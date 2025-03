Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de março de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está nova, o Sol está em peixes e o planeta que rege a terça-feira é Marte, portanto os signos devem tomar cuidado para não entrar em confusões

1 – Áries: hoje você acordará com febre, dor de garganta e bolinhas na pele. Então procure um posto de saúde porque poderá estar com virose ou dengue ou insolação.

Mas tome um chá de hortelã ou erva-doce, que fará bem. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: hortelã e erva-doce.

2 – Touro: você estará estressado e cansado devido aos problemas no trabalho e na família. Portanto: aproveite a terça de Carnaval para descansar. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: se você bebeu demais, acordará com ressaca. Por favor, não beba mais álcool nessa terça-feira porque correrá risco de ter coma alcoólico. No amor: se sair hoje poderá encontrar alguém do passado. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: você acordará rouco e com a garganta raspando. Portanto tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva. No amor: levará bronca de um ex ciumento. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: terá problemas de pressão devido ao calor. Portanto não saia de casa hoje. No amor: você receberá uma mensagem de quem nem imagina. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: se for passear hoje, encontrará pessoas que fizeram bem para você no passado, mas que você não quis aceitar amizade virtual nas redes sociais.

Essas pessoas boas estão magoadas porque acham que você é ingrato. Então esclareça a situação porque precisará dessa gente ainda esse ano. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

7 – Libra: se você é mãe, haverá discussões com seus filhos sobre namorados que você reprova e sobre lugares que você não quer que eles frequentem. Então faça valer sua autoridade de mãe. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

8 – Escorpião: hoje, em sua casa ou no local onde você está, algum aparelho travará ou quebrará. Portanto, preste atenção.

Também tenha cuidado ao dirigir porque seu carro poderá apresentar algum tipo de defeito. No amor: você se encantará por uma pessoa que conhecerá hoje. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: aproveite a terça de Carnaval para passear num local onde exista natureza, por exemplo: praias, parques e sítios. Pois você precisa se conectar com a natureza.

Preste atenção nas pessoas que você conhece em seus momentos de lazer, pois elas também fazem parte do seu network. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

10 - Capricórnio: o melhor remédio para seu estresse é dormir. Então aproveite a terça de Carnaval para relaxar. No amor: dormir de conchinha com a pessoa amada, fará a ternura acender de volta. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: hoje você conhecerá uma pessoa maravilhosa que trará excelentes ideias para seus negócios e ainda ajudará na parte espiritual. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: capim-limão.

12 – Peixes: aproveite a terça de Carnaval para passear com as crianças de dia e fazer uma surpresa à noite para a pessoa amada. Pois hoje você estará sensível e saudosista. Então, chorará por tudo nessa terça. Mas não se envergonhe disso. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma floral.