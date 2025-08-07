Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de agosto de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje poderá ganhar prêmios, troféus ou certificados. No amor: para ficar atraente acenda um incenso de canela. Pois ariano com perfume de canela é irresistível. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

2 – Touro: problemas familiares incomodarão, principalmente parentes com dependência química. No amor: não se relacione com leoninos e nem com librianos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: hoje você perderá algo importante no seu trabalho. Portanto, preste atenção. No amor: não traia a confiança do seu companheiro. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lilac ou flor lilás.

4 – Câncer: hoje você acordará com lembranças ruins do seu passado. Mas a sua pessoa deve perdoar e esquecer desses momentos péssimos. Pois essa quinta deseja que você se abra para o novo, porém com os pés no chão. Pois terá sucesso com novas parcerias que trabalham com permutas de talentos. Na família: existirão conflitos com filhos ou netos. Acenda incenso violeta para transformar o que é ruim em bom. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

5 – Leão: nessa quinta-feira você colherá frutos dos seus esforços anteriores, mas terá que passar por cima das folhas secas do passado. Se alguém reclamar e vier apontar o dedo para seu passado, apenas diga:

“ – Isso que você citou é o meu passado e eu não vivo mais lá.”

Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

6 - Virgem: os jovens e crianças da família precisam da sua atenção. Então faça as tarefas escolares com eles. No amor: não implore amor. Acenda incenso de maçã para ficar atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da macieira.

7 – Libra: tome bastante água para não ter transtornos dos rins. Acenda incenso de musgo de carvalho para o equilíbrio. No amor: valorize menos a estética e mais o caráter. Cor do dia: verde-musgo. Perfume: musgo de carvalho.

8 – Escorpião: nessa quinta-feira a Lua crescente fará você se lembrar do passado. Mas apague as lembranças tristes e curta só as recordações alegres para não cair em Depressão. No amor: use perfume de patchuli para ficar mais sedutor. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: você deseja se mudar novamente. Mas o problema é que você implica com os vizinhos. Lembre-se do ditado:

“ – Não adianta você mudar de local, se não mudar por dentro.”

No amor: seu relacionamento está em crise, então não se precipite. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: tentarão passar golpes envolvendo Pix, portanto cuidado. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. No amor: receberá mensagens amorosas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

11- Aquário: acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, para prosperidade. Acenda um incenso de jasmim para proteção. No amor: use perfume de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: invista no seu esporte preferido. Acenda um incenso de âmbar para limpeza energética. No amor: mostre seus talentos para a pessoa amada. Cor dia: areia. Perfume do dia: âmbar.