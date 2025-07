Confira o seu horóscopo de hoje, 09 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: o ariano tem a personalidade forte e gosta da liberdade. Apesar disso tem tendência de ter muitos filhos, que muitas vezes deixa aos cuidados dos pais ou dos sogros. Mas hoje seus filhos estão precisando de você porque estão passando por situações delicadas. Portanto dialogue com eles. No amor: muitas vezes a pessoa amada tem a necessidade de compartilhar sorrisos e você precisa entender isso. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: colegas de trabalho farão intrigas. Mas permaneça firme, como se não soubesse de nada. No amor: se o seu parceiro é de leão ou gêmeos, está acontecendo uma traição dupla. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

3 – Gêmeos: você precisa entrar em contato com aquela prima da família que é mística, esotérica e todo mundo diz ser paranormal. Pois ela tem revelações do além, com dicas de simpatias, para fazer. Então procure por essa prima, hoje mesmo. No amor: deixe a pessoa amada no cantinho dela e não puxe conversa. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

4 – Câncer: quarta-feira é o dia ideal para o canceriano visitar igrejas, templos, lugares sagrados e terreiros. Pois um portal espiritual se abre nas quartas onde o canceriano fica sensível. No amor: evite discussões com a pessoa amada. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: pode ocorrer roubo ou desfalque financeiro no seu local de trabalho e isso pode acabar sobrando para você. Tenha calma até tudo se esclarecer. No amor: a pessoa amada estará nervosa, pois há poucas semanas ela teve uma grande perda. Para que tudo se acalme acenda incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

6 – Virgem: um cliente reclamará de você para seu chefe. Assim você precisará manter a calma. Quando as crianças e os adolescentes da sua casa chegarem da escola, pergunte a eles como foi o dia escolar. Além disso, fazer tarefas de casa com as crianças fortaleze o vínculo. Acenda incenso de lavanda para tudo se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

7 - Libra: hoje você terá confusão com taurinos e capricornianos. No amor: a pessoa amada dará um escândalo tão grande que até você ficará assustado. Então acenda um incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

8 – Escorpião: o escorpiano se encanta com o inverno e seus encantos. Portanto, procure ficar perto de uma cerejeira em flor e sua alma sentirá uma sensação maravilhosa. Se puder abrace essa cerejeira e deixe a magia acontecer. Aliás, a cerejeira só floresce no inverno.

No amor: coloque um batom de cereja e beije a pessoa amada. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

9 – Sagitário: quarta-feira é um dia místico tanto que novenas, cultos e trabalhos espirituais são feitos de forma especial às quartas.

O sagitariano é sensível a isso. Portanto vá em: igrejas, templos, lugares sagrados e terreiros. Assim, faça orações, agradecimentos e pedidos. No amor: cuide da saúde da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor lilácea.

10 – Capricórnio: você precisa relaxar fazendo exercícios físicos. Aliás, você precisa sorrir mais mesmo que não tenha motivos. No amor: a pessoa amada está escondendo um segredo bombástico. Então acenda um incenso chamado Honestidade. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

11 – Aquário: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. No amor: uma pessoa conhecida começará a perseguir você. Portanto, tenha cuidado. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: não ligue para críticas negativas no local de trabalho. Aliás, você precisa tomar mais xícaras de café para manter a atenção no trabalho. No amor: abra um sorriso para conquistar quem deseja. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.