua menstruação ou da sua parceira não está atrasada. Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.

10 – Capricórnio: cuidado ao caminhar porque poderá escorregar na rua ou no trabalho. No amor: não use aplicativos de relacionamentos porque poderá levar um golpe. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11 – Aquário: terá problemas com insônia. Portanto, tome chá de erva-cidreira com camomila. No amor: um cliente esquecerá algo no seu estabelecimento de trabalho só para ver você novamente. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: erva-cidreira.

12 – Peixes: nessa quinta-feira, abra um livro em uma página qualquer e você lerá a resposta para uma pergunta que você fez ao universo. No amor: não faça trabalho de amarração porque a pessoa descobrirá e se vingará depois. Se quiser conquistar alguém acenda um incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.