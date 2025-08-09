Confira o seu horóscopo de hoje, 09 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: você pretende ir a um local com cachoeiras. Mas cuidado com animais selvagens e com a profundidade das águas. No amor: não se envolva com pessoas comprometidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: você está sentindo que está engordando e precisa de exercícios. Então comece fazendo alongamento. No amor: não saia com ninguém nesse final de semana, pois será cilada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

3 – Gêmeos: não compre nada por Internet, apenas em lojas presenciais porque há riscos de cair em golpes virtuais. No amor: quando for ter alguma relação íntima use preservativo para evitar infecções. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: hoje acordará com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva e tome chá de gengibre. Além disso, coloque cachecol ou manta no pescoço. Também acenda um incenso de malva. No amor: se você está em um relacionamento onde não aguenta o ciúme, então é melhor terminar. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: nesse sábado procure relaxar perto da natureza. Então frequente lugares como: bosques, parques e sítios. Para aumentar sua conexão com a natureza acenda incenso de musgo de carvalho. No amor: faça um passeio com a pessoa amada. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

6 - Virgem: excelente dia para frequentar salões de beleza. No amor: para se sentir atraente tome um banho com canela e acenda incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: crianças e jovens da sua família, estão pedindo coisas da moda, como: morango do amor e boneco labubu. Então explique para eles que nem tudo que está na moda faz bem. No amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

8 – Escorpião: nesse sábado, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: hoje você precisa para preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados.

Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: se você está com cólicas ou dores de barriga tome um chá de calêndula. Pois ele também serve para tirar a tensão pré-menstrual. No amor: faça uma declaração de amor. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: calêndula.

11- Aquário: o astral pede para você cozinhar. Pode cozinhar qualquer alimento, mesmo que não saiba cozinhar, pois é uma forma da sua pessoa ser ajudada pelos seus antepassados. Você também pode tentar cozinhar algo novo, como por exemplo: o morango do amor. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: morango.

12 – Peixes: você precisa ir a uma festa de aniversário infantil urgentemente. Pois isso renovará as suas energias. No amor: alguém convidará você para sair, mas as intenções são ruins. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.