Confira o seu horóscopo de hoje, 09 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o planeta que rege sábado é Saturno. Então acontecerão surpresas em eventos

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

09/08/2025 - 00h02
1 – Áries: você pretende ir a um local com cachoeiras. Mas cuidado com animais selvagens e com a profundidade das águas. No amor: não se envolva com pessoas comprometidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: você está sentindo que está engordando e precisa de exercícios. Então comece fazendo alongamento. No amor: não saia com ninguém nesse final de semana, pois será cilada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

3 – Gêmeos: não compre nada por Internet, apenas em lojas presenciais porque há riscos de cair em golpes virtuais. No amor: quando for ter alguma relação íntima use preservativo para evitar infecções. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: hoje acordará com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva e tome chá de gengibre. Além disso, coloque cachecol ou manta no pescoço. Também acenda um incenso de malva. No amor: se você está em um relacionamento onde não aguenta o ciúme, então é melhor terminar. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: nesse sábado procure relaxar perto da natureza. Então frequente lugares como: bosques, parques e sítios. Para aumentar sua conexão com a natureza acenda incenso de musgo de carvalho. No amor: faça um passeio com a pessoa amada. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

6 - Virgem: excelente dia para frequentar salões de beleza. No amor: para se sentir atraente tome um banho com canela e acenda incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: crianças e jovens da sua família, estão pedindo coisas da moda, como: morango do amor e boneco labubu. Então explique para eles que nem tudo que está na moda faz bem. No amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

8 – Escorpião: nesse sábado, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: hoje você precisa para preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados.

Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: se você está com cólicas ou dores de barriga tome um chá de calêndula. Pois ele também serve para tirar a tensão pré-menstrual. No amor: faça uma declaração de amor. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: calêndula.

11- Aquário: o astral pede para você cozinhar. Pode cozinhar qualquer alimento, mesmo que não saiba cozinhar, pois é uma forma da sua pessoa ser ajudada pelos seus antepassados. Você também pode tentar cozinhar algo novo, como por exemplo: o morango do amor. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: morango.

12 – Peixes: você precisa ir a uma festa de aniversário infantil urgentemente. Pois isso renovará as suas energias. No amor: alguém convidará você para sair, mas as intenções são ruins. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

Confira o seu horóscopo de hoje, 06 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto é um dia ideal para a Espiritualidade

06/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje acordará com dor de dente ou aftas. Então procure um dentista. Também coloque mais ferro nas suas refeições porque está com princípio de anemia. Para essa época do ano, o alimento ideal para o ariano é a sopa de feijão. No amor: uma pessoa mais velha, porém bem de vida está de olho em você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: atenção ao dirigir veículos porque há riscos de acidentes. No amor: conquiste a pessoa amada com conversas diárias e largue esse orgulho. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

3 – Gêmeos: cuidado com mordidas de animais. Hoje se afaste de qualquer animal estranho. No amor: faça orações e preces com a pessoa amada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: terá discussões com filhos ou netos ou jovens da família. Hoje acordará com sono e um pouco de desânimo. Portanto tome xícaras de café pela manhã e pela tarde, menos na hora de dormir para não atrapalhar o sono. No amor: é melhor terminar um relacionamento que não está dando certo. Cor do dia: café. Perfume: flor do café.

5 – Leão: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: uma paixão do passado ressurgirá das cinzas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: terá problemas com chefes e clientes. Além disso uma conta financeira, do seu trabalho, não fechará. Portanto acenda um incenso de alfazema para acalmar os ânimos. No amor: não corra atrás de alguém, principalmente, se for só para ter relações íntimas. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: não entre no vício dos jogos online. Também não realize parcerias financeiras hoje porque há riscos de golpes. Acenda um incenso de sete ervas para proteção. No amor: você está sendo espionado por um ex. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

8 – Escorpião: hoje acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome um chá de capim-limão. No amor: dar um cobertor novo, no frio, para a pessoa amada é uma prova de amor. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

9 – Sagitário: pare com essa ideia de querer voltar ao local onde morou ou estudou quando era criança. Pois isso é regredir ao passado. Se algo nesses lugares causou mágoa, então a melhor coisa é se afastar. Evite discussões desnecessárias com vizinhos, parentes e colegas de trabalho.

Pois com sua agressividade fica difícil de alguém aturar você. No amor: seu relacionamento está em crise, mas agora não é a melhor hora para pensar numa separação. Acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: não pense em usar a famosa caneta emagrecedora porque isso fará mal para a sua saúde. Se quiser manter a forma, faça exercícios e coma mais vegetais. No amor: você tem pretendentes em todos os lugares. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

11 – Aquário: hoje terá ideias lucrativas e edificantes. Porém acordará com sintomas de resfriados. Portanto tome chá de erva-doce com hortelã. Além disso, quarta-feira é o dia ideal para anotar seus sonhos num caderno como se eles já estivessem acontecido, esse é o método de visualização conhecido como: técnica do caderno mágico. No amor: com perfume de erva-doce você fica sedutor. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: quarta-feira é um dia místico. Portanto vá a um local sagrado como: igrejas, templos ou terreiros. Faça um pedido ao universo hoje e ele se realizará. No amor: não é hora de ter ciúmes. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a terça é Marte. Portanto é preciso prestar muita atenção no trabalho

05/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje receberá elogios de um profissional importante. Então faça por merecer, pois o Universo está de olho. No amor: ofereça o lanche preferido para a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Perfume do dia: âmbar. Cor do dia: mostarda.

2 – Touro: cuidado com pisos molhados e calçadas soltas porque poderá ter acidentes. No amor: um taurino com perfume de cravo é irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: se você tem algum animal de estimação, ele pode fugir. Portanto, fique de olhos nos seus bichinhos. Acenda incenso de rosas para proteção. No amor: dance com a pessoa amada, em casa mesmo, e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: não pegue nada que achar na rua porque tem energias negativas. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: antes de se relacionar com alguém, pesquise a vida da criatura e principalmente se ela tem passagem pela polícia. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: cuidado ao atravessar as ruas e ao dirigir carros porque corre o risco de acidentes. Acenda incenso de benjoin para proteção. No amor: não se envolva com ninguém do trabalho. Lembre-se do ditado:

“ – Onde se ganha o pão, não se come a carne.”

Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: benjoin.

6 – Virgem: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: seu pretendente está saindo com sua melhor amiga. Acenda incenso de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: tentarão passar golpes financeiros em você. Portanto, não assine nenhum documento importante hoje. No amor: estão fazendo intriga para a pessoa amada ficar contra você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: cuidado com assaltos e roubos. No trabalho: haverá intriga por causa de inveja. Então acenda um incenso de arruda. No amor: um ex está “stalkeando” você. Cor do dia: tífani. Perfumem do dia: gardênia.

9 – Sagitário: hoje não entre em contato com parentes narcisistas e nem com ex colegas de trabalho tóxicos. Se quiser ter prosperidade acenda um incenso chamado Chama Dinheiro e tenha trevos de quatro folhas no seu jardim ou num vaso porque eles atraem prosperidade. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

10 – Capricórnio: hoje não force a coluna porque poderá ter problemas. Aliás, acordará com dores lombares. Portanto, procure um massagista. No amor: peça uma massagem para a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, perderá um documento importante. Portanto, preste atenção. Cuidado com quem você coloca dentro de casa, pois ainda hoje sofrerá uma decepção. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: poderá ter algum problema na área dentária. Hoje acordará tossindo e com a garganta raspando. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: não alimente falsas esperanças. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

