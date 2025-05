Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: você terá um ganho na Justiça se procurar bons advogados e fizer denúncias comprovadas para a mídia. No amor: aparecerão novos admiradores. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: os problemas familiares devem ser resolvidos com: inteligência, criatividade e astúcia. O período é de sorte para inscrições em concursos da sua área. Cor do dia: azaléa. Perfume: azaléa.

3 – Gêmeos: nesse mês, que entrou, você está realizando o sonho de fazer um curso ou algo que deseja desde criança. Atividades que começam na Lua crescente e no mês de maio trazem sucesso e realização para os geminianos.

Então, siga em frente!

Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: nessa quarta-feira um portal de espiritualidade se abre para o canceriano. Portanto, aproveite o dia para frequentar lugares como: igrejas, templos e terreiros. Para se conectar com a espiritualidade superior, acenda um incenso de cedro em casa e no trabalho. Cor do dia: bege. Perfume do dia: cedro.

5 – Leão: algum aparelho quebrará na sua casa ou no serviço. No trabalho: sua beleza e alegria está causando inveja nos colegas. No amor: receberá um elogio misterioso e enigmático na rua ou nas redes sociais.

Para afastar a inveja acenda, discretamente sem que ninguém veja, um incenso de arruda ou guiné no trabalho e em casa. Cor do dia: verde. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: se você é mãe ou avó, seus filhos ou netos apresentarão sintomas de resfriados. Portanto, dê chás de hortelã com capim-limão. No trabalho: roubarão algo no seu serviço e isso pode respingar em você. No amor: alguém do passado, mas que mora longe, mandará mensagem. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: hoje você apresentará sintomas de resfriados. Portanto, tome chá de hortelã com mel. No trabalho: colegas agirão com desprezos e críticas. Para melhorar o ambiente no seu serviço, acenda um incenso de mel. No amor: a pessoa amada estará ácida e rabugenta. Portanto, acenda um incenso de mel em casa também. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

8 – Escorpião: se você sonha em engravidar, mas não consegue, faça orações à Santa Sara Kali. Na escola: continue se esforçando porque será recompensado. No trabalho: não ligue para as críticas dos colegas e só se importe mesmo com patrões e clientes. No amor: não paquere ninguém do trabalho. Lembre-se do ditado:

“ – Onde se ganha o pão, não se come a carne.”

Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

9 – Sagitário: já está na hora de você perder a Síndrome do Pânico e a Fobia Social, pois elas estão atrapalhando o seu serviço. Aliás, os terapeutas existem para ajudar as pessoas com seus medos. No trabalho: perca o medo das redes sociais e coloque propagandas do seu serviço. Lembre-se do ditado:

“ – Quem não é visto, não é lembrado.”

Acenda um incenso chamado, Chama-Cliente, no seu trabalho e na sua casa.

Cor do dia: marfim. Perfume do dia: sândalo.

10 - Capricórnio: maio é o mês de Santa Sara Kali e você pode fazer preces para que ela ajude você no seu serviço. Ela é a santa dos ciganos e também é considerada a cigana das estrelas pelos místicos. No trabalho: anote todos os seus compromissos na agenda. No amor: tenha atitudes de companheirismo com a pessoa amada, antes que ela fale em separação. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: você está realizando vários projetos ao mesmo tempo. Mas, em troca, está com estresse e pressão alta. Portanto, tome chá de hibisco e acenda incenso de hibisco. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

12 – Peixes: converse com filhos e netos sobre a importância dos estudos. No trabalho: um aparelho poderá quebrar ou dar problemas. Acenda um incenso de benjoim, em casa e no trabalho, para evitar inveja e olho-gordo. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.