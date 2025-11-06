Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 06/11 quinta-feira 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a quinta é Júpiter, portanto, cuidado com acidentes e assaltos

luciana do rocio, colaboradora b+

luciana do rocio, colaboradora b+

06/11/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje você estará com a falsa ilusão de que está perdendo energia e sem criatividade, mas apenas precisa descansar. Acenda incenso de lírio para descansar a mente. No amor: não se relacione com pessoas mais jovens do que você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírio.

2 – Touro: não use o celular na rua, pois os ladrões não dormem. No amor: um ex entrará em contato, mas não dê bola porque ele quer confusão e até pode extorquir você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

3 – Gêmeos: no trabalho, tome cuidado com golpes de clientes. No amor: a pessoa amada deixará nítida, sem querer, uma traição. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: cuidado quando falar ao celular no ponto de ônibus porque pode sofrer um assalto. No amor: fique calado e deixe a pessoa amada à vontade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos. No amor: use preservativos na hora da intimidade para não pegar infecções. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: ainda corre riscos de ter problemas com a Justiça. No amor: não seja irônico e nem debochado com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: excelente dia para fazer exercícios físicos mesmo em casa ou no trabalho. Na família: uma pessoa idosa passará mal. No amor: receberá mensagem de um pretendente. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: essa quinta está ideal para ir ao salão de beleza. Pois nos outros dias, estará lotado. No amor: convide a pessoa amada para tomar um vinho à noite. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: não peça folga nessa quinta-feira, pois você conseguirá vários clientes e lucrará muito se for trabalhar. No amor: os astros mostram gravidez. Portanto, confira se a sua menstruação ou da sua parceira não está atrasada. Cor do dia: âmbar. Perfume do dia: âmbar.

10 – Capricórnio: cuidado ao caminhar porque poderá escorregar na rua ou no trabalho. No amor: não use aplicativos de relacionamentos porque poderá levar um golpe. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11 – Aquário: terá problemas com insônia. Portanto, tome chá de erva-cidreira com camomila. No amor: um cliente esquecerá algo no seu estabelecimento de trabalho só para ver você novamente. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: erva-cidreira.

12 – Peixes: nessa quinta-feira, abra um livro em uma página qualquer e você lerá a resposta para uma pergunta que você fez ao universo. No amor: não faça trabalho de amarração porque a pessoa descobrirá e se vingará depois. Se quiser conquistar alguém acenda um incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a segunda é a Lua. Portanto, novas oportunidades de trabalho surgirão nessa segunda-feira

03/11/2025 00h02

1 – Áries: uma celebridade famosa na sua área de atuação entrará em contato. Isso traz uma oportunidade de excelente parceria.

No primeiro momento, você pensará que é golpe. Mas não se assuste, pois pessoas sérias provarão que não é. No amor: não pegue no pé da pessoa amada. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: no trabalho e na família as coisas estarão tensas. Há grande probabilidade de você ter crise de ansiedade generalizada na rua. No amor: tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: hoje é um dia péssimo para happy hour, baladas e festas. Portanto, fique em casa para evitar acidentes e brigas. Na sua casa ou no seu trabalho um equipamento apresentará defeito ou quebrará. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: na família as coisas estarão tensas porque existirão conflitos com seus filhos e com parentes ligados ao seu cônjuge. Para tudo ficar mais calmo acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje você terá sonhos “revelatórios”. Portanto, pegue seu sonhário, que é o caderno com anotações dos sonhos e coloque na cabeceira da sua cama. Então ao acordar escreva tudo nele. No amor: a pessoa amada estará com pequenos problemas de saúde. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: cuidado com distrações no ambiente de trabalho para não esquecer de tarefas e nem ter acidentes. No amor: receberá mensagens de pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: hoje invejosos dirão que você se arruma de forma exagerada para ir ao trabalho. No amor: a pessoa amada contará um segredo bombástico para você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

9 – Sagitário: se seus familiares próximos pedirem para você ir até a casa deles para fazer algum favor, não vá. Pois isso gerará mais conflitos do que alegrias. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. No amor: um amor da época da adolescência ressurgirá na sua frente. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

11- Aquário: não ligue para as provocações de invejosos. Para ter lucros acenda, no seu trabalho, um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: você tem um admirador que mora em outro bairro de sua cidade. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: um dos seus filhos está com problemas de comportamento na escola e você saberá dessa notícia hoje. Portanto, fique atento nas mensagens do colégio das crianças.

No amor: seu relacionamento fixo está desgastado e seu parceiro já percebeu isso há muito tempo, mas ainda não falou nada. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege o domingo é o Sol, hoje é dia de finados e o contato com quem já partiu pode ser real

02/11/2025 00h02

1 – Áries: hoje é dia de finados e sua vida só não melhora mais porque um idoso morreu brigado com você. Mas tudo pode ser consertado hoje porque é dia de finados e entre o dia 31 de outubro e 2 de novembro se abre um portal que permite a comunicação com quem já se foi. Faça o seguinte: leve rosas para o túmulo dessa pessoa e reze pendido perdão. Mas se essa pessoa estiver enterrada em outra cidade, leve rosas na cruz das almas, da sua cidade e faça a oração pedindo perdão para ela. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: no dia de finados, o taurino acaba recebendo mensagem de quem já morreu, de alguma maneira, por exemplos: em sonhos ou quando alguma ave ou borboleta entra na sua casa. Aliás aves e borboletas são mensageiras do além. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

4 – Gêmeos: ensine às crianças e aos jovens da sua família que respeitar os antepassados é essencial e será recompensado. No amor: invejosos estão fazendo intriga com a pessoa amada. Acenda incenso de benjoim para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

4 – Câncer: hoje é um dia que serve de reflexão para você porque a sua pessoa se dedica às orações e recordações. No amor: fale sobre os antepassados com a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você sentirá saudades de quem já se foi, mas sentirá a presença dessas pessoas. No amor: a pessoa amada chamará você para conversar sobre quem já se foi. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: você encontrará quem não gosta na rua, portanto, ignore as provocações. No amor: uma pessoa especial chamará você para sair. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: hoje a saudade de pessoas que já se foram invadirá seu coração. No amor: a pessoa amada estará triste, portanto, seja compreensiva. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: dia ideal para orações e visitas aos templos sagrados. No amor: a pessoa amada testará sua paciência, mas não fique nervoso, apenas acenda um incenso de lavanda para acalmar todos ao seu redor. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

9 – Sagitário: dia ideal para praticar: Yoga e Meditação. Hoje você estará reflexivo e orar pelos antepassados é essencial. Mas você também precisa respeitar os idosos que estão vivos. Acenda um incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: seus filhos e netos ou crianças da sua família precisam da sua companhia nesse domingo. Portanto, converse, conte histórias educativas e piadas suaves. No amor: não ligue se um pretendente não quiser manter mais contato, pois é livramento. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: tutti-fruti.

11 – Aquário: excelente dia para passear com a família e contar causos peculiares aos mais novos. No amor: receberá mensagens amorosas de desconhecidos, mas fique com o pé atrás. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: ótimo dia para praticar atividades místicas como: leitura de tarô, runas ou búzios. No amor: se passear com a pessoa amada pela tarde, terá uma surpresa. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

