Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, então o dia está ideal para investir em esportes e talentos

Luciana do Rocio, colaborado b+

Luciana do Rocio, colaborado b+

07/08/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje poderá ganhar prêmios, troféus ou certificados. No amor: para ficar atraente acenda um incenso de canela. Pois ariano com perfume de canela é irresistível. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

2 – Touro: problemas familiares incomodarão, principalmente parentes com dependência química. No amor: não se relacione com leoninos e nem com librianos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: hoje você perderá algo importante no seu trabalho. Portanto, preste atenção. No amor: não traia a confiança do seu companheiro. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lilac ou flor lilás.

4 – Câncer: hoje você acordará com lembranças ruins do seu passado. Mas a sua pessoa deve perdoar e esquecer desses momentos péssimos. Pois essa quinta deseja que você se abra para o novo, porém com os pés no chão. Pois terá sucesso com novas parcerias que trabalham com permutas de talentos. Na família: existirão conflitos com filhos ou netos. Acenda incenso violeta para transformar o que é ruim em bom. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

5 – Leão: nessa quinta-feira você colherá frutos dos seus esforços anteriores, mas terá que passar por cima das folhas secas do passado. Se alguém reclamar e vier apontar o dedo para seu passado, apenas diga:

“ – Isso que você citou é o meu passado e eu não vivo mais lá.”

Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

6 - Virgem: os jovens e crianças da família precisam da sua atenção. Então faça as tarefas escolares com eles. No amor: não implore amor. Acenda incenso de maçã para ficar atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da macieira.

7 – Libra:  tome bastante água para não ter transtornos dos rins. Acenda incenso de musgo de carvalho para o equilíbrio. No amor: valorize menos a estética e mais o caráter. Cor do dia: verde-musgo. Perfume: musgo de carvalho.

8 – Escorpião: nessa quinta-feira a Lua crescente fará você se lembrar do passado. Mas apague as lembranças tristes e curta só as recordações alegres para não cair em Depressão. No amor: use perfume de patchuli para ficar mais sedutor. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: você deseja se mudar novamente. Mas o problema é que você implica com os vizinhos. Lembre-se do ditado:

“ – Não adianta você mudar de local, se não mudar por dentro.”

No amor: seu relacionamento está em crise, então não se precipite. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: tentarão passar golpes envolvendo Pix, portanto cuidado. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. No amor: receberá mensagens amorosas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

11- Aquário: acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, para prosperidade. Acenda um incenso de jasmim para proteção. No amor: use perfume de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: invista no seu esporte preferido. Acenda um incenso de âmbar para limpeza energética. No amor: mostre seus talentos para a pessoa amada. Cor dia: areia. Perfume do dia: âmbar.

Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o astro que rege a segunda é a Lua. Portanto, é um excelente dia para apresentar novos projetos

04/08/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para apresentar novas ideias para a sociedade. Acenda incenso de benjoin para ajudar no incentivo. No amor: use preservativo, se tiver relações íntimas. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: benjoin.

2 – Touro: receberá elogios de chefes, patrões e clientes. Acenda um incenso de sândalo para força interior. No amor: excelente dia para declarações sem riscos de rejeições. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: um cliente ou colega de trabalho fará escândalo. Mas fique calmo e acenda um incenso de lavanda. No amor: cante a música preferida da pessoa amada. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: evite alimentos com excesso de sal porque você pode sofrer com a pressão alta. No amor: quando alguém diz não é porque, simplesmente, a resposta é não. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

5 – Leão: acordará com dor nas costas e nos músculos. Portanto, não force a coluna e faça massagens com um profissional. Acenda um incenso de sete ervas para expulsar energias ruins. No amor: gritar não é uma boa saída. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

6 – Virgem: ligue o rádio numa estação aleatória e a primeira música que tocar, trará uma mensagem para você. Acenda um incenso de violeta para transformar o que é ruim em bom. Pois isso é o segredo da Magia. No amor: não se declare diretamente porque corre o risco de rejeição. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

7 – Libra: agiotas, amigos, conhecidos e comerciantes para quem você está devendo cobrarão suas dívidas. No amor: coloque um localizador no celular da pessoa amada de suas dúvidas serão respondidas. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lilac ou flor lilás.

8 – Escorpião: cuidado com assaltos silenciosos no seu local de trabalho, pois os ladrões são espertos. No amor: vista uma roupa sensual para a pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: hoje você acordará com um pouco de tristeza, portanto, acenda incenso de alecrim. Aliás, seu sonho de morar ou estudar no exterior está cada vez mais perto, só falta perder o medo. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: acenda um incenso de pêssego para tudo ficar mais leve ao seu redor. Hoje é excelente dia para fazer parcerias e investir em investimentos financeiros seguros. No amor: não use aplicativos de relacionamentos porque poderá levar golpes. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

11- Aquário: nessa segunda-feira acenda o incenso chamado Chama Dinheiro para a semana ser próspera. No amor: alguém relacionado ao seu trabalho está interessado em você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

12 - Peixes: se você faz serviço voluntário, receberá destaque e poderá ganhar até prêmios. No amor: a pessoa amada estará amarga, portanto, acenda incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o astro que rege domingo é o Sol. Portanto, não realize visitas em lugares indesejados

03/08/2025 00h02

1 – Áries: receberá uma visita emocionante, de algum conhecido do passado e ainda ganhará um mimo. No amor: o dia não está favorável para momentos íntimos. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: acenda um incenso de jasmim para começar a semana com equilíbrio. Aliás, você conhece o ditado que diz:

- Quem ri na sexta, chora no domingo?

É isso que está acontecendo com você agora. Mas, não fique triste, pois algo maravilhoso chegará em ambiente virtual. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: visitas insuportáveis baterão na sua porta. No amor: a pessoa amada estará braba. Para acalmar tudo, acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

4 – Câncer: nesse domingo, você sentirá muito sono. Então não saia e aproveite o dia para descansar e dormir. No amor: a pessoa amada estará ciumenta. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

5 – Leão: o leonino quando vai a um evento, gosta de ser notado e fica contente se vira o centro das atenções. Mas hoje ele corre o risco de ser ignorado se sair para eventos presenciais.

Portanto, invista nas atividades virtuais, pois é onde você tem mais chances de se destacar. No amor: use preservativo se for ter relações íntimas. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: se você é mãe ou avó aproveite o domingo para brincar com crianças e adolescentes da sua família. Pois isso trará paz de espírito para você.

No amor: a pessoa amada preparará um prato diferente ou levará você a um restaurante. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: você discutirá com adolescentes, jovens ou crianças da família. O diálogo é importante, mas você precisa impor o papel de mãe. No amor: a pessoa amada está estressada. Então acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

8 – Escorpião: você acordará com dores musculares e nas costas. Acenda um incenso de benjoin. No amor: peça para a pessoa amada fazer massagens em você. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoin.

9 – Sagitário: não visite parentes narcisistas e nem ex colegas invejosos. Pois são essas visitas que não deixam sua vida ir para frente. Então para começar bem a semana acenda um incenso chamado: Abre Caminhos. No amor: você precisa usar sua criatividade. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: hoje um aparelho ou objeto quebrará na sua casa. Nesse domingo, um desconhecido tentará entrar na sua residência, portanto, fique alerta. Na família: conflitos com filhos adolescentes e jovens. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: aceite o convite de amigos para passear, pois uma surpresa agradável acontecerá. Na família: conflitos com idosos e pessoas mais velhas. Portanto, tenha paciência. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: tulipa.

12 – Peixes: excelente dia para praticar esportes, podendo até ganhar prêmios. Se for passear, use agasalhos porque estamos no inverno. No amor: acenda incenso de maçã ou de flor de maçã para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da macieira.

