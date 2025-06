Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje não saia à noite porque prepararam uma armadilha contra você. Aproveite para curtir sua casa e sua família. No amor: cuidado com pretendentes interesseiros. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: os astros livraram você de visitas chatas que aconteceriam nesse final de semana. Mas não se esqueça de ter um vaso de arruda em casa. No amor: há vários pretendentes interessados em você, só esperando a sua iniciativa. Depois não adianta reclamar que não tem parceiro no dia dos namorados. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: você está entusiasmado com mais um final de semana cheio de trabalhos, hobbies e agitação. Mas pessoas invejosas estão de olho em tudo. Por isso tenha uma planta chamada guiné na porta da sua casa. No amor: use sabonete de pêssego antes de ver a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

4 – Câncer: passeie com a família em algum lugar verde como: parques, bosques ou fazendas. Pois você precisa do contato com a natureza. No amor: há pessoas com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

5 – Leão: não saia hoje à noite porque prepararam uma cilada contra você. Nesse sábado a felicidade está em fazer as lições de casa com filhos ou netos e brincar com eles. No amor: prepare um café da tarde com doces para a pessoa amada e terá uma surpresa. Cor do dia: doce-de-leite. Perfume do dia: doce-de-leite.

6 – Virgem: nesse sábado acontecerão discussões com familiares. Então acenda um incenso de lavanda em casa. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

7 – Libra: hoje você só conseguirá relaxar no salão de beleza. Mas não exagere nas compras porque as dívidas só tendem a aumentar. No amor: você está precisando se sentir sensual, então acenda um incenso de maçã. Hoje se oferecer uma maçã do amor para a pessoa amada, uma surpresa acontecerá. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: maçã.

8 – Escorpião: nesse sábado seus familiares pegarão no seu pé. Portanto, acenda um incenso de alfazema em casa. No amor: um pretendente bem de vida chamará você para sair. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: aproveite o sábado para fazer serviços extras e ganhar dinheiro. No amor: prepare o lanche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer, só não se esqueça da mostarda e de uma flor na mesa. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

10 – Capricórnio: hoje acordará de mal humor. Portanto, consuma mel que ele ajuda nesse caso. Também acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. No amor: vá jantar fora com a pessoa amada e deixe o resto com o amor. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

11- Aquário: nesse sábado faça exercícios como: Yoga, Meditação e alongamento. Pois hoje será agitado, mas você terá lucros financeiros. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: você está com necessidade de soltar a voz. Portanto, vá a um karaokê. No amor: cante para a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: sândalo.